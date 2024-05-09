Знакомимся с дальнейшими достижениями

В Ростовской области запустили новый литейно-прокатный завод Производство в городе Белая Калитва будет поставлять около 14 000 тонн алюминиевой ленты ежегодно и это только первая очередь нового предприятия.

Алюминиевая лента — это полуфабрикат, который используется на российских металлургических предприятиях при производстве стройматериалов, электротехнической продукции и потребительских товаров. Локализация продукции завода составляет 100%, при производстве используется только отечественное сырье. Инвестиции в проект составили 1 миллиард рублей.

https://www.expertsouth.ru/news/proizvodstvo-alyuminiya-v-ro...

В Москве появится крупное производство протезов и ортопедических изделий Завод строит научно-производственный центр «Огонек», который выпускает медицинские изделия уже 40 лет. Сейчас там изготавливают около 7000 товаров для протезирования и ортопедии ежегодно, новый проект позволит предприятию утроить производство.

Инвестор получил участок земли на Дмитровском шоссе от мэрии в аренду по ставке 1 рубль в год в рамках московской программы поддержки импортозамещения.

https://t.me/blackponed/877

Ещё один лифтовый завод запустили в Татарстане В год предприятие «Татлифт» в Зеленодольске будет выпускать около 1500 подъемников. После ввода в эксплуатацию оставшихся площадей это число увеличится ещё в 2 раза. Лифты будут производиться на полностью отечественном оборудовании. Инвестиции в проект составили около 1 миллиарда рублей, планируется создание 300 высокотехнологичных рабочих мест.

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В крымской Алуште откроют новый эфиромасличный завод Строительство новых корпусов и линий для Алуштинского эфиромасличного совхоз-завода началось еще в советское время, но на стадии готовности в 80% оно было заморожено. В ближайшее время строительство в поселке Лаванда будет завершено, новые цеха оснастят современным оборудованием. Предприятие осуществляет полный производственный цикл — выращивание эфиромасличных культур и последующую переработку сырья в компоненты для косметики и парфюмерии, медицины, питания, химической промышленности.

https://tass.ru/ekonomika/20623289

В Луганске в этом году запустят завод по производству бетона — одного из самых востребованных товаров в республике. На предприятии будут выпускать 8 видов товарного бетона и 2 марки бетонного раствора. Эту продукцию можно использовать при строительстве фундаментов, стен и перекрытий, колонн и мостов.

В этом году на территории Луганской Народной Республики начнется строительство 16 многоквартирных домов и 50 индивидуальных жилых домов. Крупного жилищного строительства в республике не было почти 10 лет, оно возобновилось только после вступления региона в состав России.

Кроме того, в регионе развернуто масштабное строительство социльной инфраструктуры, ремонт автодорог.

https://t.me/blackponed/883

Компания "Нитриленд" откроет в Калининграде производство хирургических стерильных перчаток, мощности предприятия позволят заместить на российском рынке не менее 28% импортной продукции. Об этом говорится в сообщении компании. Компания заключила специальный инвестиционный контракт (СПИК) Минпромторга РФ 10 апреля. Этот документ подтверждает статус предприятия как российского производителя и дает преимущество при заключении госконтрактов. Инвестиции в проект составят 170 млн рублей, будет создано 90 рабочих мест.

https://t.me/ssigny/94999

Несырьевые экспортёры занимают всё более видную позицию в российской экономике. С 2016 года их число выросло на 57%, сообщает РЭЦ. В прошлом году объём несырьевого неэнергетического экспорта составил $146,3 млрд. Ключевые среди экспортёров – производители удобрений. Один из экспортеров и лидер по поставкам удобрений на российский рынок АПК – ФосАгро - на днях объявила о новом производственном рекорде. В 1 квартале промышленный гигант выпустил рекордные 3 млн тонн удобрений (+7%). Драйвер роста – новый, современный производственный комплекс в Волхове. Там производятся инновационные марки удобрений как для внутреннего рынка, так и для дружественных стран. «ФосАгро» поставляет экологичную продукцию в 100 стран мира на всех обитаемых континентах. За последние годы компания переориентировала поставки на дружественные страны, значительно нарастила поставки в Индию и Бразилию. ФосАгро расширяет ассортимент производимой продукции, в том числе инновационных марок удобрений с содержанием микроэлементов – таким образом производство продукции высокого передела будет только расти. Компания не собирается останавливаться на достигнутом - в этом году инвестиции достигнут рекордных 73 млрд рублей. Поддержка социальных проектов в 2022-2023 превысила 25 млрд рублей. В рамках съезда РСПП на этой неделе компании вручат высшую награду Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса».

https://t.me/ssigny/95087

Центральный российский научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) представил на проходящей в Ташкенте международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" первый в мире автомобиль класса люкс на водородном топливе.

Как рассказал представитель НАМИ, уникальная машина создана на базе люксового седана Aurus Senat. Она оснащена тремя электромоторами: одним на передней оси и двумя на задней, их суммарная мощность составляет 1 020 лошадиных сил, позволяющих разгонять автомобиль до 100 км/ч за 4 секунды.

https://t.me/ssigny/95141

Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод достроит, оснастит и откроет новый завод в крымском селе Лаванда. От этом сообщила заместитель директора предприятия Ирина Соколова.

Она отметила, что сейчас производство предприятия, которому более 100 лет, вынуждено умещаться в имеющихся площадях старого завода, который находится в селе Розовое.

"На новом заводе будут большие промышленные площади с нормальной логистикой, с нормальным расположением цехов. Его строительство было начато еще в советское время, но на стадии примерно 80% готовности было заморожено. Мы планируем открыть его в ближайшие два года", - сказала она, отметив, что предприятие после открытия завода ожидает роста производительности в 2,5 раза.

https://t.me/ssigny/95145

Производственно-складской комплекс по выпуску пластмассовых изделий планируется построить в Богородском округе Подмосковья. Инвестиции в проект составят около 700 млн рублей, сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В пресс-службе подмосковного мининвеста рассказали, что в рамках нового проекта инвестор планирует запустить производство колпачков, насадок, крестов для монтажной пены из пластмассы, а также трубок-удлинителей из полиэтилена и других комплектующих для строительных герметиков. Новое предприятие будет оснащено современными термопласт-автоматами без использования гидравлики, что обеспечивает высокую точность изделий и низкое потребление электроэнергии.

https://t.me/ssigny/95149

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" подписало соглашение о сотрудничестве с национальным исследовательским центром "Курчатовский институт". В рамках соглашения дети будут вовлекаться в научную деятельность, сообщила пресс-служба движения.

"Подписание соглашения между "Движением первых" и НИЦ "Курчатовский институт" является важным этапом развития научного и профориентационного направления нашей деятельности. Оно позволит нам развивать совместные проекты в сфере научно-технического творчества школьников, а участникам движения - осваивать навыки аналитической работы", - сказал глава правления движения Григорий Гуров.

https://t.me/ssigny/95152

Власти Кабардино-Балкарии планируют ввести в эксплуатацию 16 школ в 2024 году, сообщил министр просвещения и науки республики Анзор Езаов. Таким образом ввод школ увеличится в шесть раз по сравнению с прошлым годом. "В прошлом году были открыты три новые школы. В 2024 году двери открывают семь школ мощностью 4,5 тыс. мест. До конца 2024 года будут введены в эксплуатацию еще девять новых школ общей мощностью 5,1 тыс. мест", - сказал он во время отчета о состоянии системы образования региона в парламенте Кабардино-Балкарской Республики.

По данным министерства, в 2024 году на сферу образования в республике направят 7,9 млрд рублей, что составляет 28,8% от общего объема средств бюджета Кабардино-Балкарии. Финансирование значительно увеличено по сравнению с прошлым годом - на три млрд рублей.

https://t.me/ssigny/95156

Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, полностью готов к открытию навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков. "В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты Москвы-реки и судоходной части Яузы. В него входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок в местах водовыпусков", - сказал Бирюков.

https://t.me/ssigny/95157

Завод по утилизации аккумуляторов планируют запустить в Нижегородской области в 2026 году, его мощность составит 50 тыс. тонн в год, сообщил в кулуарах выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте руководитель направления "Электротранспорт" в компании "Рэнера" Алексей Горяев. "Этот проект реализует "Русатом Гринвэй" - это оператор федеральный по обращению с отходами первого и второго классов. <…> В 2026 году завод будет запущен", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что основной задачей станет утилизация в том числе литиевых аккумуляторов.

https://t.me/ssigny/95158

Круизная компания "Водоходъ" планирует построить три судна для сегмента премиальных круизов - одно из них появится в 2025 году, еще два в 2026 году. Об этом рассказал заместитель генерального директора по развитию круизной компании "Водоходъ" Илья Суховольский. "Конечно мы понимаем, что практически уже весь флот задействован в речных круизах. Есть программа строительства нового флота. "Водоход" строит еще три новых судна, первое из них появится в 2025 году, еще два в 2026. Это суда класса река-море, они будут работать и здесь на Волге, и на Каспие и на Черном, Азовском море, и в Белое море будут ходить", - рассказал он.

https://t.me/ssigny/95276

Россия отказывается от пальмового масла: импорт этого продукта снизился до минимального уровня за 10 лет Пик потребления этого продукта в нашей стране пройден и сейчас пищевая промышленность начинает все чаще вместо пальмового использовать подсолнечное масло.

Потребление пальмового масла стабильного росло с начала 1990-х годов. Среди его преимуществ — более низкая стоимость по сравнению с другими растительными маслами, кроме того, оно имеет полутвердую консистенцию, что делает его удобным для транспортировки и использования.

Однако зачастую производители заменяли пальмовым маслом молочный жир, пытаясь удешевить молочную продукцию. Во многом именно борьба с такими явлениями привела к тому, что ввоз масла снизился.

Также против продукции играет и неоднозначная репутация. До сих пор идут споры, насколько оно полезно и опасно

https://t.me/bolecon/4222