8 июля 1974 года - второе рождение БАМа

Архивные фото со строительства БАМ
БАМ — крупнейшая комсомольская стройка в СССР. Туда ехала молодежь с радостью и надеждой. Они строили новый мир, параллельно с железнодорожным полотном возникали новые города и поселки, населенные молодыми семьями, которые создавались тут же на строительстве, рождались дети, вырастали…
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