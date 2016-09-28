Новорязанец из Новороссии

40-летний Владимир Мотруненко стал жителем Рязани этим летом. А сам он родом из шахтерского городка Горловка близ Донецка. Владимир – человек творческой профессии. Сам по призванию и роду деятельности дизайнер, он создал и возглавил собственную арт-студию «Джаз». Разрабатывал логотипы, бренды, делал рекламу на заказ.

Это было в мирное время. А потом началась война. Владимир с первых дней стал очевидцем такого явления, как Русская Весна. Вошел в отряд самообороны. Был зенитчиком. Предлагаемый рассказ – по сути, уникальное свидетельство о событиях на Юго-Востоке Украины из первых рук - от непосредственного участника «эпохи великих потрясений».

Владимир Мотруненко начинал работать. Сначала слесарем по ремонту подвижного состава, потом - продавцом. В какой-то период у него произошло то, что он сам называет «сломом мировоззрения». Это повлияло на него так, что наш герой решил посвятить себя творчеству, а если конкретнее – творческой области PR-технологий. Владимир начал изучать способы манипуляции общественным сознанием.

Парень из Горловки с головой ушел в рекламу. И проработал в этой сфере с 2001 по 2014 годы – фактически 15 лет. Все это время он считал себя вне политики. Пока политика сама не постучалась к нему в дом.

В один из дней осенью 2013 года Владимир поехал в Киев. Эта поездка была связана с его рекламно-коммерческими делами. Нужно было решить вопрос с подрядчиком о выпуске полиграфической продукции. Уже там, в Киеве, начинало ощутимо пахнуть грядущей грозой, обильно разбавленной искусственной эйфорией. Начала завариваться людская каша Майдана. Крови пока еще не было. Но на улицах столицы (а если быть точнее - в окрестностях «майданных кварталов» и частично на ул. Крещатик) уже было неспокойно. Возникали стычки и потасовки, спецслужбы по информации СМИ проводили обыски. На площадях митинговали. Формальной причиной стала отмена ассоциации с Евросоюзом. А на деле готовилось что-то серьезное. Такое ощущение было разлито в воздухе, чувствовалось кожей… Люди были взбудоражены, буквально наэлектризованы пропагандой.

Мотруненко, как специалист по PR, заинтересовался происходящим. Вернувшись в Горловку, он с головой погрузился в политические новости. Сидел в соцсетях, изучал статьи и обзоры экспертов, сравнивал доводы всех сторон назревшего конфликта. Так пролетела зима. А затем наступила весна – Русская.

1 марта в Горловке произошел крупный митинг. На нем со здания администрации сорвали украинский флаг, вместо него повесили флаг России. Эту символическую акцию спонтанно совершил простой местный паренек из неформалов. Ходил в косухе, в солдатской пилотке с советской звездой.

Далее было ополчение. Горловское ополчение многому обязано Zello. Это такая программа, позволяющая превратить мобильный телефон или компьютер в рацию. В Zello создавались группы для голосового общения, назначались модераторы, вещание шло круглосуточно в режиме нон-стоп. Фактически конференции в Zello стали способом объединения и координации для тысяч единомышленников.

Ночи напролет Владимир сидел в Zello. Встал вопрос о создании ополчения. Кто может отвести людей до блокпоста на дежурство? У Мотруненко была старенькая «копейка» (не такая уж и старенькая ;) ). Так и была создана мобильная бригада ополчения: – Ко мне в «копейку» садятся четверо бойцов. В багажнике – арматура, у меня саперная лопата. Это и было все «вооружение» на тот момент.

Что интересно, на блокпосту тогда не было главного. Царил дух вольных республик. Пищу для добровольцев готовили сами жители. Женщины приходили на блокпост, приносили свою домашнюю еду для общего стола, и наравне с мужчинами участвовали в обсуждении важных вопросов самообороны.

Было двое парней, прошедших «горячие точки». Они соорудили на блокпосту себе угол, спали там же. Говорили: «Если вдруг война – нас разбудите, сами не лезьте». Так и жили. Из Горловки собиралось дежурить 30-40 человек. Примерно так и развивались события. А потом начался Славянск. К этому моменту ополченцы уже более-менее структурировались. И Владимир подключился в другую ипостась – в информационные сражения.

– Хотя я и не люблю словосочетание «информационная война». – Признается он. – Я не воюю, я творю. Никто не верил, что будет война. А я внутри все просчитал, прикинул расклад сил. И знал – что война будет. И потом произошли Одесса, Мариуполь. А затем – защита родной Горловки, уже с настоящим оружием в руках.

В мае был взят УВД Горловки. В потоке событий в первый раз возникла фамилия – Безлер, позывной «Бес». Владимир не знал эту фамилию, услышал ее впервые. Здание УВД превратили в казарму. Сформировали группу быстрого реагирования. Безлер был за главного. До этого, по словам нашего собеседника, он работал в охране машзавода. Но при этом имел опыт ВДВ, уважал Маргелова, занимался общественной деятельностью в структуре «Союз десантников Донбасса».

Мотруненко пришел в казарму УВД. Там уже было серьезное боевое оружие – трофейное, отобранное у противников. В 5-этажной казарме дислоцировалось, в общей сложности, человек 300. Функционировала полевая кухня, медпункт, раздавались бесплатные медикаменты.

Владимир был зенитчиком. Его командиром был боец с позывным Че Гевара, позднее командиром стал Моряк. Науку зенитчика приходилось постигать в боях. Во время одного из авианалетов их расчету удалось сбить сверхзвуковой бомбардировщик СУ-24. Это произошло в июне 2014 года. Самолет пытался атаковать Горловку.

– Над зданием УВД и ОБОП кружило два самолета. Один из них выпустил неуправляемую ракету по УВД. Самолеты зашли со стороны солнца на малой высоте. Наш зенитный расчет был готов. Мы бегом бросились к орудию. Отработали по «сушке», он, дымя, на малой высоте ушел куда-то за город. Вечером в расположение приехал Безлер, пожал всем руки, поздравил со сбитым бомбардировщиком. Насчет пилота – темная история. Говорили, что он катапультировался, что его взяли в плен, по другой версии - сумел уйти от возмездия.

Потом у Владимира начались проблемы со здоровьем. Шли сильные дожди. Болезнь обострилась. Командир отправил Мотруненко на лечение. А вскоре в Минске начали готовится соглашения, стороны собрались объявлять режим перемирия. В августе 2014 Владимир Мотруненко переехал в Россию. Сначала он жил в Белгородской области. А недавно перебрался в Рязань. Работает в сфере малого бизнеса, простым рабочим, очень благодарит рязанцев, которые на первое время помогают ему встать на ноги.

А еще Владимир Мотруненко хочет продолжить свой творческий путь в роли специалиста-дизайнера и ищет заказы в этой сфере. Поэтому, если вам вдруг требуется профессиональный дизайнер – обращайтесь в редакцию, мы готовы предоставить контакты героя этой статьи.

На фото: Герой статьи на митинге во времена "РУССКОЙ ВЕСНЫ"

Дмитрий Колесов | 26 Сентября 2016

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