Дореволюционный Санкт-Петербург в фотографиях, ч.61

Члены Санкт-Петербургского немецкого общества в саду усадьбы Демидова. Ныне переулок Гривцова. Около 1900 г. Николаевский (Благовещенский) мост, 1872–1880 гг. Большая Конюшенная улица. Почтовая открытка, 1909–1912 гг. Красное Село. Вокзал, 1910 г. Вот тебе и Село. А станция как дворец. Суворовский проспект, дом 32 "б", памятник питомцам Академии Генерального штаба, 1909 г.



Памятник «Питомцам Академии Генерального штаба, павшим при исполнении служебного долга» был создан по проекту архитектора Александра фон Гогена и скульптора Константина Изенберга. На его установку собрали 8900 рублей по подписке, а жертвователи были не только из России, но и из других стран — выпускники академии.

В 1930-е годы памятник был утрачен (теперь это так называется), а в 2020 году его восстановили уже в Москве, в Военной академии Генерального штаба. Набережная реки Мойки, 1912 г. На смотре пожарной части, 1910 г.

Автор: К. Булла Лиговский проспект, Греческая церковь св. великомученика Димитрия Солунского, 1900–1907 гг.

Греческая церковь, построенная в 1861–1865 годах по проекту архитектора Р. И. Кузьмина при участии Ф. Б. Нагеля, была выполнена в византийском стиле. Финансирование строительства обеспечил предприниматель Д. И. Бенардаки для греческой общины Санкт-Петербурга.

Храм служил важным духовным центром для греков города, но в 1938 году он был закрыт, а в 1962 году уничтожен в связи со строительством концертного зала «Октябрьский» по проекту архитектора В. А. Каменского. Невский проспект/Большая Конюшенная улица, 1897 г. Невский проспект, 1885 г. Невский проспект. Санкт-Петербург. Московские триумфальные ворота, 1854 г.

Автор: И. Бианки Казанский собор на Невском проспекте. Около 1880 г.

На снимке виден Казанский собор без привычных для современного Петербурга элементов городского благоустройства: отсутствуют электрические фонари (появились только в 1882 и 1888 годах), нет столбиков с цепями вдоль дорожек (заметна только разметка под них), а также отсутствуют рекламные тумбы.

До конца XIX века Казанская площадь выглядела гораздо просторнее и строже, а появление уличного освещения и малых архитектурных форм стало знаковым шагом к модернизации города. Вид на Каменноостровский мост и Песочную набережную Петербургской стороны. 1900–1905 гг. Пассажиры садятся в трамвай № 3 «Балтийский вокзал – Новая деревня», Санкт-Петербург, 1907 год. Чиновники на Невском проспекте за чтением газет, 1905 год. Рядовые Кирасирского Её Величества лейб-гвардии полка на Марсовом поле, Санкт-Петербург, 1896 г. Арка Главного штаба, 1896 г. Во дворе дома графа Толстого (Улица Рубинштейна, 15—17/ набережная реки Фонтанки, 54), 23 апреля 1915 г. Трамвайный мост через Фонтанку (Измайловский). Около 1910 г.

Металлический мост был построен специально для трамваев в 1908 году по проекту инженера Кривошеина, с архитектурным оформлением академика Перетятковича. В 1958 год мост был разобран. Станция Белоостров, 1890–1900 гг. Консерватория. Вид на здание в конце XIX века, 1896 год .

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова — первое высшее музыкальное учебное заведение в России. Основана в 1861 году как музыкальное училище на базе Музыкальных классов Русского музыкального общества по инициативе Антона Рубинштейна.

Официальное открытие состоялось 20 сентября 1862 года. Интересно, что учреждение находилось под покровительством великой княгини Елены Павловны, что способствовало его развитию и статусу. Группа прохожих, греющихся у тагана на углу Греческого проспекта и 8-й Рождественской улицы, 1911 г. Лесной проспект. Народный дом Нобеля, 1901–1905 годы.

Один из первых народных домов Петербурга, построенный по проекту Р. Ф. Мельцера для рабочих Нобелевского городка. В здании были библиотека, лекционный зал, бильярдная и даже теннисная площадка! Парадная лестница украшена цветной плиткой, дубовыми дверями и росписями — возможно, к оформлению причастен молодой Петров-Водкин.

Библиотека открылась в 1906 году и хранила книги на четырёх языках: немецком, французском, финском и эстонском — для многонациональных рабочих Нобелевских предприятий. А в Первую мировую здесь размещался госпиталь.

После революции здание стало Домом пионеров, а в 1990-х его занял Сбербанк, отреставрировав исторические интерьеры. Река Фонтанка, Горсткин мост, 1900–1910 гг.

Горсткин мост, построенный на средства инженера Л.Н. Колпицына, соединил район Сенной площади с электростанцией «Бельгийского Анонимного Общества электрического освещения», открытой в 1898 году. Этот деревянный пешеходный мост с высоко поднятым пролетным строением обеспечивал судоходство по Фонтанке, а его название связано с Горсткиной улицей (ныне улица Ефимова).

Интересно, что мост первоначально был ярким инженерным сооружением, но в 1910 году его перестроили в более простой деревянный вариант. С тех пор он неоднократно реконструировался, а в 1949 году был полностью перестроен с заменой деревянных элементов на металлические. А вот на реке Фонтанке Пантелеймоновский цепной мост, 1904 г. Реклама шляп. Петроград, 1909 год. Николаевский (Московский) вокзал, 1897–1900 гг. Люди на улицах Санкт-Петербурга, 1899 г.

Автор: А. Эберлинг Гимназия и реальное училище К. Мая на 14-й линии Васильевского острова, дом 39, 1910 г.

Это здание было построено для одной из самых известных частных школ Санкт-Петербурга — гимназии и реального училища Карла Мая. Учебное заведение основали в 1856 году по инициативе немецких семей, желавших дать детям более практическое образование. В 1909–1910 годах для школы возвели новое просторное здание, что стало важным этапом её развития.

Интересный факт: в настоящее время этот исторический особняк занимает Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН) Открытие навигации на Неве. Шлюпки у Зимнего дворца, 1902 г.

Источник: М. А. Григорьев «Петербург 1910-х годов. Прогулки в прошлое». С.-Пб, Российский институт истории искусств. 2005. Набережная Мойки у Невского проспекта, 1903 г.

Автор: Н. Ольшевский Вид на Исаакиевский собор. 1902 г. Исаакиевский собор со стороны Сенатской площади, 1900-е.

Фот. Карл Булла. Вид на Невский проспект. Санкт-Петербург, 1902 год Финляндский вокзал. Около 1915 г. Закладка здания больницы имени Петра I, 1906 г.

Ныне это больница для взрослых «Клиническая больница им. Петра Великого» по адресу: Пискарёвский проспект, дом 47. Автор: К. Булла. Академия наук и Кунсткамера, 1868–1869 гг.

Автор: Л. Гёте Члены Государственной Думы 1-го созыва у входа в тюрьму «Кресты» на Арсенальной набережной, 1906 год.

Осуждённые депутаты сфотографированы перед началом своего заключения за подписание Выборгского воззвания — протеста против роспуска Государственной Думы императором Николаем II. Фурштатская улица. Лютеранская церковь Святой Анны (построена в 1779 г.), 1900–1903 гг. Недавно построенный, Троицкий мост оживлен гужевыми повозками и гуляющими горожанами, Санкт-Петербург, 1907 год. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Вид ворот Собственного садика. 1913 год Станция Лигово, 1898 г. Вид Мариинской площади, 1859 г Почтовая карточка «Канал мойка», 1909 г. Сенатская площадь, 1887–1889 гг.

Сенатская площадь, ранее известная как Исаакиевская, получила свое имя благодаря расположению Сената. Интересно, что в 1890 году площадь была переименована в площадь Петра Первого, а позже, в советское время, стала площадью Декабристов. Современное название вернулось лишь в 2008 году. Андреевский собор на Васильевском острове, 1868–1869 гг.

Автор: L. Gothe

Андреевский собор — один из выдающихся памятников архитектуры XVIII века в Санкт-Петербурге. Интересно, что храм был капитульным для ордена Святого Андрея Первозванного, а его название дало имя и соседнему Андреевскому рынку. В советское время собор стал одним из главных обновленческих храмов города, а с 1938 года был закрыт до возвращения церкви в 1992 году. Литейный проспект. Около 1910 г. Большой проспект Васильевского острова, Андреевский собор, 1913 год. Автор: Карл Булла

На фото запечатлён каменный акведук 1821 года постройки — уже без вод Лиговского канала (их закрыли в 1891-м), но ещё до расширения 1902 года. К моменту съёмки мост уже готовился к новой жизни: через 2 года его расширят для трамвайного движения (пустят в 1914-м). Дети у Казанского собора, 1906 г. Николаевский (Благовещенский) мост, 1880–1885 гг. «Фонтан с лягушками» у Музыкального вокзала в Павловском парке. Начало ХХ в. Котлован под фундамент главного здания Политехнического института Петра Великого в Лесном, 1899 г. Дворцовая набережная у Летнего сада, 1860-е – 1870-е гг. Автор: Иван Бианки Нева зимой. В левом углу — перевозчики с финскими санями, которые перевозят пассажиров через Неву. Около 1900 года

Зимой Неву часто использовали как путь для переправы. Бедный люд промышлял перевозкой людей на примитивно сколоченных двухместных креслах, которые скользили по специальным ледяным дорожкам.

Это был не только способ заработка, но и необходимость, так как мосты в то время были не так распространены, а ледяная переправа становилась важной частью городской жизни. Здание пожарной части (Съезжий дом Спасской части). Садовая ул., д. 58 / Большая Подьяческая ул., д. 26, 1900–1907 гг.

Это здание, построенное в первой четверти XIX века и перестроенное архитекторами А. Я. Андреевым и В. Е. Морганом, известно восьмигранной башней высотой 46 метров. Здесь размещалась знаменитая 3-я Адмиралтейская (позже — Спасская) пожарная часть.

Интересный факт: рядом с этим зданием жил Михаил Лермонтов, а сама каланча упоминается в романе Достоевского «Преступление и наказание» — именно здесь следователь Порфирий Петрович допрашивал Раскольникова. Улица Достоевского, механический завод Курта Зигеля, 1890 год.

Завод занимался производством различного механического оборудования, в том числе для железнодорожной отрасли.

Улица Достоевского, на которой располагался завод, тогда ещё не была такой оживленной, как в наши дни, и представляла собой одну из рабочих частей города. Часовой у входа в Зимний дворец. Около 1900 года.

В то время Зимний дворец, резиденция русских императоров, был окружён плотной охраной, в том числе часовыми, которые стояли на посту у входа, следя за порядком. Магазин женского белья, Санкт-Петербург, 1901 г. Дача Сутугина на берегу Бумажного канала, особняк в стиле пушкинского Петербурга. Март 1915 г. Автор: Л. Пуцило

Особняк купца Петра Сутугина, построенный в 1815 году, был одним из примечательных памятников пушкинской эпохи в Петербурге. После революции здание оказалось заброшенным и постепенно разрушалось, а во время блокады Ленинграда его деревянные части использовали на дрова.

После войны дачу не восстанавливали, и в 1963 году на её месте появилось новое здание больницы.

Демонтаж старого здания Царскосельского (Витебского) вокзала, 1900 год.

Старое здание Царскосельского вокзала, прослужившее почти 50 лет, было демонтировано в 1900 году из-за необходимости расширения и модернизации. Перед началом строительства нового здания был возведён временный деревянный вокзал, уже четвёртый по счёту, чтобы обеспечить непрерывное движение поездов.

Новое здание вокзала, построенное в 1902 году, стало одним из самых красивых и представительных вокзалов Санкт-Петербурга, а рядом с ним был возведён Императорский павильон для царской семьи. Варшавский вокзал. Около 1905 г. Царское Село, Парковая улица, дом 64 — дом призрения для увечных воинов, 1915–1916 гг.

В этом здании во время Первой мировой войны находился дом призрения для увечных воинов, который находился под покровительством императрицы Александры Федоровны. На снимке — обслуживающий персонал и подопечные во время обеда в столовой. Магазины на Екатерингофском проспекте (Проспект Римского-Корсакова), 1902 г. Знаменская площадь (Восстания). Николаевский (Московский) вокзал, 1864 г. Станция «Куоккала» (ныне Репино), 1910–1915 гг.

Железнодорожная платформа Куоккала была основана в 1889 году на территории одноимённой деревни. Вокзал был деревянным, но, к сожалению, сгорел во время военных действий, предположительно, 9 июня 1944 года, из-за артподготовки перед наступлением советских войск.

В 1948 году станция и населённый пункт были переименованы в Репино в честь великого художника, который прожил здесь долгое время. р. Фонтанка, 1885 г. Автор: Левашов Н.В. Мобилизованные на Русско-японскую войну, 1905 г. Храм Спас на Крови, 1907 г. Автор: К. Булла Строительство Охтенского моста Императора Петра Великого (Большеохтинского), 1909–1910 гг. Автор: М. Сипович

Охтенский (ныне Большеохтинский) мост строился к 200-летию Полтавской битвы и стал одним из самых сложных инженерных проектов своего времени в Петербурге. Интересно, что для транспортировки массивных пролётных строений весом по 3660 тонн использовали корпуса старых броненосцев, превращённых в понтоны!

Мост был торжественно открыт в 1911 году, а его украшения завершили только к 1913 году. В память о строительстве даже была выпущена специальная медаль. Большая Морская улица. Около 1910 г.

Большая Морская улица, одна из старейших магистралей Санкт-Петербурга, возникла в 1703 году и со временем стала символом роскоши и технического прогресса. В XIX веке улица получила неофициальное название "Бриллиантовая" благодаря многочисленным ювелирным мастерским и магазинам предметов роскоши.

Именно здесь впервые в городе появились газовые фонари, электрическое освещение и первые электрические часы, установленные по настоянию Дмитрия Менделеева. Зимние гуляния на Марсовом поле, Санкт-Петербург, 1900 год.

На этом снимке запечатлен Петербург, который мы навсегда потеряли. Сложно узнать в этом шумном, застроенном деревянными павильонами месте нынешнее строгое Марсово поле с его гранитным мемориалом и Вечным огнем.

На рубеже XIX и XX веков эта огромная территория жила двойной жизнью. Летом это был пыльный плац для военных парадов (отсюда и название в честь бога войны Марса), а зимой, на Масленицу и Пасху, поле превращалось в главный развлекательный центр столицы.

На фото хорошо видны ряды павильонов с вывесками торговцев, точки с чайными и закусочными, а также длинные очереди саней и экипажей, подъезжающих к ярмарке. В это время на Марсовом поле уже популярны «русские» горки и другие аттракционы, о которых петербургские газеты писали как о главной зимней забаве горожан.

Всего через 17 лет после этого снимка история места круто изменится. После Февральской революции 1917 года Марсово поле станет некрополем — местом захоронения жертв революции. Балаганы снесут, веселье утихнет, и поле превратится в тот торжественно-печальный партерный сквер, который мы знаем сегодня. Зимняя канавка, вид с Мойки, Санкт-Петербург, 1870 год.

Зимняя канавка — один из старейших каналов города, прорытый в 1718–1719 годах по приказу Петра I. Она соединила Неву и Мойку прямо у стен Зимнего дворца (отсюда и название). Это было нужно для того, чтобы царь мог садиться в лодку прямо у порога своей резиденции.​

Мост, который виден вдали под аркой (Эрмитажный), — это самый первый каменный мост Петербурга! Он был построен в 1763–1766 годах (архитекторы Фельтен и Валлен-Деламот). Именно здесь, по сюжету оперы Чайковского "Пиковая дама", Лиза бросается в воду. Поэтому мост неофициально называли "Мостиком Лизы".​

Знаменитая арка, соединяющая Эрмитажный театр (справа) и Большой Эрмитаж (слева), была построена архитектором Джакомо Кваренги в 1780-х годах. Существует легенда: завистники распускали слухи, что арка рухнет. Чтобы доказать прочность, Кваренги устроил в галерее пир, на который пригласил множество гостей. Арка, конечно же, выдержала.​Ближний к нам мост — 1-й Зимний. Он выглядит старинным, и не зря: этот каменный арочный мост был перенесён сюда в 1780-х годах с Красного канала! Когда Красный канал (около Марсова поля) засыпали, мост разобрали и собрали заново здесь, на Зимней канавке.​

Это фото — документ эпохи Александра II. Город выглядит строгим, классическим, "пушкинским". Гранитные набережные, отсутствие лишних деталей, тихая вода. Это тот самый Петербург Достоевского и Чайковского, который мы любим. Адмиралтейская набережная, Санкт-Петербург, 1895 год.

На фото — панорамный вид на Адмиралтейскую набережную и Неву в 1895 году. Величественная картина имперской столицы. Это был период, когда набережная была центром светской и культурной жизни, местом, где собиралась элита империи.​

Удивительно, но Адмиралтейская набережная — самая молодая парадная набережная в центре Петербурга. До 1870‑х здесь не было нынешней высокой гранитной набережной: территория использовалась как верфь, а берег имел более утилитарное оформление. Только после переноса верфи на Галерный остров, территория освободилась.​Торжественное открытие гранитной набережной состоялось 21 ноября (3 декабря) 1874 года. Проект инженеров В.М. Карловича и С.С. Селянинова превратил бывшую промзону в элитный район.​

На фото (в центре, дом № 4) видно здание, где располагался знаменитый Панаевский театр (построен в 1887 году инженером В.А. Панаевым). Это был частный театр, ставший центром культурной жизни. К сожалению, театр сгорел в 1917 году и позже был разобран.​

На фото запечатлён пик могущества Российской империи. Город выглядит европейским, богатым и спокойным. Новые доходные дома, театры, храмы, активная торговля — всё говорит о процветании. До потрясений XX века оставалось ещё два десятилетия. Фабричные ворота сахарного завода Леопольда Кёнига. Большая Невка, 1910 год.

На фотографии — величественные ворота одного из самых значительных промышленных предприятий Санкт-Петербурга — сахарного завода, принадлежавшего Леопольду Егоровичу Кёнигу, легендарному «сахарному королю» Российской империи. Эти ворота во времена снимка обозначали вход в царство одного из величайших предпринимателей своего времени.​ Кронштадт. Богоявленская (Интернациональная) улица, 1905 г. Невский проспект. Около 1900 г. У Николаевского (ныне Московского) вокзала. Санкт-Петербург. 1912 год

