Россия уже сегодня превосходит НАТО по своему военному потенциалу. Дальше будет еще хуже

Поражение США и их союзников в Афганистане повергло стратегов НАТО в уныние – не таким и могущественным оказался военный блок, раз терпит такое сокрушительное поражение. Но и это еще не все – именно сейчас на Западе осознали на сколько они отстали от России по своему военному потенциалу.

«Во чтобы то ни стало обойти США и НАТО!» - такой цели Россия перед собой не ставила. Была задача дать адекватный ответ на агрессивные устремления блока в Европе и в мире.

Натовские подразделения с их танками, самолетами и ракетами, за счет значительного расширения НАТО на восток, подобрались вплотную к границам России. Не отвечать нельзя – Запад такое поведение воспримет как слабость и полезет дальше.

Если отвечать, то как? Размещать в ответ военные части у линии границы – путь гибельный. Ресурсов у НАТО гораздо больше и там в считанные дни могут увеличить свои группировки, на что Россия уже ответить не сможет.

Оставался единственный путь – повышать эффективность своего оружия. Оно должно быть лучше во всех отношениях, современнее, эффективнее. Стрелять дальше и точнее.

С этим и связано масштабное перевооружение российской армии – танки «Армата», самолет пятого поколения Су-57, новейшие подводные лодки, комплексы радиоэлектронной борьбы и многое другое.

Перечислять можно было бы долго, но наибольший фурор на Западе вызвали новейшие образцы ракетного вооружения.

Началось все с ракет «Калибр», которыми в 2015 году были поражены цели в Сирии. Причем пуски ракет были осуществлены из Каспийского моря.

Черноморский флот России. Благодаря современному вооружению российские корали могут атаковать неприятеля, находящегося в тысячах миль (фото из открытых источников)

Это вызвало у натовских генералов настоящий шок и во многом предопределило дальнейшие успехи России на Ближнем Востоке.

Но этим дело не ограничилось. Вскоре Россия заявила о наличии у нее гиперзвуковых ракет. Это стало вторым мощным ударом по НАТО.

Гиперзвуковая ракета "Циркон" может лететь к своей цели на скорости с несколько раз превышающей скорость звука (фото из открытых источников)

На Западе только-только начали подбираться к разработкам такого оружия, а в России его уже ставят на вооружение. Защиты от таких ракет у НАТО нет и в ближайшее время не будет.

И это еще «цветочки». Россия наносит еще один нокаутирующий удар – она готовит к испытаниям ракеты «Буревестник».

Это ракеты с ядерной энергетической установкой. Чтобы было понятнее – у этой ракеты неограниченная дальность полета. Иными словами – если раньше США могли отсидеться у себя за океаном, все-таки не каждая ракета и самолет туда долетят, то сейчас у них такой защиты нет. «Буревестник» может несколько раз обогнуть земной шар, прежде чем пойдет к цели.

Но это не единственный сюрприз ракеты – она может двигаться по совершенно непредсказуемой траектории, поэтому сбить ее не представляется возможным.

Упаднических настроений натовцам добавляет тот факт, испытания, которые Россия начала в середине августа, уже не первые, а финальные. «Буревестники» уже летали и смогли показать все свои достоинства.

С такими ракетами Россия становится практически неуязвимой и может диктовать свои условия кому угодно и где угодно – для этой ракеты неважны расстояния, нужно лишь задать правильные координаты и ракета сама найдет свою цель.

У НАТО нет ответа «Буревестнику» и поэтому западных генералов и политиков это сильно злит и… пугает. Вся их доктрина по сдерживанию России не сработала. Россию не то что остановить не получилось – она вышла вперед, причем значительно. А вот когда у НАТО появятся ракеты подобные "Буревестнику".

Российская ракета "Буревестник" (фото из открытых источников)

Впрочем, удивляться тут нечему – в последнее время у Запада (имеются ввиду США, НАТО и Евросоюз) очень многое не срабатывает и Афганистан самый яркий тому пример

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