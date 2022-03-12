НАТО – вестник революций и войн во всем мире

Окончание Второй мировой войны стало началом эпохи новой расстановки сил на международной арене. Вокруг СССР и США объединились две противостоящие группировки государств, сформировав биполярную модель мира. Одним из символов начавшейся «Холодной войны» стало НАТО, созданное 4 апреля 1949 года как антисоветский военно-политический блок. Сейчас в альянсе 30 стран.

«Холодная война» и создание НАТО

После Второй мировой войны СССР занял особое военно-политическое положение в Европе. Советская армия считалась самой сильной, а присоединение Прибалтики, Западной Украины и Белоруссии укрепили геополитическое положение государства.

Переговоры о создании НАТО начались в Вашингтоне 9 июля 1948 года и закончились 9 сентября. По итогам совещаний правительствам США, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Канады были разосланы доклады об условиях и задачах создания союза. Доклады были опубликованы одновременно с активизацией антисоветской пропаганды в СМИ.

Великобритания и Франция предложили включить в союз другие европейские государства — Данию, Исландию, Италию, Норвегию, Португалию, чтобы уравновесить влияние США. В марте 1949 года эти страны действительно были приглашены в альянс.

СССР высказалось резко против создания НАТО. Как следовало из заявления советского Министерства иностранных дел, Москва рассматривала союз как военную коалицию, направленную на подрыв сложившейся после войны международной системы безопасности. СССР сообщало о несоответствии НАТО уставу ООН и настаивало на своем видении истинных целей создания организации — проведении политики «с позиции силы» и продолжении гонки вооружений.

Позиция СССР была проигнорирована, и 4 апреля 1949 года в Вашингтоне был подписан договор о создании НАТО. Еще пять месяцев понадобилось на ратификацию договора, а 24 августа пакт вступил в силу.

Создавая НАТО, США преследовали две основные цели: не допустить создания в Европе независимого союза западных держав и укрепить свое влияние в этом регионе. Впрочем, и европейские подписанты имели свои интересы — уже 8 апреля Дания, Италия и Норвегия обратились к США за финансовой и военной помощью.

Сразу после создания НАТО начало готовить стратегические документы. 6 января 1950 года была одобрена оборонная концепция, в которой прописывалась основная функция союза — сдерживание агрессии. В том случае, если эта задача не будет выполнена и будет совершено нападение на одного из членов Альянса, НАТО оставляло за собой право применить военную силу.

Жуткая арифметика операций НАТО

С момента создания более трех миллионов человек убили вооруженные силы НАТО в результате 60 вторжений в суверенные государства.

Так, поводом для бомбардировок Югославии весной 1999 года стал инцидент в деревне Рачак, где сербские войска расправились с 45 косовскими сепаратистами. Последовавшие удары по Белграду, Нови-Саду, Нишу унесли жизни 5700 человек, оставив изувеченными не менее 7 тысяч. Для многих худшее было ещё впереди. Использование снарядов с обеднённым ураном, запрещённого оружия, привело к росту онкологических заболеваний в Сербии и Черногории.

Дипломатическая подготовка к самой печально знаменитой операции НАТО продолжалась более года. Белград тщетно указывал на преступления косовских сепаратистов, ответственных не меньше, чем югославские военные, за разгоревшийся конфликт. В альянсе не хотели слышать и о суверенитете над мятежными окраинами, которым по международному праву обладал Белград. А когда дело дошло до этнического размежевания, то солдат альянса разместили на границе Косова таким образом, что населённая славянами часть края оказалась отрезана от остальной Югославии.

Национальное унижение сербов произвело переворот в мировой политике — США и НАТО не только праздновали победу, но и меняли правила игры. В Вашингтоне заговорили о "странах-изгоях", с которыми стоит говорить на языке силы, а на сербов указывали в качестве первого примера.

Война в Афганистане стала самой затяжной в истории НАТО. Она длится уже 18 лет. И складывается неудачно: талибы, поначалу отступившие, отбили до четверти потерянных территорий. Вдобавок ко всему в Афганистане появились свежие исламисты из ИГИЛ (организация, запрещённая в РФ), на войну с теми и с другими США потратили астрономическую сумму в 2,4 триллиона долларов.

35 тысяч человек погибли, более 500 тысяч стали беженцами. Таков итог противостояния с талибами, которых США обвинили в содействии атакам на Вашингтон и Нью-Йорк. Исламские террористы оказались для НАТО крепким орешком.

Война в Ираке, шедшая параллельно, обернулась для США ещё большей неудачей. Официально НАТО не участвовало в конфликте, но среди стран, отправивших войска на помощь американцам, — много натовских. Свергнув в 2003 году президента Хусейна, США не стали для жителей Ирака героями. Череда конфликтов, развернувшихся сразу после их вторжения, унесла жизни ни много ни мало 460 тысяч человек. Хуже того, раздражение против американцев вылилось в рост радикального ислама, худшими представителями которого стали игиловцы. Примечательно, что лидер террористической группировки Абу Бакр аль-Багдади, прославившийся своими жестокостями, до американской интервенции вёл мирную жизнь при правлении Саддама Хусейна.

Не справившись с хаосом в Ираке и в Афганистане, НАТО вторглось ещё в одну страну мусульманского мира — Ливию. И хаос следовал за ним по пятам. В 2011 году альянс помог свергнуть главу страны Муаммара Каддафи, обвинённого в подавлении внутренних волнений. Поводом для вторжения стала гибель нескольких сотен манифестантов. Его итогом — убийство более пяти тысяч человек в ходе полномасштабного внутриливийского конфликта и не менее трёх тысяч убитых в годы, последовавшие за свержением Каддафи. Эти цифры называют заниженными: предполагается, что жертв может быть десятки тысяч.

Гражданское противостояние продолжается в стране до сих пор. Власть оспаривают конкурирующие правительства, не способные договориться о дате выборов. В песках Сахары прячутся исламисты, готовящие для Ливии ещё худшее будущее — судьбу фундаменталистского эмирата. Из-за экватора в страну устремились нелегальные мигранты. Их появление использовали для возрождения рабства. На незаконных невольничьих рынках в неконтролируемых никем частях Ливии можно безо всяких проблем стать собственником "живого товара" — при этом видеозаписи преступных сделок свободно распространяются в Интернете.

Со временем неудачу ливийской интервенции признали в Лондоне и Париже. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал войну против Каддафи "ошибкой", а комиссия британского парламента сочла основания для вторжения недостаточными.

Вполне вероятно, осознание ливийской катастрофы способствовало предотвращению ещё одного вторжения, на которое в НАТО всё-таки не отважились. Речь о Сирии, которую с 2013 года обвиняют в применении химического оружия. На фоне сомнений — а они возникают в связи с операциями НАТО всё чаще — премьер Великобритании Гордон Браун поставил вопрос на голосование.

Парламент Соединённого Королевства высказался против вмешательства в дела Сирии силой оружия. Под влиянием Лондона засомневался в своих планах и тогдашний президент США Барак Обама. К переговорам подключились российские власти. При посредничестве Владимира Путина в 2013 году заключили договор, позволивший избежать бомбардировок.

В 2017 и 2018 годах к теме ударов по Сирии возвращались снова. США нанесли их, но ограничились точечными атаками. Одновременно Вашингтон продолжил вывод своих войск из других стран Ближнего Востока. Однако научились ли чему-то США и НАТО на своих ошибках, покажет лишь время. По крайней мере, официально в альянсе до сих пор не жалеют ни о чём.

Кроме того, США и НАТО совершили или пытались подготовить «цветные революции» в Грузии (2003 г.), Украине (2004, 2014 гг.), Киргизии (2005 г.), Тунисе (2011 г.), Армении (2008, 2015 гг.), России (2010, 2013 гг.), Беларуси (2020 г.), Казахстане (2022 г.).

НАТО и Россия

В мае 1997 года в Париже был подписан основополагающий акт Россия-НАТО, в котором было отмечено, что Россия и НАТО "не рассматривают друг друга как противников".

Документом оговаривалось, что на территории новых членов альянса не будет размещаться ядерное оружие, а также крупные военные контингенты стран НАТО.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года, на фоне присоединения Крыма к России. Правда до этого был конфликт в Южной Осетии, где агрессором выступила Грузия. Тогда Россия вмешалась в ситуацию и признала независимость Южной Осетии и Абхазии. АналогичноДНР и ЛНР стали жертвами украинской агрессии под руководством НАТО.

Размещение батальонов и биолабораторий

В последние годы повышенное внимание альянс уделяет вопросам безопасности, главным образом, в связи с событиями на Украине. Согласно решениям саммита в Уэльсе в 2014 году, в рамках Сил реагирования была создана передовая группа повышенной готовности (Силы сверхбыстрого реагирования; Very High Readiness Joint Task Force, VJTF). Ее основная задача — "сдерживание угроз на восточном рубеже". Она способна к размещению в любой точке мира в течение 48 часов. Кроме того, в шести восточноевропейских странах-членах были учреждены штабы, которые должны обеспечить быстрое развертывание Сил реагирования альянса.

14 июня 2016 года министры обороны стран-членов НАТО одобрили размещение по одному батальону альянса на основе ротации в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве – Германия, в Эстонии – Великобритания, а в Польше – США.

По мнению экспертов, решение о развертывании четырех батальонов НАТО в Прибалтике и Польше свидетельствует о постепенной реализации плана альянса по наращиванию своей военной инфраструктуры и численности войск на восточных рубежах, итогом которого может стать его выход из основополагающего акта Россия-НАТО.

По словам президента России Владимира Путина, действия НАТО у границ России направлены «на подрыв десятилетиями складывавшегося военного паритета».

С началом специальной военной операции на Украине обнажилась другая проблема – биологические лаборатории НАТО, в которых выращивали вирусы и проводили опыты по их распространению. Только на Украине создано около 30 таких биолабораторий. По предварительным данным подобные центры расположены в 30 странах.

Борис Орлов

https://yugsn.ru/nato-%E2%80%93-vestnik-revolyuczij-i-vojn-vo-vsem-mire/