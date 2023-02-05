Что получил староста деревни в награду от немцев за то, что сдал генерала Власова

Что получил в награду от немцев староста деревни, который сдал им генерала Власова

Думается, что первые «хиви» – добровольные помощники вермахта из числа местного населения на оккупированных советских территориях появились сразу же после того, как началась война.

Обида на советскую власть за раскулачивание и коллективизацию, которая годами копилась в умах отдельных людей, тут же дала о себе знать.

Самыми распространенными представителями «хиви» в деревнях были так называемые старосты. Генерал Власов

Именно на границе Новгородской и Ленинградской областей, в деревне Туховежи, староста Воробьев сдал фашистам генерал-лейтенанта Власова, который выходил в тот момент из окружения.

Как партизанил генерал Власов

Жителям деревни Туховежи Власов и его спутница (шеф-повар штаба 2-й ударной армии) представились как партизаны. Власов был одет в гражданский пиджак и в гольфе с генеральскими лампасами, и на партизана ну никак не походил.

Староста деревни Воробьев по началу укрыл «партизан» в колхозной риге (хозяйственная постройка с печью для сушки и обмолота снопов зерновых культур) и даже несколько дней носил им еду.

В тот момент Власову практически ничего не угрожало, т.к. полицаев в деревне не было. И, возможно, повторяю еще раз, возможно, он, пересидев еще какое-то время в хозпостройке, смог бы свободно покинуть деревню. Советская деревня

Однако, случилось то, что должно было случиться.

Деревенские, боясь расправы со стороны немцев за укрытие партизан, убедили старосту выдать гитлеровцам партизана в галифе с генеральскими лампасами и его спутницу.

Примечательно, что когда староста Воробьев первый раз доложил немцам о своих пленниках, те не обратили на эту информацию никакого внимания, и только после второго раза генерал Власов был взят в плен. Немцы в деревне

Дальнейшая деятельность Власова, как руководителя Русской освободительной армии (РОА) известна, пожалуй, каждому.

А что же староста Воробьев? Его дальнейшая судьба остается загадкой.

Зато известно, во сколько немцы оценили его труд и содействие в поимке генерала Власова.

Староста деревни Туховежи Воробьев получил от командования 18-ой немецкой армии корову, десять пачек махорки, две бутылки тминной водки и почётную грамоту. Наверное, по деревенским меркам это было достойное вознаграждение.

Воронову Марию Игнатьевну – спутницу Власова, немцы отправили в концлагерь, из которого ей чудом удалось сбежать...

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