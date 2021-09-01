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Россия уже сегодня превосходит НАТО по своему военному потенциалу. Дальше будет еще хуже

Поражение США и их союзников в Афганистане повергло стратегов НАТО в уныние – не таким и могущественным оказался военный блок, раз терпит такое сокрушительное поражение. Но и это еще не все – именно сейчас на Западе осознали на сколько они отстали от России по своему военному потенциалу.

Россия уже сегодня превосходит НАТО по своему военному потенциалу. Дальше будет еще хуже

«Во чтобы то ни стало обойти США и НАТО!» - такой цели Россия перед собой не ставила. Была задача дать адекватный ответ на агрессивные устремления блока в Европе и в мире.

Натовские подразделения с их танками, самолетами и ракетами, за счет значительного расширения НАТО на восток, подобрались вплотную к границам России. Не отвечать нельзя – Запад такое поведение воспримет как слабость и полезет дальше.

Если отвечать, то как? Размещать в ответ военные части у линии границы – путь гибельный. Ресурсов у НАТО гораздо больше и там в считанные дни могут увеличить свои группировки, на что Россия уже ответить не сможет.

Оставался единственный путь – повышать эффективность своего оружия. Оно должно быть лучше во всех отношениях, современнее, эффективнее. Стрелять дальше и точнее.

С этим и связано масштабное перевооружение российской армии – танки «Армата», самолет пятого поколения Су-57, новейшие подводные лодки, комплексы радиоэлектронной борьбы и многое другое.

Перечислять можно было бы долго, но наибольший фурор на Западе вызвали новейшие образцы ракетного вооружения.

Началось все с ракет «Калибр», которыми в 2015 году были поражены цели в Сирии. Причем пуски ракет были осуществлены из Каспийского моря.

Россия уже сегодня превосходит НАТО по своему военному потенциалу. Дальше будет еще хуже

Черноморский флот России. Благодаря современному вооружению российские корали могут атаковать неприятеля, находящегося в тысячах миль (фото из открытых источников)

Это вызвало у натовских генералов настоящий шок и во многом предопределило дальнейшие успехи России на Ближнем Востоке.

Но этим дело не ограничилось. Вскоре Россия заявила о наличии у нее гиперзвуковых ракет. Это стало вторым мощным ударом по НАТО.

Россия уже сегодня превосходит НАТО по своему военному потенциалу. Дальше будет еще хуже

Гиперзвуковая ракета "Циркон" может лететь к своей цели на скорости с несколько раз превышающей скорость звука (фото из открытых источников)

На Западе только-только начали подбираться к разработкам такого оружия, а в России его уже ставят на вооружение. Защиты от таких ракет у НАТО нет и в ближайшее время не будет.

И это еще «цветочки». Россия наносит еще один нокаутирующий удар – она готовит к испытаниям ракеты «Буревестник».

Это ракеты с ядерной энергетической установкой. Чтобы было понятнее – у этой ракеты неограниченная дальность полета. Иными словами – если раньше США могли отсидеться у себя за океаном, все-таки не каждая ракета и самолет туда долетят, то сейчас у них такой защиты нет. «Буревестник» может несколько раз обогнуть земной шар, прежде чем пойдет к цели.

Но это не единственный сюрприз ракеты – она может двигаться по совершенно непредсказуемой траектории, поэтому сбить ее не представляется возможным.

Упаднических настроений натовцам добавляет тот факт, испытания, которые Россия начала в середине августа, уже не первые, а финальные. «Буревестники» уже летали и смогли показать все свои достоинства.

С такими ракетами Россия становится практически неуязвимой и может диктовать свои условия кому угодно и где угодно – для этой ракеты неважны расстояния, нужно лишь задать правильные координаты и ракета сама найдет свою цель.

У НАТО нет ответа «Буревестнику» и поэтому западных генералов и политиков это сильно злит и… пугает. Вся их доктрина по сдерживанию России не сработала. Россию не то что остановить не получилось – она вышла вперед, причем значительно. А вот когда у НАТО появятся ракеты подобные "Буревестнику".

Россия уже сегодня превосходит НАТО по своему военному потенциалу. Дальше будет еще хуже

Российская ракета "Буревестник" (фото из открытых источников)

Впрочем, удивляться тут нечему – в последнее время у Запада (имеются ввиду США, НАТО и Евросоюз) очень многое не срабатывает и Афганистан самый яркий тому пример

https://zen.yandex.ru/media/fi...

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