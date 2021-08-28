Многострадальное Зарядье и Варварка

Когда снесли гостиницу "Россия" в Зарядье, древнейшем московском районе археологи обнаружили первую улицу московского посада — улицу Великую, которая возникла на самом раннем этапе развития города, возможно, уже в XII веке. Зарядье — один из старейших исторических районов Москвы. Великая улица в XII веке пролегала от Еленинских ворот Кремля к берегу Москвы-реки, где располагалась торговая пристань. Свою значимость для горожан улица утратила примерно в XVI веке, когда была построена Китайгородская стена.Вот старая фотография стоительства, где мы побывали с вами. Вид со стороны Москва-реки.Переулки Зарядья (фрагмент плана Городской части из Атласа Москвы А. Хотева 1853 года)
Вот если посмотреть эту старую карту, то все, что включено в красные линии и снесено. Правда большую часть еще в советские времена, когда возводили гостиницу "Россия". Но и ее постигла та же участь... снесли.
Зарядье является одной из старейших частей Москвы, начало застройки которой относится ко времени основания города (XII в.). Полностью территория Зарядья была обжита к концу XV в. Главными улицами Зарядья были ныне существующая Варварка и улица Великая, исчезнувшая в ходе перестройки Зарядья в 30-60-е гг. XX в.
Всего археологами к началу ноября 2015 г. на территории Зарядья пройдено 7 раскопов, заложенных по периметру зоны строительства в местах сохранного культурного слоя. Деревянные мостовые «Великой улицы» показались в раскопе в юго-западном углу огромной стройплощадки на месте снесенной гостиницы «Россия». Археологи законсервировали ее фрагменты. Древние артефакты обнаружили в 2015 году при строительстве парка. Среди найденного – срубы домов и бревенчатая мостовая. Деревянные бревна извлекли и обработали полимерным составом. Говорят, что все это поместили в новообразованный музей, но, честно говоря, я там не была, потому утверждать что и как не берусь.
А в противоположном ее углу – северо-восточном – вокруг последнего дома этого уникального района стоят леса и экран.
По дому 14 на Варварке идет «реконструкция», арендаторы выселены, а строители на все вопросы уверенно отвечали в самом начале: «Будем сносить». Так что реконструкцией там и не пахнет.
Заглянув на сайт Архнадзора вот что я почерпнула. Старое Зарядье уничтожалось многократно. Сносы начались в 1930-е. За 80 лет по району пронеслось несколько циклов разрушения и созидания, каждый навсегда забирал с собой часть прошлого. Новое, возникавшее на его месте, традиционно имело недолгий век. Последний (или, правильней сказать, «нынешний») цикл никак не перейдет в созидательную фазу. Вот так выглядел до "реставрации дом 14.Кстати, сбоку подпирает его часть, неазрушенной почему-то, стены Китай города.
Уничтожение старого Зарядья происходило и ниже уровня земной поверхности. Этот район, возможно, древнее самого Кремля. И древность эта, сосредоточенная в многометровом культурном слое, уничтожалась весь XX век параллельно с Зарядьем наземным. Так что историю Москвы в этом месте (а это как раз времена основания) мы потеряли.
Первую волну сносов ради строительства здания Наркомтяжпрома прервала война. В начале 1950-х здесь началось строительство восьмой, самой большой московской высотки для Министерства госбезопасности, остановившееся после расстрела заказчика строительства – Лаврентия Берии. Еще через 10 лет строительство гостиницы «Россия» заставило покинуть район последних местных жителей.Вот так выглядел когда-то район ЗарядьеВид сверхуГостинница Россия
Каждый новый градостроительный этап гнал впереди себя волну разрушений. Наше знание о Зарядье прошлого состоит в основном из «последних фотографий», сделанных непосредственно перед приездом тяжелой техники. Каждый раз впереди бульдозера шли археологи и реставраторы, поспешно фиксируя образ старого города, уничтожаемого ради нового, которое тоже через некоторое время уничтожали.
Парк в Зарядье- это новая история Зарядья, потому что ничего старого здесь к этому моменту и не осталось.Вот как это выглядело на макете.
Оставалось последние здания района, не вписавшиеся в новую концепцию. Объединенные общим адресом «дом 14 по Варварке», здания, безусловно, представляют архитектурную и историческую ценность. Подтверждают эту ценность в первую очередь проекты нового строительства, появляющиеся в сети. Почти все они обещают сохранить фасады по Варварке – в лучших традициях эпохи Лужкова, когда подобные выпотрошенные чучела домов назывались чуть ли не реставрацией. Это называется «мы же сохраняем архитектурный облик улицы».Вот что построят.
Сразу вспоминается, как летом 2014 на Первой Тверской-Ямской был снесен фасад доходного дома Прошиных – прекрасный образец архитектуры модерна. Снос до фасада был проведен под шапкой реконструкции, на «сносной» комиссии было принято специальное уточнение о сохранении особо ценного фасада. И все же фасада не стало.
Ценность готовящихся к сносу зданий была вынесена за скобки в тот момент, когда в одном из кабинетов было решено, что самая подходящая для них судьба – стать разменной фигурой. За счет продажи владения 14 инвестору предполагалось окупить создание парка в Зарядье. «Маленькая жертва ради большого хорошего дела».
К сожалению, в результате реализации этого плана жертвы могут стать многочисленными.
Первая жертва – редкий для города образец модерна европейской стилистики с чугунными декоративными элементами. Выстроенный Н.И. Жериховым доходный дом купца первой гильдии Зелика Персица (тот самый,на месте которого строится "чудо" гостиница... очередная), один из первых по-настоящему многоэтажных домов Зарядья, «шагнувший» в 1909-м через стену Китай-города из растущей вверх Москвы.Вторая – перестроенный в 1930-е, надстроенный двумя этажами и обезличенный дом совсем нетривиальной внешности. Построенный в 1898-м А.В. Ивановым для страхового общества «Якорь» дом был богато декорирован. В классический декор фасадов вставлены многочисленные лепные якоря — символ безопасной гавани и страхового общества.Парадная архитектура с куполами, проездной аркой и богатой лепниной, оформлявшая переход от застройки за стеной Китай-города – уже многоэтажной и разностилевой – к древней Варварке и дальше к Кремлю.По адресу Варварка, 14 есть еще и третий дом – о нем мало кто знает. В 1930-е здания объединили для нужд Наркомата внешней торговли, с тех пор внутренний двор перестал быть частью городского пространства, хотя через арку можно было видеть еще один парадный фасад. Это конторы и склад общества «Проводник». Сто лет назад «Prowodnik» был мировым лидером в производстве автомобильных шин и других изделий из каучука.Сейчас Варварка – заповедник средневековой архитектуры, но в начале XX века образ древнего города за крепостной стеной был намного насыщенней. Этот образ заставлял архитекторов строить новые здания с оглядкой на окружение, на Кремль, на многочисленные церкви и древние палаты.
Одной из самых важных утрат московского центра можно назвать изменение линии горизонта. Когда-то неба было намного больше. К началу XX века силуэт города формировался десятками шатров, шпилей, колоколен.Огромные монолитные громады советских учреждений закрыли небо над Китай-городом. Им же под стать был перестроен дом страхового общества «Якорь». Внутриквартальные корпуса приросли одним этажом, а здание по Варварке лишилось лица, получив новый гладкий фасад вдвое выше изначального, и превратилось в известный всем серый параллелепипед.Напротив, на другой стороне, стоят так же надстроенные в советское время здания, изначально украшенные сложными многоверхими крышами. Дом 9 по Варварке выстроен по заказу Тверской мануфактуры тем же архитектором А.В. Ивановым в те же годы, что и дом страхового общества «Якорь».Запрет на новое строительство, сокращение советских надстроек и возвращение к образу Зарядья и Китай-города, сложившемуся к началу XX века – решение, естественно следующее за идеей парка. Гостиничные комплексы можно разместить в пустующих зданиях, их в Китай-городе достаточно.
Так бы поступили во многих европейских столицах. Но мировой тренд на приспособление исторического города к туристической индустрии вступает в Москве в противоречие с местной спецификой индустриализации. У нас основная индустрия это строительство. «Московская недвижимость всегда в цене».
Эта нехитрая мысль продолжает занимать первое место в головах бизнесменов и чиновников. В результате к дополнительным этажам 20-30-х годов, выросшим на доходных домах московского центра, и модернистским громадам 70-х, закрывающим небо, добавляются стеклянные кубы, по масштабу подходящие Манхэттену, а не Кремлю.Проект высотности гостиницы в сравнении с ближайшим храмом.
В увеличении объемов строительства в перегруженном центре заинтересован, к сожалению, не только инвестор. Городские власти считают новые квадратные метры универсальным показателем собственной эффективности. Инвестор не хочет строить в «Новой Москве». В результате сотни зданий в центре города проводят годы в тягостном ожидании приговора на снос. Будущая выгода оправдывает ожидание. Десять лет простояло за забором Зарядье, теперь мы видим, ради чего.Сегодня
Стоимость, удвоивалась раза 3 или 4. Такова практика. Но была еще и теоретическая сторона вопроса.
«В северо-восточном углу квартала у Китайгородской стены расположен исторический комплекс доходных домов (ул. Варварка, д. 14, стр. 1, стр. 2). Они были построены на рубеже 19-20 вв. архитекторами А.В. Ивановым и Н.И. Жериховым. Согласно сведениям историко-культурного опорного плана Мосгорнаследия, эти здания относятся к исторически ценным градоформирующим объектам», – сообщало нам техническое задание на проектирование будущей гостиницы.
До сегодняшнего дня в Москве спокойно сносили, да и продолжают сносить «ценные градоформирующие», орган охраны памятников отказывался их защищать. Наоборот, если в результате проведения государственной историко-культурной экспертизы потенциальный памятник статуса памятника не получал, а становился «ценным градоформирующим», это было верным признаком приближающихся строительных работ, т.е тривиального сноса.Это то, что не прикрыто стыдливо экраном, видимо добавочная площадь.
Владению 14 по Варварке посчастливилось оказаться еще и в охранной зоне Кремля.
Действующее постановление правительства Москвы об утверждении зон охраны ансамбля Московского Кремля «предусматривает реставрацию и консервацию памятников истории и культуры, сохранение и восстановление традиционных характеристик ценной градостроительной среды с допустимым использованием методов компенсационного строительства».
До сих пор судьба зданий, не дотянувших до статуса памятника, но находящихся в охранных зонах и признанных ценными решалась индивидуально и достаточно вольно. Если собственник или инвестор желал снести «ценный градоформирующий объект (ЦГФО)» и выстроить на его месте что-то, на его взгляд, не менее ценное и, в силу своих размеров, еще более градоформирующее, противопоставить ему было нечего. Во всяком случае, так считала городская власть – случаев отзыва градостроительной документации или штрафа за снос ЦГФО не было.
Но 25-го сентября 2015 года вступило в силу постановление федерального правительства, утверждающее положение о зонах охраны объектов культурного наследия. В положении сказано, что в зонах охраны предписывается сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов.Это означает, что реконструировать здания можно, но в результате такой реконструкции здание должно остаться на месте и выглядеть так же, как раньше. Можно выбирать, реконструировать облик здания на вчерашний день или реконструировать его таким, каким оно было сто лет назад.
Конечно, в Москве сносят даже федеральные памятники (как например школуимени Зои Космодемьянской, в которой она училась), не то что ЦГФО. Другое дело, что городские власти должны как-то этому противостоять. А это значит не только соблюдать букву закона и требовать в случае сноса восстановления всех планировочных, типологических и масштабных характеристик снесенного, но и сделать все необходимое, чтобы инвестору не могло прийти в голову преступать закон. А то получится как однажды (однажды ли?) уже было. Снесли экскаватором исторический объект федерального значения, а потом сказали: да само упало.
И это единственный продуктивный путь преобразования не только для владения 14 по Варварке, но и для любого исторического города.Вид Варварки до революции.
Альтернативой ему остается только бесконечное повторение сносов и строительство нового, которое следующее поколение так же безжалостно снесет. Как ту же гостиницу "Россию".
Вы думаете эту гостиницу строят московские власти? Вовсе нет. Компания Нисанова и его партнера Зараха Илиева — крупнейший оператор московской недвижимости: по оценке Forbes, их доход от аренды в 2018 году году составил $1,565 млрд. Нисанов и Илиев были совладельцами Черкизовского рынка, сейчас им принадлежат ТРЦ «Европейский», рынки «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити», отель Radisson в здании гостиницы «Украина», СК «Олимпийский», гастрономический квартал «Депо», дом-книжка на Новом Арбате. Не хило так...
Структура и управление бизнесом Года Нисанова, Зараха Илиева и их партнеров — загадка. Считается, что большую роль в их бизнесе могут играть теневые лидеры диаспоры горских евреев, из которой происходят бизнесмены. У Илиева и Нисанова есть и партнер со связями во власти - Ильгам Рагимов.
В 2016 году «Киевская площадь» (их головная компания) купила у бизнесмена Мусы Бажаева здание спорткомплекса «Олимпийский». До этого владельцем СК считался адвокат и бизнесмен Дмитрий Шумков, который в 2015 году покончил с собой. В январе 2019 года «Олимпийский» был закрыт на реконструкцию: она должна былапродлится до 2021 года. Ну да. Как раз на моих глазах в марте и снесли последние стены комплекса. Это новый метод реконструкции такой. «Киевская площадь» обещает вложить в его развитие до $400 млн.
Еще один объект, который достался Нисанову и Илиеву от покончившего с собой Дмитрия Шумкова, — проект строительства гостиничного комплекса на Варварке, рядом с парком «Зарядье».
Цитата из интервью с Нисановым: «Собрали своих архитекторов, привлекли специалистов из-за границы. Удалось найти в архивах чертежи фасадов, на их основе сделали новую концепцию.
В определенный момент мы встретились с Николя Саркози, который в 2017 году стал председателем совета директоров отельной группы Accor Hotels. У них много гостиниц по всему миру в разных категориях. В итоге мы с ними и договорились: в Зарядье будет работать гостиница под их брендом Raffles».
И это в исторической части Варварки и Славянской площади»!
Хотя пообещали на исторических фасадах комплекса восстановить утраченный декор. Эти детали повторят внешний вид здания бывшего страхового общества «Якорь» и доходного дома купца первой гильдии Зелика Персица.Вид со стороны парка Зарядье. Вот ещеА вот как выглядит на фоне церкви Георгия Победоносца на Псковской горке.Ну да ладно. Пойдем дальше. Сначала заглянем на стену Китай-городаВот онаЕсть табличка на нейЭто со стороны Москворецкой набережной (там же и вход на нее) а вначале он закрыт строительством пресловутой гостиницыКартинка с Яндекс-карт.Проходим через рамкуИ понимаемся наверхДовольно-таки большой отрезок стены.Снабжены описанием как орудия, так и самой истории строительстваТа самая пищаль, о которой написано в сопровождении.Вроде мортиру тоже фотографировала, но что-то не нашла. Снимков было столько в этот день, что могла нечаянно снести.Если выглянуть в бойницу в сторону ЗарядьяКак я поняла виден въезждв подземную стоянку и часть строящейся гостиницыНу и Концертный зал Зарядье.И вот такие листы с описанием между бойницами. Их много.Все показывать не имеет смысла.Вот предпоследняя. А последняя размыта, да и бог с ней. Там говорится, что найденная часть китайгородской стены отреставрирована и в 2017 году стала частью Подземного музея Зарядья. Ну и пройдемся по оставшимся раритетам в архитектуре по Варварке. Поставила сначала сюда, но поняла, что тема зашкаливает, поэтому давайте уж завтра.
http://www.archnadzor.ru/2015/10/02/posledniy-dom-zaryadya/
http://mosday.ru/forum/viewtop...
https://typical-moscow.ru/pod-...
https://thebell.io/pravoohranitelyam-budem-tolko-rady-korol-...
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