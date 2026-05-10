События на Халхин-Голе 11 мая 1939 года

Разгром на Халхин-Голе удержал Японию от нападения на СССР вместе с Германией в 1941-м году. 20 августа 1939 года, на реке Халхин-Гол советские и монгольские войска перешли в решительное наступление против армии Японии.
В 1930-х годах сложилась напряженная обстановка на китайско-монгольской границе. В 1932 году Япония оккупировала китайскую территорию - Маньчжурию - и создала там марионеточное государство Маньчжоу-го.
В мае 1939 г. японцы в одностороннем порядке объявили о том, что граница между Монголией и Маньчжоу-го проходит по реке Халхин-Гол, и вошли на территорию соседнего государства. Завязались приграничные бои. Руководство СССР приняло решение об оказании помощи Монголии и усилении советской группировки. Командующим войсками был назначен Г. К. Жуков.
Пока обе стороны накапливали силы и готовились к активным действиям, в воздухе завязались ожесточенные бои. Некоторое время преимущество держалось на стороне японской авиации. Но быстрая переброска свежих авиачастей из СССР, укомплектованных опытными летчиками, позволила выровнять ситуацию. Советская авиация постепенно завоевывала господство в воздухе.
К 20 августа советское командование разработало план наступательной операции. После массированного авиационного налета и артиллерийской подготовки советско-монгольские части перешли в атаку, заставшую врасплох противника. Главные силы японской 6-й японской армии были окружены и к 31 августа полностью ликвидированы.
Монгольская территория была очищена от японских войск. 16 сентября по просьбе японской стороны военные действия в районе реки Халхин-Гол были прекращены.Группа советских лётчиков - участников боёв против японских агрессоров в МНР во время боёв на Халхин-Голе. Монголия, 1939 г.Бой за сопку Песчаную с японскими захватчиками во время боёв на Халхин-Голе. Монголия, 1939 г.
История о том, как японцы на СССР напали
Одним из союзников Гитлера была Япония, которая в 30-е годы встала на путь милитаризации. В 1932 году японцы захватили китайскую Маньчжурию, а чуть позже создали там подконтрольное себе государство Маньчжоу-го. Во время войны Германии с СССР на западе Япония планировала отхватить на востоке Советского Союза Дальний Восток и Сибирь. Но для этого им нужно было проверить, насколько силен СССР и можно ли с ним воевать.
Чтобы это понять, японские милитаристы периодически совершали провокационные пересечения границы, топили советские катера на Амуре, обстреливали приграничные земли, нападали на пограничников. За период с 1936 по 1938 гг. японские военные совершили 231 пересечение границы с СССР и 35 раз вступали в бой с советскими пограничниками. Но это все были локальные стычки, не перетекавшие в большой конфликт.
Все изменилось в 1938 году, когда напряжение стало очень сильным. В этом же году к японцам в Маньчжоу-го перебежал руководитель НКВД по Дальневосточному краю Генрих Люшков, который сообщил, что состояние войск Красной Армии на Дальнем Востоке весьма неудовлетворительное. Япония решила разведать на практике реальное положение дел в РККА и развязала пограничный конфликт у озера Хасан. Этот водоем находился очень близко к границе России с Маньчжоу-го и Кореей, а граница рядом с ним, в которую входили советские сопки Безымянная и Заозерная, не была четко определена. Японский МИД предъявил претензии на несколько пограничных высот, однако советский наркомат по иностранным делам отверг японские требования. Тогда Япония решила пойти на военное столкновение, а советские пограничники были приведены в состояние боевой готовности.Рано утром 29 июля 1938 года, скрываясь в тумане, 150 японских солдат и офицеров напали на 11 советских пограничников на сопке Безымянная и убили пятерых красноармейцев, но высоту занять не смогли. На следующий день японцы обстреляли и отправили пехоту уже на две высоты - Безымянную и Заозерную, но также не смогли их занять. Только на следующий день из-за отсутствия подкрепления у красноармейцев и сильных ливней японские вооруженные силы смогли занять две высоты, на которых сразу же стали устанавливать оборонительные укрепления и пулеметы.
Советскими подразделениями командовал герой Гражданской войны Василий Блюхер. К месту боев были подведены дивизия и бригада, чтобы добиться численного перевеса. Красноармейцы сражались очень доблестно, но нуждались в подкреплении с воздуха. Только 6 августа после начала участия в конфликте 250 советских бомбардировщиков преимущество стало переходить РККА. Обе стороны несли большие потери, а бои были ожесточенными. К 9 августа советским войскам удалось вытеснить японцев из пределов СССР. 11 августа между СССР и Японией было заключено перемирие и бои прекратились.В этом конфликте, который произошел 80 лет назад, погибло 792 советских и 523 японских солдата, было ранено 2752 красноармейца. Несмотря на победу, руководство СССР раскритиковало командование Дальневосточного фронта. Маршал Василий Блюхер был арестован и погиб от пыток в ноябре 1938 года. Этот конфликт стал проверкой для советских и японских вооруженных сил, вовсю готовившихся к грядущей войне.
Японский офицер так писал уже после боев на Хасане: "Раньше нам говорили, что это не сильная армия, но когда мы столкнулись на фронте, то вижу, что это было заблуждение". Однако, несмотря на поражение, Япония не оставила попыток проверить Красную Армию на прочность и овладеть советскими территориями. Новое столкновение произошло уже в следующем, 1939 году.
Бои на Халхин-Голе. Забытая война
Выше мы рассказали о том, как японцы напали на советскую территорию около озера Хасан летом 1938 года. Потерпев там поражение, Япония не оставила попыток испробовать советскую мощь на практике, а также не бросила планов по захвату территорий до Байкала для своей империи. Менее чем через год, в мае 1939 года разразился новый, куда более масштабный конфликт между СССР и Японией, проходивший, правда, не на советской территории. Это была настоящая необъявленная война.
Японское правительство, вставшее на путь милитаризма и завоеваний, захватило в 30-е годы территорию Маньчжурии рядом с границами СССР и Монголии, основав там государство-марионетку Маньчжоу-го и разместив свои войска. Японцы высказывали территориальные претензии Монгольской народной республике (МНР) и совершали постоянные провокации на советской и монгольской границах. Из-за опасного поведения Японской империи СССР и МНР заключили в 1936 году соглашение о военной взаимопомощи.
Одной из претензий к монголам было притязание японцев (официально - Маньчжоу-го) на территории рядом с монголо-китайской рекой Халхин-Гол. Империя хотела провести границу по этой реке, тем самым отнять территорию у МНР и очень близко продвинуться к СССР. Именно поэтому японцы в 1939 году увеличили число провокаций, а 28 мая 2,5 тысячи японских солдат и офицеров перешли границу с Монголией и стали продвигаться к Халхин-Голу. Их встретили советско-монгольские войска (части РККА тогда уже стояли в МНР) во главе с маршалом Монголии Чойбалсаном и комдивом Красной Армии Фекленко. Японцы были за несколько дней отброшены обратно, но разведка доносила, что императорская армия активно наращивает силы и готовится к рывку. К тому же не прекращались воздушные бои. Приграничный конфликт перерастал в полноценную войну.
За боями в Монголии следили почти во всем мире. Для Гитлера этот конфликт был проверкой на прочность его японских союзников. Для Англии и Франции, которые тогда искали союзника против Германии, советско-японский конфликт был тоже важен: если СССР выиграет и будет силен, то с ним можно идти на союз. Для Москвы это тоже была решающая битва: новая европейская война была неизбежна, поэтому необходимо было избавиться от перспективы воевать на западе и на востоке. А для Японии конфликт на Халхин-Голе был своеобразным плацдармом, с которого можно было наступать на СССР.
Чтобы исправить не совсем удачное для РККА положение дел в Монголии, комдив Фекленко был заменен на комкора Георгия Жукова - будущего маршала и полководца. Новый командир повел другую, более успешную политику, но война не прекращалась. В конце июня советским войскам пришлось предпринять рискованную попытку задавить японцев, перешедших Халхин-Гол, танками, которая при больших потерях оказалась успешной. Правда, командование захотело вывести бои на территорию противника, но это пресек Сталин, который справедливо боялся расширения конфликта до масштабов большой войны.Командарм Штерн, маршал Чойбалсан и комкор Жуков
Ранним утром 20 августа 1939 года советско-монгольские войска перешли в решающее наступление. Артиллерию, пехоту и танки поддерживала психологическая атака: из громкоговорителей на машинах раздавался "Интернационал", солдаты кричали "Ура!", а по японцам ударяли авиационные бомбы. Успех был таков, что к 24 августа японские части были окружены. 9 сентября в Москве было заключено перемирие, а 16 числа война была прекращена. В этом конфликте погибли 8 тысяч советских солдат, около 300 монгольских и 25 тысяч японских (по советским данным).
На японское решение о сдаче оказал сильнейшее давление и тот факт, что именно в дни окружения они узнали, что их главный союзник Гитлер подписал с СССР договор о ненападении. Японское руководство уже в сентябре заявило, что никоим образом не будет вмешиваться в европейскую войну, и решило не нападать на СССР. В 1941 году был заключен советско-японский пакт о нейтралитете.Плененные японцы
Этот конфликт вполне можно назвать необъявленной войной, потому что и масштаб боев, и влияние на политику, и количество жертв говорят об этом. В конфликте на Халхин-Голе участвовало множество доблестных солдат Красной Армии. Поэтому очень грустно, что такая решающая и важная война, которой в следующем году будет 80 лет, оказалась забытой в нашем обществе и наших учебниках по истории.
Предыдущие темы:
Поражение японской армии на реке Халхин-Гол 85 лет назад
История конфликта на Халхин-Голе 11 мая 1939 года
85 лет назад японцы напали на СССР
Халхин-Гол: забытая война
Халхин-Гол
.
.
.
.
.
.
Свежие комментарии