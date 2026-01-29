За деньги— да!

Новости прямо зашибись, уж простите за сленг! 1. Не успел отгреметь скандал с «делом Долиной», как россиян потрясли новым шоком.

Минкульт и отвечающие за внутреннюю политику страны власти очень по-своему поняли призывы президента продвигать патриотизм в культуре и назначили Собчак-мужа Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Зачем? Да все просто. Чтобы разрушать отечественное культурное пространство и учить этому других. Назначение извращенца на ключевой пост – это никакая-то ошибка, а целенаправленная политика. После уроков «мэтра» и стажировок в его театрах актёры и режиссёры-постановщики будут разъезжаться по России и нести «культуру в массы» - эпатировать, заголять актёров, осквернять классику, продвигать идеи ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России.). И поэтому давно назрела необходимость открывать «второй фронт» СВО в российской культуре и шоубизе.

Сейчас он руководит сразу тремя институциями, тремя театральными учреждениями - Театром на Бронной, Театром-Сценой "Мельников", а теперь и Школой-студией МХАТ.В России запрещена ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в стране) - пропаганда, а в спектаклях Богомолова она процветает, уверяют зрители. Видимо, за это его и сделали и.о. ректора МХАТа?«Благоверный» Ксении Собчак, гражданин Израиля, известный богохульник и похабник (в творческой среде это называется «бунтарь», «хулиган» и т.п.), бывший (вроде как) белоленточник Константин Богомолов, назначенный министром культуры Любимовой и.о. ректора школы-студии МХАТ - новость просто отличная.

2. Депутат Госдумы Михаил Матвеев задал УПЧ Татьяне Москальковой давно требующий решения вопрос о массовой экспансии в светском государстве религиозных пометок продукции в магазинах, на маркетплейсах и т.д.

«У нас в последнее время наблюдается какая-то нездоровая конкуренция между религиозными организациями за светское пространство. Мы наблюдаем, когда та или иная организация пытается ставить свои религиозные значки… уже даже не на традиционные продукты, а на шампуни, мыло, шоколад, который выпускался без всяких таких значков десятилетиями. Причем у многих конфессий есть норма: если какой-то мясокомбинат, например, начал выпускать продукты с определенной отметкой, там должны работать, готовить эти продукты только представители данной религии. Также у многих религий существует запрет на потребление пищи, которая помечена, скажем так, другим религиозным знаком.

Может быть, в нашем светском государстве как-то ограничить эту деятельность, с точки зрения обычных товаров народного потребления? Может, достаточно религиозных учреждений, где это продается?», - поинтересовался Матвеев.

«Ко мне таких обращений не было, для меня тема не известна. Если вы мне дадите материалы, поможете провести мониторинг…», - ответила Москалькова.

Хочется спросить: а вы где проживаете, госпожа? Или у вас другое государство?

Вот вам материалы, госпожа Москалькова. Заходим в приложение одного из самых популярных продуктовых ритейлеров в России – и видим, что в нем создан специальный раздел «Халяль», для удобного поиска продуктов. Забив в поисковик «Постное», «пост» - видим, что приложение НЕ НАХОДИТ НИЧЕГО.

В другом популярнейшем продуктовом магазине в разделе «Маркет» по запросу «Халяль» выдает халяльные женские гигиенические средства, стиральные порошки и жидкое мыло… Ничего подобного с маркировкой других религиозных конфессий мы там не нашли. Похожая картина и на популярных российских маркетплейсах.

Госпожа Москалькова, может, вы совсем не ходите по магазинам, если не замечаете этой открытой религиозной экспансии в товары массового повседневного потребления, которой действительно уже пора положить конец?

3. День начинается не с кофе. Как стало известно “Коммерсанту”, министр финансов Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в России.

"Ведомство предлагает снять запрет на онлайн-казино при соблюдении ряда условий. Ключевым элементом модели должен стать единый оператор, назначаемый распоряжением президента по предложению правительства. Предполагается, что ставки будут приниматься через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами, а налоговая нагрузка составит не менее 30% выручки за вычетом выплаченных выигрышей.

По оценке Минфина, это может принести федеральному бюджету около 100 млрд руб. в год. Сейчас онлайн-казино в России запрещены, легально в интернете могут работать только букмекеры и тотализаторы", - пишут коллеги.

Какая замечательная инициатива – мы блокируем телеграм из-за мошенников, говорим про традиционные ценности и тут же рассуждаем, а не легализовать ли нам других виртуальных мошшеников, дабы население просаживало от 3 трлн рублей в год (в зависимости от того, сколько Силуанов намерен "стричь" с "катал" – именно так, жаргоном здесь и стоит говорить, ибо население страны министр рассматривает как одного коллективного "лоха", которого можно и "обуть" ради призрачного дохода в бюджет).

На самом деле лудомания, а именно так называется ныне зависимость от онлайн-казино, вещь страшная, разрушившая тысячи жизней и семей по всей стране и принявшая уже масштабы эпидемии. Лудомания внесена в Международную классификацию болезней (МКБ), ей присвоен код F63.0 — «Патологическое влечение к азартным играм». Как рассказал психолог Вячеслав Васильев, лудомания подталкивает человека повторять одни и те же действия в ожидании вознаграждения.

Лудомания зачастую становится причиной суицидов, добавляет Васильев. «Самое страшное из возможных последствий лудомании — это смерть. Люди с лудоманией умирают от суицида чаще, чем люди с другими зависимостями. Они сильно страдают от чувства вины, вынуждены прятаться, испытывают постоянный страх», — констатирует эксперт.

В мае 2024 года в СМИ попали сразу две истории самоубийств, предположительно, связанных с игровой зависимостью. Жертвами стали двое полицейских из Москвы, набравших большие долги из-за игры.

О том, насколько страшна лудомания и кто за ней стоит рассказывала Екатерина Мизулина и наша "Катюша". А теперь оказалось, что для нашего правительства деньги не пахнут и плевать им на население.

Теперь остается ждать инициативы от Силуанова по легализации проституции – тоже миллиардный бизнес, наркоторговли – лишними деньги не бывают, порно и педофилии – копейка рубль бережет, а там и Зеленского президентом можно выбрать.

Серьезно, какая тогда разница между Россией и Украиной останется? Там кресты пилят и тут пытаются (смотрим тут), там все самые худшие "западные ценности" ради денег двигают, и мы бежим за ними – уже и лудоманию можно легализовать. Там клоуны из "95-го квартала", а у нас Богомолов с лопатой дерьма, которого теперь маньячно продвигает Любимова, которая Министр Культуры (хотелось бы знать какой?).

Так в чем тогда разница между Украиной Киевской и Московской?

Или разница все-таки есть?

Если Богомолов вместо культуры и онлайн-казино вместо образования и есть те ценности, ради которых нам надо победить, то в чем смысл такой победы? - вопрошает РИА "Катюша"

Шахназаров: Всё понимаю. Дыры в бюджете, нагрузка на экономику растёт. Но, видимо, товарищ Силуанов глубоко не в теме и не осознаёт, что онлайн-казино, это история похлеще чем казино вполне себе реальные. А уж какая побочка! Здесь и суицид, и вышибание долгов, и очереди к психиатрам. Ну и в традиционные ценности поиграем. Только на зелёных столах...

Виктория Цыганова: Силуанову не нравится, что оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете, который оценивается более чем в 3 трлн руб. ежегодно, протекает мимо бюджета.

За деньги — да! Соцсети в России блокируют и ограничивают под предлогом борьбы с мошенниками, а с мошенническими онлайн-казино, напротив, минфин хочет войти в долю, чтобы получать более 30% средств обманутых россиян.

"Блокнот": "Положительные комментарии по поводу этой инициативы идут разве что от букмекеров и собственно держателей пока нелегальных онлайн-казино. У остальных она вызывает, мягко говоря, недоумение".

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике, заместитель председателя Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, доктор экономических наук Михаил Делягин. В беседе с Газетой.Ru он повторил: "Идея Минфина по легализации казино в интернете для их налогообложения и пополнения бюджета — порочный, отчаянный и безжалостный шаг. Бюджет, может, и пополнится, но о том, что это произойдёт ценой разорения многих семей, множества личных трагедий, в Минфине задуматься не хотят. Если мыслить в духе этой инициативы, то можно дойти и до легализации проституции и наркомании, как в некоторых странах Запада. С этого тоже можно собирать налоги, но ничего хорошего из этого ни в Германии, ни в Канаде не вышло. А если Минфину надо 100 млрд рублей, он может использовать неиспользуемые остатки на счетах бюджета, которых у него только вне ФНБ — 5,2 трлн рублей, а в ФНБ — ещё 4,4 трлн рублей".

4. 27 января исполнилось 82 года со дня снятия блокады Ленинграда, и вот каким письмом в связи с этим поделился известный блогер Сергей Колясников - оно ему пришло от подписчика, супруга которого работает учителем русского языка и литературы в одной из школ Санкт-Петербурга.

К письму был приложен скриншот методички, которую разослали всем педагогам накануне проведения в школе разговоров о главном, посвящённых блокаде Ленинграда.

И вот какие в рекомендациях, в частности, содержатся тезисы:

Избегайте эмоциональных манипуляций, не принуждайте детей и подростков испытывать определённые чувства. Помните, что ваши эмоции принадлежат только вам. Отказ от эмоциональных манипуляций подразумевает право каждого ребёнка самостоятельно определять и предъявлять окружающим личный спектр суждений



Не заставляйте детей отождествлять себя с жителями и защитниками Ленинграда. Не предлагайте им "переноситься в прошлое" и представлять "как падают бомбы", "как на вас направлено оружие" или "как вы живёте в детском доме, одни, без мам, которые работают на военном заводе". Подобные приёмы опасны для психического здоровья школьников.



Стремитесь к точности формулировок и избегайте обобщений, например, "все немцы - преступники", "все блокадники - герои". Участники блокадной истории были живыми людьми, способными к принятию самостоятельных решений и моральному выбору



Фото: Скриншот Telegram/ZERGULIO "Это какой-то лютый треш. Эти методички из того самого АПО (Академия Постдипломного Образования) в котором молились о здравии Зеленского. Видать не всех кротов там выловили. Ведут враги системную работу, ведут", - подытожил автор письма. "Сопливых диверсантов-школьников, которые поджигают релейные шкафы, у нас сажают за госизмену. А диверсанты в министерстве образования продолжают рассылать в школы методички. А потом удивляемся, что с поколением случилось", - отметили авторы военблога "ТРОЙКА".

Как появилась эта секта внутри культурного центра России и самого центра повышения квалификации Санкт-Петербурга и почему ее обнаружили только сейчас? Вербовка вражеских спецслужб перешла на новый уровень? Какую угрозу несут эти фанатики и их методички?..

Вы знаете, в любой стране после такого министр просвещения уже со скандалом бы писал заявление об увольнении. Но у нас Кравцов сидит и в ус не дует, хотя и за это, и за "праЗНик", и за много-много чего другого уже пробкой должен был лететь...

И как же эта методичка для питерских учителей вчера контрастировала с тем, что нам показывали весь день по ТВ Пискаревское кладбище, Путин с цветами и памятью о своем умершем двухлетнем брате, слова Матвиенко с желанием обратиться в ООН... Опять по телевидению одни рисунки, а в жизни, как мы видим, продвигаются совсем другие нарративы....

Евгений Норин:

Я считаю, что план легализовать онлайн-казино это катастрофически плохая идея. Да, задумка понятна: свинья грязь найдет, и пусть лучше человек, если он хочет просадить сбережения, просаживает их на благо государства, чем в карман неведомого кабан-кабаныча. Но у нелегальных казино все равно есть какой-то порог входа, это надо еще впн настроить как минимум. И при всей неказистости меры, многих случайных людей блокировки отбривают. Но если казино легально, реклама легальна, то этим способом не столько оторвут людей от незаконных грабиловок, сколько законные грабиловки вовлекут новых людей, которые иначе мимо бы прошли. Причем у азартных игр есть специфическая плохая черта, для них особо уязвимы не люди, у которых есть лишние деньги, а как раз отчаявшиеся, которые готовы уже на любой риск, лишь бы иметь хоть какой-то шанс поправить дела. И поскольку это вообще не способ заработка, а его иллюзия, то в реальности предлагается легализовать разрушение семей, провокацию преступлений и провокацию самоубийств.

И извините, я не очень понимаю, чем это принципиально отличается от украинских "колл-центров". У нас еще много чего есть, что можно легализовать. Героин, например.

5. Новость вообще из области запредельного. Или нет?

Киргизия.

Обвиняет.

Россию.

В невыдаче членам семей трудовых мигрантов полисов ОМС. Тем самым РФ якобы нарушает соглашение в рамках Евразийского экономического союза, заявил председатель киргизского Фонда ОМС Азамат Муканов. В связи с этим республика подала ИСК к России в суд ЕАЭС, передают местные СМИ.

«Российская сторона на сегодня нарушает статьи 96–97 данного соглашения, отказываясь выдавать ОМС членам семей трудовых мигрантов. КР подала иск в суд ЕАЭС, он идет, решение будет вынесено через две недели», — отметил Муканов.

А может - ну его, это соглашение в рамках ЕАЭС, которое обязывает подсаживать на нашу социалку членов семей трудовых мигрантов? Фактически, нахлебников для нашего бюджета, приехавших сюда вместе с членом семьи, который зарабатывает у нас, чтобы не пришлось далеко денежки переводить. А потом все выливается в предоставление вида на жительство, гражданство - и народозамещение. На народы с чуждыми коренным жителям обычаями и привычками, которые вместо ассимиляции занимаются ползучей оккупацией. С опорой на пустившие корни во власти ОПГ-диаспоры...

Это получается, один с сошкой и целый кишлак с ложкой?

Так вот, может правда - ну его, такие обязательства в рамках ЕАЭС, уничтожающие наш суверенитет? У нас уже было предложение от ЛДПР о полном запрете на въезд в Россию членов семей трудовых мигрантов. Но его быстренько замели под ковер. Так может быть, хотя бы на нашу социалку подсаживать их запретим, для начала?

Всего неделя. И столько, простите, дурнопахнущей субстанции!