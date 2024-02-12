Кем был морпех с известной фотографии?

Снимок отважного бойца в тельняшке и с гранатами в руках стал широко известен после публикации на обложке журнала «Огонёк» в 1952 году. На нем запечатлен сержант Павел Гольдберг, который прибыл под Сталинград в 1942 году в составе тихоокеанской бригады и многократно отличился в боях.в ноябре 1942 года в Сталинграде фотограф Георгий Анатольевич Зельма запечатлел командира взвода автоматчиков 241-го стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии Красной Армии в одном из цехов разрушенного завода «Баррикады».

В сегодняшнем материале рассказываем, как советский моряк бил немцев на подступах к заводу «Баррикады» и где пролегал его боевой путь в годы Великой Отечественной.

Павел родился 31 мая 1917 года в Красноярске. Великую Отечественную Гольдберг встретил во время прохождения службы на Дальнем Востоке и сразу вместе с товарищами стал проситься на передовую.

Вот что вспоминал Павел:

«Все мы, молодые ребята, стремились тогда на западный фронт. А мне так вообще иначе нельзя было: всегда помнил, кто у меня отец».

До революции отец Гольдберга был подпольщиком, во время Гражданской войны — красным комиссаром. В 1921 году его расстреляли колчаковцы, а мать, как жену комиссара, закололи штыками белочехи.

Павел поступил в школу фабрично-заводского ученичества, получил среднее техническое образование. В 16 лет Гольдберг окончил водолазное училище, а в 1937 году начал службу на Тихоокеанском флоте.

Осенью 1942 года Павел в составе подразделения из 1800 моряков-тихоокеанцев был направлен под Сталинград. Гольдберг носил звание сержанта и был командиром взвода автоматчиков.

По штату эту должность следовало занимать как минимум младшему лейтенанту, но из-за больших потерь на нее назначили сержанта. Павел хорошо справлялся с возложенными на него задачами. Его взвод находился на одном из самых трудных участков фронта — заводе «Баррикады».

В ходе боев предприятие было превращено в руины, но и за них шла ожесточенная борьба. Остатки каждого цеха становились настоящими крепостями с множеством огневых точек и скрытых ходов. Бои шли буквально за каждый метр земли. Гольдберг четыре раза водил свой взвод в атаку, огнем из личного оружия и гранатами истребил 23 немца, захватил один ручной пулемет. Вот что вспоминал сержант об одном из боевых эпизодов:

«Обнаружил я однажды в один из своих походов старую высохшую трубу промстоков, довольно широкую. Пополз по ней, а когда достиг противоположного конца, обнаружил, что находится он у самого немецкого блиндажа.

Экипирован я был как обычно в таких случаях: кинжал, наган, две гранаты да еще термитный мяч. Подползаю ближе, бросаю термитный мяч в блиндаж. Там начинается пожар, паника. Пользуюсь этим, врываюсь в блиндаж, направо кидаю гранату, налево стреляю из нагана… Пять немцев я тогда убил».

11 ноября немцы перешли в наступление превосходящими силами. Гольдберг стойко отбивал многочисленные атаки и не отступал. Он получил контузию, но остался в строю. Вскоре его взвод попал в окружение. Трое суток двенадцать краснофлотцев держали круговую оборону. Затем вместе с оставшимися в живых товарищами Гольдберг вышел к своим.

«Пошел я на берег Волги — там у нас в 42-м был вырыт блиндаж. Смотрю, на этом месте небольшой домик стоит. Выходит хозяйка: чего, говорит, смотрите. Да вот, говорю, вспоминаю, как воевали мы тут, как немец на нас девять дней бомбы бросал.

Пометочки мы там по себе оставили. Заплакала тогда хозяйка, взяла меня за руку, в дом повела. Проходим через весь дом и входим в другое помещение — в наш блиндаж! Под спальню его приспособили. Подняла хозяйка угол ковра, а там кровью написанные наши имена так и остались.

Раненые мы все тогда были, а когда решились все же идти на прорыв, собрали у всех комсомольские билеты, и закопали их здесь же, в блиндаже. Откопал я их, все целое оказалось. В музей Сталинградской битвы отнес. Там они сейчас и находятся».

В Сталинграде Гольдберг провоевал всего 15 дней. За четыре дня до тяжелого ранения он был запечатлен на знаменитом снимке фотографа Георгия Зельмы. За Сталинград Павел Гольдберг был награжден орденом Красного Знамени.

После лечения Гольдберг вернулся в строй. Он участвовал в боях на Курской дуге, получил ранение в левую ногу. В 1944 году Павел в звании гвардии старшего лейтенанта занимал должность командира роты автоматчиков.

К осени 44-го Гольдберга перевели помощником начальника штаба полка по тылу. Но даже на этой должности Павел участвовал в боях. Во время освобождения Карпат полк попал под тяжелые контрудары немцев. Тогда офицер с боевым опытом снова переходил в первую линию и восстанавливал положение.

26 октября он участвовал в штурме немецких позиций у села Капишово. Красноармейцы закрепились на северной окраине населенного пункта. Вскоре немцы перешли в контратаку, в ходе боя Павел лично уничтожил семерых солдат противника. Гольдберг был тяжело ранен в ногу и отправлен в госпиталь.

Павел Яковлевич Гольдберг прошел всю Великую Отечественную, получил четыре ранения. За свои военные заслуги он был награжден множеством орденов и медалей. После войны Гольдберг работал старшим механиком строительно-монтажного поезда на строительстве железной дороги Тайшет-Абакан. Затем ветеран строил Братск, занимал должность начальника отдела оборудования в дирекции по строительству города.

Умер 16 июня 1989 года.

источник: МуZей Победы