Что получил староста деревни в награду от немцев за то, что сдал генерала Власова

Думается, что первые «хиви» – добровольные помощники вермахта из числа местного населения на оккупированных советских территориях появились сразу же после того, как началась война.
Обида на советскую власть за раскулачивание и коллективизацию, которая годами копилась в умах отдельных людей, тут же дала о себе знать.
Самыми распространенными представителями «хиви» в деревнях были так называемые старосты.Генерал Власов
Именно на границе Новгородской и Ленинградской областей, в деревне Туховежи, староста Воробьев сдал фашистам генерал-лейтенанта Власова, который выходил в тот момент из окружения.
Как партизанил генерал Власов
Жителям деревни Туховежи Власов и его спутница (шеф-повар штаба 2-й ударной армии) представились как партизаны. Власов был одет в гражданский пиджак и в гольфе с генеральскими лампасами, и на партизана ну никак не походил.
Староста деревни Воробьев по началу укрыл «партизан» в колхозной риге (хозяйственная постройка с печью для сушки и обмолота снопов зерновых культур) и даже несколько дней носил им еду.
В тот момент Власову практически ничего не угрожало, т.к. полицаев в деревне не было. И, возможно, повторяю еще раз, возможно, он, пересидев еще какое-то время в хозпостройке, смог бы свободно покинуть деревню.Советская деревня
Однако, случилось то, что должно было случиться.
Деревенские, боясь расправы со стороны немцев за укрытие партизан, убедили старосту выдать гитлеровцам партизана в галифе с генеральскими лампасами и его спутницу.
Примечательно, что когда староста Воробьев первый раз доложил немцам о своих пленниках, те не обратили на эту информацию никакого внимания, и только после второго раза генерал Власов был взят в плен.Немцы в деревне
Дальнейшая деятельность Власова, как руководителя Русской освободительной армии (РОА) известна, пожалуй, каждому.
А что же староста Воробьев? Его дальнейшая судьба остается загадкой.
Зато известно, во сколько немцы оценили его труд и содействие в поимке генерала Власова.
Староста деревни Туховежи Воробьев получил от командования 18-ой немецкой армии корову, десять пачек махорки, две бутылки тминной водки и почётную грамоту. Наверное, по деревенским меркам это было достойное вознаграждение.
Воронову Марию Игнатьевну – спутницу Власова, немцы отправили в концлагерь, из которого ей чудом удалось сбежать...
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