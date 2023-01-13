Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.39

В украинских Черновцах демонтировали очередной монумент Александру Пушкину. Разрезали пополам и варварски уничтожили. По подсчетам пользователей соцсетей, всего на Украине снесли 16 памятников русскому поэту.

https://t.me/izvestia/116360

Деграданты Днепропетровска снесли памятник легендарному летчику Валерию Чкалову. На постаменте была надпись: "Моя жизнь принадлежит Родине". Но существам без рода и племени глубинный смысл этих строк никогда не понять. Им просто нечем понимать...

https://t.me/Crimeanprachka/17126

Ещё 6 декабря оккупационный "Городской совет Днепра" принял решение демонтировать памятники ученому Михаилу Ломоносову, поэту Александру Пушкину и писателю Максиму Горькому. В Днепре демонтируют памятник Максимум Горькому — украинские СМИ

https://t.me/izvestia/116640

29 декабря, ночью, тайком, трясущееся жульё, начали демонтаж памятника Екатерине. Щирые и убогие селюки-рагули, никакого отношения не имеющие к Одессе, которым территории в ХХ веке подарили коммунисты Ленин, Сталин и Хрущев (кстати, кто не в курсе кукурузник - пшек по крови, а Хрущев это всего лишь партийная кличка, как и у Сталина), уничтожают историю и архитектуру красивого города.

https://t.me/c/1524001401/4812

Примечательно, что "казнь" над бронзовой императрицей и ее соратниками, а также над каменным Суворовым состоялась под покровом ночи, когда в городе действует комендантский час, а раздача повесток на улицах участилась. В потемках коммунальные службы частично оцепили Екатерининскую площадь и "ликвидировали" сначала бронзовые статуи графа Платона Зубова, Франца де Волана, Хосе де Рибаса, а также князя Григория Потемкина-Таврического. Затем "работники", почему-то в масках и балаклавах, принялись за Великую, параллельно расправляясь с памятником генералиссимусу в Суворовском районе. Наутро так называемые "коммунальщики"-палачи установили на месте демонтированного монумента "Основателям Одессы" украинский флаг.

И этой же ночью снесли памятник Суворову

https://ria.ru/20221229/odessa-1842073509.html

На место демонтированного памятника основательнице города Екатерине II в Одессе повесили жовто-блакитную тряпку.

https://t.me/rosich_ru/32225

Все свалено в кучу где-то на задворках Художественного музея.

https://t.me/Crimeanprachka/17375

Продолжается охота "Ланцетов" на украинские РЛС. Еще 2 штуки вышли из чата. В первой части видео целью «Ланцета» стала РЛС П-18 «Малахит» (модификация советской П-18 «Терек» на шасси КрАЗ). Во второй части видео «Ланцет» прилетает по РЛС 35Д6М украинского производства.

https://t.me/voenacher Ланцет в красном круге Если так подумать, то за последние несколько месяцев "Ланцеты" поставили в разы больше контента с уничтоженной техникой ВСУ, нежели израильские "Харопы" в Карабахе охотившиеся на армянскую технику и артиллерию. Вот бы кто-то озаботился сводной нарезкой под бодрую музыку, как это турки любят делать.

Кстати, нельзя не отметить, что "бодрые видео" с "Байрактарами" не видно уже несколько месяцев. Практически совсем пропали. Самих дронов осталось мало, да и используются оставшиеся как корректировщики. В общем, Украина явно подпортила "Байрактарам" "кредитную историю". А вот "Ланцеты", наряду с "Геранями", наоборот, серьезно укрепили свою репутацию грозного оружия.

Видео: https://t.me/russian_airborne

https://t.me/boris_rozhin/73382

"Это хлам, ребята, это смешно!" Далее идет сплошной мат! Снято, кстати, с той стороны. Как выглядит помощь НАТО Украине. Помощь, за которую украинцы заплатят по полной программе без всяких скидок.

https://t.me/opersvodki/11964

СБУ задерживала "пророссийских активистов" в Харьковской области, после чего становилось известно об их гибели "при попытке бегства", рассказали оставшиеся в регионе после выхода ВС РФ люди. Среди убитых оказался и врач из поселка Циркуны Михаил Близнюк. У него весной брали интервью корреспонденты агентства ФАН.

https://t.me/novorosinform/105043

Киевские власти совершают геноцид жителей Донбасса и должны быть привлечены к ответственности за военные преступления — канадская журналистка Ева Бартлет, которая сейчас находится в ДНР.

https://t.me/ssigny/52036

По полученной информации, командованием 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, действующей на Соледарском направлении, отданы указания в подчинённые подразделения не брать в плен российских военных. Возникающие "проблемы" с взятыми в плен поставлена задача "устранять на местах".

То есть командование 54-й бригады фактически узаконило убийство российских бойцов, попавших в плен.

Убийство пленных инициировал 46-й отдельный батальон "Донбасс", который структурно входит в состав 54-й бригады.

Это тот самый нацбат, прославившийся своими зверствами на Донбассе начиная с 2014 года.

Более того, по нашим данным, боевики 46-го батальона убили несколько уже находившихся у них в плену российских солдат и настоятельно рекомендовали командованию 54-й бригады и другим батальонам последовать их примеру.

Информация для понимания, с кем мы воюем, и что нет никакой грани между националистами и "обычными мобилизованными бедными ВСУшниками". Нет хороших и плохих людей в украинской военной форме.

https://t.me/svarschiki/7051

Ситуация в очередной раз доказывает, противник действует в городах России, причём не только в приграничных регионах.

Примечательно, что недавно об этом в интервью немецкой газете «Bild» сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, заявив, что его ведомство совершает диверсии на объектах в Российской Федерации с использованием различных средств.

Так, например, на днях в Ростовской области запретили использование квадрокоптеров. А в России только за последние две недели произошла странная череда пожаров: 6 декабря в Москве загорелся бизнес-центр; 9 декабря в Москве загорелся торговый центр «Мега Химки»; 12 декабря в Подмосковье произошёл новый мощный пожар, тогда сгорел ТЦ «Стройпарк» в Балашихе; позже уже 13 декабря в Санкт-Петербурге произошёл крупный пожар, там загорелась территория машиностроительного завода «Звезда»; 15 декабря в Иркутской области загорелась промышленная площадка «Ангарской нефтехимической компании»; 18 декабря произошёл крупный пожар на месторождении в Иркутской области; 20 декабря в Чувашии загорелся газопровод; ранее 19 ноября также газопровод загорался под Санкт-Петербургом; происходили странные пожары и на территории воинских частей, например, в Белгородской и, уже сегодня, на территории Московской области.

Использовать диверсантов или просто агентуру за относительно невысокий прайс не составляет труда, ведь засечь маленький квадрокоптер с подвешенным к нему взрывным устройством довольно-таки трудно. Взлететь можно хоть из окна автомобиля, хоть достав всё нужное из-за пазухи, или же с крыши близлежащих домов.

https://t.me/milinfolive/94692

С полной уверенностью о причастности проукраински настроенных граждан или диверсантов к последним инцидентам на территории России говорить нельзя.

Однако и исключать такую вероятность тоже нельзя. Прорехи как по линии командования министерства обороны в вопросе организации армии, так и по линии государственного управления, создают серьезные проблемы, решение которых должно стать первоочередной задачей.

разбор Рыбаря Уничтоженная техника ВСУ - танк Т-64, БМП-1, трофейный БТР-82А и грузовик.

Видео: https://t.me/ChDambiev/21279

Разбитые позиции ВСУ.

Кадры в стиле Первой мировой войны. Какая-нибудь битва под Ипром. Не хватает черно-белого фильтра.

https://t.me/boris_rozhin/73500

29 декабря свое 45-летие отмечает прославенный отряд специального назначения «Витязь», ныне 604-й ЦСН Росгвардии. «Витязи» принимали, и принимают активное участие в различных вооруженных конфликтах. Не стало исключением и СВО. 604-й Центр действовал в том числе и на Киевском направлении, а 28 мая его командир, полковник Александр Белоглазов удостоен звания Героя России. Военнослужащие «Витязя» являются одними из самых подготовленных, опытных и оснащенных среди подразделений СпН России.

https://t.me/ok_spn/22359

Местечковое ПыВыО "Стрелятели" и "сбиватели" Гераней и ракет. У них постоянно из 20 выпущенных - 30 сбивается. Вот такие меткие "потрошители" ракет.

https://t.me/rsotmdivision/3504

Сергей Суровикин объяснил сегодняшние удары по Украине "новогодним чудом". "Вчера ещё ракеты закончились, я сам в новостях читал, а сегодня опять появились. Это настоящее новогоднее чудо!"

https://t.me/rsotmdivision/3507

Все известные борта, не только совершившие аварийную посадку, но и те, с которых катапультировались, все-таки стараются уничтожить подрывом или расстреливают тем, что есть под рукой, после того как становится понятно, что эвакуировать борта невозможно. На видео один из таких моментов.

Уничтожение, пожалуй, самого известного Ка-52 СВО после совершения им аварийной посадки.

Любое высококлассное и дорогое оружие - это расходник.

И, конечно, нельзя оставлять его врагу.

https://t.me/fighter_bomber/10168

Сбор на дроны и спец.технику для подразделений ВС РФ от Бориса Рожина и КатиВалиДНР. Я просто все фото не выкладываю. Там отчеты по сборам идут постоянно Основной упор в этом сборе идет на квадрокоптеры, средства наблюдения и различные обвесы. Отчеты по отправке текущих грузов должны быть уже на днях. Supercam S350 в январе. Также будут отчеты о пошиве зимней одежды и формы в швейном цехе в Ростове.

https://t.me/boris_rozhin/73469

Крымчане подарили нашим защитникам новогоднее настроение!

В отделение ОНФ по Крыму неравнодушные граждане привезли 5 ящиков мандаринов. Они попросили доставить их на передовую в канун Нового года. В таких поступках чувствуется забота о каждом нашем герое.

https://t.me/c/1524001401/4659

Отец добровольца из Новосибирска изготовил 24 печи для обогрева блиндажей Печки сделаны из корпусов газовых баллонов с применением листового и трубного металлопроката методом сварки.

Печи доставят на фронт в начале января, вместе с партией тёплых вещей и медикаментами из Новосибирской области.

https://t.me/c/1801542020/1662

Депутат Госдумы Артем Бичаев рассказал Владимиру Путину о результатах работы проекта Народного Фронта «Все для победы». При помощи неравнодушных граждан уже удалось собрать около 4 миллиардов рублей, которые были направлены на закупку более 30 тысяч комплектов термобелья, почти 10 тысяч бронежилетов, разгрузок, касок, карематов, раций и много другого.

Эти вещи отправились в расположения более чем 50 различных подразделений ЛНР и ДНР, в том числе бойцам батальонов Спарта, Сомали и Призрак. Президент России высоко оценил работу Народного Фронта и поблагодарил всех, кто тем или иным способом оказывает помощь бойцам на передовой.

https://t.me/warfakes/10214

Делегация из Ставропольского края побывала (https://t.me/VVV5807/930) в зоне СВО. Воинам было передано нужное оборудование, вещи, посылки из дома и письма. Особенно растрогали бойцов слова поддержки, отправленные учащимися Ставропольского кадетского училища.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин сообщил (https://t.me/glebnikitin_nn/1587) об отправке военнослужащим в зону боевых действий двух автомобилей повышенной проходимости «ГАЗель 4Х4».

Глава Адыгеи Марат Кумпилов рассказал (https://t.me/mobilizacia_adg/532) о подготовке к отправке в зону проведения СВО праздничного гуманитарного конвоя. По запросам мобилизованных закупаются вещи, оборудование и предметы быта. Кроме того, бойцы получат подарочные новогодние наборы и письма от школьников республики.

Волгоградская область отправила (https://t.me/rgn_34/2873?single) военнослужащим новогодние посылки, в каждой из которых содержатся более 20 наименований вкусных подарков и необходимых предметов быта. Помимо посылок, воины получат весточки из дома и детские письма.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил (https://t.me/kub_news_ru/38529) о специальной новогодней выплате в размере 20 тысяч рублей, которую получит каждый ребенок мобилизованного или добровольца-участника СВО. Кроме того, дети военнослужащих получат новогодние подарки и первоочередное право на оздоровление в санаториях региона. Дети участников СВО, поступившие в этом году в вузы, получат единовременную выплату размером 30 тысяч рублей.

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области, рассказал (https://t.me/tsivilev_live/4728?single) о новогодних представлениях, устроенных специально для детей военнослужащих. Гвоздем программы стало ледовое шоу «Руслан и Людмила», проходящее в Кемерово 22 и 23 декабря.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев поздравил (https://t.me/yvzaitsev/593) детей мобилизованных и добровольцев на специально организованной новогодней елке. Это не единственное мероприятие для семей участников СВО. В республике реализуется проект «Марийская зима — детям», под эгидой которого будут организованы разнообразные концерты, спектакли и мастер-классы.

Летчик сверхманевренного истребителя Су-35С во время выполнения боевой задачи.

https://t.me/mod_russia/22875

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. Боевые вылеты осуществляются с ракетным вооружением различного класса.

https://t.me/mod_russia/22876

Спалили свастику вместе с фашней Террористы настолько ох***ли, что ставят в окопах свой настоящий флаг! Наши артиллеристы обрадовались такой крутой мишени и отработали по полной! Враги разлетелись на куски вместе со своим нацистским знаменем!

Нацисты переходят все границы, выставляя на своих позициях свастику!

https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10003

ФСБ показала кадры с места ликвидации четырёх украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область. При себе у них были немецкие пистолеты-пулемёты SIG Sauer, приборы связи и навигации, а также четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

Кадры с места ликвидации диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Брянской области Юрий Горовец (позывной «Святоша», командир группы),

Максим Михайлов (позывной «Не пей пиво», сапер),

Тарас Карпюк (позывной «Тарасий», сапер),

Богдан Лягов (позывной «Апполон», сапер).

https://t.me/boris_rozhin/73671

Морпех ТОФ из Владивостока сбил в зоне СВО три украинских штурмовика Су-25, вертолёт Ми-8 и два крупных беспилотных летающих аппарата. Сейчас, после ранения, находится в недельном реабилитационном отпуске. За это награждён орденом Мужества. А мужества на поле боя нужно немало: «Хищник» выжил после атаки снайпера и прямого выстрела из танка.

https://t.me/c/1801542020/1713

Военные священники Западного военного округа прибыли на передовую СВО в преддверии Нового года и Рождества Военнослужащие ЗВО продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Сохранять мир и душевное спокойствие, поднимать боевой дух им помогают военные священники.

Точного срока своего пребывания на позициях российских войск духовные наставники не называют. «Будем столько, сколько нужно, сколько будет нужна наша помощь, поддержка, молитва», - подчеркивают они.

Ценность участия в церковных таинствах для верующих воинов на передовой сложно переоценить. Рискуя жизнью наравне с бойцами, священники не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и даже крестят тех, кто пришёл к Богу уже во время боевых действий. Сильное позитивное влияние на моральный настрой воинов оказывают и просто беседы с батюшками. Они не обходятся без примеров наших великих православных воинов и полководцев, прославленных в лике святых: Александра Невского, Дмитрия Донского, Фёдора Ушакова.

https://t.me/mod_russia/2291

Фронтовые военкоры 2022. 1. Андрей Филатов

2. Макс Фадеев

3. Александр Сладков

4. Сергей Шилов и Александр Харченко

5. Ростислав Журавлев

6. Александр Коц

7. Семен Пегов

8. Евгений Поддубный 9. Дмитрий Астрахань

10. Андрей Руденко

Если говорить о лучшей работе, то на мой взгляд тут вне конкуренции работа Макса Фадеева "У края бездны", посвященная штурму Мариуполя. Даже меня, отсмотревшего тысячи военных видео, пробрало до костей.

Кто еще запомнился своей работой на фронте и в прифронтовой полосе из военкоров - Камыжикин, Газдиев, Кулага, Долгарева, Медведев, Лисицын, Суконкин, Апачев, Куксенкова, Фомин, Стешин, Гармаев, Эрвье, Ишмаев, Фридрихсон, ЕЖданов, Евтушенко

+ нельзя не упомянуть не ищущих большой личной известности каналы военкоров ЧВК Вагнер "Ярем", "Среда"

+ "Старше Эдды" и другие.

В общем, СВО с одной стороны поддержала марку уже известных военкоров, но дала и немало новых имен. Благодаря этим людям, мы в течение 2022-го года могли лучше формировать представление о том, как идет война на Украине и что она из себя представляет.

Спасибо за работу и берегите себя.

https://t.me/boris_rozhin/73656

Эпичный бой ВДВ против польских наёмников под Херсоном — Подробный разбор от одного из боев воинов-дальневосточников с десантниками ВСУ, произошедшего в середине осени.

— Группа десантников из 46 аэромобильной бригады ВСУ, двигаясь вдоль линии соприкосновения, попадает в огневую засаду, устроенную подразделением нашей 38 мотострелковой бригады. — Первое попадание гранатомета приходится по борту бронемашины, что вынуждает её остановиться, а десант на броне и внутри - спешно рассредоточиться. Бо́льшая часть боевиков бежит в лесополосу, остальные прячутся в траве и за бронемашиной. После второго попадания из гранатомета подразделение в засаде открывает кинжальный огонь из стрелкового оружия по боевикам. Как результат - весь личный состав противника был уничтожен.

— Интересный факт из рассказа участника этого боя: из 16 убитых десантников ВСУ - только двое имели украинские документы. Остальные 14 являлись гражданами Польши

https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10073

Из архивного. Морпехи 810-й гв. ОБрМП Черноморского флота в Мариуполе. Слева уже ставший известным Рокот, товарищ еще более известного Струны. Сейчас они оба учатся заново ходить с протезами. Струна подорвался на мине, а Рокот через минуту тоже подорвался на мине, кинувшись ему на выручку.

https://t.me/ok_spn/22341

Начинаем посылать предновогодние подарки ВСУкам на том берегу! За детей Донбасса и за тех кого с нами нет!

https://t.me/rusich_army/7045

Саратовские бойцы придумали рецепт конфет «Раффаэлло по-военному» В составе всего 3 продукта: батон, сливочное масло и сгущенка. Бойцы смешивают хлебный мякиш с получившимся кремом, лепят шарики и вставляют в них зубочистки. После этого раффаэллки замораживают около 5 часов.

Военные называют самодельные конфеты «Днепрелло»

https://t.me/c/1801542020/1666

Участникам спецоперации, прошедшим переподготовку, вручены жилищные документы и госнаграды Временно исполняющий должность начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Бобров высказал слова благодарности награждаемым за мужество, отвагу и храбрость, проявленную при выполнении воинского долга. «Министерство обороны заинтересовано в том, чтобы вы продолжили службу. У вас большой опыт, который вы будете передавать другим военнослужащим», - отметил врид начальника Главного управления кадров. «В целях восстановления утраченных функции подобраны, изготовлены и настроены под каждого из вас современные протезы. Проведён курс обучения пользования ими. Для каждого из вас разработана индивидуальная программа реабилитации», - подчеркнул начальник филиала 2 ЦВКГ им. АА.Вишневского полковник Владимир Юдин. Отличившимся военнослужащим было вручено 19 государственных наград, в числе которых 10 орденов Мужества, 5 медалей «За отвагу», 2 медали «Суворова» и 2 медали Жукова.

https://t.me/mod_russia/22867

Привет, Туман на связи это мальчик , из одного из населенных пунктов, он местный, и каждый день с рассвета стоит на блок посту на своем собственном месте, военные сделали ему "тумбочку" , подарили ему форму, бронежилет, шлемофон и флаг. Мальчик машет военным флагом, приветствует их. Я увидел его, захотелось его порадовать, поздравить с наступающим новым годом. я подарил ему трофейный бинокль и баф, и спросил чего бы он хотел на новый год. Мальчик хочет что бы дали свет. Вода и газ есть, а света нет. По итогу мы сошлись на мобильном телефоне, я пообещал что подарю его ему через пару дней.

https://t.me/crew_russia/10107 Спасибо огромное, Дети

Связь через расстояние: военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации, смогли увидеться со своими семьями благодаря телемосту, По мере возможностей такие встречи с родными устраивают на передовой. В этот раз телевизионный мост с Казанью был организован для военнослужащих Центрального военного округа, задействованных в тыловой зоне СВО. Такие телемосты проводятся регулярно в целях поддержания боевого духа личного состава и информирования семей военнослужащих.

https://t.me/mod_russia/23039

А Новый год никто не имеет право отменить! Настроение - праздничное, настрой - боевой: военнослужащие ЦВО на передовых позициях готовятся к празднику. Бойцы украсили блиндажи праздничными гирляндами и игрушками, а на видном месте нарядили настоящую новогоднюю елку. С наступающим праздником военнослужащих приехали поздравить артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Они исполнили современные музыкальные композиции и нестареющую классику, а изюминкой концерта стал приход Деда Мороза и Снегурочки. После концерта всем присутствующим вручили новогодние подарки: сладости, кофе и мясные деликатесы.

https://t.me/mod_russia/22974

https://t.me/rusich_army/6963

Корреспондент "Известий" Дмитрий Астрахань показал, как готовятся встретить Новый год бойцы 1-го армейского корпуса в Горловке. Даже несмотря на обстановку, военные нарядили елки и получили подарки. Бойцы, котик и ёлочка

"И от детей, и от волонтеров. Детские письма, которые очень приятны бойцам на позициях", — передает журналист. Военные рассказывают, что очень ждут, когда смогут вернуть в город своих родных.

"Надеемся, что в этом году в ближайшее время встретимся со своими близкими", — сказал один из бойцов.

https://t.me/izvestia/116963

И Снегурочки в брониках

https://t.me/vkrace/15611

Артисты Ансамбля песни и пляски Западного военного округа, Дед Мороз со Снегурочкой поздравили военнослужащих ЗВО, выполняющих боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции, и военнослужащих ВС РФ

https://t.me/izvestia/116991

Дедушка Мороз из Морской пехоты,

Бойцы подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота поздравили с наступающим праздником многодетную семью из Хлебодаровки Донецкой Народной Республики. К детям, которых в семье семеро, прямо с передовой пришли сказочные персонажи – Дед Мороз и Снеговик. Ребята рассказали стихи и поделились своими самыми сокровенными мечтами, которые новогодние волшебники пообещали выполнить в следующем году. Морские пехотинцы, которые «скрывались» в образах новогодних героев, подарили каждому ребенку комплекты теплых вещей и сладкие новогодние подарки, а родителям вручили бытовую технику.

Военнослужащие 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота пообещали в дальнейшем оказывать помощь многодетным родителям.

https://t.me/mod_russia/23028

Лохматый член экипажа танка. Звать Федя. Сам прыгает в танк. "А мне где сидеть?- спрашивает его хозяин, ласково называя-Жук ты, маленький!

https://t.me/rosich_ru/32119

Ну и наконец котики: потом енотики

С другом

https://t.me/rosich_ru/31784

Все темы можно посмотреть вот тут в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок