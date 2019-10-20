Первая многодневная воздушная операция за границей СССР

К началу Великой Отечественной Финляндия проводила двуличную политику. С одной стороны, руководство страны заявляло о нейтралитете и всячески отрицало подготовку к войне против Советского Союза. С другой, еще в сентябре 1940-го финские генералы договорились с германским генштабом о совместных военных действиях против СССР. Это было прямым нарушением Московского мирного договора, заключенного 12 марта 1940 года, в котором Финляндия и СССР обязались воздерживаться от нападения друг на друга и от участия во враждебных коалициях. К началу Великой Отечественной Финляндия проводила двуличную политику. С одной стороны, руководство страны заявляло о нейтралитете и всячески отрицало подготовку к войне против Советского Союза. С другой, еще в сентябре 1940-го финские генералы договорились с германским генштабом о совместных военных действиях против СССР. Это было прямым нарушением Московского мирного договора, заключенного 12 марта 1940 года, в котором Финляндия и СССР обязались воздерживаться от нападения друг на друга и от участия во враждебных коалициях.

В июне 1941 года в Финляндию стали прибывать германские войска, которые с началом операции «Барбаросса» должны были вторгнуться на территорию СССР. Численность немецкой группировки превышала 30 000 человек, в ее распоряжении были механизированные части дивизии СС «Норд». Фашисты сосредоточили у берегов Финляндии более 40 военных судов. Финские военные готовились поддержать союзников: 20 июня они выдвинулись к государственной границе, откуда были заблаговременно эвакуированы 45 тысяч человек гражданского населения. Армия Финляндии планировала начать вторжение 28 июня, но еще 21-го финские солдаты, в нарушение межгосударственных договоренностей, заняли демилитаризованные Аландские острова, арестовав при этом весь персонал советского консульства.

Германская авиация использовала финские аэродромы и начала свои действия до общего вторжения германских войск. Еще в два часа ночи 22 июня 18 бомбардировщиков «Юнкерс-88» пересекли нашу границу и направились в сторону Ленинграда, но были отогнаны истребителями советских ВВС. 22 июня немецкие гидросамолеты доставили к шлюзам Беломорско-Балтийского канала финских диверсантов. Наши наблюдатели неоднократно замечали летевшие из-за финской границы бомбардировщики.

Поначалу советское руководство пыталось дипломатическим путем предотвратить прямое вступление финнов в войну. В том числе имелось даже указание военного командования против них никаких боевых действий не предпринимать и финскую границу не переходить. Но когда, в том числе из разведданных, стало ясно, что Финляндия может превратиться в удобную «взлетную площадку» для фашистских бомбардировок Ленинграда, было принято решение нанести упреждающий удар. Его инициатором стал командующий ВВС Северного фронта, созданного на базе Ленинградского военного округа, Александр Новиков. План заключался в том, чтобы разбомбить немецкие, а заодно и финские самолеты на аэродромах базирования, разрушить авиационную инфраструктуру и, таким образом, обезопасить Ленинград от воздушного нападения.

25 июня 1941 года в воздух поднялось свыше 260 бомбардировщиков и более 220 истребителей Северного фронта и Балтийского флота. Они нанесли удары по 18 аэродромам, уничтожили 30 самолетов на земле и 11 в воздухе. Затем налеты продолжались ежедневно в течение шести дней. По официальным данным, советские летчики это время совершили почти 1000 вылетов, бомбили 39 аэродромов (причем некоторые из них неоднократно), уничтожили 130 вражеских самолетов.

Разумеется, финские и западные источники приводят другие, гораздо более скромные данные об успехах советских ВВС. Но, как бы то ни было, после воздушной операции налеты вражеской авиации на Ленинград с финской территории прекратились и более не производились.

Павел Коротич

Источник: rusplt.ru