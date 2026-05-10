События на Халхин-Голе 11 мая 1939 года

Разгром на Халхин-Голе удержал Японию от нападения на СССР вместе с Германией в 1941-м году. 20 августа 1939 года, на реке Халхин-Гол советские и монгольские войска перешли в решительное наступление против армии Японии.

В 1930-х годах сложилась напряженная обстановка на китайско-монгольской границе. В 1932 году Япония оккупировала китайскую территорию - Маньчжурию - и создала там марионеточное государство Маньчжоу-го.

Вскоре были предъявлены территориальные претензии и к Монголии. Угроза военного конфликта была неизбежна. В 1936 году СССР и Монголия подписали договор о взаимопомощи, в результате чего на монгольской территории были развернуты части Красной армии.

В мае 1939 г. японцы в одностороннем порядке объявили о том, что граница между Монголией и Маньчжоу-го проходит по реке Халхин-Гол, и вошли на территорию соседнего государства. Завязались приграничные бои. Руководство СССР приняло решение об оказании помощи Монголии и усилении советской группировки. Командующим войсками был назначен Г. К. Жуков.

Пока обе стороны накапливали силы и готовились к активным действиям, в воздухе завязались ожесточенные бои. Некоторое время преимущество держалось на стороне японской авиации. Но быстрая переброска свежих авиачастей из СССР, укомплектованных опытными летчиками, позволила выровнять ситуацию. Советская авиация постепенно завоевывала господство в воздухе.

К 20 августа советское командование разработало план наступательной операции. После массированного авиационного налета и артиллерийской подготовки советско-монгольские части перешли в атаку, заставшую врасплох противника. Главные силы японской 6-й японской армии были окружены и к 31 августа полностью ликвидированы.

Монгольская территория была очищена от японских войск. 16 сентября по просьбе японской стороны военные действия в районе реки Халхин-Гол были прекращены. Группа советских лётчиков - участников боёв против японских агрессоров в МНР во время боёв на Халхин-Голе. Монголия, 1939 г. Бой за сопку Песчаную с японскими захватчиками во время боёв на Халхин-Голе. Монголия, 1939 г.