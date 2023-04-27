Территория Героев...(86)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/25278 https://t.me/mod_russia/25310 https://t.me/mod_russia/25353 https://t.me/mod_russia/25380

Старший матрос Катаржан Андрей Расчет самоходной артиллерийской установки, в состав которого входил старший наводчик Андрей Катаржан, выполнял боевую задачу по огневой поддержке подразделений, выполняющих задачу по вытеснению украинских националистов с занимаемых территорий на одном из тактических направлений.

Украинские боевики оборудовали в лесном массиве опорный пункт и вели ожесточенное сопротивление. Получив координаты опорного пункта, оценив обстановку Андрей Катаржан быстро и точно навел орудие и прямым попаданием поразил бронетранспортер противника, уничтожив при этом экипаж националистов, находящихся в нем.

Профессионализм и выучка старшего матроса Катаржана позволили развить наступление российских подразделений на данном направлении.

https://zpobeda.ru/andrej-katarzhan/

Матрос Бираульев Георгий Матрос Георгий Бираульев, находясь в головном дозоре, выполнял специальную задачу по обеспечению безопасности на маршруте движения механизированной колонны.

В ходе движения Георгий обнаружил подразделение украинских диверсантов, готовящих нападение на колонну российских войск.

Доложив основным силам колонны о готовящейся засаде, матрос Бираульев одним из первых вступил в бой с превосходящими силами противника. Умело маневрируя на участке местности, Георгий первым выстрелом поразил открывшего огонь гранатометчика. Непрекращающимся шквальным огнем боевой машины Георгий сковал действия украинских националистов, чем обеспечил прикрытие колонны в момент ее развертывания в боевой порядок.

После завершения перегруппирования и вступления в бой основных сил российскими подразделениями был нанесен решающий удар, после которого националисты, понеся существенные потери, отступили.

https://zpobeda.ru/georgij-biraulev/

Сержант Джаппаров Равшан В ходе наступления российских войск на одном из тактических направлений экипаж боевой машины пехоты под руководством сержанта Равшана Джаппарова в составе подразделения ВДВ, вел бой с обороняющимися украинскими националистами.

Умело маневрируя на участке местности, экипаж Равшана прицельным огнем уничтожил две боевые бронированные машины националистов и 5 боевиков.

В результате ответного вражеского огня боевая машина Джаппарова получила повреждения и потеряла ход. Невзирая на смертельную опасность, находясь под огнем противника, экипаж под общим руководством Джаппарова в кратчайший срок смог выявить неисправность и провести ремонт техники, а затем продолжил выполнять боевую задачу по поддержке наступающих российских подразделений.

https://zpobeda.ru/ravshan-dzhapparov/

Капитан Кизик Даниил Мотострелковая рота под командованием капитана Даниила Кизика выполняла боевую задачу по освобождению населенного пункта от вооруженных боевиков.

Боевая задача осложнялась нахождением в городе большого количества мирного населения, которых украинские националисты специально сосредотачивали в подвалах, используя их в качестве живого щита. Зная о том, что люди находятся в домах, Даниил Кизик отказался от применения нашими военнослужащими тяжелого вооружения. Подразделению Кизика приходилось вести бой и одновременно эвакуировать стариков, женщин и детей в безопасное место.

В напряженных условиях ведения городского боя Кизик получил несколько контузий. Несмотря на это, проявляя смелость и самоотверженность, Даниил не покинул место боя и продолжил командовать подразделением.

https://zpobeda.ru/daniil-kizik/

Прапорщик Титаренко Сергей В ходе специальной военной операции прапорщик Сергей Титаренко выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. Позиции группы, которую Сергей Титаренко обеспечивал связью, подверглись массированному минометному обстрелу со стороны украинских националистов.

Командно-штабная машина, которая обеспечивала связь в группе и с вышестоящим штабом, получила повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда, в результате чего подразделение полностью лишилось связи. Прапорщик Титаренко вытащил из подбитой машины раненых товарищей и, понимая, что утрата связи в бою фактически лишает группу четкого и координированного управления, под непрекращающимся огнем противника принял решение развернуть станцию спутниковой связи для восстановления возможности оперативно координировать действия сил в бою.

Самоотверженные действия прапорщика Сергея Титаренко на поле боя позволили восстановить управление батальонной тактической группой и обеспечить устойчивую связь с командованием группировки.

https://zpobeda.ru/sergej-titarenko/

Прапорщик Иванов Цырен Фельдшер реактивного артиллерийского дивизиона прапорщик Цырен Иванов в ходе специальной военной операции выполняет боевые задачи по медицинскому обеспечению военнослужащих своего подразделения.

Неоднократно, под непрерывным огнем противника, Цырен оказывал первую медицинскую помощь своим боевым товарищам и затем эвакуировал их в безопасное место. В ходе боевых действий по освобождению российскими подразделениями населенного пункта от украинских националистов, Цырен Иванов лично вынес из-под огня противника четверых военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Затем он оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт.

https://zpobeda.ru/cyren-ivanov/

Младший сержант Быков Никита Младший сержант Никита Быков в составе расчета боевой машины реактивной системы залпового огня «Ураган» выполнял задачи по огневой поддержке подразделений российских мотострелков ведущих наступление на позиции украинских националистов.

Находясь под массированным минометным обстрелом со стороны противника, расчет младшего сержанта Быкова, продолжал точно поражать цели и умело маневрировать, успешно прикрывая подразделения российских Вооруженных Сил.

В результате точных ударов расчета Быкова было уничтожено 3 единицы техники и около 16 человек личного состава противника. Мужественные и самоотверженные действия расчета младшего сержанта Никиты Быкова создали условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь обороны боевиков.

https://zpobeda.ru/nikita-bykov/

Сержант Юрасов Дмитрий Группа российских военнослужащих под руководством командира отделения батареи противотанковых управляемых ракет сержанта Юрасова, действуя на БМД, участвовала в атаке огневых позиций вражеских подразделений вблизи одного из населенных пунктов.

При подходе к населенному пункту Юрасов обнаружил группу украинских националистов, готовивших засаду. Оценив ситуацию, Дмитрий принял решение – дать бой противнику, несмотря на значительный перевес сил в его пользу.

Пользуясь внезапностью, благодаря мужеству и решительности сержанта Дмитрия Юрасова, а также смелым и профессиональным действиям его группы, в ходе боестолкновения было уничтожено до 15 человек живой силы противника и 3 танка.

https://zpobeda.ru/dmitrij-jurasov/

«Ведение боя было на высшем уровне. Мы продвигались вперед, не останавливаясь. Были успешные выстрелы. Было уничтожение склада РАВ», - рассказывает командир противотанкового расчета.

Однажды, благодаря своей бдительности, Владимир смог спасти от обстрела целое подразделение. Он сбил коптер с боезарядом.

Владимир Дорошко отправился на передовую добровольцем. «Это защита государства. Защита мирного населения», - считает боец.

В одном из боев Владимир получил тяжелое ранение, но уже мечтает вернуться на службу.

https://t.me/mod_russia/25261 Командир огневого расчёта Игорь Подустов рассказал, как вместе со своими подчинёнными уничтожил стратегически важную цель противника

За успешное выполнение задач в ходе спецоперации Игорь был удостоен Ордена Мужества.

Несмотря на полученное ранение, он готов продолжить службу. После завершения реабилитации и переподготовки Игорю сразу предложили занять вышестоящую офицерскую должность. "Я обязан выполнить свой воинский долг перед Отечеством, перед гражданами" - говорит Игорь Подустов.

https://t.me/mod_russia/25325 Старший лейтенант Алексей Дикарев родом из Волгоградской области.

С 24 февраля находится в зоне спецоперации и награждён медалью Жукова за мужество и профессионализм при выполнении боевых задач. Дома бойца ждут родители и жена. Он передаёт им, что намерен вернуться домой с Победой! См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25283 Гвардии старший лейтенант Вадим Епифанов одним из первых в составе разведгруппы заходил в населённый пункт, занятый украинскими националистами.

ВСУ каждый дом превращают в ДОТ, враг может сидеть за любым забором, территория может быть сплошняком заминирована. Наши бойцы сильно рискуют собой. Но именно это — их работа.

За отвагу и профессионализм Вадим награждён Орденом Мужества.

https://t.me/mod_russia/25313 Сержант Никита Носов — детский библиотекарь. Получив повестку, осенью прошлого года он ушёл в войска и теперь служит наводчиком гаубицы «Мста-С».

Почему он так поступил, и как отреагировали родные и близкие, Никита рассказывает в этом видео (см. по ссылке).

https://t.me/mod_russia/25334 Командир десантно-штурмового отделения гвардии сержант Тимур Шамсутдинов награжден медалью «За отвагу». Он рассказывает о том, как экипаж его БМД-4 принял бой при наступлении украинских националистов. В его боевой машине была заряжена управляемая ракета, в расчете на то, что первым в атаку выйдет украинский танк. Но сначала пришлось уничтожить две БМП. С задачей справились! См. видео по ссылке

За мужество и героизм гвардии сержант Шамсутдинов Награждён медалью "За отвагу". См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25361 Антону Шеляховскому 26 лет, и он военный врач в четвёртом поколении. Антон работает в военном госпитале, где лечит бойцов с черепно-мозговыми травмами, акубаротравмами и контузиями.

Работы много, — говорит наш герой. Приходится пока отодвигать на второй план не только сон и прочие дела, но и кое-что более важное... Поэтому и доктор, и его пациенты так ждут окончания спецоперации. И всеми силами приближают нашу победу. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25407 Механик-водитель танка видит окружающую действительность через триплекс — смотровое устройство, которое даёт, на самом деле, очень ограниченный обзор. А если триплекс разбит ПТУРом, то... Нужно иметь мастерство и смелость, чтобы, потеряв «зрение», вывести танк из передряги и спасти экипаж. Именно такая история и произошла с ефрейтором Олегом Ворончихиным. Как это было, он рассказывает сам. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25449 Джабраил у себя в мотострелковой роте служит радиотелефонистом. Но оказалось, что гораздо лучше у него получается управлять беспилотником: «Как-то в руки попала эта игрушка, начал пробовать с ней играться, летать. Думаю — ничего себе!» Дело пошло настолько хорошо, что Джабраила «по совокупности заслуг» наградили медалью Жукова. Обязательно послушайте, как он об этом рассказывает! См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25225 Владимир — мобилизованный с Ямала, по национальности ненец. Всю жизнь он прожил на территории вечной мерзлоты. Попасть к нему на родину, где 10 месяцев в году зима, можно только на вертолете или вездеходе, а летом — по воде. Он закалён суровыми северными условиями и в зоне спецоперации беспокоится лишь о том, как его организм переживет жару. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25383 Гвардии сержант Иван Крылов в составе взвода штурмовал опорный пункт националистов. Его отделение заняло выгодную позицию и обстреливало противника с фланга.

Боевики ответили минометным огнем, в результате которого командир российского взвода получил тяжелое ранение. После его эвакуации с поля боя командование на себя принял Иван Крылов.

Националисты, имея численное превосходство, перешли в контрнаступление. В течение двух часов отражая атаку и корректируя артиллерийский огонь, Иван лично уничтожил трех боевиков.

В бою он получил ранение, продолжил командовать личным составом до прибытия подкрепления, после чего был эвакуирован с поля боя.

Самоотверженные, грамотные действия гвардии сержанта Крылова позволили выполнить поставленную боевую задачу и выбить боевиков с занимаемых территорий.

https://t.me/mod_russia/25356 Капитан Кирилл Мехов отвечал за безопасность движения российской колонны. Продвигаясь со своей группой по маршруту, он обнаружил украинских диверсантов, которые минировали дорогу.

Кирилл Мехов доложил о ситуации командованию, затем, изучив позиции боевиков и их систему огня, вступил в бой.

Его подчиненные сосредоточенным огнем подавили вражеские огневые точки, после чего приступили к ликвидации диверсантов. В результате противник, понеся потери, бросил вооружение, взрывчатку и отступил.

Благодаря решительным действиям и командирскому мастерству капитана Мехова было обеспечено оперативное и безопасное продвижение российских войск в заданный район.

https://t.me/mod_russia/25385 Старший наводчик рядовой Аюр Очиров в составе орудийного расчета поддерживал огнем оборонительные действия российских войск. Численно превосходящий противник, задействовав артиллерию и минометы, пытался силами пехоты и бронетанковых групп прорвать оборону.

Аюр Очиров, получив координаты цели, точно определил дальность до объектов и точку прицеливания, быстро навел орудие и открыл огонь на поражение. В результате его расчет уничтожил две боевые бронированные машины, боевую машину пехоты, а также несколько пехотинцев противника.

По итогам боя российские десантники отбили вражескую атаку. Боевики, понеся существенные потери, были вынуждены отступить.

https://t.me/mod_russia/25405

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Дмитрий Александрович Пятибратов.

18 августа 1992 года.

Парашютно-Десантные войска. 217 гвардейский парашютно-десантный Ивановский ордена Кутузова 3 степени полк.

Погиб в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году. Село Воскресенское, Лежневский район, Ивановская область.

Дважды участвовал в боевых действиях в Сирийской Арабской республике.

Женат, остался ребенок.

https://zpobeda.ru/dmitrij-pyatibratov/

Рядовой Воробьев Арсений Арсений Воробьев.

21 год.

Рядовой контрактной службы.

Погиб в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.

Уфа, Республика Башкортостан.

Арсений с друзьями занимался страйкболом, тактической подготовкой, бегал по лесу. Ему нравилась военная тематика. Арсений говорил, что хочет подписать контракт.

https://zpobeda.ru/arsenij-vorobev/

Ефрейтор Карташов Александр В ходе специальной военной операции на Украине погиб ефрейтор Тоцкого гарнизона Оренбургской области Александр Карташов.

Награжден орденом Мужества посмертно…

https://zpobeda.ru/aleksandr-kartashov/

Рядовой Арабов Араб Своей жизнью за мирное будущее страны пожертвовал уроженец с.Акка, рядовой контрактной службы Араб Арабов.

Арабов Араб Абдуллаевич родился в 2000 году в с.Акка Табасаранского района РД. В 2020-21 годы служил в рядах Российской армии в г.Зеленогорске Ленинградской области.

С ноября 2021 года продолжил военную службу на контрактной основе в должности водителя-электрика аппаратной (АПЭ) взвода связи батареи управления в войсковой части в с. Троицкая Республики Ингушетия.

Погиб во время специальной военной операции на территории Украины.

https://zpobeda.ru/arab-arabov/

Военнослужащий Ющенко Иван Иван Ющенко.

25 лет.

1997 год.

Пал смертью храбрых в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.

Ростов, Ростовская область.

https://zpobeda.ru/ivan-jushhenko/

Военнослужащий Сулейманов Мевлан Мевлан Сулейманов.

1987 года рождения (село Хучни).

Контрактник.

Погиб в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.

Село Хучни, Дагестан, Россия.

https://zpobeda.ru/mevlan-sulejmanov/

Военнослужащий Дандаров Андрей Дандаров Андрей Анатольевич.

31 июля 2002.

Проходил службу по контракту в составе 11 отдельной гвардейской десантной штурмовой бригады.

Погиб в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.

Село Селендума, Бурятия.

https://zpobeda.ru/dandarov-andrej/

Военнослужащий Шабунин Владислав В Волжском простились с военнослужащим Владиславом Шабуниным, погибшим во время СВО на Украине.

Посмертно погибшего волжанина наградили орденом Мужества…

https://zpobeda.ru/vladislav-shabunin/

Сержант Галин Ильшат Галин Ильшат Асхатович.

01.05.1994.

Пал смертью храбрых 17.03.2022 при проведении спецоперации на Украине.

Деревня Абдулмамбетово, Бурзянский район, Республика Башкортостан, Россия.

Ильшат Галин был ветераном боевых действий в Сирии.

Родился он в 1994 году в деревне Абдулмамбетово, после школы окончил училище в районном центре, получив профессию тракториста-машиниста. Сразу после этого был призвав в армию. Служил по контракту в городе Тоцке Оренбургской области.

https://zpobeda.ru/galin-ilshat/

Гвардии младший сержант Онопченко Алексей Онопченко Алексей Андреевич.

20 лет.

Наводчик машины БТР, десантно-штурмовой роты 810-й отдельной Гвардейской бригады морской пехоты ЧФ.

Погиб в боях за Мариуполь в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.

Родился в Республике Крым, город Армянск.

https://zpobeda.ru/onopchenko-aleksej/

Военнослужащий Лазарев Данила В Оренбурге простились с награждённым посмертно орденом Мужества Данилой Лазаревым

Ему был 21 год.

После окончания школы №4 он поступил в автотранспортный колледж, где получил специальность сварщика.

В декабре 2020 года его призвали в армию, 14 мая прошлого года он заключил контракт. Участвовал в спецоперации на Украине.

9 марта группа, в которой находился Лазарев попала под артиллерийский обстрел.

За проявленные качества Данил Лазарев посмертно награждён Орденом Мужества.

https://vk.com/wall-150808925_449677

Военнослужащий Гармаев Михаил Михаил Гармаев.

10 декабря 1988 года.

Героически погиб 6 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине в 2022 году.

Улан-Удэ, Бурятия, Россия.

6 марта он попал в засаду и получил два пулевых ранения, которые оказались смертельными.

https://zpobeda.ru/mihail-garmaev/

Военнослужащий Атякшев Вячеслав В Пермском крае простились с 29-летним капитаном отряда специального назначения Вячеславом Атякшевым.

Он погиб в ходе военной спецоперации на Украине.

Вячеслав Атякшев посмертно награжден орденом Мужества

https://zpobeda.ru/vyacheslav-atyakshev/

Сержант Сакнышев Владислав Владислав Станиславович Сакнышев.

2001 года рождения.

Пал смертью храбрых при проведении спецоперации на Украине с целью освобождения Украины.

г.Владикавказ, Северная Осетия, Россия.

https://zpobeda.ru/vladislav-saknyshev/

Младший сержант Лаврентьев Максим Лаврентьев Максим Юрьевич.

20 лет.

Пал смертью храбрых при проведении спецоперации на Украине.

г. Бабаево, Вологодская область, Россия.

https://zpobeda.ru/lavrentev-maksim/

Военнослужащий Романов Георгий Романов Георгий Яковлевич.

19.01.1995 — 28.02.2022.

Погиб в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.

Ставропольский край, город Ессентуки, Россия.

https://zpobeda.ru/romanov-georgij/

Военнослужащий Махмудов Гаджимурад Махмудов Гаджимурад Магомедалиевич.

22 года. Уроженец селения Салта (Дагестан).

Служил в 5-ой отдельной гвардейской танковой бригаде в городе Улан-Удэ Республики Бурятия.

5 марта 2022 года пал смертью храбрых при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции России.

Россия, Дагестан, Село Салта.

После армии, подписав контракт остался служить в 5-ой отдельной гвардейской бригаде в городе Улан-Удэ Республики Бурятия.

Ему был 21 год.

Был жизнерадостным, отзывчивым парнем. Легко находил общий язык со всеми, с большим уважением относился к старшим, с вниманием – к младшим.

Стоит отметить, что его прадедушка по материнской стороне прошел Великую Отечественную войну (1941-1945гг.) от начала и до победного конца, за мужество и отвагу был удостоен государственных наград.

https://zpobeda.ru/mahmudov-gadzhimurad/

Военнослужащий Дерябин Никита Дерябин Никита.

25 лет.

Разведчик-снайпер.

Погиб в бою 8 марта, при исполнении служебных обязанностей, в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.

Остались жена и трое детей.

Челябинск.

https://zpobeda.ru/deryabin-nikita/

Ефрейтор Шумаков Кирилл Кирилл Шумаков.

23 года.

Ефрейтор контрактной службы.

28 марта 2022 года пал смертью храбрых при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции России.

Россия, Курская область, Курск.

Кирилл был многократным призером Чемпионата ЦФО по спортивный борьбе грэпплинг. Судьей соревнований по спортивной борьбе грэпплинг, клуба FC Warrior.

Самое главное достижение, которым обладал наш герой — это доброе сердце. Преданный друг, сильный спортсмен, хороший человек, честный и отзывчивый.

https://zpobeda.ru/kirill-shumakov/ Руслан Петрухин.

34 года.

Майор Вооруженных Сил Российской Федерации.

Командир мотострелкового батальона по вооружению 38-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 35-й Армии Восточного военного округа.

Героически погиб в ходе спецоперации на Украине в 2022 году.

Осталось супруга и 3 детей.

Поселок Чкаловский, Асеекеевский район, Оренбургская область, Россия.

Родом из Узбекистана.

https://zpobeda.ru/ruslan-petruhin/

Сержант Наурзалиев Рафхат Рафхат Наурзалиев.

39 лет.

Сержант мотострелковой роты.

Героически погиб в ходе спецоперации на Украине в 2022 году.

Село Семибугры, Камызякский район, Астраханская область, Россия.

Рафхат Наурзалиев закончил местную школу. Позже решил служить по контракту в Вооруженных силах.

У него остались мама, сестра, сын.

https://zpobeda.ru/rafhat-naurzaliev/

Военнослужащий Сырников Леонид Сырников Леонид Леонидович.

05.12.1983-30.03.2022.

Пал смертью храбрых в ходе борьбы с украинским фашизмом, защиты своей семьи, жены и 7 детей от геноцида в период проведения Россией спецоперации на Украине в 2022 году.

Осталось 7 детей.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/syrnikov-leonid/

Военнослужащий Сурженко Сергей Сурженко Сергей Сергеевич.

04.11.1984-26.03.2022.

Пал смертью храбрых 26 марта 2022 года в ходе борьбы с украинским фашизмом, защиты своей семьи от геноцида в период проведения Россией спецоперации на Украине в 2022 году.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/surzhenko-sergej/

Военнослужащий Бондаренко Алексей Бондаренко Алексей.

Пал смертью храбрых 29.03.2022 в ходе борьбы с украинским фашизмом, защиты своей семьи от геноцида в период проведения Россией спецоперации на Украине в 2022 году.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/bondarenko-aleksej/

Военнослужащий Перфильев Алексей Перфильев Алексей.

29.10.2000 — 29.03.2022.

Пал смертью храбрых 29 марта 2022 года в ходе борьбы с украинским фашизмом, защиты своей семьи от геноцида в период проведения Россией спецоперации на Украине в 2022 году.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/perfilev-aleksej/

Военнослужащий Свинаренко Максим Свинаренко Максим Фёдорович.

Пал смертью храбрых 12 марта 2022 года под Волновахой в ходе борьбы с украинским фашизмом, защиты своей семьи от геноцида в период проведения Россией спецоперации на Украине в 2022 году.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/svinarenko-maksim/

Военнослужащий Ляпкало Дмитрий Дмитрий Ляпкало.

1974.

Пал смертью храбрых 27 марта 2022 года в ходе борьбы с украинским фашизмом, защиты своей семьи от геноцида в период проведения Россией спецоперации на Украине в 2022 году.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/dmitrij-lyapkalo/

Ополченец Александр Александр.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых 30 марта 2022 года в ходе борьбы с украинским фашизмом, защиты своей семьи от геноцида в период проведения Россией спецоперации на Украине в 2022 году.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/aleksandr/

Ополченец Косыхин Виталий Косыхин Виталий.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых 24 марта 2022 года в Рубежом в ходе борьбы с украинским фашизмом, защиты своей семьи от геноцида в период проведения Россией спецоперации на Украине в 2022 году.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/kosyhin-vitalij/

Ополченец Мозгов Сергей Мозгов Сергей.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых 25 марта 2022 года при проведении спецоперации на Украине.

Осталось 2 ребенка.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/mozgov-sergej/

Старший лейтенант Джумурат Денис Джумурат Денис Олегович.

Офицер ДНР. Старший Лейтенант ДНР.

Командир 5 ОМСБР мобильной роты.

Пал смертью храбрых 18 марта 2022 года на площади «Свободы» в г. Мариуполь в ходе борьбы с украинским фашизмом, защиты своей семьи от геноцида в период проведения Россией спецоперации на Украине в 2022 году.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/dzhumurat-denis/

Ополченец Юрьев Виталий Юрьев Виталий Александрович.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых 30 марта 2022 года в ходе борьбы с украинским фашизмом, защиты своей семьи от геноцида в период проведения Россией спецоперации на Украине в 2022 году.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/jurev-vitalij/

Ополченец Комаров Александр Александр Комаров.

29.01.2002-15.03.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых 15 марта 2022 года при проведении спецоперации на Украине.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/aleksandr-komarov/

Ополченец Сподин Юрий Сподин Юрий Алексеевич. Позывной «Юхан».

04.12.1977-23.03.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых 23 марта 2022 года под Марьинкой при проведении спецоперации на Украине.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/spodin-jurij/

Ополченец Денисов Андрей Денисов Андрей Анатольевич.

31.05.1969-28.03.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых 28 марта 2022 года в Марьинке при проведении спецоперации на Украине.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/denisov-andrej/

Ополченец Круглый Юрий «Круглый» Юрий.

11.12.1984-23.03.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых 23 марта 2022 года при проведении спецоперации на Украине.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/kruglyj-jurij/

Ополченец Овсянник Александр Овсянник Александр Николаевич (Слоник).

04.08.1982 — 21.03.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых 21 марта 2022 года при проведении спецоперации на Украине.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/ovsyannik-aleksandr/

Ополченец Лютый Дмитрий Лютый Дмитрий.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых 22 марта 2022 года под Попасной при проведении спецоперации на Украине.

Новороссия, Северодонецк.

https://zpobeda.ru/ljutyj-dmitrij/

Ополченец Ковалев Алексей Алексей Алексеевич Ковалев.

31 год.

Помощник ректора по режиму Луганского государственного педагогического университета.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых 30 марта 2022 года при проведении спецоперации на Украине.

Новороссия, Луганск.

https://zpobeda.ru/aleksej-kovalev/

Ополченец Бурцев Игорь Бурцев Игорь Александрович, позывной «Мясник».

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых при освобождении Мариуполя 27.03.2022 при проведении спецоперации на Украине.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/burcev-igor/

Военнослужащий Бараник Александр Бараник Александр Сергеевич, «Малой».

14.06.1997г.-24.03.2022г.

Пал смертью храбрых под Северодонецком при проведении спецоперации на Украине.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/baranik-aleksandr/

Ополченец Шаповалов Игорь Шаповалов Игорь, «Кром».

26.12.1988 — 22.03.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых под Рубежным при проведении спецоперации на Украине.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/shapovalov-igor/

Ополченец Колтяков Владимир Колтяков Владимир Анатольевич.

05.08.1982- 24.03.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых от вражеского снаряда в Мариуполе при проведении спецоперации на Украине.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/koltyakov-vladimir/

Ополченец Яценко Роман Яценко Роман Владимирович.

27.01.1980-27.03.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых под Рубежным при проведении спецоперации на Украине с целью освобождения Украины.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/yacenko-roman/

Ополченец Грудий Анатолий Грудий Анатолий.

26.08.1974- 29.03.2022.

Ополчение Новороссии.

Защитник Донбасса.

Пал смертью храбрых при проведении спецоперации на Украине с целью освобождения Украины.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/grudij-anatolij/

Ополченец Щитко-Гусаров Никита Щитко-Гусаров Никита Андреевич.

15.10.2002 — 23.03.2022.

Ополчение Новороссии. Защитник Донбасса.

Пал смертью храбрых 23.03.2022 при проведении спецоперации на Украине с целью освобождения Украины.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/shhitko-gusarov-nikita/

Ополченец Ясенов Дмитрий Дмитрий Ясенов.

15.04.1983-08.03.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых 08.03.2022 в пгт.Сартана при проведении спецоперации на Украине с целью освобождения Украины.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/dmitrij-yasenov/

Ополченец Александрович Александр Александр Александрович.

12.08.1988-30.03.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых при проведении спецоперации на Украине с целью освобождения Украины.

Новороссия.

https://zpobeda.ru/aleksandr-aleksandrovich/

Военнослужащий Ус Иван Иван Ус.

24 года.

Пал смертью храбрых в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.

Таганрог.

https://zpobeda.ru/ivan-us/

Гвардии рядовой Боталов Александр Боталов Александр Александрович.

22.11.1999 года рождения.

Гвардии рядовой разведывательной роты 12 танкового полка 4 Гвардейской Кантемировской Дивизии.

Погиб 8 марта в Сумской области (Тростянцы-Ахтырка) в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине.

Пермский край, Юсьвинский район.

https://zpobeda.ru/botalov-aleksandr/

Старший прапорщик Глазков Антон В Челябинской области состоялось прощание с Антоном Глазковым, погибшим при выполнении служебного долга во время спецоперации на Украине.

https://zpobeda.ru/anton-glazkov/

Ефрейтор Григорьев Максим Максим Григорьев.

20 лет.

Погиб 6 марта 2022 года, получив множественные осколочные ранения при разрыве вражеской бомбы, в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.

Батайск.

https://zpobeda.ru/maksim-grigorev/

Старшина Елимов Алексей Елимов Алексей Михайлович.

15.12.1985-13.03.2022.

Старшина 331-го гвардейского парашютно-десантного полка (Войсковая часть 71211).

Погиб в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине.

Кострома.

Родился в деревне Шаймурзино, Батыревского района, Чувашской Республики.

https://zpobeda.ru/aleksej-elimov/

Младший сержант Кучев Николай Кучев Николай Васильевич.

1995 года рождения.

Пал смертью храбрых 13 марта 2022 года при проведении спецоперации на Украине.

с. Кочево, Пермский край, Россия.

https://zpobeda.ru/kuchev-nikolaj/ Григорьев Николай Георгиевич.

10.07.1996 (25 лет).

Ефрейтор (ВДВ).

Пал смертью храбрых 14 марта 2022 года при проведении спецоперации на Украине.

Чувашская республика, деревня Старое Ахпердино, Россия.

За проявленное мужество во время боя награждён Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/grigorev-nikolaj/

Ефрейтор Головский Никита Никита Головский.

20 лет.

Ефрейтор санитарной службы инженерно-саперного батальона.

Пал смертью храбрых в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.

Поселок Чертково, Ростовская область.

https://zpobeda.ru/nikita-golovskij/

Гвардии рядовой Жмыхов Денис Жмыхов Денис Сергеевич.

Гвардии рядовой контрактной службы.

Пал смертью храбрых при проведении спецоперации на Украине с целью освобождения Украины.

Золотухинский район, Курская область.

https://zpobeda.ru/zhmyhov-denis/

Капитан Вакал Павел Павел Леонидович Вакал.

42 года.

Пал смертью храбрых 8 марта 2022 года при проведении спецоперации на Украине.

Посёлок Досатуй, Приаргунский район, Забайкальский край, Россия.

Павел получил несовместимое с жизнью ранение.

https://zpobeda.ru/pavel-vakal/

Военнослужащий Сараквашин Максим Сараквашин Максим Васильевич.

24.06.1999 года рождения.

Пал смертью храбрых под городом Изюм при проведении спецоперации на Украине.

Поселок Вышков, Злынковский район, Брянская область, Россия.

https://zpobeda.ru/sarakvashin-maksim/

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