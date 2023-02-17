Пригожин на связи

Здравствуйте, коллеги!

Редакция телеграм-канала «Иди и смотри» хотела бы задать вопрос Евгению Викторовичу.

Уважаемый Евгений Викторович!

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сегодня заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал покушение на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом во время визита последнего в Киев на прошлой неделе. Можете прокомментировать? Спасибо!

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Да, я в курсе, пресс-служба мне об этом сообщила. Это очень хорошая мысль. Согласен, что Пригожина пора ликвидировать. В случае, если ко мне обратятся, я, безусловно, окажу содействие».

https://t.me/concordgroup_official/328

Евгений Викторович, добрый день!

Информационное агентство Реалист просит Вас ответить на следующий вопрос:

Вы не единожды комментировали ситуацию в Бахмуте, подчеркивая, что в городе идут «ожесточенные и кровопролитные бои». Скажите, пожалуйста, в чем состоит цель взятия Бахмута?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Задача взятия Бахмута заключается в уничтожении украинской армии в окрестностях города и препятствии любым наступательным действиям на любом направлении фронта. Все свои боеспособные части ВСУ отправляют в Бахмут. А ЧВК «Вагнер» их уничтожает, открывая на остальных направлениях оперативные возможности».

https://t.me/concordgroup_official/329

Пресс-служба Конкорд выложила короткое видео с обращением Сергея Миронова, лидера партии "Справедливая Россия", который вступился за павших бойцов ЧВК "Вагнер", Некоторые чиновники не хотят хоронить бойцов с должными почестями.

- То, что делают эти чиновники на местах просто подлость и бестыдство! Все, кто воюют сегодня за будущее России - герои.

А если вы такие крутые и принимаете такие решения - сами на фронт! Или детей своих посылайте на фронт.

И нечего заниматься ерундой, бесить людей, тем, что было давным-давно перечеркнуто героическими поступками!

https://t.me/concordgroup_official/330

Публикуем письмо Евгения Викторовича Председателю Государственной Думы РФ Володину Вячеславу Викторовичу с просьбой проработать внесение в УК РФ статьи 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных». И в его рамках запретить публичные действия, направленные на их дискредитацию, публикации негативного характера в их адрес, а также распространение информации об их прошлых правонарушениях.

https://t.me/concordgroup_official/332 https://t.me/concordgroup_official/332?single

Публикуем заявление Евгения Викторовича:

«Вниманию всех любителей похайповать. Основное в моем обращении к Председателю Государственной Думы РФ Володину Вячеславу Викторовичу – это наказание за дискредитацию всех добровольцев-участников СВО из рядового и младшего командного состава».

https://t.me/concordgroup_official/338

Запрос от редакции издания «НьюсИнфо» и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович!

В СМИ появилась информация о том, что бывший «чёрный риелтор» Александр Тютин, ранее получивший 23 года тюрьмы за организацию убийства, прошёл службу в ЧВК «Вагнер» и теперь является свободным человеком. Новость была неоднозначно воспринята общественностью, в связи с чем мы хотели бы задать Вам вопрос.

Как Вы считаете, справедливо ли это решение, учитывая преступления, которые совершил Тютин?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Давайте я вам объясню философию участия заключенных в войне на Украине. Некий заключенный убил, будучи риелтором, семью из четырех человек. Вы эту семью не знаете и не видели. Но вас возмущает сам факт.

Этот заключенный пошел на войну и погиб. Или чудом остался жив. Он - убийца, и на войне стоит троих-четверых, а то и больше мальчиков-одуванчиков, у которых молоко на губах еще не обсохло. Среди этих мальчиков-одуванчиков – ваш сын, ваш отец и ваш муж.

Положите на весы, чего вы больше хотите, чтобы пошел воевать риелтор-убийца или ваши близкие, которых вы, наверное, в отличие от риелтора-убийцы получите в цинковых гробах. Только в гробы заглядывать не надо, потому что вместо бледного напудренного лица, которое вы привыкли видеть на похоронах, блаженно ожидающего ухода на небеса, вы увидите куски плоти, разорванной осколками вражеских орудий. Возможно даже не одного человека, а нескольких, потому что в том аду и в той мясорубке, в которой они погибли, выжить было невозможно. А если он выжил по иронии судьбы, то он уже не Вася-риелтор-убийца, а Петя-воин-счастливчик.

P.S. Вопрос к «Фонтанка.ру». Есть ли в редакции желающие (из числа тех, кто смакует данными новостями), пойти добровольцами в ЧВК «Вагнер»? Или все отъявленные ссыкуны?».

https://t.me/concordgroup_official/335

Публикуем рапорт командира отряда про Александра Тютина. https://t.me/concordgroup_official/336

На горячую линию SprosiWagner пришел запрос от родственников пропавшего бойца Национальной гвардии Украины Сергея Коваленко, родившегося 25 января 2002 года. Пресс-служба компании «Конкорд» оперативно его разыскала и публикует данное видео. https://t.me/concordgroup_official/339

Запрос от редакции издания RTVI и ответ:

Добрый день! Беспокоит журналист RTVI Дмитрий Никитин. На страницах нашего издания вышло интервью с бизнесменом Игорем Ашмановым, где он сообщил, что Евгений Пригожин обсуждал с Ашмановым разработку площадки для так называемой фабрики троллей, «Агентства интернет-исследований».

По словам Ашманова, договориться о сотрудничестве так и не удалось.

В ноябре 2018 года «Новая газета» писала о сотрудничестве Пригожина и Ашманова, однако по их данным с «Крибрумом» структуры Пригожина вели тесное сотрудничество.

Расскажите, велась ли какая-то совместная работа с Ашмановым, если да, то какими проектами он занимался? Если нет, то почему не удалось достичь договоренностей?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Действительно, я встречался с Ашмановым. Хорошего уровня специалист. Однако не договорились по цене, наняли других специалистов-инноваторов и с ними прошли замечательный и очень счастливый путь. Не останавливаемся, развиваемся и дальше будем идти по нему в троллинге внутренних и зарубежных недругов России.

Пользуясь случаем, всем советую этим заняться. Забавно и полезно».

https://t.me/concordgroup_official/340

Суд оштрафовал директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева на 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации ВС РФ, передает ТАСС.

Публикуем заявление Евгения Викторовича:

«До чего же окабанели некоторые чиновники. Один дискредитирует армию и садится на много лет, а другой, участвующий, скорее всего, в коррупционных связях, остаётся на посту одного из крупнейших музеев страны. Прекращайте безобразничать. Хватит двойных стандартов. Если Пушкарёв дискредитировал армию, то нечего ему сидеть на посту в музее и дальше деньги грести. Чем он отличается от 19-ти летней студентки, которая в соцсетях опубликовала сообщения на тему спецоперации, была отправлена под домашний арест и теперь ей грозит 10 лет за дискредитацию армии РФ».

https://t.me/concordgroup_official/341

Запрос от редакции издания Live24 и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович!

В связи с недавним Вашим обращением к Вячеславу Володину с просьбой проработать внесение в УК РФ статьи 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных», мы хотели бы задать Вам вопрос:

Часть СМИ называет добровольцев, участвующих в СВО, наемниками. К примеру, издание «Деловой Петербург» сегодня выпустило материал с употреблением данного термина в заголовке. По-вашему, слово «наемник» оскорбительное?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Если слово «наемник» говорится с придыханием, то это радует. А если с фырканьем, то будем разбираться. Что касается самих слов, то есть такой анекдот:

«Врач-гинеколог устроился на работу в новую больницу. И стал знакомиться со своими коллегами. Ему говорят:

- Это окулист.

Он:

-Глазник что ли?

- Это стоматолог.

- Зубник что ли?

-Это ЛОР.

- Ушник что ли?

На что последний отвечает ему:

- Товарищ гинеколог, ведите себя корректнее, я ж вас пиздюком не называю».

Поэтому, вероятнее всего, тот, кто писал данную статью для издания «Деловой Петербург» и есть «гинеколог», он же пиздюк».

https://t.me/concordgroup_official/342

Запрос от редакции издания НСН и ответ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«ПЕРВОЕ, я никогда не был знаком со Стрелковым. Какое-то время мой представитель – Трошев Андрей Николаевич встречался с ним и просил за небольшую оплату приостановить критику ЧВК «Вагнер». Критика Стрелкова была крайне вредна ребятам и, в том числе, их могли тогда, посадить за наемничество.

ВТОРОЕ, касательно моих политических амбиций. Я многократно уже заявлял, что у меня их нет. И к собственному пиару я не стремлюсь. Всё, что я делаю, я делаю на благо той компании, которая создана мной, принадлежит мне и которую я всячески культивирую для того, чтобы в культе этой компании ковался российский патриотизм. Собственно говоря, я даю мастер-класс всем тем, кто хочет поучаствовать на патриотическом поле. Получайте лицензию бесплатно и занимайтесь этим так же, как и я.

ТРЕТЬЕ, по поводу отправки бойцов в Африку. Это абсолютно необходимо. К тому же, у меня есть определённые обязательства. Есть президенты, которым я дал слово, что буду их защищать. Если я сейчас выведу оттуда сто, двести или пятьсот бойцов, то эта страна просто перестанет существовать. А это слово, данное мной, слово, данное моими бойцами. Это судьбы миллионов людей, которые в нас верили и будут верить. В конце концов, это имя Великой России. И поэтому, как бы нам ни было тяжело справляться без наших товарищей, которые находятся в Африке, они по-прежнему будут находиться там и выполнять те задачи, которые есть.

ЧЕТВЕРТОЕ, по поводу Сирии. ЧВК «Вагнер» де-факто выиграла сирийскую войну. ЧВК «Вагнер» выполняла большинство боевых задач по уничтожению ИГ. И это тайна, которая теперь не покрыта мраком. Это уже исторический факт. Сирия – это малая-малая-малая толика того, что мы сегодня делаем по всему миру. Великая Россия тем и велика, что она должна не только у себя под носом порядок наводить, но и на далёких рубежах.

Когда ЧВК «Вагнер» даже спасибо не сказали и выпнули интриганы с Донбасса в 2015 году, мы ушли в далёкие страны. И там, зализывая раны, вершили Величие России. И бросать это дело мы не будем. И ни у кого нет права нам указывать. А что касается культурных, мягких, ненавязчивых советов, то мы их получаем от специалистов по соответствующим каналам.

ПЯТОЕ. Есть ещё один не озвученный вопрос, который периодически возникает у людей, желающих меня покритиковать. Финансирую ли я ЧВК «Вагнер». Или передаю кому-то деньги откуда-то. Я придумал ЧВК «Вагнер», управляю ЧВК «Вагнер» и всегда финансировал ЧВК «Вагнер». Безусловно, в 2022 году, когда началось глобальное расширение, мне пришлось искать дополнительные источники. Но всё время до начала Спецоперации ни одной копейки, ни одного бронежилета не было взято нигде и ни у кого, кроме как из моего кармана. Поэтому я полностью чист перед своей совестью, и упрекнуть меня не в чем.

Шестое. По поводу господина Гиркина и его активной похвалы бойцов ЧВК «Вагнер». После того как я написал вам ответ я пообщался с командирами ЧВК «Вагнер», несмотря на крайне негативное отношение к Гиркину, сумел убедить их в своем решении.

Я, как старший начальник ЧВК «Вагнер», приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт. Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу».

https://t.me/concordgroup_official/348

Запрос от редакции ГТРК «Хакасия» (Россия-1) и ответ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Я изучил обстоятельства. Лично мое мнение, что он редкостная дрянь и отброс нашего общества.

Как случилось так, что он стал депутатом, нужно разобраться. Вряд ли жители честно за него проголосовали. Но объективности ради, и так как в ЧВК «Вагнер» мы слушаем мнения каждого бойца, ради такого случая могу пригласить вас пообщаться лично или по видеосвязи с бойцами из Хакасии и услышать их мнение. Это их республика, их регион и их депутат».

https://t.me/concordgroup_official/349

Запрос от редакции издания «Правда.ру» и ответ:

Добрый день, Евгений Викторович!

В ответ на ваше предложение вступить в ряды ЧВК «Вагнер», Игорь Стрелков хотел получить от вас приглашение «в сколько-нибудь серьезной» манере. По его словам, такие вопросы не решаются посредством в социальных сетях.

«Я готов рассмотреть подобное предложение, если оно будет нормально оформлено и не будет выглядеть издевательством или специальной подставой в мой адрес… Полагаю, что у „Вагнера“ более чем достаточно представителей в Москве и в Петербурге, которые вполне могли бы узнать мой телефон, позвонить и сделать такого рода предложение, по крайней мере, о предварительных переговорах.

Ничего удивительного: уже в течение нескольких дней у нас разворачивается достаточно серьезная заочная полемика, в ходе которой, в частности, один анонимный человек с закрытым лицом, представившийся как полевой командир „Лотос“, выступил в мой адрес с целой серией лживых и наглых обвинений… Только я не собирался проситься к нему в „Вагнер“, но раз уж он говорит о такой возможности, я буду готов рассмотреть этот вопрос, если это предложение будет в сколько-нибудь серьезной, а не публицистической форме» – заявил Стрелков.

Будете ли Вы официально приглашать его на фронт?

Публикуем заявление Евгения Викторовича:

«Все бойцы ЧВК Вагнер узнают о наборе либо из рекламы, либо по сарафанному радио. Никого лично в ЧВК «Вагнер» мы не приглашаем. Я сделал исключение и пригласил явиться в Луганск Стрелкова Игоря Ивановича. Теперь он начинает капризничать и хочет моей личной встречи с ним.

Игорь Иванович, хорошо, приезжайте, Трошев Андрей Николаевич – ответственный с сегодняшнего дня за вас. Я ему абсолютно доверяю. Он готов найти время для того, чтобы вас встретить. Номер телефона Трошева я найду как передать вам лично.

Если вам требуется какая-то бумажка, мы вам её пришлём. Но если вы тупо приссали и даёте заднюю, то просьба в дальнейшем не беспокоить и дать нам спокойно работать.

Относительно человека в маске – «Лотоса», его зовут Антон Олегович Елизаров. Он герой России, ЛНР и ДНР».

https://t.me/concordgroup_official/350

Запрос от редакции издания «Ридус»

Уважаемый Евгений Викторович! Вас беспокоит редакция федерального онлайн-издания ridus. ru.

Мы обсудили с Игорем Гиркиным (Стрелковым) предложение пополнить ряды ЧВК "Вагнер" на руководящей должности в одном из штурмовых подразделений, которое вы сделали ему в ответ на критические выступления о работе "Вагнера". Он дал нам понять, что в принципе готов рассмотреть этот вариант, но настаивает, чтобы вы связались с ним лично: "Подобного рода вопросы в Telegram не решаются".

В связи с этим нашу редакцию интересует, действительно ли предложение Гиркину стать одним из бойцов "Вагнера" было сделано всерьёз и остаётся в силе или же носило характер риторической фигуры.

Заранее благодарим вас за сотрудничество.

Ответ:

Уважаемые коллеги, Евгений Викторович некоторое время будет без связи. Поэтому рассчитываем вам прислать ответ около 17.00.

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Безусловно, я мало верю в то, что Гиркин может оказаться эффективным и считаю, что вся его демагогия – это исключительно пиар и попытка срубить копеечку по-легкому. Но для того, чтобы либо охладить его пыл, либо убедиться в том, что чушь, которую он несет, на мой взгляд, имеет смысл, пускай приезжает. Сумеет воевать – хорошо. Убежит – будем считать дезертиром. Погибнет – похороним, как положено».

https://t.me/concordgroup_official/351

Где были Пригожин и Стрелков в январе этого года?



Запрос от редакции издания «Деловой Петербург» и ответ:

Публикуем ответ Евгения Викторовича:

«По поводу «Горской», мы будем биться в судах до конца. Мы собирались там делать производственный IT-кластер - город будущего. Сейчас эта территория передана под «газпромовский междусобойчик». Наши права нарушены, мы будем судиться до упора. Пока губернатором является Беглов Александр Дмитриевич, безусловно, этот инвест-проект реализовать будет невозможно. Но и наличие элитного яхт-клуба за государственный счет вряд ли рационально.

Сумею отсудить – буду строить промышленный IT-кластер - город будущего. Не сумею – удачи вам с элитным яхт-клубом или любыми другими мутными схемами.

Если не обращать внимание на мои бизнес-проекты, в ситуации с «Горской» остаётся одна проблема – это полная дискредитация документов, подписанных на ПМЭФ-21, по поводу чего мы также судимся. Это впервые за четверть века существования форума, когда у инвестора отобрали проект, несмотря на полное выполнение всех обязательств, и большое количества вложенных средств.

Хочу обратить Ваше внимание, что я, как и обещал, не делаю никаких заявлений по поводу губернатора. Вы задали вопрос, я описал суть проблемы».

https://t.me/concordgroup_official/353

Информируем, что сегодня нами было получено письмо от руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в ГД РФ Сергея Миронова, в котором он поддерживает добровольцев, участвующих в СВО, и предлагает ряд инициатив по оказанию им помощи. Письмо будет опубликовано в случае согласия Сергея Михайловича.

Публикуем письмо от руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в ГД РФ Сергея Миронова

Сергей Михайлович, спасибо!

https://t.me/concordgroup_official/355

Запрос от редакции издания «Невские новости» и ответ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Как я уже и говорил, я буду хранить режим молчания. Но что-то мне подсказывает, что горожане сами могут обратиться к губернатору и записаться к нему на прием со всеми волнующими их проблемами. А вот если губернатор обратную связь не даст, то тогда я уже найду способ как им ответить на эти вопросы».

https://t.me/concordgroup_official/356

Запрос от редакции издания Wall Street Journal и ответ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Мы провели внутреннюю проверку на предмет преступлений ЧВК «Вагнер», но ничего порочащего не обнаружили. Поэтому если у кого-то есть информация о преступлениях ЧВК «Вагнер» просим присылать её нам на пресс-службу или публиковать в СМИ. Для того чтобы мы могли помочь нашим американским коллегам сформировать свою позицию».

https://t.me/concordgroup_official/357

Запрос от редакции издания Daily Storm и ответ:

Здравствуйте,

Хотим задать вопросы от российского издания Daily Storm Евгению Викторовичу.

1) Мог бы Евгений Викторович рассказать, какие боевые кличи используют штурмовики ЧВК «Вагнер»? Кричат ли солдаты, когда готовятся пойти в атаку: «За Родину! За Россию!»?

2) Мог бы Евгений Викторович ответить скептикам, которые думают, что за взятку заключенные могут ничего не делать на передовой в составе «Вагнера»?

Такие предположения возникли на днях в оппозиционных Telegram-каналах по поводу осужденного экс-чиновника из Липецкой области Андрея Яицкого, который предположительно воевал в составе ЧВК на Донбассе. Анонимные комментаторы отмечали, что человек его комплекции не мог участвовать в боевых действиях на передовой чисто физически. Публикуем видео с комментарием Евгения Викторовича, а также его расшифровку:

«Пришел запрос от издания Daily Storm. Пользуясь случаем, отвечаю, для того, чтобы проявить уважение в принципе ко всем журналистам.

Первый вопрос по поводу того, что кричат бойцы ЧВК «Вагнер», когда идут в бой. Видимо, фильмов насмотрелись или мультфильмов. В песне Шнурова говорится: «Идите все на хуй, я слушаю Баха». А бойцы ЧВК «Вагнер» говорят: «Идите все на хуй, я слушаю Вагнера». Это ответ на первый вопрос.

Ответ на второй вопрос. Яицкий, про которого говорится, что он в ЧВК «Вагнер» не воевал. Чуть позже мы встретимся с человеком, который воевал вместе с ним и хорошо знает его историю, он вам скажет пару слов. То, что я знаю по докладам командиров: тяжело ранен, воевал отменно, лежал в госпитале после ранения, 31 декабря уехал домой, получив помилование.

Но для того, чтобы воевать, не нужно быть суперменом, кроме хорошей формы подготовки, необходимо иметь яйца. А Яицкий, видимо, их имел.

Теперь в двух словах диванным критикам (Стрелковым, Соболевым, Слуцким). Когда вы сидите на диванах, то мир выглядит совершенно иначе. Все ваши истории о том, что вы когда-то служили в армии, когда-то носили генеральские погоны – это все из далекого прошлого. Живите настоящим. Война не похожа ни на что, что было в предыдущем и этом веке, кроме Отечественной войны. Это говорю не я, а те опытные бойцы, которые идут с оружием в руках в эту войну».

https://t.me/concordgroup_official/358

Также публикуем видеокомментарий командира взвода об Андрее Яицком. Отличный мужик, отлично воевал, бывший СОБРовец. Прибыл сюда по велению сердца... в бою заднюю не давал. Была одна из ситуаций, когда группа была в окружении. Он вывел группу без потерь, а самк сожалению получил ранение. Рука перебита, но ничего, в принципе восстановится. За это он был награжден государственной наградой.

https://t.me/concordgroup_official/360

Запрос от редакции издания «Блокнот» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

Несколько дней назад Вы предложили Игорю Стрелкову принять участие в боевых действиях в зоне СВО в составе ЧВК «Вагнер». Скажите, чем закончилась история? Есть ли у Стрелкова перспективы работы в ЧВК «Вагнер»?

https://t.me/concordgroup_official/361

Евгений Викторович прислал аудиоответ. Весь его напечатать не смогу, но поверьте мне: он его размазал по стенке, если коротко, то:

Уверен, что Стрелков поведет себя как законченное ссыкло — Евгений Пригожин о перспективах работы экс-министра обороны ДНР в ЧВК "Вагнер".

По словам руководителя ЧВК "Вагнер", у Стрелкова есть два варианта работы.

Андрей Трошев пригласит его в Луганск на совет командиров - только по совету командиров можно встать на любое командное звено.

Озлобленные пара десятков человек зададут вопросы:

"Командиры, пару десятков человек, скажут ему — Уё**к, ты зачем сюда приехал, тварь е**чая? Зачем ты, сучонок сдал Славянск? Расскажи как ты брал деньги у Ахметова, чтобы сбежать из города.

Этот человек не славится своей отвагой, своим мужеством и своей надежностью - вопросы будут."

Если командиры согласятся и Пригожин скажет ключевое слово, Стрелков будет отправлен в тренировочный лагерь. Даст там слабину и опять возникнут вопросы, которые ему будут задавать.

"Если всё пройдёт благополучно и он отучится его бросят в самое пекло, где он должен будет доказать свою надёжность.

Останется жив — пожму ему руку.

Попробует сбежать — поссу на его лицо.

Погибнет героем — похороним с почестями."

Еще один вариант - обычный штурмовик. Прийти и пройти обучение, как обычный штурмовик, и воевать: день за днем отстаивать свое место командира отделения штурмовой группы и свой авторитет, который ниже уровня городской канализации.

"Добро пожаловать, господин Стрелков, в наш дружный коллектив!"

https://t.me/concordgroup_official/362

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Свою позицию я сформулировал 20 января в ответе номер 1029 (https://t.me/concordgroup_official/304). Поэтому на вопрос, обвинил ли Александр Дмитриевич Беглов меня в преступных схемах и в том, что я заказывал статьи, я отвечаю: «Меньшикова знал, Елизарова знаю. А кто такой Беглов?»

https://t.me/concordgroup_official/363

Троллинг высшего порядка. Это может себе позволить только Пригожин!

Публикуем открытое письмо Евгения Викторовича к Министру финансов США Джанет Йеллен

https://t.me/concordgroup_official/364

Запрос от редакции издания "Аргументы недели":Публикуем комментарий Евгения Викторовича на запрос от редакции издания «Аргументы недели»:

«Сегодня на Бахмуте подразделениями ЧВК «Вагнер» были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук. А также телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности. Однако электронные носители были найдены вместе с телами. Все тела и другие доказательства в ближайшее время будут переданы в следственные органы для принятия дальнейших решений».

https://t.me/concordgroup_official/368

21 января мы получили письмо (https://t.me/concordgroup_official/317) от семьи героически погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Виктора Ульяненко из села Красноселькуп ЯНАО.

Родные бойца столкнулись с равнодушием местной администрации, которая даже после обращения граждан не помогла с организацией похорон, и отцу Виктора пришлось везти его тело в собственном прицепе до кладбища.

Публикуем кадры встречи Евгения Викторовича с семьей Виктора Ульяненко. https://t.me/concordgroup_official/369

Запрос от редакции издания «Вечерний курьер» и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович.

Редакция издания «Вечерний курьер». Хотели бы задать Вам вопрос.

В сети широко расходится репортаж о Вашей встрече с семьей погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Виктора Ульяненко из ЯНАО. Как мы поняли, семья столкнулась с проблемой захоронения своего сына из-за действий местной администрации. Можете прокомментировать, как прошла встреча?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Обычая русская семья. Самая стандартная, которая была, есть и будет в России. Родина – место существования семьи. Не будет Родины – не будет семьи и не будет жизни.

Их сын погиб. Погиб Героем. И то, что должна чувствовать семья, это переполняющую их гордость за то, что они воспитали Героя. А первое что от них требуют подонки, которые называют себя местной властью, это чувство стыда за то, что он пошел на войну и погиб.

После этой встречи, я считаю, что необходимо еще одно обращение в Государственную Думу. Спасибо тем депутатам, которые поддерживают инициативы о том, чтобы карать этих чиновников не как обычных граждан, а по всей справедливости военного времени – за то неуважение, что они пытаются оказать семьям погибших героев и участникам СВО в целом.

Русская женщина, у которой пятеро детей, мужик, который пашет всю жизнь, как папа Карло, и двухметровый сын, гроза деревни, который поехал на войну. Он не понтовался и не выпендривался, не писал героические письма с фронта, а единственное что сказал: «Я удачливый, я выживу». Не выжил, потому что принял решение не бросать своих товарищей, хотя мог это сделать. Что очень настораживает: эта семья должна сначала оправдываться перед зажравшимися чиновниками, которые считают, что их сын – зек, который пошел на войну за освобождение. А ему освобождение было не нужно. У него был копеечный срок ни за что. Он сидел за банальную драку, в которой максимальным ущербом для противоположной стороны был смачный фингал, который получает любой мужик в любой деревне. Получал, получает и будет получать сотни и сотни лет.

Российский народ первичен, несмотря на то, что чиновники вытирают о них ноги. Они понимают истинную ценность своей Родины и им ничего не угрожает. Они живут, предположим, в ЯНАО. До них война не доберется никогда. Но они готовы идти туда и воевать.

Обратите внимание на то, что сказала мать героически погибшего Виктора Ульяненко. Она рассказала, как к ним в райцентр приехал дезертир и работает в администрации. Как он туда попал? Большинство из них в душе дезертиры, поэтому и работают в администрациях, вместо того, чтобы все бросить и пойти на войну. Мой дед во время Великой Отечественной войны был главным инженером шахты и мог отсиживаться дома. Он оставил четверых детей и ушел воевать. Потому что Родина важнее всего. Важнее благополучия, важнее дома и важнее семьи».

https://t.me/concordgroup_official/370

Запрос от редакции издания Bloomberg News и ответ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Bloomberg является достаточно известным изданием, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Но, к сожалению, вопросы, которые вы задаете, в настоящий момент, являются провокационными. Ваша цель – формально отправить их мне для того, чтобы написать критическую, абсолютно лживую статью по поводу моей деятельности и деятельности ЧВК «Вагнер». Однако если у вас будет спикер с достойной репутацией, то я готов ответить на самые неудобные, на ваш взгляд, вопросы.

Поскольку 26 января 2023 года США объявили ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией, предлагаю установить форму диалога в виде обвинения и защиты. Вы – обвинитель (ваш представитель, авторитетный журналист или господин Блумберг, как вам больше нравится), а я – адвокат. Жду ваших обвинений по абсолютно конкретным случаям.

В свою очередь, с вашего позволения, оставлю за собой право через вас задавать вопросы правительству США. Имейте в виду, некоторые из них могут быть очень неудобными».

https://t.me/concordgroup_official/371

Запрос от редакции РИА URA и ответ:

Здравствуйте! Меня зовут Юлия Сычева, я журналист Российского информационного агентства РИА URA.

Телеграм-канал «Украина. Ру» сообщает, что в Часов Яре украинские солдаты надели шевроны ЧВК "Вагнер" и передвигаются по городу, чтобы найти пророссийское население. Есть ли возможность у Евгения Викторовича прокомментировать, было ли подобное и ранее? Есть ли такое сейчас? И есть ли какие-то особые знаки отличия у военных, чтобы их можно было отличить от переодетых солдат ВСУ?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«К сожалению, на территории Часова Яра я не нахожусь. И поэтому не могу ни опровергнуть, ни подтвердить ходят ли там украинские солдаты с нашивками ЧВК «Вагнер». Если ходят – то, вероятнее всего, на это есть две причины.

Одна из них – кошмарить мирное население под видом ЧВК «Вагнер» для того, чтобы их побудить к сопротивлению. Такая работа часто проводится на войне. Второй вариант – они являются скрытыми фанатами ЧВК «Вагнер», что похвально. Происходило ли подобное ранее, я не знаю. Что касается знаков отличия, скажу вам по секрету – это военная тайна».

https://t.me/concordgroup_official/372

Запрос от редакции телеканала «Царьград» и ответ:

Публикуем комментарий пресс-службы:

«Мы не распространяли данный ролик. Автор нам неизвестен. Вероятно, это народное творчество».

https://t.me/concordgroup_official/373

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