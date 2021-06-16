О чем не договорились Россия и Америка

Вилла Ла-Гранж пока еще только ждет прибытия высоких делегаций, но уже сегодня стало понятно, что русские и американцы не смогли договориться по принципиальным вопросам. Это значит, что рабочие группы по подготовке саммита не смогли заранее выработать единую точку зрения по основополагающим проблемам — следовательно, саммит сведется к декларации позиций каждой из сторон.

Да, будут некие вещи, по которым мы пойдем друг другу навстречу, но эти вещи не будут принципиальными. В итоге Джо Байден проведет свою пресс-конференцию по итогам саммита, а Владимир Путин — свою. И это самый значимый маркер итогов будущей встречи в Женеве.

Главная задача для американцев — оторвать Россию от Китая. И тут стоит рассказать одну историю из недавнего прошлого и настоящего, которая у всех на слуху, но народ оценивает ее совершенно неправильно. Иначе говоря, давайте-ка наконец-то соберем тот паззл, который давно уже сложился в экспертном сообществе.

И начнем мы с Майдана. Нет, не с его последствий, о которых уже наговорились до изжоги, а совсем о другом.

Итак, 2014 год. В Киеве революцiя гiдностi, Крым собирает чемодан и отчаливает в Россию вместе с вокзалом и пляжами, в Одессе гестаповскими методами и совершенно безнаказанно убивают инакомыслящих украинцев, на Востоке Украины вспыхивает полноценная гражданская война.

Примерно в это же время, в 2014 году, в России принимают принципиальное решение о строительстве газопровода «Сила Сибири». Идет утряска деталей проекта с китайскими партнерами — и как только этот процесс успешно завершается, в 2015 году Москва принимает решение о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (АГЗ), первую технологическую очередь которого запустили пару дней назад.

Помните тот многоголосый вой в 2015-2016 годах по поводу явно низкой цены на газ для Китая? Сетевые хомячки моментально стали экспертами в газовой сфере, с пеной на передних резцах доказывая, что Путин продал Россию китайцам задешево?

Те же, кто предлагал дождаться деталей газового контракта, были оплеваны по самую макушку — дескать, какие еще доказательства вам нужны? Путин продал всю Россию и вот-вот сдаст Курилы японцам, а Калининград немцам и полякам.

Тут стоит отметить несколько важнейших вещей. Во-первых, контракт с китайцами утрясали так долго только потому, что Россия была согласна продавать в Поднебесную исключительно чистый метан — а все остальные вкусности из природного газа должен извлекать АГЗ. Вкусностей в природном газе неприлично много — в том числе и гелий, который будет производиться на АГЗ в объеме 60 млн тонн в год. Первая технологическая линия из шести — это именно гелий.

Во-вторых, весь этот проект с «Силой Сибири» и АГЗ — часть подготовки индустриального и технологического рывка Китая. Если заглянуть в решения Всекитайского собрания народных представителей в марте 2021 года, то мы увидим очень интересную картину:

"Китай повысил ставки в своей технологической гонке с США, поскольку лидеры изложили планы по ускорению развития передовых технологий от чипов до искусственного интеллекта и квантовых вычислений в течение пяти лет.

В проекте экономического плана, представленном на ежегодном законодательном собрании страны, чиновники заявили, что будут увеличивать расходы на исследования и разработки более чем на 7% ежегодно в течение пяти лет до конца 2025 года. Это будет составлять более высокий процент валового внутреннего продукта, чем в предыдущем пятилетнем периоде."

Иначе говоря, план 14 пятилетки на 2021-2025 годы предусматривает ряд серьезных шагов по преодолению зависимости китайской промышленности от западной технологической базы. На март 2021 года в суверенном фонде Китая находилось 3,7 трлн долларов — и 1,5 трлн долларов Китай намерен потратить на прорыв в этой сфере в ближайшие пять лет.

Эти полтора триллиона означают около трехсот новых заводов по производству элементной базы для микроэлектроники. Микроэлектроника — это полупроводники, в производстве которых применяется огромное количество гелия; именно поэтому первая технологическая линия, запущенная на АГЗ, предназначена для производства этого газа.

Сегодня 52% гелия в мире производят Соединенные пока Штаты — и они обязательно используют этот фактор для сдерживания развития Китая. Вот чтобы этого не было, Россия и строит АГЗ, на котором, кроме гелия, будут производиться и другие полезные штуки с высокой добавленной стоимостью — в том числе и для развития российской элементной базы в микроэлектронике.

Напомню, что первые признаки будущего давления со стороны Запада китайцы ощутили еще при Обаме. Тогда это были первые, почти полушутливые намеки — а поскольку мы обращали внимание только на то, что говорила незабвенная Джен Псаки о России, ее пассажи в сторону Пекина оставались вне фокуса нашего внимания. А Псаки проходилась по китайцам со всей своей непосредственностью, заставляя китайских ватников откладывать кирпичи в суверенных соцсетях — в этом нам «повезло» точно так же, как и китайским патриотам.

В-третьих, оцените масштаб АГЗ. Это второй по размерам завод в мире — и первый по объемам производства гелия. Если же к АГЗ добавить проект «Сила Сибири-2» для поставок газа с Ковыктинского и Чаяндинского месторождений, а так же Эльгинское месторождение каменного угля в Якутии и связанное с его разработкой расширение пропускной способности АЯМа, БАМа и Транссиба (тот самый «Восточный полигон»), то картинка партнерства с китайцами выглядит уже совсем иначе — и это еще без совместных военных учений и совместного патрулирования акваторий разных морей, от Средиземного до Японского.

Резюмируя, следует отметить вот что: стратегическое партнерство России и Китая началось задолго до нынешней торгово-экономической войны Запада против Пекина. Иногда развитие партнерства шло ни шатко, ни валко; иногда оно ускорялось, вплоть до выработки единой стратегии в рамках ШОС и БРИКС — но ни разу не ставилось под сомнение ни в Москве, ни в Пекине.

С одной стороны, я понимаю американцев, которые собственноручно вырастили себе глобального конкурента. С другой стороны, любые попытки оттянуть нас с Дальнего Востока за счет Украины на красивом и коротком российском поводке просто бессмысленны — Путин в недавнем интервью дал четко понять, что нынешняя Украина является раковой опухолью, способной убить даже самый крепкий организм, будь то НАТО или Евросоюз. Или даже Россия.

Да, брать Украину под контроль необходимо, вот только не по сценарию Запада. Не случайно риторика российской власти в последние месяцы резко поменялась — это значит, что в Кремле приняты принципиальные решения по поводу будущего Украины. Мало того, в последние дни в публичной сфере снова начал активно проявляться Владислав Сурков — а он, напомню, один из самых ярых сторонников силового решения по Дурненьке.

Возвращаясь к китайцам, могу сказать вот что: мы видим только публичную часть нашей совместной стратегии. Что остается ниже ватерлинии, неизвестно от слова «совсем» — и мы вряд ли когда-нибудь узнаем, какие из западных или отечественных китайских технологий передают нам китайцы в ответ на выстраивание нами той же СПРН (системы предупреждения о ракетном нападении).

И вот теперь, зная все это, можно ли быть уверенным в том, что Байдену удастся оттащить Россию от столь плодовитой коровы, как Китай?

Ну так что, друг Си, положить тебе немного Германии? И еще Британии сверху, для лучшего вкуса?

https://24hok.ru/articles/717-...