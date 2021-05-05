А вы знали, что СССР начал массовое производство "мобильников" аж в 1947 году?



Выбор изготовителя был не случаен: конструкторы завода уже прославились созданием танковой радиостанции «10-РТ», за что и получили Сталинскую премию в 1943 году.

В 1946 году заказ был выполнен и через год началось серийное производство под маркой У-1 «Урожай»

часы Златоустского часового завода «Срочно наладить выпуск простых и надежных раций работающих в телефонном режиме!» — такое задание получил Омский приборостроительный завод сразу же после окончания Великой Отечественной Войны.Выбор изготовителя был не случаен: конструкторы завода уже прославились созданием танковой радиостанции «10-РТ», за что и получили Сталинскую премию в 1943 году.Работу конструкторов возглавлял Илья Аронович НародицкийВ 1946 году заказ был выполнен и через год началось серийное производство под маркой У-1 «Урожай»часы Златоустского часового завода

Довольно сложную схему удалось компактно разместить в корпусе с размером практически в два обычных телефонных аппарата. Электропитание осуществлялось от аккумулятора напряжением в 12 Вольт. При использовании в стационарных условиях, можно было подключать к розетке через блок питания.

Предполагалось, что пользоваться им будут люди совершенно далекие от радиотехники, поэтому в аппарате не было никаких настроек: снял трубку, щелкнул выключателем и разговаривай. Радиус действия, согласно задания, составлял 30 км, хотя с хорошей антенной можно было разговаривать и за 50 км.



Зачем же стране, лежащей еще в руинах войны, понадобилась такая роскошь?

Дело в том, что в стране катастрофически было мало сельхозтехники. Машинотракторную технику и специалистов не стали распылять по хозяйствам, а собрали в Машино-Тракторные Станции (МТС). Один МТС обслуживал весь район, а это полсотни колхозов. Для максимально эффективного использования техники и понадобился мобильный радиотелефон. По сути, это был сельский «мобильник» 1947 года.

У диспетчера МТС была полная информация по всей технике, оперативно доставляли запчасти, топливо или оказывалась помощь. Диспетчер мог соединить собеседника с телефонной сетью или переключиться в режим промежуточного ретранслятора для связи удаленных абонентов.

Техническое решение оказалось очень удачным и с минимальными модернизациями выпуск продолжался почти 20 лет. При освоении целинных земель «Урожай» У-2 поставлялся в комплекте с машино-тракторной техникой.

Нельзя не упомянуть другой уникальный аппарат, созданный этим конструкторским коллективом-портативная радиостанция «Недра», сделанная в виде радиотелефонной трубки. Мы все видели этот аппарат в фильме «Вертикаль», где Высоцкий разговаривает по нему с альпинистами в горах.

Замечательная, компактная радиостанция, позволяющая держать уверенную связь до 30км с внешней антенной

Только учтите, что рация разработана в конце 50-х годов и вся схема в корпусе трубки собрана… на радиолампах!!! Причем радиоламп, пусть даже стержневых, там 15 штук!!!

Этот факт лучше всякой похвалы говорит о мастерстве разработчиков.