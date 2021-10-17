Как Россия станет первой экономикой мира. План Кремля.

На сегодняшний день доля России в мировой экономике составляет всего-навсего 3%. Что значительно меньше экономик США, Китая и Евросоюза. Кажется невероятным, что Россия не просто могла бы догнать эти страны, но даже стать первой экономикой мира. Тем не менее, такое возможно.

Если бы не экономический кризис в США и вражда их с Китаем, то шанса вырваться вперед у России точно бы не было.

Китай, все эти годы тихо и смирно работавший на обогащение США за миску риса, поднял голову против гегемона и сам решил стать первой экономикой мира. Начав производить копии американских товаров и продавать их задешево. Это и вызвало в США финансовый кризис.

Ответная реакция Штатов не заставила себя ждать. На Китай обрушились пошлины, торговые войны, а теперь и полноценный военный союз AUKUS, созданный специально для сдерживания КНР. Но самое уязвимое место Китая, это его зависимость от американских технологий и оборудования.

Воевать с Китаем вовсе не обязательно. Тем более Китай и США это ядерные державы, и они прекрасно осознают последствия такой войны. Но можно уничтожить КНР без войны. Через ослабление экономики.

Именно благодаря своей мощной экономике, Китай имеет деньги, чтобы строить военные корабли, подводные лодки и закупать у России комплексы ПВО, истребители и другую военную технику, которую пока не научился делать сам. Ослабнет экономика - ослабнет и китайская армия.

По той же причине, кстати, Запад так переживает по поводу украинского транзита.

Штаты не просто так взяли в новый союз Австралию. Она не только очень удачно расположена вблизи Китая и могла бы сдерживать его экспансию, как Украина, Прибалтика и Польша мешают сотрудничеству России и западной Европы. Это еще и та страна, куда можно вынести производства.

Чтобы ослабить Китай, нужно лишить его ряда предприятий и технологий. Для этого их нужно куда-то перенести. А теперь вспоминаем тренд на "зеленую энергетику". Именно Австралия лидирует по доле зеленой энергии. И солнечные панели работают там эффективнее, чем в Европе.

Переведя туда свои производства, а оставшиеся в Китае обложив углеродным налогом или даже вовсе запретив китайские товары на своем рынке, Штаты ослабят экономическую и военную мощь Китая. Но у КНР есть шанс спасти свою экономику от разрушительных планов США.

Спасательный круг в данном случае готова бросить Россия. Китай уже не успевает перевести свою энергетику на зеленые технологии раньше Австралии. Но это успевает сделать Россия. У нас уже и так есть немалая доля ГЭС и АЭС в энергетике. А также технологии замкнутого ядерного цикла и планы по производству "зеленого" водорода из природного газа.

Если Китай перенесет свои производства в Россию, он не только спасет их от углеродного налога или даже полного запрета продажи своих товаров, но и получит серьезные экономические выгоды. Внутри России энергия, тот же газ, необходимый для работы предприятий, стоит в разы дешевле.

Все вышесказанное относится и к Европе. Ее не взяли в AUKUS, т.к. и Европу тоже, как Китай, решено Штатами принести в жертву, из-за своих экономических проблем. Довести до банкротства через "зеленую энергетику" европейские предприятия, а потом выкупить их за долги.

Энергетический кризис в Европе это лишь подтверждает. С такими ценами на газ и уголь, европейские товары сильно подорожают и станут никому не нужны. И многие предприятия реально начнут банкротиться.

Выход у Европы точно такой же, как и у Китая. Перенести свои заводы к нам в Россию. А далее давайте просто взглянем на карту и станет ясно, какие преимущества имеет Россия перед новым альянсом AUKUS:

Став "фабрикой мира", Россия может недорого экспортировать товары в любые страны мира, т.к. очень удачно расположена между Западом и Востоком. А теперь давайте взглянем на другую будущую "фабрику мира":

Австралия окружена со всех сторон океаном. И может недорого доставлять свои товары разве что в Папуа-Новую Гвинею и пингвинам в Антарктиду. В другие страны доставка товаров будет сильно дороже.

Так что при прочих равных, товары, произведенные в России китайскими и европейскими заводами, будут дешевле и доступнее для потребителя, чем американские товары, произведенные в Австралии. А европейские товары и технологии, к слову говоря, ничем не хуже американских.

Китай был обязан своим "экономическим чудом" именно США и Европе, что они перенесли свои производства в КНР. Иначе, китайцы до сих пор шили бы кроссовки и собирали рис. Именно это сделало их экономику такой большой и мощной. Теперь такой шанс выпадает на долю России.

Но чтобы им воспользоваться, нам необходимо придерживаться определенного плана. Путин не просто так "подыграл" США в вопросе зеленой энергетики. Несмотря на всю абсурдность этих идей, это вынудит Европу и Китай перенести свои заводы к нам. Также России необходимо ускоренными темпами наращивать у себя долю зеленой энергетики.

Строить приливные станции, замкнуть ядерный цикл, сделав свои АЭС 100% зелеными, поставить ветряки, там где это экономически оправданно, и просто не вмешиваясь, наблюдать, как коллективный Запад ссорится между собой, разрывая экономические цепочки, как было при крахе СССР.

Шёпот Кремля

https://zen.yandex.ru/media/kremlin_whisper/kak-rossiia-stanet-pervoi-ekonomikoi-mira-plan-kremlia-616985c29cf9e4251b9f55d5

И в видеоформате от "Сути вещей":