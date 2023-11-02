Чечня рубежа тысячелетий в чёрно-белом и цветном

В 1999 году вооружённый конфликт на Северном Кавказе перешёл в стадию так называемой Второй чеченской войны или Второй чеченской кампании. Её официальное название было скромнее — «контртеррористическая операция». Активные боевые действия продолжались недолго, и уже весной 2000 года в Грозном была восстановлена федеральная власть. Тем не менее столкновения с сепаратистами и террористами продолжались ещё много лет, и военные на территории Чечни стали обычным, повседневным явлением.

Публикуем крупную подборку редких фотографий конца 1990‑х — начала 2000‑х годов, на которых можно увидеть жизнь и быт российских военных, служивших в Чечне во время «второй кампании». Сдача стреляных артиллерийских гильз. 2002 год Священник Ставропольской епархии отец Александр (Емельянов) читает молитву у придорожного креста. 2003 год Бойцы пограничной службы во время разгрузки гуманитарной помощи, доставленной вертолётами. Аргунское ущелье. Февраль 2000 года*

* Здесь и далее — фотографии, отмеченные звёздочкой, выполнены корреспондентом газеты «Ставропольская правда» Михаилом Колесниковым. Часовой с автоматом на посту у объекта федеральной пограничной службы. Аргунское ущелье. Февраль 2000 года* Проведение инженерной разведки дороги, установление крупнокалиберного пулемета для обеспечения прохода колонны. 2002 год Колокольня. Послушник майор Павлов бьёт в колокола. 2003 год Солдаты на отдыхе. 2002 год В укрытии два бойца пограничной службы с пулемётом. Аргунское ущелье. Февраль 2000 года* Бойцы пограничной службы возле коробок с гуманитарной помощью, доставленной вертолётами. Аргунское ущелье. Февраль 2000 года* Священник Ставропольской епархии отец Александр (Емельянов) окропляет солдат святой водой. 2003 год Проведение инженерной разведки дороги. Впереди БМП идут двое военнослужащих, обследующих место продвижения колонны техники. 2002 год Крещение солдат Наурской комендатуры. 2003 год Учения в степи. 2003 год Расположение 247-го десантно-штурмового полка. Село Центарой (Центорой). 2002 год Инженерная разведка дороги. 2002 год Командование Ставропольского разведывательного батальона беседует со ставропольской миссионерской делегацией. На снимке — отец Александр (Емельянов). Октябрь 2003 года Разминирование дороги при помощи танка Т‑72 с минным тралом. Село Центарой (Центорой). 2002 год Двое военнослужащих на фоне помещения медпункта. 2002 год Проведение инженерной разведки дороги. 2002 год Солдат пограничной службы с коробками гуманитарной помощи. Аргунское ущелье. 2000 год* Территория дислокации погранвойск Российской Федерации. На переднем плане вооружённые дозорные в укрытиях. Аргунское ущелье. 2000 год* Солдаты-пограничники, читающие письмо, доставленное вместе с гуманитарной помощью. Аргунское ущелье. 2000 год* Солдаты, передающие из рук в руки снаряды от боевого орудия. Аргунское ущелье. 2000 год* Российский флаг, привязанный кителем к шесту. Аргунское ущелье. 2000 год* Бойцы погранвойск переносят на носилках раненого солдата, доставленного вертолётом. Аргунское ущелье. 2000 год* Два бойца погранвойск в дозоре у боевого орудия на территории дислокации погранвойск Российской Федерации. Аргунское ущелье. 2000 год* Солдаты пограничной службы в палатке. Аргунское ущелье. 2000 год* «Граница на замке». Аргунское ущелье. 2000 год* Михаил Колесников, фотокорреспондент газеты «Ставропольская правда» на территории дислокации погранвойск Российской Федерации в Аргунском ущелье. 2000 год Армейский кашевар на полевой кухне. Аргунское ущелье. 2000 год* Двое вооружённых часовых за ограждением из колючей проволоки на посту пограничного контроля. Аргунское ущелье. 2000 год* Солдаты, заряжающие снарядами блоки НУРС/НАР. Аргунское ущелье. 2000 год* Солдаты укрепляют камнем поставленную палатку. Аргунское ущелье. 2000 год* Военные палатки за ограждением из колючей проволоки. Аргунское ущелье. 2000 год* Солдат с котелком у входа в блиндаж. Аргунское ущелье. Февраль 2000 года* Солдат с тазом у входа в армейскую баню. Аргунское ущелье. 2000 год* Группа солдат, идущих по направлению к площадке с приземлившимися вертолётами. Аргунское ущелье. 2000 год* Панорамный вид территории дислокации погранвойск РФ в Аргунском ущелье. 2000 год* Контртеррористическое обучение. Служащие внутренних войск МВД, в масках, с автоматами стоят по периметру около здания. 1999 год (?) Священник перед служащими внутренних войск МВД освящает захоронение солдат. 1999 год (?) Сотрудник Ставропольского научно-исследовательского противочумного института С. П. Каршин берёт пробу воды для эпидемического контроля. 1999 год Служащие ВДВ с цветами в руках участвуют в похоронах своих товарищей. 1999 год (?) Центроподвоз — централизованный подвоз боеприпасов, дров, угля, снаряжения и других грузов. 2002 год 22‑я бригада спецназа ГРУ. 2002 год

Виктор Кириллов

https://vatnikstan.ru/archive/chechen_photos/