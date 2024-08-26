Нелегкая судьба Алены Бондарчук

Уже почти 15 лет прошло с даты смерти актрисы Алены Бондарчук, дочери знаменитого режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой. Целый год Алина Сергеевна сражалась с онкологией, но болезнь оказалась сильнее ее. Родные считают, что в ее смерти виноваты врачи, которые поздно поставили актрисе диагноз.

Алена Бондарчук появилась на свет 31 июля 1962 года в известной творческой семье. Режиссер Сергей Бондарчук мечтал назвать дочь Олесей, но супруга настояла на имени Елена. Однако, когда девочка повзрослела, она объявила своей семье, что ей не подходит это имя и настоятельно попросила называть ее Аленой.

Так как девочка с малых лет вращалась в творческой среде, она решила, что тоже станет актрисой. И, окончив школу, Алена отправилась поступать в школу-студию МХАТ. Стоит отметить, что ей было важно поступить именно благодаря таланту, а не фамилии родных, поэтому в анкете она указала фамилию своей бабушки по отцовской линии. И Алене удалось поступить с первой попытки. Училась девушка на курсе Е. А. Евстигнеева и даже выпустилась с красным дипломом.

Окончив вуз, начинающая актриса устроилась в театр. И хотя театральные подмостки всегда больше манили актрису, нежели кино, все же на экранах она дебютировала раньше. Произошло это, когда Алене было 16 лет. Тогда девочка снялась в кинокартине «Бархатный сезон» (1978) вместе с родителями. Кинокритики хвалебно отзывались о ее роли Бетти в этой ленте, отметив, что Алена унаследовала женский шарм от матери и темперамент от отца.

И хотя Алену Бондарчук постоянно приглашали в свои проекты различные режиссеры, актриса засветилась всего в 25 картинах за 31 год актерской деятельности. Как признавалась Алена, она с раннего детства наблюдала за тем, как режиссировал картины ее отец, и научилась распознавать качественную режиссерскую работу от дилетантской, поэтому ей часто приходилось отказываться от ролей.

Но все же Бондарчук успела запомниться зрителям, которые оценили игру актрисы в картинах «Борис Годунов», «Приходи свободным», «Парижская драма» и других. Но широкая популярность пришла к Алене после роли Натальи в 7-серийной драме «Тихий Дон», которую режиссировал ее отец. Именно после этой работы об Алене Сергеевне заговорили как еще об одном одаренном представителе династии Бондарчук.

Алена признавалась, что во время съемочного процесса отец не давал ей никаких поблажек, а, напротив, требовал от нее в разы больше, чем от остальных актеров. Также актриса призналась, что они с братом Федором порой боялись лишний раз тревожить отца. Он постоянно был в работе и к нему нельзя было заходить без стука.

Пик карьеры Алены Бондарчук случился в начале нулевых. С 2000 по 2009 год актриса блистала в рейтинговых телесериалах «Бедная Настя», «Дорогая Маша Березина», «Одна ночь любви» и прочих. Не забывала актриса и о любимом театре. Ее последней работой стала роль Бланш, страдающей расстройством психики, в известном спектакле «Трамвай «Желание». А вот ее последней киноработой стала мелодрама «Одноклассники», где актриса сыграла мать Федора — киногероя своего родного сына Константина Крюкова.

Красавица-актриса никогда не страдала от дефицита мужского внимания, но, как оказалось со временем, большинство из них интересовала не она сама, а ее знаменитая семья и фамилия. Из-за этого Алена боялась обжечься и крайне осторожно доверяла мужчинам. Впрочем, ей так и не удалось обрести настоящее семейное счастье.

Первой любовью Алены Бондарчук стал ее однокурсник Андрей Подошьян, обладатель не только эффектной внешности, но и исполнивший роль принца в любимой советскими зрителями киноверсии сказки «Принцесса на горошине» (1976). И хотя родители Алены благосклонно относились к избраннику дочери, их роман продлился недолго. По воспоминаниям самого Андрея, причиной разрыва стала новая влюбленность как у него, так и у Алены. Впрочем, экс-возлюбленные остались в хороших отношениях и общались спустя годы.

Получив распределение в театр им. Пушкина, Алена завязала отношения с актером Владимиром Ильиным, однако эта связь также оказалась непродолжительной.

И вскоре судьба свела Бондарчук с журналистом Виталием Крюковым, который впоследствии стал ее первым супругом. Несмотря на существенную разницу в возрасте (Виталий был на 14 лет старше Алены), они поженились, и в 1985 году у них родился сын Константин, который впоследствии также продолжил актерскую династию, став звездой отечественного кинематографа.

В конце 80-х Виталий Крюков, оставив карьеру журналиста-международника, увлекся ювелирным делом и переехал с семьей в Швейцарию. Алена, сделавшая к тому моменту значительные успехи в кинематографе, поддержала супруга и последовала за ним, бросив все. Но, когда ее отец начал работать над картиной «Тихий Дон» и пригласил ее на роль, Алене пришлось разрываться между Швейцарией и Россией.

Поначалу все было хорошо, но со временем жизнь на две страны начали утомлять актрису, и она задумалась о возвращении на родину. К тому же ее семейная жизнь была далеко не безоблачной, супруг вел себя как настоящий тиран. К слову, многие знакомые актрисы были уверены, что Виталий Крюков женился на ней по расчету.

В итоге Алене надоело терпеть издевательства мужа и груз накопившихся обид, и она решила уйти от него. Вместе с сыном актриса вернулась в Москву. Так как мальчик много времени прожил в Швейцарии, он очень плохо говорил по-русски и совершенно не мог писать, поэтому Алена Сергеевна устроила его в немецкую школу. Сама же актриса вернулась к прежней жизни: вновь устроилась в театр и начала сниматься в кино. Спустя какое-то время Виталий прилетел в Россию, чтобы забрать супругу и сына, но они не захотели возвращаться к нему в Швейцарию.

Вторым супругом актрисы стал директор концертного комплекса «Дом кино» при Союзе кинематографистов, Евгений Морозов, с которым она познакомилась в 2002 году. Алена Сергеевна рассказывала, что в день знакомства с Евгением она шла к своему автомобилю с тяжелыми пакетами, и он вызвался ей помочь, а затем взял ее номер телефона. Сам же Евгений со временем признался, что еще во время первой встречи узнал Алену Бондарчук, но не подал вида.

Как утверждает одна из подруг Алены, актриса невероятно любила Евгения, но не научилась уступать супругу и идти на компромисс. Евгений пытался спасти их отношения, безустанно звонил, просил о встрече и предлагал помириться, но Алена была непреклонна.

В 2008 году, в разгар своей творческой карьеры, Алена Бондарчук обнаружила уплотнение в груди. Обеспокоенная актриса обратилась к врачу, от которого получила заверение в том, что все в порядке, и она может продолжать жить своей обычной жизнью. Однако болезнь прогрессировала, и Алена понимала, что ей необходима более тщательная диагностика.

Однако из-за плотного графика работы в театре и бесконечных гастролей она постоянно откладывала визит к специалистам. К сожалению, ее состояние ухудшалось, и однажды она потеряла сознание. Скорая помощь доставила Алену в больницу, а брат, актер Федор Бондарчук, срочно отправил сестру в лучшую израильскую клинику и оплатил лечение. Первоначально казалось, что актриса выздоравливает после курса лечения под наблюдением израильских врачей.

По словам экс-супруга Алены, Евгения Морозова, повторное обследование в Израиле показало, что она здорова и ее жизни ничего не угрожает. Однако по возвращении в Москву ее состояние снова резко ухудшилось. В аэропорту актриса вновь потеряла сознание, и вызванные медики доставили ее в больницу, где поместили в отделение интенсивной терапии. К Алене никого не пускали, кроме брата, нотариуса и священника. Обеспокоенных друзей и знакомых Алены врачи успокаивали словами, что у актрисы все хорошо.

К большому сожалению, через несколько дней Алена скончалась на руках сына в возрасте 47 лет. Согласно информации, полученной от сестры Натальи, у актрисы был агрессивный рак груди с метастазами в горле. Заболевание было диагностировано слишком поздно, что и стало причиной ее скоропостижной смерти.



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