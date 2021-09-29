Краснодар с высоты — столица Кубани

Краснодар расположен в 120 км от берега Чёрного моря — это не курортный район, но здесь бывали Николай I, Александр II, Александр III и Николай II. Кубанские казаки особенно любили Александра II и в 1914 году, через 33 года после его смерти, собрали денег и установили памятник Царю Освободителю. Город участвовал в гражданской войне, был захвачен фашистами во Второй мировой, местами разрушен и заново отстроен.

Сегодня Краснодар — это большой и разноплановый город с богатой историей. Сохранившиеся исторические памятники, соборы и особняки расположены по соседству с современной архитектурой, отелями и бизнес-центрами.

1. Официально Краснодар — почти город-миллионник, но если судить по количеству страховых полисов, то фактическое количество жителей уже перевалило за 1,2 миллиона. 2. Город появился в 1793 году — через год после того, как Екатерина II подписала указ о передаче Кубанской земли казакам, которые служили здесь. Изначально город назывался Екатеринодар — дар Екатерины. 3. Александровская Триумфальная арка (Царские ворота). Арку возвели в честь приезда Александра III с семьей — чтобы император мог торжественно въехать в город. В 1928 году арку снесли — мешала движению трамваев. А в 2009 году Царские ворота восстановили, но уже в новом месте — на более просторном Александровском бульваре. 4. Красная — главная улица Краснодара. Посередине — Александровский бульвар. Удивительно, но название улица получила не во время масштабного переименования советского времени — Красная улица появилась ещё в 1988 году. Название связано с торговыми рядами из красного кирпича, которые располагались здесь в то время. 5. Памятник Екатерине II. У памятника тоже непростая судьба — его открыли в 1907 году, но уже в 1920 разрушили, а восстановили только в 2006 году — почти через 100 лет после первоначального возведения. В центре композиции — та самая грамота, которая отдает Кубанские земли казакам. 6. Через год после основания Екатеринодара здесь уже жили более 500 человек, затем число жителей удвоилось, а через 70 лет поселок стал административным центром Кубанской области и получил статус города. Но резкий прирост последовал когда через город проложили железную дорогу — с этого момента в городе стали селиться купцы, начала развиваться промышленность и торговля. 7. Краснодарская филармония имени Г. Ф. Пономаренко. Здание филармонии построено в 1909 году и относится к охраняемым законом памятникам архитектуры. А вот сама филармония изначально называлась Зимний театр, а затем стала Драматическим театром. С первых же спектаклей театр стал популярным — из-за постоянных аншлагов к выходу даже подавали трамваи по специальной заявке администрации. 8. Город находится на так называемой «золотой линии» — 45-ой параллели, которая расположена между Северным полюсом и экватором. Здесь длинные летние дни, много солнечного тепла — климат считается максимально пригодным для жизни. 9. Здание администрации Краснодарского края по начальному проекту должно было стать монументальной пятнадцатиэтажной постройкой со шпилем и звездой, но строилось оно в хрущёвский период, поэтому финансирование урезали. В результате Дом Советов построили пятиэтажным, а затем пристроили еще два этажа. В 2005 году перед зданием установили памятник Кубанскому казачеству — четырехметровый монумент с конным казаком. 10. Сквер имени Жукова. Первая версия называлась Первомайский парк, который был разбит на месте взорванного Александро-Невского собора. Главная достопримечательность сквера — светомузыкальный фонтан в центре. Еще в парке есть большая мемориальная доска и храм-часовня святого Александра Невского. 11. Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына. Изначально музей назывался Войсковой этнографический и естественно-исторический, но со временем коллекция предметов пополнилась за счет археологических и палеонтологических экспедиций. Здание музея — бывший особняк купцов Богарсуковых. 12. Пересечение улиц Орджоникидзе и Красноармейской. Краснодарский край находится в зоне сейсмической активности, но здесь немало многоэтажных домов и бизнес-центров. 13. Бывшая гостиница «Централь» братьев Богарсуковых. В 19-м веке в Катеринодаре было всего 3 гостиницы, и «Централь» была лучшей из них. В советское время здесь находился гастроном и гостиница «Кубань», сейчас — бизнес-центр с офисами и торговыми площадками. 14. Свято-Екатерининский кафедральный собор. Собор построили в честь чудесного спасения царской семьи при крушении поезда в 1889 году. На месте собора была обветшалая церковь, которую было решено разобрать. В 1930 году собор планировали взорвать ради кирпичей, которые нужны были для строительства зданий, но решение отменили. К 1935 году собор превратили в склад, колокола отправили на переплавку. В следующий раз колокол зазвонил здесь только в 1988 году, а сейчас собор — главный храм Краснодарского края. 15. Южное Главное Управление Центрального банка РФ. Первая версия здания была построена в 1906 году крупной в то время организацией «Общество взаимного кредита». После Гражданской войны в доме был ломбард, затем — контора Государственного банка СССР. Во время Второй мировой войны здание было разрушено и восстановлено только в 1949 году. 16. Театральная площадь — главная площадь Краснодара. В укладке плитки мог принять участие любой краснодарец в рамках народной акции «Сделаем главную площадь Краснодара вместе». В акции участвовало более 1000 краснодарцев, которые уложили около 400 квадратных метров плитки. 17. Светомузыкальный сухой фонтан «Театральный» и флагшток на котором обычно развевается флаг Краснодарского края. В работе поющего фонтана участвуют 57 насосов. Фонтан «Театральный» — один из крупнейших в Европе. 18. «Свято-Екатерининский» фонтан. В центре комплекса находится памятник великомученице, а круглая чаша фонтана разделена на четыре сегмента подходами к памятнику, образующими крест. 19. Набережная реки Кубань и Молодёжная площадь. Молодёжная площадь соединяется с парковой зоной в Затоне мостом «Поцелуев». 20. Среди молодожёнов Краснодара есть традиция — вешать замки на ограждение этого моста и бросать ключи в воду. Со временем на ограждении не осталось свободного места и архитекторы опасались, что повышенная нагрузка может повредить конструкцию, поэтому местные МЧС срезали все замки. С тех пор замки регулярно срезают, отправляют на переплавку и покупают на вырученные деньги подарки горожанам, которые отмечают золотую свадьбу. 21. Набережная реки Кубань.

Река Кубань берёт своё начало в горах Карачаево-Черкесской Республики, — с северо-западного и юго-западного плеча Эльбруса. 22. Стадион «Краснодар». Стадион полностью построен на деньги Сергея Галицкого, местного мецената, основателя сети магазинов «Магнит». Стадион имеет категорию УЕФА-4 — наивысшая категория, которая дает право проводить чемпионаты по футболу любого уровня. 23. Городской парк «Краснодар». Несмотря на официальное название, в городе он больше известен как «Парк Галицкого» — построен он также на деньги мецената. Парк прилегает к стадиону и сразу после открытия стал чуть ли не самой масштабной достопримечательностью Краснодара. 24. В парке Галицкого много зелени, зон для отдыха, дорожек для прогулки — но найти здесь тропинки без изгиба почти невозможно. 25. Одна из достопримечательностей парка Галицкого — зеркальный лабиринт. За счет зеркал в центре создается ощущение, что вокруг тропический лес. 27. ТРЦ «Галерея Краснодар». Раньше на месте торгового центра был завод «Октябрь», на котором выпускали трактора. Во время войны захватчики завод полностью снесли, но впоследствии он был восстановлен. 90-е завод не пережил, предприятие закрыли, а здание снесли в 2005 году. С 2008 года на этом месте работает торговый центр. 28. Башня по проекту В. Г. Шухова. Одна из первых в мире гиперболоидных конструкций и одна из семи сохранившихся башен системы инженера Шухова. Патент Шухов получил в 1899 году, но аналогичные конструкции строятся и сейчас. 29. Гостиничный комплекс «Crowne Plaza». Относится к международной сети высококлассных отелей. 30. Сенной рынок. Его еще называют Колхозный, Центральный. А первое название — Скотский, так как здесь торговали сеном для скота. Площадь используется для торговли более 140 лет, со временем появилось куполообразное здание. 31. Гостиница Krasnodar Marriott Hotel. Относится к международной компании Marriott International, которая занимается управлением гостиничными сетями. 32. В первые 17 лет после переименования в 1920 году значение города несколько раз менялось: Краснодар становился центром Кубанско-Черноморской области, числился в составе Юго-Восточной области, Северо-Кавказского края, затем стал центром Кубанского округа, снова стал рядовым городом в составе Азово-Черноморского края. И только в 1937 году город получил свой Краснодарский край и стал областным центром, которым является и до сих пор. 33. Законодательное собрание Краснодарского края. Здание построено в 1896 году и изначально предназначалось для окружного суда. За время существования здание использовалось как суд, прокуратура, военкомат, крайком КПСС, госпиталь, медицинский институт. С 1994 года здание занимает Законодательное собрание. 34. Мозаичное панно на стене здания по адресу Красная, 39. В 1978 году на бывшем доме купцов Аведовых по ул. Гимназической (на тот момент — ул. Ворошилова) художник Папко создал большое мозаичное панно с сюжетом на тему истории книгопечатания. Оно называется «Я вызову любое из столетий». В центре панно изображен первопечатник Иван Федоров. 35. Дом на углу Красной и Мира с городскими часами. Раньше часы были музыкальными — каждые 15 минут играли мелодии песен «Краснодарский вальс» и «Краснодарская улица Красная». Сейчас часы не поют, но время показывают правильно. 36. Археологи нашли в центре Краснодара остатки крупного меотского городища, которое было здесь в IV-III веке до нашей эры. Оказывается, место для города уже было освоено за 2000 лет до появления Краснодара. 37. Краснодарский железнодорожный вокзал. Здание относится к объектам культурного наследия народов России. 38. Краснодарский автовокзал. Отсюда можно уехать в Абинск, Анапу, Астрахань, Грозный, Керчь, Москву, Ростов-на-Дону, Ялту и другие города. 39. Городская черта проходит почти по берегу реки Кубань, а в юго-восточной части озера расположено кольцеобразное озеро Старая Кубань, в центре — большой остров, который так и называется — Большой. 40. Войсковой собор князя Александра Невского. Каменный храм в русско-византийском стиле, повторяющий формы разрушенного в 1932 году Войскового Александро-Невского собора. 41. Тургеневский мост. Это один из трех мостов, которые соединяют Краснодар с республикой Адыгея. 42. Гостиница Krasnodar Marriott Hotel ночью. 43. Мост Поцелуев соединяет набережную с парком, который расположен на полуострове. Раньше сюда редко добирались туристы — слишком далеко приходилось идти. После возведения моста эта часть парка стала самой посещаемой. 44. ЖК «Седьмой Континент». 46. Коттеджный поселок «Немецкая деревня». Поселок из пятиэтажных домов с собственным прудом. 47. ЖК «Краснодар» с оригинальным дизайном фасада стал номинантом премии «Urban Awards». 48. Огромный QR-код.

