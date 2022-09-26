Уж сколь раз твердили миру, а все никак не нажрутся

Как стало известно “Ъ”, Никулинский суд Москвы арестовал бизнесмена Романа Бабояна, представлявшегося братом жены главы Башкирии Радия Хабирова. По версии следствия, он подделал договор займа на 150 млн руб., с тем чтобы попытаться взыскать через суд у знакомого предпринимателя уже почти 8 млрд руб. неустойки, а кроме того, обвинял его в мошенничестве. Суд первый инстанции иск удовлетворил, но Мосгорсуд после проведения соответствующей экспертизы не только отказал в иске, но и направил материалы в следственные органы. Роман Бабоян Фото: Коммерсантъ

Ряд источников в высших эшелонах башкиркой власти утверждают, это этот самый Роман Бабоян был своего рода решалой-посредником в ряде государственных заказов и сделках с землей в столице Башкортостана. Бабоян принимал людей в одном из ресторанов кавказской кухни в Уфе, где прямо называл себя человеком Радия Хабирова, одновременно раздавая подряды на самые разные государственные контракты. https://t.me/VersiaRu/19395

По данным источников “Ъ”, постановление о привлечении к уголовной ответственности 45-летнего Романа Бабояна вынесли следственные органы УВД по Западному округу Москвы. Поскольку сам бизнесмен от полицейских скрылся, обвинение в покушении на особо крупное мошенничество (ст.

В Дагестане завели новое дело на экс-директора дирекции жилищных программ

По данным следствия, в 2017 году дирекция получила от Минстроя Дагестана субсидии на предоставление займов участникам подпрограммы «Обеспечения жильем молодых семей в РД на 2016-2018 годы» в размере 58 млн рублей.

Ранее в суд было передано другое уголовное дело в отношении Качукаева, а также троих генеральных директоров строительных компаний и председателя жилищно-строительного кооператива. Они обвиняются в хищении более 80 млн рублей, которые должны были быть выделены молодым семьям для помощи в покупке жилья, а также средств материнских капиталов и личных денег участников программы. https://dag.aif.ru/incidents/crime/v_dagestane_zaveli_novoe_...

Дело Антона Антипова: депутата сдал силовикам главный дорожник мэрии

Начальник дорожного управления администрации города Ульяновска Валерий Художидков проходит ключевым свидетелем по уголовному делу депутата и советника главы Госстройнадзора Антона Антипова. Последний обвиняется в посредничестве во взяточнистве и сегодня был заключён на два месяца под стражу в здании суда.

Следствием установлено, что 19 августа Антон Антипов сообщил Валерию Художидкову (на фото), что может помочь избежать проверки Госстройнадзора за 150 тысяч рублей, которые он передаст некоему должностному лицу. Депутат Антипов якобы предупреждал Художидкова о необходимости конспирации при передаче денег. Сам же Художидков 31 августа написал заявление в ФСБ.

А 2 сентября Антипов получил от Художидкова взятку за непроведение проверочных мероприятий. В этот же день его сразу задержали, а в личном автомобиле при обыске нашли деньги. На следующий день ему предъявили обвинение. Вину парламентарий не признал. Ему грозит свыше трёх лет лишения свободы. Сообщается, что Валерий Художидков уже дал свои показания и проходит по делу ключевым свидетелем. https://73online.ru/r/delo_antona_antipova_deputata_sdal_sil...

Источники "Посадок" сообщают о задержании бывшего министра труда и социального развития Карачаево-Черкесии Мурадина Кемова за дачу взятки в 2 млн руб. следователю ФСБ. Следователь занимается делом руководителя ООО "Газпром Межрегионгаз Черкесск" Сергея Москаленко, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями. Кемов покинул свой пост в 2018 году после обысков в Минфине КЧР. https://t.me/posadky/5596

Чернокнижник

Фото: Библиотека Василенко на Дрезденской

Мертв чернокнижник, странно умер его сын, из петербургской квартиры исчезли старинные фолианты на миллионы долларов — сегодня на полках уникальной библиотеки лишь проплешины. Следствие спрятало собрание в музейные фонды, арестованы солидные антиквар и адвокат, а дальние наследники плохо понимают, какое на них свалилось чудо. Обо всем этом знает лишь узкий круг искусствоведов. «Фонтанка» хочет, чтобы эту историю услышал весь город. Фото: Анатолий Данилов

В Петербурге арестован руководитель аукционного дома PiterOldBook.ru Анатолий Данилов по делу о хищении фолиантов на миллионы долларов из библиотеки умершего коллекционера книг Виктора Василенко. Полную вепрсию произошедшего можно прочитать вот тут: https://www.fontanka.ru/2022/09/04/71627162/

Изменил и зарезал

Менеджер московского метро, он же бывший замглавы Новокузнецка Александр Попов получил 12 лет за убийство жены — "Мисс Кузбасс-2010". Ранее Попов написал явку с повинной и заявил, что убил жену в ходе домашней ссоры. Несколько суток подряд, с его слов, он расчленял тело и в мешках выносил его в реку Десну.

Чтобы запутать следователей и оперативников, а также замести следы, подозреваемый придумал невероятную историю её исчезновения. Историей с поездкой в Дубай, имитацией жизни девушки в Instagram мужчина выиграл полгода — так он отвлёк внимание родных Ксении и играл роль брошенного и безутешного супруга.https://t.me/VersiaRu/19390

Новосибирский суд вынес второй приговор экс-совладельцу популярной сети кофеен