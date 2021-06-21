22 июня 1941 года - Вторжение в Советский Союз

К концу дня 21 июня 1941 года границу с СССР первыми из немецких войск пересекли военнослужащие полка специального назначения «Бранденбург 800». Им удалось занять стратегически важный мост через реку Бобр. Около полуночи на участке границы напротив 123-й пехотной дивизии Вермахта диверсанты расстреляли наряд советских пограничников, чем обеспечили успех прорыва укреплений. Утром 22 июня бранденбуржцы захватили город Пшемысль, но на следующий день были уничтожены силами 99-й дивизии НКВД.

В 3:05 группа немецких бомбардировщиков Ю-88 осуществила постановку мин у Кронштадтского рейда. Спустя две минуты вице-адмирал Октябрьский доложил Жукову о подходе со стороны Черного моря большого количества неизвестных самолетов. В приграничных районах начались проблемы со связью. С 3:30 по 3:40 в Генштаб поступали донесения о бомбардировке Гродно, Бреста, Лиды, Ковно, Слонима, Киева, Севастополя, Риги, Вильнюса, Каунаса и других городов. Воздушные налеты произошли до начала наземного вторжения, поскольку немцы справедливо рассудили, что одновременное пересечение границы авиацией и сухопутными войсками позволит ВВС РККА прийти в боеготовность и вовремя подняться в небо. По итогу дня советская авиация потеряла около половины машин в Белоруссии, примерно шестую часть на Украине и десятую в Прибалтике. Потери, хоть и были крайне высоки, не привели к разгрому.

В 3:42 Жуков позвонил Сталину и сообщил о начале широкомасштабных боевых действий. Срочно собралось экстренное совещание Политбюро, на котором руководство страны пришло к выводу о том, что началась война. С 4:00 немцы вторглись на советскую территорию. Первый удар обрушился на 485 пограничных застав, которые приняли бой с превосходящим их в несколько раз по численности противником. Пограничники не имели тяжелого вооружения, но ни одна застава не отошла с занимаемых позиций без приказа.

К 4:55 части 45-й пехотной дивизии Вермахта захватили половину Брестской крепости, но в результате неожиданной контратаки продвижение вперед замедлилось. Попытка внезапного захвата крепости провалилась. В Прибалтике танковой группе Гота удалось захватить неповрежденными три моста через Неман. В 5:30 Геббельс зачитал обращение Гитлера к германскому народу, а в 7:00 министр иностранных дел Рейха Риббентроп созвал пресс-конференцию, на которой прозвучали слова о начале боевых действий против СССР.

В 11:00 Прибалтийский, Западный и Киевский особые военные округа преобразовали в Северо-Западный, Западный и Юго-Западный фронты. Спустя час по радио с заявлением к советскому народу обратился нарком иностранных дел Молотов, призвав население страны на борьбу с захватчиками.

Вскоре Президиум ВС СССР издал указ о всеобщей мобилизации, которая предполагалось начать на следующий день, но фактически военкоматы стали принимать призывников уже 22 июня. К этому времени немцы полностью окружили Брестскую крепость. На исходе дня 291-я дивизия немцев вышла на границу с Литовской ССР. Тогда же, ближе к полуночи, Главный Военный Совет подписал директиву о нанесении контрударов по немецким войскам. Но военное положение в корне не соответствовало положениям документа, поэтому выполнение указаний командования не представлялось возможным.

Соотношение сил Красной Армии и Вермахта позволяет увидеть, что приграничное сражение не могло быть выиграно советскими войсками. 103 немецким дивизиям, полностью развернутым близ границы и укомплектованным по штатам военного времени, противостояло 56 советских дивизий, укомплектованных по сокращенным штатам, находящимся на стадии доукомплектования и рассредоточенным вдоль границы. Сдержать концентрические удары танковых групп Вермахта, поддержанные артиллерией и авиацией, оказалось нечем. Фронты, занимаемые советскими частями, были слишком велики по протяженности. На направлениях главных ударов численное преимущество атакующих было подавляющим. Но после первоначальных успехов немцы столкнулись с усиливающимся сопротивлением. Советские войска, часто не имея связи и должного времени на подготовку, предпринимали контратаки, которые останавливали продвижение противника и срывали его планы. На второй день войны совместным контрударом советские стрелки и пограничники отбили у врага город Перемышль. Приграничные районы, в которых имелись фортификационные сооружения, затрудняли движение немецких ударных группировок вперед, особенно это проявилось под Сокалем и Владимиром-Волынским. Но, в целом, задачи первого дня наступления Вермахт выполнил.

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Константин Симонов:

Сергей Лавров: