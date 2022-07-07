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8 июля 1974 года - второе рождение БАМа

Архивные фото со строительства БАМ

Архивные фото со строительства БАМ ( 98 фото )БАМ — крупнейшая комсомольская стройка в СССР. Туда ехала молодежь с радостью и надеждой. Они строили новый мир, параллельно с железнодорожным полотном возникали новые города и поселки, населенные молодыми семьями, которые создавались тут же на строительстве, рождались дети, вырастали…Архивные фото со строительства БАМ ( 98 фото )

Архивные фото со строительства БАМ ( 98 фото )

Архивные фото со строительства БАМ ( 98 фото )

Архивные фото со строительства БАМ ( 98 фото )

Архивные фото со строительства БАМ ( 98 фото )

Архивные фото со строительства БАМ ( 98 фото )

Архивные фото со строительства БАМ ( 98 фото )

Архивные фото со строительства БАМ ( 98 фото )

Архивные фото со строительства БАМ ( 98 фото )

Архивные фото со строительства БАМ ( 98 фото )

Архивные фото со строительства БАМ ( 98 фото )

Архивные фото со строительства БАМ ( 98 фото )

Архивные фото со строительства БАМ ( 98 фото )

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