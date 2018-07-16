«Командование советских войск», ч.3

Часть 1, Часть 2 1945. Командир 59-й гвардейской ордена Красного знамени дивизии гвардии генерал-майор В. В. Русаков и командир 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии Эмиль Райнхард выпивают в сопровождении своих подчиненных по случаю встречи на Эльбе. 1945. Командующий 1-й гвардейской армией генерал-полковник Андрей Антонович Гречко (1903—1976) с офицерами на улице немецкого городка Франкенштайн (Frankenstein). Группа военнослужащих у развернутого знамени 5-го гвардейского Сталинградского танкового корпуса. Под знаменем стоит генерал-майор танковых войск Кравченко Андрей Григорьевич, командовавший корпусом с 18.09.1942 по 24.01.1944. 1943. На фото слева направо: член военного совета генерал-майор Василий Максимович Оленин, Командующий 60-й армией генерал-лейтенант Иван Данилович Черняховский (1906—1945) и начальник штаба генерал-майор Геворк Андреевич Тер-Гаспарян (1903—1949, крайний справа). Встреча на Эльбе: командир 59-й гвардейской ордена Красного знамени дивизии гвардии генерал-майор В.В. Русаков пожимает руку командиру 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии Эмилю Райнхарду в сопровождении своих подчиненных. Представитель Ставки Верховного Главнокомандования, начальник Генерального Штаба РККА маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский (второй справа) и командующий 4-м Украинским фронтом генерал армии Федор Иванович Толбухин (третий справа) наблюдают за ходом боевых действий на подступах к Севастополю. 1944. Командующий 38-й армией генерал-полковник Кирилл Семенович Москаленко (1902—1985, слева) и член Военного Совета армии генерал-майор Алексей Алексеевич Епишев (1908—1985) совещаются у карты на командном пункте. 1945. Встреча на Эльбе: командир 59-й гвардейской ордена Красного знамени дивизии гвардии генерал-майор В.В. Русаков пожимает руку командиру 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии Эмилю Райнхарду в сопровождении своих подчиненных. 1944. Командующий Карельским фронтом генерал армии К.А. Мерецков и командующий 14-й армией генерал-лейтенант В.И. Щербаков во время Петсамо-Киркенесской операции. Начальник штаба украинского партизанского движения генерал-майор Тимофей Амвросиевич Строкач (1903—1963) награждает комиссара 1-й Украинской партизанской дивизии генерал-майора Семена Васильевича Руднева (1899—1943). За генералами стоит секретарь ЦК КП(б)У Демьян Сергеевич Коротченко (1894—1969). Фотография сделана в период с апреля по июль 1943 года. 1944. Командующий Северным флотом адмирал Арсений Григорьевич Головко в освобожденной Печенге. В первом ряду справа налево: адмирал А. Г. Головко, генерал-майор Е. Т. Дубровцев, полковник В .В. Рассохин. 1945. Встреча на Эльбе: командир 59-й гвардейской ордена Красного знамени дивизии гвардии генерал-майор В. В. Русаков пожимает руку командиру 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии Эмилю Райнхарду в сопровождении своих подчиненных. 1945. Встреча на Эльбе: командир 59-й гвардейской ордена Красного знамени дивизии гвардии генерал-майор В. В. Русаков и командир 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии Эмиль Райнхард в сопровождении своих подчиненных. 1945. Командование 3-го Белорусского фронта в штабе. Слева на право: начальник штаба А. П. Покровский, командующий фронтом И. Д. Черняховский, член Военного совета В. Е. Макаров. 1945. Командующий 61-й Армией Герой Советского Союза генерал-полковник Павел Алексеевич Белов (1897—1962, слева) в Берлине. 1945. Маршал Советского Союза Леонид Александрович Говоров (1897—1955) и Главный маршал артиллерии Николай Николаевич Воронов (1899—1968) с группой генералов в Ленинграде. 1943. Командир 5-го штурмового авиакорпуса Герой Советского Союза генерал-майор Николай Петрович Каманин (1909—1982) и летчик 423-й отдельной корпусной авиаэскадрильи связи ефрейтор А. Н. Каманин в кабине самолета У-2. Аркадий Николаевич Каманин (1928—1947). Самый молодой летчик Второй мировой войны, сын Н. П. Каманина. В 1941 г. работал механиком на авиазаводе в Москве. В 1943 г. приехал на Калининский фронт к отцу — командиру 5-го ШАК. Добился зачисления в ряды РККА. Служил механиком по спецоборудованию 423-й ОКАЭС, затем бортмехаником и штурманом-наблюдателем. Освоил управление самолетом и в июле 1943 г. (в 14 лет) был допущен к самостоятельным полётам на У-2. К концу апреля 1945 г. совершил более 650 вылетов на связь с частями корпуса. Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 1943. Командующий Воронежским фронтом генерал армии Николай Федорович Ватутин (1901—1944) и член Военного совета Никита Сергеевич Хрущев (1894—1971) на наблюдательном пункте под Белгородом. 1943. Генерал армии Константин Константинович Рокоссовский (1894—1968) и офицеры осматривают окопы советских солдат. 1945. Президент США Франклин Рузвельт (Franklin D. Roosevelt, 1882—1945) разговаривает с Наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Михайловичем Молотовым (1890—1986) на аэродроме Саки в окрестностях Ялты. На втором плане третий слева — Нарком ВМФ СССР адмирал флота Николай Герасимович Кузнецов (1904—1974). 1945. Начальник Речного аварийно-спасательного управления ВМФ СССР контр-адмирал Фотий Иванович Крылов (1896—1948) награждает водолаза орденом за выполнение разминирования реки Шпрее в Берлине. На заднем плане — здание Рейхстага. Похороны командующего 1-м Украинским фронтом генерала армии Николая Федоровича Ватутина. Н. Ф. Ватутин умер 15 апреля 1944 года от заражения крови, произошедшего из-за тяжелого ранения 29 февраля 1944 года, когда машина генерала попала в засаду, устроенную УПА. 1944. Начальник штаба 4-го Украинского фронта генерал-лейтенант Сергей Семенович Бирюзов, член Государственного комитета обороны маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов, начальник Генерального штаба маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский на командном пункте 4-го Украинского фронта. 1942. Командующий Калининским фронтом генерал-полковник Иван Степанович Конев беседует с бойцом 31-й армии. Справа командующий 31-й армией генерал-майор Виталий Сергеевич Поленов. Командующий 12-й армией генерал-майор Павел Григорьевич Понеделин (1893—1950) и командир 13-го стрелкового корпуса 12-й армии генерал-майор Николай Кузьмич Кириллов (1897—1950) разговаривают с немецкими офицерами в районе Умани.

В начале августа 1941 года южнее Умани немецкими войсками были окружены 20 дивизий 6-й и 12-й армий из состава Южного фронта. В плен попали около 55 тысяч советских солдат и офицеров, в том числе и генералы Понеделин и Кириллов.

Немцы широко использовали факт сдачи в плен таких высокопоставленных офицеров, в том числе и эту фотографию, в пропагандистских целях.

Руководство СССР, разумеется, было в ярости. Приказом Ставки ВГК № 270 от 16 августа 1941 года Понеделин и Кириллов были объявлены злостными дезертирами и изменниками Родины. 13 октября 1941 года заочно приговорены к расстрелу.

Пленные генералы содержались в немецких концлагерях. Известно, что, находясь в плену, генералы вели себя достойно, не сотрудничали с немцами, несмотря на посулы и известные им решения, принятые в отношении них в СССР.

29 апреля 1945 года они были освобождены американскими войсками. Понеделину предлагали службу в армии США, но он ответил отказом. 3 мая их передали советской стороне.

Несколько месяцев после освобождения генералы жили свободно, но 30 декабря 1945 года были арестованы. 25 августа 1950 года осуждены Военной коллегией Верховного суда СССР по статье «измена Родине военнослужащим», приговорены к высшей мере наказания и в тот же день расстреляны. Реабилитированы той же Военной коллегией Верховного суда СССР в 1956 году за отсутствием в их действиях состава преступления. 1944. Командующий 4-го гвардейского механизированного корпуса генерал-лейтенант Владимир Иванович Жданов (1902—1964) и командующий 1-й армейской группой генерал-лейтенант НОАЮ Пеко Дапчевич (Пеко Дапчевић, 1913—1999) в освобожденном Белграде. 1945. Командующий 3-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза А.М. Василевский (слева) и его заместитель генерал армии И.Х. Баграмян уточняют план штурма Кенигсберга. 1945. Начальник военной миссии СССР во Франции генерал-майор Иван Алексеевич Суслопаров (1897—1974) пожимает руку командующему силами союзников в Европе американскому генералу Дуайту Эйзенхауэру (Dwight D. Eisenhower, 1890—1969) на подписании акта о капитуляции Германии в Реймсе 7 мая 1945 года. Слева от И.А. Суслопарова — его адъютант старший лейтенант Иван Черняев. 1942. Командующий 62-й армией генерал-лейтенант Василий Иванович Чуйков (12.02.1900-18.03.1982) на переднем крае обороны. 1939. Генерал Гейнц Гудериан (Heinz Guderian) и комбриг Семен Моисеевич Кривошеин во время передачи города Брест-Литовска частям Красной Армии. На переднем плане — немецкий автомобиль Horch 901 Typ 40. 1942. На фото слева направо: начальник штаба генерал-майор Николай Иванович Kрылов (1903—1972), генерал-лейтенант Василий Иванович Чуйков (1900—1982), генерал-лейтенант Kузьма Акимович Гуров (1901—1943), генерал-майор Александр Ильич Родимцев (1905—1977). 1943. Командующий Центральным фронтом генерал армии К.К. Рокоссовский и член Военного совета фронта генерал-майор К.Ф. Телегин на передовых позициях перед началом битвы на Курской дуге. 1945. Высшие офицеры СССР и США на встрече начальников Генеральных штабов во время Потсдамской конференции.

Советские высшие офицеры (в белой форме слева направо): Начальник Генерального Штаба РККА — генерал армии Алексей Иннокентьевич Антонов, маршал авиации РККА Фёдор Яковлевич Фалалеев.

Американские офицеры (сидят справа налево): генерал-лейтенант Генри Арнольд, начальник штаба армии США генерал Джордж Маршалл, начальник штаба морских операций адмирал Эрнст Кинг. 1943. Командующий Донскими фронтом генерал армии Константин Константинович Рокоссовский (1896—1968) в Сталинграде после победы. 1939. Министр Иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп (Ulrich Friedrich Wilhelm Joachim von Ribbentrop, 1893—1946) подписывает Пакт о ненападении. На фото стоят справа налево: Председатель СНК СССР Вячеслав Михайлович Молотов (1890—1986), Иосиф Виссарионович Сталин (1879—1953) и Начальник Генштаба РККА Борис Михайлович Шапошников (1882—1945). Адмирал Николай Герасимович Кузнецов (1904—1974), главнокомандующий ВМФ СССР, и вице-адмирал Владимир Филиппович Трибуц (1900—1977), командующий Балтийским флотом, с экипажем подводной лодки Щ-406. 1942. Командующий Калининским фронтом генерал-полковник И.С. Конев среди бойцов 31-й армии. Зубцовское направление. 1943. Член военного совета 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенант Константин Федорович Телегин (слева) и командующий фронтом генерал армии Константин Константинович Рокоссовский у карты в командном пункте фронта. На правой стороне груди К. Ф. Телегина хорошо заметен знак «За бои у озера Хасан VI.VIII 1938 г.» Генерал Гейнц Гудериан (Heinz Guderian) и комбриг Семен Моисеевич Кривошеин во время передачи города Брест-Литовска частям Красной Армии. Слева — генерал Мориц фон Викторин (Mauritz von Wiktorin).

В ходе вторжения в Польшу город Брест (в то время — Брест-Литовск) 14 сентября 1939 года был занят XIX-м моторизованным корпусом вермахта под командованием генерала Гудериана. 20 сентября Германия и СССР согласовали временную демаркационную линию между своими войсками, Брест отходил в советскую зону.

21 сентября в Брест вошла 29-я отдельная танковая бригада Красной Армии под командованием Семена Кривошеина, которая ранее получила приказ принять от немцев Брест. В ходе переговоров в этот день Кривошеиным и Гудерианом была согласована процедура передачи города с торжественным выводом немецких войск.

В 16 часов 22 сентября Гудериан и Кривошеин поднялись на невысокую трибуну. Перед ними строем с развернутыми знаменами прошла немецкая пехота, затем моторизованная артиллерия, потом танки. На бреющем полете пролетели около двух десятков самолетов.

Вывод немецких войск из Бреста, при котором присутствовали красноармейцы, часто называют «совместным парадом» войск Германии и СССР, хотя совместного парада не было — советские войска не проходили торжественным маршем по городу вместе с немецкими. Миф о «совместном параде» широко используется в антироссийской пропаганде для доказательства союза СССР и Германии (которого не было) и отождествления нацистской Германии и СССР. Командир 4-й танковой (1-й гвардейской) бригады генерал-майор Михаил Ефимович Катуков с офицерами у карты. Зима 1941 — 1942 гг.

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