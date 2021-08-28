Многострадальное Зарядье и Варварка

Когда снесли гостиницу "Россия" в Зарядье, древнейшем московском районе археологи обнаружили первую улицу московского посада — улицу Великую, которая возникла на самом раннем этапе развития города, возможно, уже в XII веке. Зарядье — один из старейших исторических районов Москвы. Великая улица в XII веке пролегала от Еленинских ворот Кремля к берегу Москвы-реки, где располагалась торговая пристань. Свою значимость для горожан улица утратила примерно в XVI веке, когда была построена Китайгородская стена. Вот старая фотография стоительства, где мы побывали с вами. Вид со стороны Москва-реки. Переулки Зарядья (фрагмент плана Городской части из Атласа Москвы А. Хотева 1853 года)

Вот если посмотреть эту старую карту, то все, что включено в красные линии и снесено. Правда большую часть еще в советские времена, когда возводили гостиницу "Россия". Но и ее постигла та же участь... снесли.

Зарядье является одной из старейших частей Москвы, начало застройки которой относится ко времени основания города (XII в.). Полностью территория Зарядья была обжита к концу XV в. Главными улицами Зарядья были ныне существующая Варварка и улица Великая, исчезнувшая в ходе перестройки Зарядья в 30-60-е гг. XX в.

Всего археологами к началу ноября 2015 г. на территории Зарядья пройдено 7 раскопов, заложенных по периметру зоны строительства в местах сохранного культурного слоя. Деревянные мостовые «Великой улицы» показались в раскопе в юго-западном углу огромной стройплощадки на месте снесенной гостиницы «Россия». Археологи законсервировали ее фрагменты. Древние артефакты обнаружили в 2015 году при строительстве парка. Среди найденного – срубы домов и бревенчатая мостовая. Деревянные бревна извлекли и обработали полимерным составом. Говорят, что все это поместили в новообразованный музей, но, честно говоря, я там не была, потому утверждать что и как не берусь.

А в противоположном ее углу – северо-восточном – вокруг последнего дома этого уникального района стоят леса и экран.

По дому 14 на Варварке идет «реконструкция», арендаторы выселены, а строители на все вопросы уверенно отвечали в самом начале: «Будем сносить». Так что реконструкцией там и не пахнет.

Заглянув на сайт Архнадзора вот что я почерпнула. Старое Зарядье уничтожалось многократно. Сносы начались в 1930-е. За 80 лет по району пронеслось несколько циклов разрушения и созидания, каждый навсегда забирал с собой часть прошлого. Новое, возникавшее на его месте, традиционно имело недолгий век. Последний (или, правильней сказать, «нынешний») цикл никак не перейдет в созидательную фазу. Вот так выглядел до "реставрации дом 14. Кстати, сбоку подпирает его часть, неазрушенной почему-то, стены Китай города.

Уничтожение старого Зарядья происходило и ниже уровня земной поверхности. Этот район, возможно, древнее самого Кремля. И древность эта, сосредоточенная в многометровом культурном слое, уничтожалась весь XX век параллельно с Зарядьем наземным. Так что историю Москвы в этом месте (а это как раз времена основания) мы потеряли.

Первую волну сносов ради строительства здания Наркомтяжпрома прервала война. В начале 1950-х здесь началось строительство восьмой, самой большой московской высотки для Министерства госбезопасности, остановившееся после расстрела заказчика строительства – Лаврентия Берии. Еще через 10 лет строительство гостиницы «Россия» заставило покинуть район последних местных жителей. Вот так выглядел когда-то район Зарядье Вид сверху Гостинница Россия

Каждый новый градостроительный этап гнал впереди себя волну разрушений. Наше знание о Зарядье прошлого состоит в основном из «последних фотографий», сделанных непосредственно перед приездом тяжелой техники. Каждый раз впереди бульдозера шли археологи и реставраторы, поспешно фиксируя образ старого города, уничтожаемого ради нового, которое тоже через некоторое время уничтожали.

Парк в Зарядье- это новая история Зарядья, потому что ничего старого здесь к этому моменту и не осталось. Вот как это выглядело на макете.

Оставалось последние здания района, не вписавшиеся в новую концепцию. Объединенные общим адресом «дом 14 по Варварке», здания, безусловно, представляют архитектурную и историческую ценность. Подтверждают эту ценность в первую очередь проекты нового строительства, появляющиеся в сети. Почти все они обещают сохранить фасады по Варварке – в лучших традициях эпохи Лужкова, когда подобные выпотрошенные чучела домов назывались чуть ли не реставрацией. Это называется «мы же сохраняем архитектурный облик улицы» . Вот что построят.

Сразу вспоминается, как летом 2014 на Первой Тверской-Ямской был снесен фасад доходного дома Прошиных – прекрасный образец архитектуры модерна. Снос до фасада был проведен под шапкой реконструкции, на «сносной» комиссии было принято специальное уточнение о сохранении особо ценного фасада. И все же фасада не стало.

Ценность готовящихся к сносу зданий была вынесена за скобки в тот момент, когда в одном из кабинетов было решено, что самая подходящая для них судьба – стать разменной фигурой. За счет продажи владения 14 инвестору предполагалось окупить создание парка в Зарядье. «Маленькая жертва ради большого хорошего дела».

К сожалению, в результате реализации этого плана жертвы могут стать многочисленными.

Первая жертва – редкий для города образец модерна европейской стилистики с чугунными декоративными элементами. Выстроенный Н.И. Жериховым доходный дом купца первой гильдии Зелика Персица (тот самый,на месте которого строится "чудо" гостиница... очередная), один из первых по-настоящему многоэтажных домов Зарядья, «шагнувший» в 1909-м через стену Китай-города из растущей вверх Москвы. Вторая – перестроенный в 1930-е, надстроенный двумя этажами и обезличенный дом совсем нетривиальной внешности. Построенный в 1898-м А.В. Ивановым для страхового общества «Якорь» дом был богато декорирован. В классический декор фасадов вставлены многочисленные лепные якоря — символ безопасной гавани и страхового общества. Парадная архитектура с куполами, проездной аркой и богатой лепниной, оформлявшая переход от застройки за стеной Китай-города – уже многоэтажной и разностилевой – к древней Варварке и дальше к Кремлю. По адресу Варварка, 14 есть еще и третий дом – о нем мало кто знает. В 1930-е здания объединили для нужд Наркомата внешней торговли, с тех пор внутренний двор перестал быть частью городского пространства, хотя через арку можно было видеть еще один парадный фасад. Это конторы и склад общества «Проводник». Сто лет назад «Prowodnik» был мировым лидером в производстве автомобильных шин и других изделий из каучука. Сейчас Варварка – заповедник средневековой архитектуры, но в начале XX века образ древнего города за крепостной стеной был намного насыщенней. Этот образ заставлял архитекторов строить новые здания с оглядкой на окружение, на Кремль, на многочисленные церкви и древние палаты.

Одной из самых важных утрат московского центра можно назвать изменение линии горизонта. Когда-то неба было намного больше. К началу XX века силуэт города формировался десятками шатров, шпилей, колоколен. Огромные монолитные громады советских учреждений закрыли небо над Китай-городом. Им же под стать был перестроен дом страхового общества «Якорь». Внутриквартальные корпуса приросли одним этажом, а здание по Варварке лишилось лица, получив новый гладкий фасад вдвое выше изначального, и превратилось в известный всем серый параллелепипед. Напротив, на другой стороне, стоят так же надстроенные в советское время здания, изначально украшенные сложными многоверхими крышами. Дом 9 по Варварке выстроен по заказу Тверской мануфактуры тем же архитектором А.В. Ивановым в те же годы, что и дом страхового общества «Якорь». Запрет на новое строительство, сокращение советских надстроек и возвращение к образу Зарядья и Китай-города, сложившемуся к началу XX века – решение, естественно следующее за идеей парка. Гостиничные комплексы можно разместить в пустующих зданиях, их в Китай-городе достаточно.

Так бы поступили во многих европейских столицах. Но мировой тренд на приспособление исторического города к туристической индустрии вступает в Москве в противоречие с местной спецификой индустриализации. У нас основная индустрия это строительство. «Московская недвижимость всегда в цене».

Эта нехитрая мысль продолжает занимать первое место в головах бизнесменов и чиновников. В результате к дополнительным этажам 20-30-х годов, выросшим на доходных домах московского центра, и модернистским громадам 70-х, закрывающим небо, добавляются стеклянные кубы, по масштабу подходящие Манхэттену, а не Кремлю. Проект высотности гостиницы в сравнении с ближайшим храмом.

В увеличении объемов строительства в перегруженном центре заинтересован, к сожалению, не только инвестор. Городские власти считают новые квадратные метры универсальным показателем собственной эффективности. Инвестор не хочет строить в «Новой Москве». В результате сотни зданий в центре города проводят годы в тягостном ожидании приговора на снос. Будущая выгода оправдывает ожидание. Десять лет простояло за забором Зарядье, теперь мы видим, ради чего. Сегодня

Стоимость, удвоивалась раза 3 или 4. Такова практика. Но была еще и теоретическая сторона вопроса.

«В северо-восточном углу квартала у Китайгородской стены расположен исторический комплекс доходных домов (ул. Варварка, д. 14, стр. 1, стр. 2). Они были построены на рубеже 19-20 вв. архитекторами А.В. Ивановым и Н.И. Жериховым. Согласно сведениям историко-культурного опорного плана Мосгорнаследия, эти здания относятся к исторически ценным градоформирующим объектам», – сообщало нам техническое задание на проектирование будущей гостиницы.

До сегодняшнего дня в Москве спокойно сносили, да и продолжают сносить «ценные градоформирующие», орган охраны памятников отказывался их защищать. Наоборот, если в результате проведения государственной историко-культурной экспертизы потенциальный памятник статуса памятника не получал, а становился «ценным градоформирующим», это было верным признаком приближающихся строительных работ, т.е тривиального сноса. Это то, что не прикрыто стыдливо экраном, видимо добавочная площадь.

Владению 14 по Варварке посчастливилось оказаться еще и в охранной зоне Кремля.

Действующее постановление правительства Москвы об утверждении зон охраны ансамбля Московского Кремля «предусматривает реставрацию и консервацию памятников истории и культуры, сохранение и восстановление традиционных характеристик ценной градостроительной среды с допустимым использованием методов компенсационного строительства».

До сих пор судьба зданий, не дотянувших до статуса памятника, но находящихся в охранных зонах и признанных ценными решалась индивидуально и достаточно вольно. Если собственник или инвестор желал снести «ценный градоформирующий объект (ЦГФО)» и выстроить на его месте что-то, на его взгляд, не менее ценное и, в силу своих размеров, еще более градоформирующее, противопоставить ему было нечего. Во всяком случае, так считала городская власть – случаев отзыва градостроительной документации или штрафа за снос ЦГФО не было.

Но 25-го сентября 2015 года вступило в силу постановление федерального правительства, утверждающее положение о зонах охраны объектов культурного наследия. В положении сказано, что в зонах охраны предписывается сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов. Это означает, что реконструировать здания можно, но в результате такой реконструкции здание должно остаться на месте и выглядеть так же, как раньше. Можно выбирать, реконструировать облик здания на вчерашний день или реконструировать его таким, каким оно было сто лет назад.

Конечно, в Москве сносят даже федеральные памятники (как например школуимени Зои Космодемьянской, в которой она училась), не то что ЦГФО. Другое дело, что городские власти должны как-то этому противостоять. А это значит не только соблюдать букву закона и требовать в случае сноса восстановления всех планировочных, типологических и масштабных характеристик снесенного, но и сделать все необходимое, чтобы инвестору не могло прийти в голову преступать закон. А то получится как однажды (однажды ли?) уже было. Снесли экскаватором исторический объект федерального значения, а потом сказали: да само упало.

И это единственный продуктивный путь преобразования не только для владения 14 по Варварке, но и для любого исторического города. Вид Варварки до революции.

Альтернативой ему остается только бесконечное повторение сносов и строительство нового, которое следующее поколение так же безжалостно снесет. Как ту же гостиницу "Россию".

Вы думаете эту гостиницу строят московские власти? Вовсе нет. Компания Нисанова и его партнера Зараха Илиева — крупнейший оператор московской недвижимости: по оценке Forbes, их доход от аренды в 2018 году году составил $1,565 млрд. Нисанов и Илиев были совладельцами Черкизовского рынка, сейчас им принадлежат ТРЦ «Европейский», рынки «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити», отель Radisson в здании гостиницы «Украина», СК «Олимпийский», гастрономический квартал «Депо», дом-книжка на Новом Арбате. Не хило так...

Структура и управление бизнесом Года Нисанова, Зараха Илиева и их партнеров — загадка. Считается, что большую роль в их бизнесе могут играть теневые лидеры диаспоры горских евреев, из которой происходят бизнесмены. У Илиева и Нисанова есть и партнер со связями во власти - Ильгам Рагимов.



В 2016 году «Киевская площадь» (их головная компания) купила у бизнесмена Мусы Бажаева здание спорткомплекса «Олимпийский». До этого владельцем СК считался адвокат и бизнесмен Дмитрий Шумков, который в 2015 году покончил с собой. В январе 2019 года «Олимпийский» был закрыт на реконструкцию: она должна былапродлится до 2021 года. Ну да. Как раз на моих глазах в марте и снесли последние стены комплекса. Это новый метод реконструкции такой. «Киевская площадь» обещает вложить в его развитие до $400 млн.

Еще один объект, который достался Нисанову и Илиеву от покончившего с собой Дмитрия Шумкова, — проект строительства гостиничного комплекса на Варварке, рядом с парком «Зарядье».



Цитата из интервью с Нисановым: «Собрали своих архитекторов, привлекли специалистов из-за границы. Удалось найти в архивах чертежи фасадов, на их основе сделали новую концепцию.

В определенный момент мы встретились с Николя Саркози, который в 2017 году стал председателем совета директоров отельной группы Accor Hotels. У них много гостиниц по всему миру в разных категориях. В итоге мы с ними и договорились: в Зарядье будет работать гостиница под их брендом Raffles».

И это в исторической части Варварки и Славянской площади»!

Хотя пообещали на исторических фасадах комплекса восстановить утраченный декор. Эти детали повторят внешний вид здания бывшего страхового общества «Якорь» и доходного дома купца первой гильдии Зелика Персица. Вид со стороны парка Зарядье. Вот еще А вот как выглядит на фоне церкви Георгия Победоносца на Псковской горке. Ну да ладно. Пойдем дальше. Сначала заглянем на стену Китай-города Вот она Есть табличка на ней Это со стороны Москворецкой набережной (там же и вход на нее) а вначале он закрыт строительством пресловутой гостиницы Картинка с Яндекс-карт. Проходим через рамку И понимаемся наверх Довольно-таки большой отрезок стены. Снабжены описанием как орудия, так и самой истории строительства Та самая пищаль, о которой написано в сопровождении. Вроде мортиру тоже фотографировала, но что-то не нашла. Снимков было столько в этот день, что могла нечаянно снести. Если выглянуть в бойницу в сторону Зарядья Как я поняла виден въезждв подземную стоянку и часть строящейся гостиницы Ну и Концертный зал Зарядье. И вот такие листы с описанием между бойницами. Их много. Все показывать не имеет смысла. Вот предпоследняя. А последняя размыта, да и бог с ней. Там говорится, что найденная часть китайгородской стены отреставрирована и в 2017 году стала частью Подземного музея Зарядья. Ну и пройдемся по оставшимся раритетам в архитектуре по Варварке. Поставила сначала сюда, но поняла, что тема зашкаливает, поэтому давайте уж завтра.

http://www.archnadzor.ru/2015/10/02/posledniy-dom-zaryadya/

http://mosday.ru/forum/viewtop...

https://typical-moscow.ru/pod-...

https://thebell.io/pravoohranitelyam-budem-tolko-rady-korol-...