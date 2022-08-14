Оказывается диаспорам еще и приплачивают!

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов призвал власти прекратить финансирование таджикской диаспоры после убийства мигрантом 17-летней девушки.

Приостановить финансирование таджикской диаспоры в Новосибирске предложил депутат горсовета Ростислав Антонов после жестокой расправы на 17-летней школьницей. В совершении этого преступления обвиняется 27-летний мигрант Хушнуд Хамроев, бывший молодой человек убитой. Приостановить финансирование таджикской диаспоры в Новосибирске предложил депутат горсовета Ростислав Антонов после жестокой расправы на 17-летней школьницей. В совершении этого преступления обвиняется 27-летний мигрант Хушнуд Хамроев, бывший молодой человек убитой.

"Считаю, что после данного инцидента финансирование деятельности диаспоры в виде грантов и субсидий из бюджета должно быть полностью приостановлено", — написал Ростислав Антонов на личной странице в "ВК".

Народный избранник пообещал вынести этот вопрос на обсуждение Консультативного совета по вопросам этнокультурного развития и межнациональных отношений при мэрии города.

Ранее Сиб.фм писал, что депутат Антонов предложил главе таджикской диаспоры принести публичные извинения семье погибшей 17-летней девушки.

Также народный избранник заявил о необходимости жесткого контроль за исполнением миграционного законодательства.

"Право нахождения на территории нашей страны нужно заслужить. Необходим жесткий контроль и нулевая толерантность за любые нарушения закона", — отметил Антонов.

Напомним, ранее ЛДПР предложила ужесточить контроль за мигрантами после убийства 17-летней девушки.

"В Государственной думе пообещали подготовить предложения об ужесточении правил принудительного выдворения мигрантов и усилении контроля за их нахождением в России. Об этом сообщается в Telegram-канале «Фракция ЛДПР в ГД». Причиной стало произошедшее накануне убийство 17-летней школьницы из Новосибирска: девушку зарезал 27-летний уроженец Таджикистана.

«Россия — гостеприимная страна, но нам не нужен импорт криминала! И необходимость в трудовых ресурсах не может быть оправданием, чтобы закрывать глаза на такие “звоночки”», — написали в Telegram-канале.

После этого от депутатов фракции ЛДПР поступило предложение о подготовке соответствующих законодательных предложений. Также было заявлено о необходимости в рамках публичной дискуссии обсудить введение обязательной ежеквартальной наркологической экспертизе за свой счёт для тех мигрантов, кто пребывает на территории РФ больше трёх месяцев месяцев и работает." Да...Чудеса всё чудесатее - им ещё и деньги платят. На такой волне пора создавать русские диаспоры по всей России. Чем мы хуже? Хотя тут же можно отхватить по 282 ст. - сразу экстремизм обозначат.

Депутат выдал тайну, теперь мы знаем, что диаспоры ещё и финансируют из бюджета. Осталось узнать, какие цели преследует финансирование. Какие задачи выполняют в РФ диаспоры, за которые им выплачивают из наших налогов?

https://cont.ws/@artut.pirogov/2346397