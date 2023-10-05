Топ 10 Частных военных компаний России

ЧВК, или частные военные компании, создаются для обеспечения военной поддержки, на финансовой основе, для некоего круга государств (заказчиков). Эти государства могут либо быть заинтересованы в проведении специальных операций, либо напротив имеют необходимость выйти из таковой, с минимальными потерями.

Также PMC, от английского Privet Military Company, могут выполнять определенный список военных функций в той стране, в которой заказчик (в данном случае государство оппонент) по тем или иным причинам не может, на официальной основе, совершать военные маневры.

В этой статье мы рассмотрим историю появления ЧВК, то, как развивались и для чего используются организации такого рода, а также познакомимся с топом 10 PMC локализованных на территории России.

История появления и развития ЧВК

Поднимать оружие за деньги всегда было легче, чем за национальную идею. Таковы законы нашего мира. Ведь с одной стороны все государства борются за защиту и сохранность человеческих прав и жизней, а с другой количество войн с каждым годом растет в геометрической прогрессии. Понятие «наемник» существует уже давно, в период крупных военных конфликтов, государства нанимали бойцов со стороны с целью усилить свою огневую мощь.

Но со временем все это превратилось в настоящий бизнес и от «государственной» модели, перешло к «частной». Первая организация такого рода была сформирована уже в 70-х годах отставным, некогда служившим британской короне, полковником Дэвидом Стерлингом. ЧВК «WatchGuard International» нанимала армейских специалистов из самых разных областей и предлагала им работать по найму. Первые контракты, полученные от США, были нацелены на подготовку солдат специального назначения, отправляемых в командировку в Африку и на Ближний Восток.

Еще одним примером РМС служит Vinnell Corp, созданная вслед за WGI. У них также были заказы от правительства США. Основная их деятельность заключалась в подготовке национальной гвардии для Саудовской Аравии. Особенное развитие эта индустрия получила после раскола представителей Варшавского договора. А в особенности после распада СССР. Эти события привели к сокращению финансирования военных блоков в государствах, входивших в НАТО. Просто, теперь уже не выгодно было держать большое количество военных.

Таким образом, сегодня, чтобы не пускать в бой свои регулярные армии и не терять официально работающих военных, государства нанимают солдат из ЧВК. Например, в Афганистане количество наемников превышает общую численность армии государства. А суммарный оборот только ЧВК России составляет 120 млрд. долларов.

Для чего используют ЧВК

Простыми словами можно сказать, что ЧВК – это многофункциональные и не имеющие государственного статуса компании. Первостепенная цель у них заключалась в подготовке военных. Это могут быть военнослужащие, как специальных подразделений, так и регулярной армии в целом. Подготовка заключается в повышении и оттачивании навыков у офицеров.

Следующим немаловажным в современном мире фактором заключения договоров с PMC – обеспечение логистических цепочек. То есть снабжение солдат находящихся на линии огня всем необходимым: боеприпасы, провиант и прочий расходный материал первой необходимости.

Третьим фактором служит обеспечение охраны для важных целей. Это могут быть как объекты типа военных баз, так и люди, например, дипломатические делегации или политически важные персоны. Интересный факт, сегодня многие контракты, выполняемые вояками из ЧВК связаны с разминированием различных территорий. Ну и главный тренд последних лет это услуги PMC прямо на территории ведения огня в качестве огневой поддержки. Подобные частные военные компании осуществляют свою работу на легальной, либо полулегальной основе. Они есть как в России, так в Европе и США.

Какие услуги предоставляют российские частные военные компании

Частные военные компании предоставляют свои услуги исключительно на коммерческой основе. И российские ЧВК не исключение. Основной фронт работ осуществляемых российскими частными военными компаниями заключается в следующих функциях:

Обеспечение охраны и защиты объекта или территории;

Построение логистических цепочек в зоне военного конфликта;

Организация и сбор разного рода разведывательных данных;

Проведение инструктажа для военнослужащих рядовой армии (не только на территории Российской Федерации);

Планирование и проведение специальных военных операций.

Этот список сегодня расширяется. Например, отечественная РМС под названием Fort Defense планируют осуществлять охрану морских судов, преимущественно на территориях кишащих пиратами. Для реализации данной цели у организации уже имеется для целей несколько специально подготовленных кораблей, находящихся в Калининграде. Благодаря получению таких контрактов частная компания хочет повысить свой финансовый оборот с 10 до 100 млн. долларов.

Топ 10 ЧВК России

А теперь настало время познакомиться и разобраться какие ЧВК в России существуют сегодня, и более того уже работают на мировой военной арене. До недавнего времени правительство отрицало существование таких группировок на своей территории. Но сегодня многие из них уже получили официальный статус. А то, как работают отдельные компании, вас точно удивит.

10 место — ЧВК ENOT corp

Российские наемники сегодня вышли в свет, и совершают разношерстные операции по всему миру. Одна из таких организаций для «Солдатов удачи» называется ENOT corp.

Эта ЧВК была сформирована на объединении нескольких патриотических объединений под знаменем «РЕЗЕРВ». В основном военная группировка занимается оказанием гуманитарных услуг и патриотической деятельностью.

«Енотовцы» нанимаются для проведения направленных против организаторов наркотрафика и нелегальной миграции. Они на постоянной основе обеспечивают безопасность транспортировки гуманитарных грузов в самые опасные уголки планеты.

9 место — ЧВК Сossacks

PMC Cossacks – это по сути объединение различного рода казачьих блоков. Их работа основана на принципах казачества, с сохранением военного опыта и культуры этого народа.

Интересный факт, что вся их работа жестко курируется правительством. Каждый свой контракт организация предварительно соглашает с Советом по делам казачествам. Основной спектр услуг этой ЧВК заключается в гражданской и территориальной обороне.

Они также следят за порядком на отведенных для них территориях. Бойцы Cossacks имели опыт ведения боевых операций на территориях Ирака, Югославии, Чечни и Афганистана.

8 место — ЧВК Вагнера

Пожалуй, самая засекреченная и находящаяся под завесой тайны – ЧВК Вагнера. Деятельность компании осуществляется в Новороссии.

Разглашать свои договоры, перемещения и выполненные операции это организация не планирует. Ведь PMC Вагнера насчитывает тысячи сотрудников, преимущественно работающих на РФ. Если верить известной на сегодня информации, то отряды Вагнера осуществляли различные военные услуги в разных межгосударственных конфликтах.

Каждый боец подвергается тщательному отбору, после которого следует длительный испытательный период, и только когда его успешно проходят, сотрудников трудоустраивают.

7 место — ЧВК Феракс

ЧВК Феракс признана Российской компанией предоставляющей расширенный функционал услуг. В его перечень входит вооруженная охрана, обеспечение целостности, а также огневая поддержка.

Кадровый состав PMC составляют отставники из специальных ведомственных служб, имевших не одну боевую командировку за спиной. Это подразделение было замечено во время прохождения боевых действий в Афганистане.

6 место — ЧВК Тигр Топ-Рент Секьюрити

Первая независимая компания военного назначенная созданная на территории России. Она была создана более 20 лет назад, но просуществовала недолго, так как акционеры организации предпочли создать собственные ЧВК.

Но за просуществовавшее время Тигр Топ-Рент Секьюрити успели закрыть не один договор. «Тигры» принимали участие в Иракском, Ливанском, Израильском и Палестинском конфликтах. А еще осуществляли подготовку снайперов для армии РФ и других стран.

Сотрудниками компании являлись офицеры из различных отраслей. На основе бывшей Тигр Топ-Рент Секьюрити создали другие ЧВК, например, Феракс.

5 место — ЧВК Редут-антитеррор

Редут-антитеррор частная российская ЧВК, которая была основана на базе военного профсоюза включающего сотрудников ВДВ, спецназа и т.д. Все бойцы работающие на Редут это в первую очередь профессиональные военные имеющие колоссальный стаж ведения боевых операций.

Основной род деятельности организации участие в миротворческих операциях. Создали PMC в 2008 году несколько сослуживцев ранее работавших на разведывательные специальные службы. Солдаты удачи имели командировки в Ирак и Сирию, а также осуществляли защитную функцию в особо горячие точки, например, Югославия.

ЧВК также активно сотрудничает с ООН для охраны ЗР.

4 место — ЧВК Moran Security Group

MSG – обеспечивает свои услуги преимущественно для консалтинговых, транспортных, логистических и медицинский компаний. Иными словами их профиль заключается в обеспечении безопасности и целостности различных объектов.

Эта ЧВК работает абсолютно легально и соблюдает все законы предписанные правительством Российской Федерации. У компании даже есть свой собственный специальный морской обучающий центр базирующийся в Санкт-Петербурге.

3 место — ЧВК Антитеррор-орел

Открывает топ три организации, которыми может гордиться Россия ЧВК – Антитеррор-Орел. Работает она с начала 200-х годов и была сформирована отставными военнослужащими, имеющими огромный опыт полученный во время службы.

В ряды сотрудников частной компании, даже входят бывшие работники ГРУ, о чем собственно и говорит статус компании. «Орлы» осуществляют кадровую подготовку спец персонала, а также организовывают безопасность различных объектов. Компания предоставляют и услуги по удалению мин оставшихся после проведения боев.

2 место — ЧВК МАР

ЧВК МАР локализована в Санкт-Петербурге, и работает только на территории России. Сами акционеры компании заявляют, что все осуществляемые операции, которые предоставляют ее сотрудники, идут согласно законам правительства нашей Родины.

Основная специализация компании заключается проведении разведывательных операций. Помимо этого МАР осуществляет техническую защиту как градостроительных объектов, так и живых людей.

1 место — ЧВК РСБ-групп

Лидером нашего топа стала московская группировка под названием РСБ-Групп. У нее расширенный список оказываемых услуг. Начиная с предоставления конвоя для грузов и заканчивая проведением сухопутных военных операций.

Созданием этой PMC занимались опытные военные запаса из таких специальных служб как ФСБ. Эта частная военная организация работает в легальном режиме с соблюдением всех предписаний законодательства той страны, на которой совершает свои операции.

Помимо прямого участия, РСБ-Групп также осуществляет посредничество и консультирование по различным вопросам военного характера.

https://knowtop.ru/society/weapons/pmcrussia