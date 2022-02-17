Ответ боевого генерала Громова кабинетному генералу Ивашову

Чувствуется, что в воздухе запахло весной. Уже у многих наступает сезонное обострение и, как мы видим, не только у главкома НАТО (будущего банкира в цветущей Норвегии) и других политиков в Европе и за океаном, но и у нас в России. Мне на днях на глаза попало обращение Общероссийского офицерского собрания, подписанное генерал–полковником Ивашовым Л.Г.

ФОТО: PRESIDENTIAL PRESS AND INFORMATION OFFICE, СЕРГЕЙ ГУНЕЕВ ФОТО: PRESIDENTIAL PRESS AND INFORMATION OFFICE, СЕРГЕЙ ГУНЕЕВ

"Чего же не хватает бывшему «министру иностранных дел» Министерства обороны Российской Федерации?"

К участникам этого «собрания», то есть офицерам, у меня вопросов нет, ибо не сомневаюсь, что таковых в этой организации (реально – бумажной) нет, кроме тех, которые работают в аппарате генерала Ивашова, да и к самому Леониду Григорьевичу, тоже, пожалуй, нет, потому что для меня такие личности всегда были понятны, поскольку его служба проходила, как правило, в хороших, нормальных кабинетах с надраенным до блеска паркетом и обязательно рядом со своим высокопоставленным шефом и постоянными командировками то в ГСВГ, то в СГВ, то в ЮГВ, во Францию, США, Германию и другие страны.

Источник - "Московский Комсомолец"

Ответ настоящего боевого генерала Бориса Громова на предательство кабинетного генерала Леонида Ивашова.

Какая отвратительная акция, оскорбительная для многих поколений советских офицеров!!!Предательство всегда отвратительно!И это в чистом виде предательство России генералом Ивашовым, понимает он это или нет. В данных обстоятельствах требование отказа от противостояния США И НАТО означает уступки противнику, требование отставки Президента Путина означает на деле обезглавливание и развал России - это в чистом виде игра на стороне врага. Риск войны, конечно, есть. Но пока мы наблюдаем голливудский сценарий войны, который разыгрывает США при помощи своих союзников для того, что продать Украину России подороже.

И это второе предательство генерала Ивашова, потому что он до 2001 года неплохо процветал в структурах власти при ельцине, именно поэтому с избранием Путина в 2000 году, он не вписался в структуры новой власти. Но человек амбициозный, потомок древнего дворянского рода, мечты попасть на вершины власти не оставлял.

После своей отставки в 2001 году генерал Ивашов начал образовывать различные странные для специалиста в геополитике воинские союзы - создал "Военно-державный союз России", был избран председателем монархического "Союза русского народа", а в декабре 2011 годы заявил о самовыдвижении своей кандидатуры на должность Президента наряду с заявленной кандидатурой Медведева, с последующей заменой на кандидатуру Путина. Но ЦИК не зарегистрировал кандидатуру Ивашова. Видимо дело было не только в формальном несоответствии процедуре регистрации.

А в 2001 году бывший тогда министром обороны Сергей Иванов, не продлил контракт с генералом Ивашовым. Видимо поэтому у Леонида Григорьевича существует обида на Путина и его дружков.

Амбиции и обиды генерала Ивашова понятны. Это очевидно его последний рывок в большую политику, желание заявить о себе и выступить эдаким геоспасителем человечества.

У генерала Ивашова есть докторская диссертация «Эволюция геополитического развития России: исторический опыт и уроки» (1999 г.), но нет геополитического мышления. Он не понимает геополитической стратегии Путина. Он мыслит современные геополитические реалии в уже не существующем контексте мощно обеспеченного суверенитета СССР. Но Путину приходится все эти 20 лет работать в совершенного другом контексте, не столь прямолинейном, как его мыслит генерал Ивашов.

Генералы всегда готовятся к прошедшей войне, и оказываются не готовыми к войнам нового типа и с оружием нового типа.

Именно в отсутствии понимания логики современных геополитических процессов генерал Ивашов делает сегодня, по меньшей мере, непрофессиональные заявления, а по сути предательские, и это точно игра на стороне противника.

Ещё года три-четыре назад, когда он появлялся в медийном поле, и когда у него брали интервью, я заметила в нём некий психологический слом - изменился его взгляд, интонации мудрого уверенного в себе старшего наставника сменились на скептические всепропальщеские интонации, и весь он как-то сник. Видимо случились какие-то личные события за кадром, так резко поменявшие его. У меня есть догадки, которые я, естественно, бездоказательно не могу открывать. Я тогда подумала, что он просто уйдёт в тень, и не ожидала такого демарша.

Сейчас, когда я читаю его объяснения к своему заявлению, я удивляюсь убожеству геополитической мысли...

Автор, редактор КНТ, филосов Галина Назаренко

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