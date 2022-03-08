Старинные здания Москвы, которые видели Петра I и Наполеона, ч.3

Старинная Москва: здания, которым перевалило за 500 лет

Старинные здания Москвы, которые видели Петра I и Наполеона, ч.1

Старинные здания Москвы, которые видели Петра I и Наполеона, ч.2

18. Палаты Арасланова

Случается, что стоит дом годами и ничем не обращает на себя внимание. Даже под снос его определяют. А потом решат к празднику подновить, колупнут старую штукатурку и откроют под ней наличники палат XVIII века. Так случилось и с этими палатами.

Первым известным в истории домовладельцем древних палат в Брюсовом переулке был «провинциал-фискал» Григорий Арасланов, переуступивший в 1792 году владение представителю княжеского рода Федору Петровичу Сонцову-Засекину за весьма значительную сумму в 1300 тогдашних рублей. В момент сделки дом описывали как строение из камня с железными затворами и, почему-то, железными же сводами.

В 1806 году представитель купечества И.П. Шнур пристроил перпендикулярно палатам, с их правого торца, здание, выходившее своим главным фасадом, декорированным ионическим портиком с арками, на Большую Никитскую улицу.

Затем хозяева менялись, к палатам пристраивали другие строения, фасад штукатурили, все красоты прятали под толстым слоем. К 60-м годам девятнадцатого столетия от былого великолепия последнего здания сохранились лишь арочные элементы первого уровня, а уже к Первой Империалистической войне это строение и вовсе хотели снести, выстроив здесь доходный дом в шесть этажей по проекту зодчего Ивана Гавриловича Кондратенко, но трагические события мирового масштаба внесли свои коррективы.

Должны ли были для этого демонтировать и палаты Арасланова, неизвестно. Что касается самих палат в Брюсов переулке, и это стоит отметить, реставрационные работы провели с особой тщательностью и максимальной достоверностью, о чем свидетельствуют три оконных проема на фасадной плоскости с северной стороны, обращенных на храм Малого Вознесения. Особое внимание обращает на себя портал главного входа, занимающий пространство в полтора уровня, что является диковинкой в градостроительстве Москвы, да и вообще не имеющий в Первопрестольной столице аналогов. Исследователи полагают, что на момент строительства за ним располагался парадный марш, заменивший наружное крыльцо, которое, как раз, и было традиционным в русском зодчестве в XVII столетии. Адрес: Брюсов переулок, 1.

19. Палаты Романовых (филиал исторического музея)

Палаты бояр Романовых на Варварке до реконструкции

Палаты бояр Романовых — единственная сохранившаяся усадьба боярского рода Романовых. Они построены на рубеже XV-XVI веков. Это самый настоящий сказочный терем с высоким крыльцом, окнами, украшенными лепными наличниками, башенкой над сенями. С 1540 года ею владел основатель рода Никита Романович Захарьин-Юрьев.

Легенда гласит, что именно в этих палатах родился первый русский царь из династии Романовых Михаил Федорович.

С 1613 года, когда царская резиденция перебралась в Кремль, усадьбу прозвали «Старым государевым двором». К 1660-м годам палаты серьезно обветшали, а пожар 1668 года остро поставил вопрос о реконструкции. Усадьбу неоднократно перестраивали, обновляли и дополняли. Перенос столицы в Петербург привел палаты Романовых в запустение. Их сдавали в аренду, ремонтировали, снова сдавали. В 1856 году Александр II приказал восстановить палаты, вернув им облик XVI-XVII вв., и основать в них музей бояр Романовых. Музей открылся в 1859 году. После революции 1917 года в палатах основали «Музей боярского быта», который в 1932 году стал филиалом Государственного исторического музея. В этом положении палаты бояр Романовых пребывают до сих пор. Адрес: улица Варварка, 10.

20. Гранатный двор

Первое архивное изображение дома № 3/5 по Спиридоновке относится к 1764 году, однако проведенные в 1970-х гг. археологические исследования выявили, что еще в конце XVII века на этом месте были возведены каменные палаты. Предполагают, что здесь располагались мастерские по производству разрывных артиллерийских снарядов, находившиеся в ведомстве Пушкарского приказа (с 1701 года – Артиллерийского приказа). Здесь же находился склад для хранения боеприпасов. Отсюда наименование – Гранатный двор. Кроме того память об этих мастерских сохраняется в названии Гранатного переулка, который примыкает к Спиридоновке вблизи от того места, где находятся палаты. Есть сведения, что двор собирались перенести подальше от города, но по тем или иным причинам задуманное так и не было исполнено. Слободские палаты Гранатного двора XVII В., 1987-1989 гг.

В 1712 году в Москве произошел большой пожар, сильно пострадал и Гранатный двор. Взорвались пороховые склады, здание практически превратилось в руины. Тем не менее, часть стен сохранилось, и их использовали при возведении новой постройки. Существует другая версия, согласно которой у палат было не производственное, а административное назначение. Они являлись приказным корпусом для проживания чиновников военного ведомства на территории "Гранатного двора". Сам же двор, скорее всего, располагался ниже по переулку. Так или иначе, здание нуждалось в перестройке и вновь возведенное на этом месте строение, почти не напоминало те палаты, что стояли здесь до пожара. Об их существовании напоминали лишь кирпичные своды в нижнем этаже, оставшиеся местами оконные проемы и фрагменты декора. Вид палат Гранатного Двора

Согласно архивным данным в середине XVIII века домовладение принадлежало князю М.С.Долгорукому, позже здесь селились купцы, а затем был дом причта церкви "Большое Вознесение". В 1930-е гг. здание подвергалось неоднократным переделкам, причиной которых стало, прежде всего, устройство здесь коммунального жилья. В 1973 году, когда, в ходе предварительных реставрационных работ по восстановлению памятника, находившегося к тому моменту в плачевном состоянии, были обнаружены свидетельства, позволившие определить датировку здания, было принято решение вернуть палатам первоначальный облик конца ХVII – нач. ХVIII вв.. Работы по реставрации проводились здесь в 1970-х и в 1990-х гг. Реставраторы воссоздали планировку здания того периода, сводчатые перекрытия этажей, высокую вальмовую кровлю. Со стороны восточного фасада восстановили каменное крыльцо с шатровой кровлей, а вдоль западного фасада – двухэтажную галерею (гульбище), оформленную аркадой в первом этаже. Фасады палат украшает белокаменный декор, довольно скупой, что говорит в пользу производственного назначения здания: трехчастный карниз опоясывает здание, оконные и дверные проемы обрамлены широкими профилированными наличниками, вертикальный ритм здания поддерживают плоские лопатки. Культурный слой палат XVI в.—XVII в. является памятником археологического наследия федерального значения и охраняется государством. До недавнего времени тут были офисы, и даже подойти близко к зданию было невозможно - забор и охрана. Теперь Гранатный двор доступен во время проведения мероприятий, работает в качестве культурно-выставочного центра



Адрес:ул. Спиридоновка, дом 3-5, стр. 1.

21. Палаты Симона Ушакова

Палаты Ушакова

Двухэтажное красное здание с белыми наличниками в стиле «русское узорочье» находится в самом центре Москвы, рядом с парком Зарядье. Палаты были выстроены в усадьбе, принадлежавшей в 1652 году богатому купцу Ивану Чулкову. Возможно, строителем дома был следующий владелец двора Дмитрий Казаков. Они оба являлись членами гостиной сотни – привилегированной корпорации русского купечества. Глушков С.Г. Вид с Никитникова переулка на палаты Симона Ушакова в Китай-городе в XVII веке. 2010 год

Есть предположение, что в 1673 году купеческие палаты были переданы ведущему иконописцу того времени, «царскому изографу» Симону Федоровичу Ушакову, который устроил в них иконописную мастерскую. Имя Симона Ушакова в истории древнерусского искусства стоит в одном ряду с именами Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия. Тут необходимо сделать оговорку. Большинство исследователей полагает, что Симон Ушаков не был владельцем палат, и красивое название придумано в 1920-х годах реставратором П.Д. Барановским, чтобы спасти памятник архитектуры.

В 1667 году он обратился к царю с челобитной, в которой сообщал: «По твоему великого государя указу, даютца мне – холопу твоему – твои государевы иконные дела и ученики; а дворишко у меня, холопа твоего, малое и в грязи в Китае городе, и хоромишак построить для иконново писма и для учеников негде». Просьба Симона Ушакова была уважена, и он получил бывшее владение Ксении Юдиной на Посольской улице (ныне Никольский переулок). Однако в 1672 году иконописец должен был уступить этот двор царскому тестю, ближайшему боярину Кириллу Полуэктовичу Нарышкину. Возможно, взамен «царскому изографу» достались бывшие каменные палаты купца Ивана Чулкова в Ипатьевском переулке. Так это было или нет, нам достоверно не известно, однако авторы авторитетного издания «Памятники архитектуры Москвы. Кремль. Китай-город. Центральные площади» пишут об этом, не делая никаких оговорок о городской легенде. Цесевич А.П. Палаты Симона Ушакова. 1973 год

В начале XIX века палаты значительно перестроили: на втором и третьем этажах были разрушены своды, пробиты новые окна и дверные проемы. Именно тогда был утрачен богатый декор XVII века. В 1829 году в доме разместилось одно из училищ Московского университета. Старинные палаты стали похожи на здания типичной застройки того времени. Каменный флигель, возведенный на границе с соседним владением примерно в то же время, что и сами палаты, был надстроен вторым этажом. Когда-то флигель был объединен с палатами с помощью монументальных ворот с арочными проемами, над которыми помещался переход с небольшим помещением над проездом. В советское время палаты Симона Ушакова находились в аварийном состоянии. Только интуиция, профессионализм и невероятная любовь к Москве реставратора П.Д. Барановского сохранили для нас памятник архитектуры XVII века. В XIX веке здание серьезно перестроили. Поскольку палаты были приспособлены под жилье, состояние их оказалось просто катастрофическим. Ни тебе древности, ни красоты – печальные руины, да и только! На том заседании Петр Дмитриевич предложил: «Чтобы в одночасье не снесли, надо осуществить полное исследование и фрагментарную реставрацию по фасадам. Будут видеть, что это памятник, и когда-нибудь доведут дело до конца». В тот день Барановский предложил нашему вниманию эскиз, на котором они смотрелись замечательно. И закипела работа. Небольшими, по три метра, кусками мы реставрировали здание, и ценность его становилась очевидной. Ведь не снесли – Барановский оказался прав!» Вид палат до реставрации. Вид до реставрации. Съёмка 1950-х гг. Вид после реставрации 1960-х гг. Съёмка 1970-х гг.

В 1968 году во двор усадьбы из соседнего Никольского переулка было передвинуто одно из зданий Боровского подворья, построенное в середине XVII века. Это было связано с возведением огромного административного корпуса ЦК КПСС — тех самых «цековских палат». Сохранились фотографии, на которых палаты Симона Ушакова выглядят просто ужасно. Окна дома не совпадают со старыми наличниками, они как будто наложены поверх наличников и разрушают их почти наполовину. В ходе реставрации палаты Симона Ушакова, занятые в то время госучреждениями, не расселялись, и работы проводились только на фасадах, поэтому возможности переносить окна не было. В начале 80-х годов XX века реставраторы вернули палатам их первоначальный облик. К счастью, сейчас этот памятник архитектуры XVII века прекрасно отреставрирован. Сегодня вдвойне удивительно встретить возле несуразного высокого советского «исполина» аккуратные старинные каменные палаты. Можно немного пофантазировать и представить, как почти четыре столетия назад вдоль красной линии небольшого китайгородского переулка был выстроен этот дом. Как хозяин палат, споря с зодчим, просил его как можно богаче украсить фасады, особенно те, что выходят во двор. Согласно исследованиям реставраторов, парадный фасад палат Симона Ушакова был обращен не на улицу, а во двор. Каких украшений здесь только нет! В наши дни в здании палат Симона Ушакова размещено казначейство.

Адрес: Ипатьевский переулок, 12, стр.1.

22. Палаты Сумароковых

Официальное название этого памятника — городская усадьба Сумарокова- Тюляевой. Дом в Белом городе между Большой Никитской и Тверской улицами, стоящий в глубине двора, неоднократно перестраивался, в настоящее время представляет собой небольшой полутораэтажный (с заглублённым в землю первым этажом) эклектический особняк, декор фасадов которого выполнен в псевдо-барочной стилистике. Однако в северном углу нижнего этажа здания находятся каменные палаты XVII или начала XVIII века, принадлежавшие старинному дворянскому роду Сумароковых. В 1716 году дом принадлежал сыну Панкратия Петру Сумарокову (1692-1766) – крестнику Петра I, ставшему отцом прославленного поэта и драматурга Александра Сумарокова (1717-1777), который провёл в этом московском доме своё детство. В 1711 году П. П. Сумароков поступил на военную службу сначала солдатом в Нарвский пехотный полк, затем в том же году переведён драгуном в Луцкий драгунский полк, где он произведён в капралы и унтер-офицеры. В 1712 году получил сначала звание прапорщика, а затем поручика Вологодского драгунского полка. В 1722-1724 годах был пажом при государыне Екатерине Алексеевне, в 1726-1728 годах в звании капитана служил в Кавалергардском полку, после чего вышел в отставку майором. С 1737 года служил в Московской канцелярии конфискаций, в 1762 году уволен с должности главного судьи Канцелярии с награждением чином действительного тайного советника. Принадлежит к числу немногих соратников Петра, доживших до 1760-х годов. Нынешний вид усадьбы базируется на основе палат XVII века. О возрасте постройки говорят наличники на левом торце здания. Его много раз перестраивали. В XVIII веке хозяин — секретарь губернской канцелярии А. Казаков, сделал с правой стороны палат пристройку. На плане 1777 года, в год смерти А. П. Сумарокова, дом показан одноэтажным. В 1808 году его приобрела Е. П. Энгельгардт – жена генерал-майора Л. Н. Энгельгардта, служившего под началом светлейшего князя Г. А. Потёмкина, графа А. В. Суворова и графа П. А. Румянцева. На дочери Энгельгардтов Анастасии женился поэт Е. А. Боратынский. Чета Баратынских жила в доме Энгельгардтов в 1826-1836 годах. Тогда это было двухэтажное здание в стиле строгого классицизма с низким первым этажом и двумя входами. Перед домом был разбит сад, украшенный мраморными статуями. У Боратынского бывали А. С. Пушкин, князь П. А. Вяземский, Д. В. Давыдов.

После Энгельгардтов хозяином дома стал князь П. А. Голицын, при котором здание получило существующий вид. Дата окончания работ выложена по фасаду: «4 октября 1853 года». В 1860 дом приобрёл губернский секретарь А. В. Станкевич, брат поэта и философа Н. В. Станкевича.

В 1923-1959 годах здесь жил и работал архитектор И. В. Жолтовский. На фасаде дома установлена мемориальная доска в его честь. С 1959 по 1977 годы в доме размещался читальный зал Центрального государственного исторического архива Москвы.

К 2008 году здание, памятник федерального значения, отреставрировано институтом «Спецпроектреставрация» по заказу ООО «Валентин Юдашкин». В самом начале 2000-х усадьбу серьезно отреставрировали, восстановили элементы оформления палат XVII века. С 2010 года в здании расположено Императорское православное палестинское общество.

Адрес: улица Забелина, 3.

23. Палаты Долгоруковых

Палаты Долгоруковых

Многие палаты XVII века в следующем столетии были перестроены. Такая судьба у палат Долгоруковых. Фото палат 1985

Этот особняк в стиле барокко построен на основе палат предыдущего века. Между тем, сами палаты стоят на подклете XVI века, и подклет этот прекрасно сохранился. С начала XVIII века хозяева дома менялись часто. Архитекторы Д.П.Сухов и Н.Д.Виноградов считали, что в XVII столетии палаты принадлежали В.И. Стрешневу,

тестю царя Михаила Фёдоровича, заведовавшему Приказом золотых дел, а затем К.П. Нарышкину, воеводе и деду Петра Великого.

В начале XVIII в. этими палатами владели Бутурлины, потом генерал-майор князь К.С. Кантакузен,

потомок древнего византийского рода, представители которого обосновались в России после Прусского похода Петра I.

В 1744 г. палаты были куплены капитаном Бутырского пехотного полка князем А.А.Долгоруковым.

Он являлся потомком тех самых Долгоруких, которые вели свой род от основателя Москвы, сидящего теперь на вечном коне перед столичной мэрией.

Князь А. Долгоруков через несколько лет он приобрёл два соседних участка и начал перестраивать старые палаты, значительно их увеличив.

Долгоруков перестроил палаты, поручив архитектору В.Я. Яковлеву создать дворец в стиле пышного елизаветинского барокко.

Дворец вышел на славу — фасад и план этого здания великий русский зодчий Матвей Казаков поместил в свой альбом наиболее примечательных строений Москвы. После этого переустройства в центре дома сделан каретный въезд, который отделял старую часть дома от новой. Гости въезжали на карете в здание и по боковым лестницам поднимались в вестибюль. Долгоруков умер в 1782 г. и после его смерти в начале XIX века этот дом оказался предметом судебной тяжбы, в связи с чем была составлена подробная опись владения. Фото 1955 год.

Пожар 1812 года дом не тронул, Наполеон разместил здесь управление французской полиции. Позже в этом доме состоялся суд над русскими поджигателями Москвы. Подобные процессы были описаны в «Войне и мире». Затянувшееся судебное дело о наследстве закончилось лишь в 1818 году, и новым хозяином стал отставной капитан князь М.М.Долгоруков, племянник предыдущего владельца.

Человек он был жестокий и вздорный, за издевательства над своими крепостными его сослали в Вятку, а усадьба вновь оказалась в ведении опеки.

В дальнейшем, после смерти М.М.Долгорукова в 1841 г., владение перешло в купеческие руки и стало использоваться для хозяйственных и торговых нужд. В начале XX века под палатами случайно обнаружили подземную галерею, где на полу лежали несколько старинных книг и палка с золотым набалдашником.

Старожилы дома утверждали: ещё в 1905 году плита в полу поднималась, и в галерею можно было проникнуть.

Во время последующих ремонтов плиту замазали цементом.

Этот вход Игнатий Яковлевич Стеллецкий, археолог и исследователь подземной Москвы, обнаружил в нижнем этаже дома, в той комнате, где в стенах и потолке были вмурованные кольца, но получить разрешение на вскрытие плиты, как ни бился, не смог. В 30-х годах XX века рядом с домом Долгоруковых построили многоквартирный жилой дом, из-за чего пришлось разобрать угол самой древней части палат. В 90-х годах дом Долгоруковых отреставрировали, но шахта лифта жилого дома не позволила восстановить утраченный угол. Бывший главный фасад палат XVII выделен реставраторами белым цветом. Сейчас дворец Долгоруковых после долгих лет запустения отреставрировали и увидеть его можно, зайдя через арку во двор. Общий вид

Адрес:Колпачный переулок, 6, стр. 2.

24. Белые палаты на Пречистенке

Белые палаты

Среди строений в стиле ампир и классицизм на Пречистенке, выделяется одно: белое двухэтажное здание с аркой и полуподвалом под шатровой крышей. Это Белые палаты, памятник архитектуры XVII века. Оно резко отличается от расположенных поблизости классицистических и ампирных построек: белокаменные толстые стены, кованые решетки на окнах, небольшие, словно бойницы, оконные проемы – все это говорит нам о древности этого дома. Действительно, это не просто городская усадьба, а палаты XVII столетия, чудом сохранившиеся до нашего времени. Термин «палаты» означает жилые или административные строения русского Средневековья. В отличие от деревянных «хором» и прочих жилых зданий того времени, палаты строились на века – из камня или кирпича. Позволить себе роскошь в виде каменных палат могли лишь представители наиболее зажиточных боярских родов. Палаты на Пречистенке были выстроены в два этапа: с 1685 по 1688 и с 1712 по 1713 годы. Когда-то они стояли на самой бровке крутого оврага ручья Черторыя. По месту современного Бульварного кольца до конца XVIII века проходила крепостная стена Белого города, у подножья которой – в районе нынешнего Гоголевского бульвара – тек ручей Черторый. Весной этот капризный ручеек разливался, подмывая стенки оврага: таким образом, вплоть до конца XVIII столетия в начале Пречистенки сохранялось понижение рельефа местности.

Заказчиком палат стал князь Борис Прозоровский – видный придворный деятель, член нескольких посольств, доверенный человек Петра I. Отец Прозоровского был воеводой в Астрахани, когда туда вторглись войска бунтовщика Степана Разина. Не пожелавший встать на строну мятежников, воевода был сброшен с крепостных стен, а двух его малолетнего сыновей на сутки повесили за ноги. Старший сын после пытки был также казнён, а младшего, Бориса, умолил не убивать астраханский митрополит. Впоследствии Борис сделал прекрасную придворную карьеру: он был приближенным человеком сначала царя Федора Алексеевича, а затем и его брата – Петра I. Фото 1930-х годов

На рубеже XIX-XX вв. в здании Белых палат был трактир, потом кинотеатр, в советское время дом сделали жилым. После революции здесь, в коммунальных и отдельных квартирах, поселились московские семьи, даже не подозревавшие о древности своего жилья. В 1972 году в Москве ожидали приезда президента США Ричарда Никсона. В центре города, велись работы по подготовке к встрече важного гостя: ремонтировались фасады, сносились ветхие здания. На стрелке улиц Пречистенки и Остоженки и поблизости городскими властями были замечены сразу три подобных кандидата под снос, в том числе и неказистый жилой домик в начале Пречистенки. Перед самым сносом выяснилось, что в этом забытом всеми пречистенском старожиле еще угадываются черты роскошных палат XVII века. За спасение здания бились московские реставраторы. Требовалось доказать историческую ценность древней постройки. Архитекторы Дина Василевская и Елена Трубецкая работали не покладая рук в тяжелых условиях: жильцы дома часто встречали исследователей отнюдь не гостеприимно. Титанический труд многих деятелей искусства, а также помощь студентов Московского университета помогли спасти, казалось бы, обреченное здание. В 1995 году оно было отреставрировано, и сейчас мы видим его таким, каким оно предстало взору князя Прозоровского. Сегодня в Белых палатах располагается Департамент культурного наследия Москвы, а также выставочный центр.

Адрес: ул. Пречистенка, 3, стр. 1.

25. Палаты Сверчкова

Палаты Сверчкова сегодня

Красное двухэтажное здание под зеленой крышей с белокаменными наличниками можно отыскать в одном из переулков Покровки. Это палаты купца Сверчкова, который вложил много средств в строительство Успенской церкви на Покровке.

Церковь эта смогла пережить нашествие Наполеона. Ее не тронул пожар 1812 года, но снесла власть большевиков в 1936 году. Выстроены купцом И.М. Сверчковым в последней четверти XVII в. на основе палат на белокаменном подклете рубежа XVI-XVII вв. Здание было поставлено в глубине большой усадьбы с садом и прудами, доходившей до улицы Покровки. В XVIII в. усадьбой владели И.Д. Алмазов, камергер и сенатор А.Г. Жеребцов, в 1778 палаты перестроены для Каменного приказа, с 1813 в них находилась Комиссия для строений в Москве. Палаты реставрированы в конце 1970-х гг. с восстановлением облика XVII в. Прямоугольный объём имеет шатровую кровлю над парадным входом с лестницей. Декор фасадов в формах «узорочья» XVII в. включает карнизы с поребриком, угловые лопатки и пучки колонок, наличники с колонками и килевидными кокошниками, киоты над входами. Большинство помещений имеет сводчатые перекрытия. В залах второго этажа сохранилась лепнина XIX в. Владельцы палат менялись очень часто, в здании размещались различные конторы и учреждения. Палаты перестраивали. В 70-х годах прошлого века палаты Сверчкова отреставрировали. С 1978 года до наших дней здание занимает Государственный дом народного творчества.

Адрес: Сверчков переулок, 8, стр. 1.

26. Храм Косьмы и Дамиана и Палаты в Шубине

В архивных документах впервые упоминание храма святых чудотворцев Космы и Дамиана, что в Шубине, встречается в 1625 году. Тогда храм был деревянным и имел приделы Николая Чудотворца и священномученика Поликарпа. В апреле 1626 года храм был уничтожен пожаром, истребившим и соседние церкви Воскресения на Вражке и пророка Елисея. В 1626 году на месте сгоревшего стали строить новый каменный храм. С этого года он и числится в приходно-расходных книгах Патриаршего приказа.

Несмотря на то что главный престол нового храма был освящен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, среди москвичей он по-прежнему был известен как храм Космы и Дамиана — по перенесенному сюда из сгоревшего деревянного храма престолу, посвященному этим святым. Космодамианский престол до 1858 года располагался в трапезной части. И хотя в официальных документах храм некоторое время именовался как «Благовещения Богородицы в Шубине между Тверской и Большой Дмитровкой», но уже к ХVIII столетию обычной стала формулировка «Церковь Космы и Дамиана, в Шубине, за золотою решеткою, придельная, а настоящий храм Благовещения». Храм в 1882 году. Фотография из альбома Николая Найдёнова

Вероятно, строительство первого каменного храма затянулось, так как обнаруженный реставраторами орленый кирпич в кладке здания обычно датируется серединой ХVII века. Тем не менее, к 1657 году здание уже было достроено.

В 1631 году, по свидетельству писцовых книг, на церковном земельном участке находились церковь, кладбище, дворы священника, диакона, сторожа, просвирницы. Церковь с кладбищем занимала участок 19 на 19 саженей. В приходе числилось 48 дворов. Некоторые исследователи полагали, что в 1812 году, когда в Москву вошли французы, церковь Космы и Дамиана в Шубине разделила участь сгоревшей столицы. Однако, как свидетельствуют документы, храм чудом сохранился в общемосковском пожаре и даже не был разграблен захватчиками. Это редкий случай, когда здание уцелело во время пожара, в то время как все соседние строения пострадали.

В сентябре 1812 года у стен церкви Космы и Дамиана по «повелению французского начальства» наполеоновские солдаты расстреляли «зажигальщиков Москвы» — случайно схваченных на улицах и обвиненных в поджогах москвичей. По свидетельству современников, «безвинные жертвы смерть претерпели» перед изображенной снаружи на церковной стене иконой Спасителя… Обратите внимание на серое здание. Там как раз палаты, о которых расскажу ниже. Благодаря тому, что храм сохранился почти в неприкосновенности, церковная жизнь в нем была быстро восстановлена. В 1818 году рядом с церковью по линии переулка был поставлен двухэтажный каменный ампирный дом для жилья священника, дьякона и просвирни. 23 апреля 1922 года «для помощи голодающим» из церкви было изъято «7 пудов 19 фунтов 70 золотников серебра, 1 бриллиант, 40 драгоценных камней, риза с драгоценными камнями и крест с алмазами». В 1929 году храм был закрыт. До 1966 года в здании церкви находилось книгохранилище Библиотеки иностранной литературы, а затем, до 1993 года — типография ХОЗУ Министерства культуры РСФСР. Только это и спасло храм от окончательного разрушения, о чем свидетельствует сегодня установленная на здании мемориальная доска. Интерьер церкви был приспособлен под нужды типографии, к зданию сделана пристройка. У алтарей храма была устроена площадка для выгула собак. В 1932-33 годах до второго яруса была разрушена колокольня. Рядом, вплотную к храму, пристроен высокий жилой дом с рестораном «Арагви». А в конце 1950-х годов церковь предполагалось снести полностью. В одной из московских газет за 1958 год сообщалось: «Вместо церковного здания по Столешникову пер., ныне занятого Библиотекой иностранной литературы, и других старых домов за ним до Пушкинской улицы будет построен многоэтажный жилой дом». Этот проект не был осуществлен. В том же 1958 году в храм была переведена типография Министерства культуры. На этом настоял главный инженер типографии В.А. Светлов, лично решивший вопрос с министром культуры СССР Е.А. Фурцевой. Он же распорядился замазать краской роспись в храме, чтобы ее не уничтожили. Большая часть росписи была успешно восстановлена в середине 90-х годов XX века. В 1970-х годах был снесен двухэтажный дом причта, выходивший фасадом на Столешников переулок.

В 1977-1979 годах в храме проводились реставрационные работы (автор проекта реставрации — архитектор О.В. Череватая). Был частично восстановлен облик главного храма, реставрировано его завершение с барочной главкой и золотым ажурным крестом. Ограда церкви, появившаяся в ХVIII в., неоднократно заменялась при очередных ремонтах. Во время реставрации она была частично восстановлена в своем последнем варианте. В ноябре 1992 года из храма вывезли типографские станки, в северном приделе был освящен престол для совершения Литургии. Реставрационные и восстановительные работы в храме проводятся по сей день. А теперь перейдем к этому серому зданию. Истинное чудо московского краеведения – древние палаты в Шубине, пока более известные как ресторан «Арагви». Огромный сталинский дом, один из парадных элементов безжалостного Генплана-35, скрывал в своих недрах роскошный дворец времен Алексея Михайловича Романова.

На самом деле специалисты знали о том, что восточное крыло дома № 6 по Тверской улице возведено с использованием стен гостиницы «Дрезден» (в недрах занимающего основную часть здания Главмосстроя сохраняется старорежимный вестибюль с атлантами). А гостиница, в свою очередь, построена на основе жилого дома XVIII века. Вот, собственно, и все, что было известно до 2004 года. Живописные ромашки. Роспись, найденная при расчистке стен.

В 2004 году ресторан «Арагви», находящийся в этом доме, закрылся на ремонт. Архитектор, ведавший переоборудованием ресторана, обратил внимание на явную дремучесть белокаменных сводов подвала. Найти их можно следующим образом:вход в здание с Тверской площади, справа от Юрия Долгорукого. Почти квадратный в плане объем палат располагается внутри нынешнего здания (на расстоянии нескольких метров от выходящего на площадь фасада). Снаружи его можно увидеть, только заглянув с Тверской улицы в первую (от площади) подворотню дома № 6. Гладкая, оштукатуренная стена с тремя простыми окнами — это и есть палаты в Шубине, их первый этаж. А ниже уровня земли скрывается могучий подвал-подклет памятника. Удивительно основательные стены, тяжелые белокаменные своды, вековая древность, которую сразу чувствуют не только специалисты, но и люди, к архитектуре ни малейшего отношения не имеющие. После реставрации 2016 года

По справочной информации, палаты, составляющие основу дома № 6, были построены в приходе церкви Косьмы и Дамиана в Шубине, древней вотчине боярина Иакинфа Шубы, полководца князя Дмитрия Донского. Кто владел этим участком в XVII веке, пока неизвестно, но это человек, построивший себе настоящий дворец. В процессе натурных изысканий постепенно прояснились структура и долгая строительная история здания. В основе хитрого хоровода разновременных пристроек скрывается так называемая «сложная тройня», то есть сени с тремя залами по обе их стороны. Таким образом, обычные сени здесь превращаются в длинный коридор, разделенный на переднюю и заднюю половины. Наиболее известные постройки этого типа – палаты Симона Ушакова и Аверкия Кириллова — имеют только по две комнаты с каждой стороны. Часть стен подклетного, нижнего, яруса выложена из белого камня. Вскоре после постройки помещения этого этажа были углублены вниз, очевидно, для создания ледников, и устроена широкая каменная лестница (не сохранилась). Раскрытый реставраторами декор окон. 2014 г.

Верхний, парадный этаж сложен из большемерного кирпича, клейменного орлами и единорогами (именно они позволяют датировать памятник серединой XVII века). Половина помещений этажа сохранила высокие своды с распалубками, обнаружены остатки богатых кирпичных обрамлений окон и порталов, в том числе и в интерьере палат. В закладках старых проемов было много тесаного фигурного кирпича, оставшегося от разобранных частей здания. Интерьеры после реставрации 2016 г.

В стенах «тронного зала» множество ниш-печур (небольшие ниши на внутренней поверхности стены, игравшие роль встроенного шкафчика для хранения мелкой утвари), включая одну горизонтальную, богато оформленную, словно устроенную для хранения какой-то отдельной реликвии. Вдоль оконных откосов тянутся валики кирпичных обрамлений — для XVII века большая роскошь. В центре свода — розетка, выложенная рядами концентрических окружностей. На восточной и северной стенах палаты обнаружены два богатых портала. Один из них образован квадратными ширинками, внутри находятся резные вставки — кресты и восьмиконечная звезда. Над верхними ширинками проходит ряд арочных нишек, в них живописные ромашки (пока неизвестно, каков был их первоначальный цвет, но сейчас они выглядят черными). В прямоугольном поле вокруг арки проема также живопись: растительный орнамент простого рисунка. Не Васнецов и не Билибин, а живая история: желтые и зеленые дворовые лопухи. Подобные фрагменты живописного убранства жилого интерьера допетровского времени имеются в Потешном дворце, а среди слободских памятников Москвы это первая такая находка. После реставрации 2016 года

С 2005 года палаты реставрировались, но при этом менялись заказчики и подрядчики. И только в последние годы появились новые представители заказчика, которые не стали спорить с реставраторами и доверились их решению: согласились с необходимостью расчистки фасада и поняли, что сохранение древности в ее первозданном виде и есть основная задача. Интерьеры после реставрации 2016 г.

Автор проекта, архитектор Надежда Ивановна Даниленко, говорит: "Мы свою задачу определили просто: сохранить сохранившееся. Памятник был в таком запущенном состоянии, что основные силы ушли на решение технологических проблем, таких как сырость, биопоражение кладки. Мы исправили некоторые прежние ошибки, раскрыли наиболее интересные детали XVII века, но не добавили ничего нового. Всё ценное, что сохранялось к нашему приходу на объект, законсервировано до лучших времен". Световой фонарь.

В итоге, памятник был спасен, а на конкурсе "Московская реставрация 2016" палаты получили сразу три награды: за лучший проект реставрации и приспособления, за лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ и за научно-методическое руководство и научно-исследовательскую работу. Раскрытые своды палат в Шубине. Интерьеры до реставрации 2016 г. Квадратный в плане объем палат, располагающийся внутри нынешнего здания

Вот теперь пожалуй все... хотя я не уверена, что смогла охватить все, что надо. Но и на этом спасибо)))