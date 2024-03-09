История одного фото

Оказалось, что его автор — Олег Ионов, известный алматинский фотограф. Далее — с его слов:

«В конце 80-х годов каток «Медео» был любимым тусовочным местом: туда возили туристов, там проводила выходные молодежь и всегда можно было увидеть кучу знакомых. Я в тот день на катке встретил свою коллегу Алену Островскую, молодую журналистку, с которой мы вместе работали в газете «Дружные ребята», — яркую, красивую, веселую.

День был солнечный, Аленка каталась в купальнике — а чего бы не позагорать, раз погода позволяет? Я присел на скамейку перезарядить пленку в фотоаппарате, Алена остановилась рядом поболтать. Рядом на скамейке сидела целая делегация сельчан, видимо, передовиков, награжденных поездкой в столицу. Коньков у них не было, они просто пришли на «Медео» поглазеть на достопримечательность.

— А давайте я вас вместе сфотографирую? — предложил я самому почтенному колхознику.

Больше всего в искусстве я ценю юмор, и сразу увидел, какой кадр наклевывается. Аксакал тут же согласился и вышел на лед, прямо в сапогах с калошами. К счастью, церберы, которые гоняли со льда всех, кто в обуви, были далеко и не заметили нашей фотосессии. Дедок с удовольствием приобнял Аленку, она нежно к нему склонилась, а все спутники аксакала одобрительно поржали.

В целях экономии фотопленки я сделал один-единственный кадр – тогда в фотолаборатории издательства ЦК Компартии Казахстана с нас строго спрашивали за перерасход материалов.

Алена покатила дальше, деда односельчане увели продолжать экскурсию.

Снимок этот тогда нигде не опубликовали; правда, он участвовал в нескольких фотовыставках. А через двадцать пять лет у фотографии вдруг началась новая, уже виртуальная жизнь, причем совершенно без моего участия: каким-то образом она стала гулять в Интернете (до сих пор не знаю, кто ее выложил), публиковаться в соцсетях и даже появилась на обложке книги.

Моя жена тогда запереживала — как Алена к этому отнесется, мол, она же теперь солидная женщина, живет в Силиконовой долине в Америке по соседству со всякими там Цукербергами и Джобсами, замужем за крутым программистом… Вдруг ей не понравится такая популярность?

Но когда Алена в 2015 году приехала в Алматы после долгих лет американской жизни и мы собрались старой дружненской компанией, она с улыбкой сказала, что этот снимок напомнил ей бесшабашную алматинскую молодость, и плевать ей на всяких уятменов, которые, кстати, в Америке тоже нередко встречаются».

https://vk.com/wall-221775708_4279?hash=a12a3b3b1a73d041b8