Антигосударственная политика госмедиа - как это происходит

Когда говорится, что в медиа надо остановить дебилизацию и антигосударственную деятельность, то, в основном акцент делается на иностранных агентах. Их клеймят, с ними борется Комиссия Госдумы по защите суверенитета — и это правильно.

Но правда заключается в том, что дебилизацией и антигосударственной деятельностью занимаются вполне государственные СМИ. И речь не только об «Эхо Москвы». Для тех, кто не в курсе — ниже наглядная картинка о том, какими СМИ владеют только некоторые государственные структуры (Газпром, ВТБ, банк «Россия» и др.).

В частности, им принадлежат СТС и ТНТ — крупнейшие медиахолдинги так называемого развлекательного сегмента, которые несколько лет огромным потоком гонят агрессивно-пошлый контент в массовое сознание: бездарные сериалы, реалити-шоу, гламурные передачи для детей и прочие шоу, которые, как правило, содраны с западных медиа. Причём главный потребитель — это подростки: если Первый канал молодёжь действительно не смотрит, то «порно-продукция» СТС и ТНТ в Рунете очень популярна у подростков.

К слову о Рунете. Вчера Газпром завладел фактически половиной Рунета — его структура купила у компании Усманова соцсеть ВКонтакте и Mail.ru (VK). Руководителем VK стал сын Сергея Кириенко, ответственного в Кремле за внутреннюю политику.

Тем самым установлен полный государственный контроль. Казалось бы, это замечательная возможность очистить русскоязычный Интернет от засилия чернухи и пошлости, от деструктивной продукции.

Но в этом есть большие сомнения, поскольку предыдущая работа Газпром-медиа говорит ровно об обратном: его медиа создают деструктивную медиа-продукцию под предлогом, что она коммерчески успешная. Да тот же Вконтакте в предыдущие годы возглавлял сын медиа-государственника Добродеева, однако это не сделало соцсеть ничуть не лучше Фейсбука, а с точки зрения, чернушного контента — Вконтакте даже хуже.

Повторю неоднократно уже сказанное: у государства уже сейчас есть все механизмы для наведения порядка в медиа и Рунете. Даже без идеологии можно и нужно оздоровить медиа-культурный поток, исходя из элементарной этической гигиены, однако почти ничего для этого не делается. Почти — потому что на телевидении и в соцсетях есть отдельные проекты, передачи и даже телеканалы, пытающиеся сеять доброе, разумное, вечное, но это небольшие островки в океане пошлости.