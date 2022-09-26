Уж сколь раз твердили миру, а все никак не нажрутся

Ну что, касатики? Присядем? Замруководителя омского филиала "Почты России" Елена Волохина арестована по подозрению в получении взятки на сумму более 300 тыс. руб. от предпринимателя, поставлявшего товары по почте. Взятка предназначалась за общее покровительство, и в частности, за своевременное перечисление оплаты за реализованные товары. https://t.me/posadky/5589
От Мосгорсуда уйти не удалось. Арестован обвиняемый в крупной афере
Как стало известно “Ъ”, Никулинский суд Москвы арестовал бизнесмена Романа Бабояна, представлявшегося братом жены главы Башкирии Радия Хабирова. По версии следствия, он подделал договор займа на 150 млн руб., с тем чтобы попытаться взыскать через суд у знакомого предпринимателя уже почти 8 млрд руб. неустойки, а кроме того, обвинял его в мошенничестве. Суд первый инстанции иск удовлетворил, но Мосгорсуд после проведения соответствующей экспертизы не только отказал в иске, но и направил материалы в следственные органы.Роман Бабоян Фото: Коммерсантъ
По данным источников “Ъ”, постановление о привлечении к уголовной ответственности 45-летнего Романа Бабояна вынесли следственные органы УВД по Западному округу Москвы. Поскольку сам бизнесмен от полицейских скрылся, обвинение в покушении на особо крупное мошенничество (ст.30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) ему предъявили заочно, одновременно объявив его в межгосударственный розыск. Однако в пятницу заочно обвиняемый был задержан полицией в Москве. Следователь помимо мошенничества инкриминировал ему совершение преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). https://www.kommersant.ru/doc/5546871
Ряд источников в высших эшелонах башкиркой власти утверждают, это этот самый Роман Бабоян был своего рода решалой-посредником в ряде государственных заказов и сделках с землей в столице Башкортостана. Бабоян принимал людей в одном из ресторанов кавказской кухни в Уфе, где прямо называл себя человеком Радия Хабирова, одновременно раздавая подряды на самые разные государственные контракты. https://t.me/VersiaRu/19395
В Дагестане завели новое дело на экс-директора дирекции жилищных программ
По данным следствия, в 2017 году дирекция получила от Минстроя Дагестана субсидии на предоставление займов участникам подпрограммы «Обеспечения жильем молодых семей в РД на 2016-2018 годы» в размере 58 млн рублей.
Ранее в суд было передано другое уголовное дело в отношении Качукаева, а также троих генеральных директоров строительных компаний и председателя жилищно-строительного кооператива. Они обвиняются в хищении более 80 млн рублей, которые должны были быть выделены молодым семьям для помощи в покупке жилья, а также средств материнских капиталов и личных денег участников программы. https://dag.aif.ru/incidents/crime/v_dagestane_zaveli_novoe_...
Дело Антона Антипова: депутата сдал силовикам главный дорожник мэрии
Начальник дорожного управления администрации города Ульяновска Валерий Художидков проходит ключевым свидетелем по уголовному делу депутата и советника главы Госстройнадзора Антона Антипова. Последний обвиняется в посредничестве во взяточнистве и сегодня был заключён на два месяца под стражу в здании суда.
Следствием установлено, что 19 августа Антон Антипов сообщил Валерию Художидкову (на фото), что может помочь избежать проверки Госстройнадзора за 150 тысяч рублей, которые он передаст некоему должностному лицу. Депутат Антипов якобы предупреждал Художидкова о необходимости конспирации при передаче денег. Сам же Художидков 31 августа написал заявление в ФСБ.
А 2 сентября Антипов получил от Художидкова взятку за непроведение проверочных мероприятий. В этот же день его сразу задержали, а в личном автомобиле при обыске нашли деньги. На следующий день ему предъявили обвинение. Вину парламентарий не признал. Ему грозит свыше трёх лет лишения свободы. Сообщается, что Валерий Художидков уже дал свои показания и проходит по делу ключевым свидетелем. https://73online.ru/r/delo_antona_antipova_deputata_sdal_sil...
Источники "Посадок" сообщают о задержании бывшего министра труда и социального развития Карачаево-Черкесии Мурадина Кемова за дачу взятки в 2 млн руб. следователю ФСБ. Следователь занимается делом руководителя ООО "Газпром Межрегионгаз Черкесск" Сергея Москаленко, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями. Кемов покинул свой пост в 2018 году после обысков в Минфине КЧР. https://t.me/posadky/5596
Чернокнижник
Мертв чернокнижник, странно умер его сын, из петербургской квартиры исчезли старинные фолианты на миллионы долларов — сегодня на полках уникальной библиотеки лишь проплешины. Следствие спрятало собрание в музейные фонды, арестованы солидные антиквар и адвокат, а дальние наследники плохо понимают, какое на них свалилось чудо. Обо всем этом знает лишь узкий круг искусствоведов. «Фонтанка» хочет, чтобы эту историю услышал весь город.Фото: Анатолий Данилов
В Петербурге арестован руководитель аукционного дома PiterOldBook.ru Анатолий Данилов по делу о хищении фолиантов на миллионы долларов из библиотеки умершего коллекционера книг Виктора Василенко. Полную вепрсию произошедшего можно прочитать вот тут: https://www.fontanka.ru/2022/09/04/71627162/
Изменил и зарезал
Менеджер московского метро, он же бывший замглавы Новокузнецка Александр Попов получил 12 лет за убийство жены — "Мисс Кузбасс-2010". Ранее Попов написал явку с повинной и заявил, что убил жену в ходе домашней ссоры. Несколько суток подряд, с его слов, он расчленял тело и в мешках выносил его в реку Десну.
Чтобы запутать следователей и оперативников, а также замести следы, подозреваемый придумал невероятную историю её исчезновения. Историей с поездкой в Дубай, имитацией жизни девушки в Instagram мужчина выиграл полгода — так он отвлёк внимание родных Ксении и играл роль брошенного и безутешного супруга.https://t.me/VersiaRu/19390
Новосибирский суд вынес второй приговор экс-совладельцу популярной сети кофеен
Суд в Новосибирске вынес приговорбывшему совладельцу сети кофеен Traveler’s Coffee Анвару Пириеву, обвиняемому во взятках сотруднику МВД за информацию о конкуренте. Ранее Пириева осудили за поджоги имущества новосибирскойсети кофеен «Академия кофе», сооснователем которой является бывший топ-менеджер «Travelers Coffee Москва» Константин Буданов.
Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил Анвара Пириева к семи годам и семи месяцам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 3,2 млн руб. по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), сообщили «Континенту Сибирь» в Судебном департаменте региона 5 сентября. Решение принято с учётом ранее вынесенного приговора от 30 сентября 2021 года.
Речь идёт об уголовном деле о взятках, которые, по данным следствия, Пириев передавал оперуполномоченному ОЭБиПК управления МВД России по Новосибирску Евгению Пушкарёву. Средства в размере 312 млн руб., а также автомобиль стоимостью 800 тыс. руб. предназначались за передачу сведений о топ-менеджерах новосибирской сети Travelers Coffee, с которыми Пириев судился за право использования бренда кофеен. В октябре 2021 года экс-полицейский был приговорён к восьми годам колонии строго режима.
Напомним, что в конце сентября 2021 года Пириеву вынесли приговор по обвинению в вымогательстве и уничтожении имущества. По данным следствия, он организовал поджоги нескольких заведений сети «Академия кофе», автомобилей ее основателей, а также дачи и бани других участников кофейного рынка региона.
Тогда прокуратура потребовала максимального наказания по совокупности преступлений в виде десяти лет колонии строгого режима, однако суд переквалифицировал обвинение по статье о вымогательстве в особо крупном размере на менее тяжкое – «самоуправство» и приговорил Пириева к семи годам лишения свободы. Приговор также был вынесен его сообщникам – главный помощник получил 6,5 лет лишения свободы, двое других фигурантов — шесть лет и 2,5 года колонии, ещё один обвиняемый – условный срок в два года и два месяца. https://ksonline.ru/461974/sud-v-novosibirske-vynes-vtoroj-p...
Шестьсот миллионов — и свободен.
Выданный Испанией расхититель денег МОЭСК отпущен в зале суда. Как стало известно “Ъ”, Мещанский райсуд Москвы приговорил к одному году и девяти месяцам лишения свободы, но сразу же освободил от наказания с учетом уже проведенного в СИЗО времени бывшего директора компании «Бизнес-Груп» Владимира Коваленко. Пожилого мужчину признали виновным в мошенническом хищении почти 600 млн руб. у МОЭСК при заключении контрактов еще в далеком 2007 году. Все его подельники по афере также давно были осуждены, отсидели свое и успели выйти на свободу. Между тем господин Коваленко скрывался от следствия в Испании, откуда на родину его выдали только в прошлом году. Несмотря на мягкий приговор, осужденному придется возместить ущерб. https://www.kommersant.ru/doc/5548840
Имущество
Савеловский суд в Москве конфисковал у обвиняемого в педофилии экс-помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова дом, квартиру, машины, часы, сабли и наличные на общую сумму 400 млн руб. Законность происхождения имущества экс-госслужащий не смог доказать.
Но вообще-то его сейчас судят за развращение 16-летней школьницы и коррупцию. Он был задержан 26 июня 2020 года. 27 апреля Минсельхоз уволил его на фоне обвинений в совращении несовершеннолетней. Ранее Пресненский суд Москвы отказался брать под стражу бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, обвиняемого в развращении несовершеннолетней и получении взятки. Пока дело не передали в Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. https://lenta.ru/news/2022/09/08/natarov/
Провалы в ходе проведения СВО положили начало целому ряду уголовных дел и доследственных проверок. Как стало известно ВЧК-ОГПУ, правоохранительные органы сейчас изучают госконтракты на проведение НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Там, по заказу Минобороны в разное время занимались боемашинами для морпехов, баллистикой, программным обеспечением и робототехникой. На базе вуза даже была организована подготовка специалистов для армии. На днях в СКР поступили материалы о хищениях сотрудниками бауманки денежных средств в особо крупном размере, выделенных на НИОКР в интересах Министерства обороны. По версии следствия, преступление было совершено в 2018-2019 году. Сейчас идет доследственная проверка. https://t.me/vchkogpu/32898
Пока признались только повара
Появились подробности того, как военные следователи СКР с сотрудниками ФСБ вычислили и привлекли к ответственности целую группировку расхитителей питания, действовавшую в элитной дивизии им. Дзержинского Росгвардии в подмосковной Балашихе.
По версии следствия, только за три летних месяца прошлого года трое поваров-инструкторов, завскладом и начальник столовой похитили, вывезли из части на служебном автомобиле с надписью «Полиция» и продали на ближайшем рынке «Владимирский тракт» более полутора тонн говядины, трески и сливочного масла. Пока признались в содеянном и получили сроки только повара. Реутовский гарнизонный военный суд признал расхитителями троих теперь уже бывших прапорщиков 4-го полка отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского Росгвардии РФ. Илья Бирюков, Сергей Леонов и Владимир Деревянко, как говорится в судебных решениях, полностью признали свою вину в инкриминированных им особо крупных растратах (ч. 4 ст. 160 УК РФ), раскаялись, оказали деятельную помощь следствию, дав показания на своих предполагаемых подельников, и даже частично погасили нанесенный ущерб. С учетом этих обстоятельств экс-прапорщики были осуждены в особом порядке, без исследования доказательств их вины и получили достаточно гуманные с учетом тяжести предъявленных обвинений приговоры. Суд дал поварам от двух до четырех лет колонии с отсрочкой исполнения наказания и назначил штрафы от 250 тыс. до 400 тыс. руб., которые бывшим военным нужно будет оплатить в течение двух месяцев. https://www.kommersant.ru/doc/5557566?tg
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