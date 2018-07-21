Что пишут в западных учебниках по истории о роли СССР в Великой Отечественной войне

«КП» изучила школьные пособия Германии, Великобритании, Италии и США.

В немецком парламенте российские школьники извиняются за «невинно погибших немцев, взятых в плен под Сталинградом». В Тульской области малолетки жарят картошку на Вечном огне. В Новороссийске девчонки танцуют тверк (в просторечии - «попотряс») на мемориале защитникам Малой земли. Почему ребята так поступают? Мотивы разные, а причина одна: ветеранов Великой Отечественной становится все меньше, а извращения исторической памяти - все больше. Но если российские учебные программы хоть как-то пытаются сохранить объективность, то западная молодежь, если ее спросить о роли СССР в Великой Победе, лишь недоуменно пожмет плечами. Вот «КП» и решила узнать, а что же рассказывают о Второй мировой войне школьные учебники наших «зарубежных партнеров».

Германия

Учебник: «Германия с 1871 по 1945 год», автор Йенс Эггерт. Это такая рабочая тетрадь для средних классов: немного фактов - и вопросы на усвоение. Благодаря чему подростки волей-неволей запомнят текст лучше, нежели в обычном учебнике.

О чем пишут: В списке главных событий Второй мировой сражения на Восточном фронте упоминаются всего один раз. «После поражения и капитуляции (перед кем? - Ред.) 6-й немецкой армии под Сталинградом в январе 1943-го в этой войне начался давно ожидаемый поворот». То есть из текста следует, что перелом произошел бы и без участия этого «неизвестно кого», и разгром Гитлера на Волге роли здесь не сыграл. Но читаем дальше. «Постепенно союзники (Великобритания, Франция, США и Советский Союз) добились успеха». Оцените последовательность: СССР - на последнем месте, зато в числе стран-победительниц есть и Франция (которая до освобождения в 1944-м исправно снабжала Рейх боеприпасами и продовольствием).

«Шаг за шагом немецкую армию разбивали и оттесняли. В июле 1943 г. британцы и американцы освободили юг Италии, в июне 1944 г. началась высадка союзников в Нормандии, а с востока в Германию продвигались советские войска». Затем Гитлер, «испугавшись русского плена», сделал с собой известно что. Каким образом Красная Армия достигла Рейхстага, при этом не сообщается. Видимо, вышла погулять и дошла. Ни Курский дуги, ни операции «Багратион», ни битвы за Берлин, ни того факта, что 90% войск вермахта находились на Восточном фронте.

Цитата: «1 сентября 1939 года началось вторжение Рейха в соседнюю Польшу... Но в этом участвовала не только Германия - 17 сентября и Советский Союз оккупировал восточную часть страны. Основанием тому стало секретное соглашение между Гитлером и советским диктатором Сталиным от 23 августа 1939 года». (И ни слова о сложнейшей международной обстановке, о том, как мы тщетно пытались договориться об антигерманском фронте с Лондоном и Парижем... Какой вывод должен сделать подросток? Москва повинна в войне наравне Берлином! - Ред.)

Великобритания

Учебник: «Британия в XX веке», автор - Чарльз Мор. Для старших классов и студентов.

О чем пишут: Книгу открывает таблица с датами главных событий столетия. Восточный фронт Второй мировой упомянут ровно один раз: «1941: Германия нападает на Россию». Остальное - победы союзников в Северной Африке, Италии, Нормандии. Главные события 1942 года - захват Сингапура японцами. Можно, конечно, возразить: это история Британии, вот они и приводят события, где сами участвовали. Но, не зная о битвах под Сталинградом и Курском, школьник в принципе не сможет понять, а как же на самом деле коалиция сокрушила Гитлера!

Цитата: «Вклад России в войну был, разумеется, неоценимым, но она была задействована только на Восточном фронте. Ее прямой вклад в усилия Британии на войне был нулевым, а российское участие в общей стратегии союзников ограничивалось требованием поставок ресурсов или немедленной высадки (англо-американцев) во Франции». (Вообще-то когда в начале 1945-го союзники терпели поражение в Арденнах, то Сталин начал Висло-Одерскую операцию на 8 дней раньше срока, чтобы оттянуть силы вермахта на Восточный фронт. - Ред.)

Италия

Учебник: «История XX века» (пособие для старшеклассников), авторы - Альберто Де Бернарди и Шипионе Гваррачино. Из 737 страниц книги крупнейшему конфликту посвящено лишь 33.

О чем пишут: Переломный 1942 год уместился в три абзаца, из которых два покрупнее описывают битвы на Тихом океане и успехи англо-американцев в Северной Африке. Главному сражению года посвящены лишь две строчки: «Советские войска под Сталинградом нанесли первое большое поражение немецкой армии под командованием генерала Фридриха фон Паулюса».

На самом деле «первое большое поражение» последовало еще в битве за Москву годом ранее, ну да ладно. Но под Сталинградом была разгромлена еще и 8-я итальянская армия, 300 тысяч солдат, которых Муссолини прислал на подмогу «другу Адольфу». Но об этом в учебнике ни слова.

Если «хорошие парни» на той войне и были, то это однозначно американцы: «Президент Рузвельт понимал, что война станет решающим сражением между тоталитаризмом и демократией» (ага, и на всякий случай посадил в конц-лагеря 250 тысяч граждан японского происхождения, вдруг среди них есть предатели).

Цитата: «В марте - апреле (1945 года. - Ред.) наступление СССР на востоке и англо-американцев на западе взяло Германию в тиски». Параллельно Советский Союз оккупировал Румынию и Болгарию». (Не освободил, нет. «Освобождал» кого-то на той войне исключительно Запад. - Ред.)

США

Учебник: «История нашего мира». Авторы - Хейди Х. Якобс и Майкл Л. Левассер. Для старших классов.

О чем пишут: Книга объемом более 800 страниц охватывает всю мировую историю от каменного века до наших дней. Второй мировой посвящен всего один абзац на стр. 623. В целом же в Штатах школьное образование децентрализовано, учебные программы могут различаться от округа к округу. Однако в одном почти все методички сходятся: победил Запад, Восточного фронта словно и не было. Лишь в некоторых учебниках говорится о Сталинградской битве как поворотном моменте войны, но и только.

Цитата: «Вслед за военными кампаниями в Северной Африке и Италии союзники открыли Западный фронт против ослабленных нацистов. (Это кто же их так «ослабил»? - Ред.). 6 июня 1944 года корабли союзников с 156 тыс. американских и других солдат на борту высадились в Нормандии (Франция). Теперь известная как «День Д», высадка в Нормандии стала началом похода союзников на восток. Через полгода союзные армии дошли до Германии. После битвы в Арденнах немецкий вермахт был сокрушен. Союзники провозгласили победу в Европе 8 мая 1945 года».

ДРУГОЙ ПРИМЕР

Турция

- В наших школах Вторую мировую войну изучают в пятом классе, - рассказывает турецкий политолог Селим Ялчин. - Никакой «альтернативной истории», подача материала почти не отличается от российской версии. Немцы - оккупанты, вермахт и СС - воплощение зла, которое было остановлено благодаря СССР и союзникам. Советская армия сражалась как потерпевшая сторона. В учебниках говорится: «Турция в той войне сумела остаться нейтральной страной. Берлин хотел поддержки Анкары, но та не желала портить отношения с Советским Союзом и не участвовала в конфликте».

ИТОГО

«Это часть большой антироссийской игры»

Дмитрий СУРЖИК, кандидат исторических наук, эксперт по военной истории XX века:

- За рубежом демонизация нашей страны ведется последовательно, начиная со школьной скамьи. При этом Запад очень не любит вспоминать, что половина Европы была на службе гитлеровской Германии. В западных учебниках по истории Второй мировой не пишут, что преступления на нашей земле творили не только эсэсовцы, но и солдаты из разных стран Европы, которые были союзниками Гитлера. При этом, осуждая Гитлера как абсолютное зло, Запад весьма лояльно относится к возрождению нацизма у границ РФ, в той же Прибалтике. Что делать в такой ситуации нам? Просто понять, что эта «большая игра» не закончится, покуда мы существуем как сильная и самостоятельная страна. И не забывать прививать российской молодежи память о нашей истории.

Источник: www.ural.kp.ru