Летчик, генерал-майор Попов - Ейская трагедия может повториться более чем в 50 аэропортах страны

Пострадавший в авиапроисшествии многоквартирный дом в Ейске надо не восстанавливать, а сносить. Как и другие многоэтажки, понастроенные вблизи аэродрома прямо по курсу взлета и посадки самолетов. Или переносить аэродром. И это необходимо делать не только в Ейске, но и в масштабах всей страны. В противном случае, нынешняя трагедия, произошедшая после падения на взлете Су-34, может повториться, считают эксперты.

Строительные эксперты сделали заключение, что многоэтажный дом в Ейске по улице Коммунистической, 20/1 может быть восстановлен. Разрушенные в результате авиапроисшествия 2-й, 3-й и 4- й подъезды будут отстроены заново уже в мае.

Совсем иначе считают эксперты, которые так или иначе имеют отношение к авиационной безопасности. И с сожалением констатируют: авиационные трагедии по-прежнему нас ничему не учат.

«Огромный военный борт уходит в глубокий крен, едва оторвавшись от взлетно-посадочной полосы. Пилот отчаянно тянет на себя штурвал, пытаясь увести обреченный самолет в сторону от жилой застройки. Но „Руслан“ уже полностью неуправляем: сотни тонн металла и авиационного керосина на взлетной скорости обрушиваются на многоэтажные дома».

Так корреспондент РИА «Новости» описывал крушение тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124−100 ВВС России, произошедшее 6 декабря 1997-го года над жилым микрорайоном на севере Иркутска.

Эту трагедию, которая унесла жизни 72 человек, назвали одной из самых страшных авиакатастроф последних десятилетий.

Но не прошло и девяти лет, как в России был объявлен траур после авиакатастрофы на аэродроме Иркутска Аэробуса А-310 авиакомпании «S-7» (прежнее название «Сибирь»). 9 июля 2006 года погибли 125 человек из находившихся на борту аэробуса 203 пассажиров и членов экипажа.

Тогда экипаж уже доложил авиадиспетчеру о посадке, но самолет продолжал катиться даже когда закончилась в/п полоса и врезался в постройки гаражного кооператива.

Обратите внимание — врезался не в ангар аэродромной службы, не в домик для метеонаблюдений — а в кооперативные гаражи. С какой стати их там понастроили?

Выкатывание авиалайнеров за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) — не редкость. Поэтому в этом секторе не должно быть не только кооперативных построек, но даже и построек для аэродромных нужд.

А также в секторе взлета и посадки не должно быть построек, тем более, многоэтажных. Это требует обеспечение безопасности.

— Есть обстоятельства непреодолимой силы. Иногда искусственно созданные. И в Ейске у пилотов был такой форс-мажор. Вот кто из начальства разрешал застройку вблизи аэродрома? Не только в Ейске, но и во многих других городах России, — считает генерал-майор, Заслуженный военный летчик России Владимир Попов:

— На мой взгляд, около пятидесяти, а может и больше аэродромов, аэропортов в стране, которые так застроены, так эксплуатируются и не являются безопасными для жизнедеятельности населения. И когда в связи с этим случаются трагедии — отвечают летчики.

Это не только у нас, в России, происходит. К примеру, аэродромы гражданской и военной авиации в Лондоне. Там все также почти. Потому что раньше на это не обращали внимания. Самолеты были маленькие и легкие, могли и планировать, и садиться, как говорится, чуть ли не на тротуар. И такого ущерба не было при авиапроисшествиях, как говорят юристы, третьим лицам. Хотя такое всегда происходило, даже когда еще «этажерки» летали. Но другое дело, что при грамотной эксплуатации самолетов при эксплуатации воздушного пространства советского времени это всегда сводилось к минимуму.

Но в угоду «демократизации» в 90-х годах и позже на нормы и правила безопасности просто плюнули и забыли, в угоду прибыли. Особенно здесь «отличились» органы местного самоуправления, местная власть. Эта вседозволенность привела к тому, что получили этот плевок обратно. В итоге страдают невинные люди.

Привыкли — «авось проскочит». Вот и не проскочило. А еще все решают за счет энтузиазма и профессионализма летчиков и техников, которым приходится выкручиваться, преодолевая такие искусственные препятствия, созданные в результате коррупции и безграмотности. Ведь любой героический поступок сегодня — это промах или продажность каких-то руководителей.

— Да, большинство просто не понимает, чем это чревато. Вот, в Шереметьево пять лет назад построили взлетно-посадочную полосу. Ко мне много раз обращались люди, жители высотных домов, построенных по курсу взлета и посадки. Я им помогал, рекомендовал, как и куда обратиться. При этом отметил такой интересный и важный момент: они боялись только шума — гремит все, трясется и т. д., когда над их домами самолеты пролетают. А на то, что вдруг что-то откажет и упадет на них, почти никто даже не задумывается. Ведь случись такое, не дай бог, тогда не только 100−150 пассажиров могут погибнуть, но еще и человек триста жителей этой оказавшейся по курсу многоэтажки. И до сих пор решение, исключающее такую возможность, не принято.

Толком ни одного суда не прошло. А кто давал право строить многоэтажные дома на этой, якобы, брошенной земле, на этих «пустырях»? Ведь эти пустыри на самом деле были зоной безопасности взлета и посадки аэропорта Шереметьево. В этой зоне даже коттеджи строить не разрешали в советское время. Даже проведение высоковольтных линий электропередач вблизи согласовывали.

Были СНИПы, нормативы, строительные нормы и правила строительство вблизи аэродромов. В них были заложены основы безопасности функционирования аэродромов и расположенных в близости от них других построек — в интересах жизнедеятельности гражданского населения. Но потом в угоду прибыли и взяток многое решалось в обход этих требований.

— По всем международным и нашим федеральным авиационным правилам, в том числе, по Воздушному кодексу РФ постройки в зоне взлета и посадки самолетов категорически запрещены, — отмечает бывший замминистра гражданской авиации СССР, Заслуженный летчик СССР, президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов:

— Поэтому сейчас задача комиссии, расследующей авиапроисшествие в Ейске, определить — какой чиновник дал разрешение построить многоэтажный дом в зоне взлета и посадки самолетов, на непозволительном расстоянии от аэродрома. Надеюсь, что комиссия в этом разберется, и причастные к этому чиновники понесут наказание.

«СП»: — Но такая проблема стоит в связи не только с аэродромом в Ейске…

— Да, эта проблема стоит в масштабах России. Придется провести инвентаризацию всех аэродромов страны — и гражданских, и военных — и определить, сколько жилых домов в результате подкупа, грубой коррупции госчиновников разрешено было построить в этих опасных зонах. Это является огромным риском. Поэтому главное сейчас — выявление и ликвидация этих рисков.

В международных и федеральных правилах и нормах, которые никто не отменял, расписано все по метрам — минимальные и максимальные значения застроек вблизи аэродромов: их удаленность и высота. Все эти регламенты есть, важно, чтобы они исполнялись. А это уже дела, связанные с исполнительными органами российской власти, которые должны оценивать ситуацию, давать разрешения или запрещать строительство в таких зонах. Во всех этих документах сказано, что ни одно строительство не должно осуществляться без согласования с руководством аэропорта.

Кроме Ейска, наиболее показательный — в отрицательном смысле — аэродром Иркутска. Он расположен в самом центре этого большого города. Там же сплошные нарушения. Если, не дай бог, самолет там начнет падать, то он врежется сразу в несколько зданий, в основном, в жилые постройки.

Это серьезная проблема. Потому что, когда аэропорты в стране только еще строились, были маленькие самолеты, маленькие скорости, маленькие размеры кругов, которые они делали, маневрируя при взлете или заходе на посадку.

По мере развития авиации, самолеты становились больше, росла их мощность, скорость и пассажировместимость — увеличивались и взлетно-посадочные полосы. Наступил критический предел. Но вместо того, чтобы перенести аэродромы на безопасные места, достаточно удаленные от городов, все это продлевали и продлевали, чтобы продолжать принимать более крупные самолеты. А этим приближали и увеличивали все эти искусственные риски

Валерий Цыганков https://svpressa.ru/society/ar...