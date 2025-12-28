Два приговора кулака из Кировской области в 1930 и 1937

Очередная «невинная» жертва Сталинских репрессий. Архивно-следственное дело кулачка из Лажской стороны Кировской области. Либеральный историк пишет о нём прямо с придыханием. Вот же, Сталин уничтожил лучших людей. А в колхозы собрались одни лодыри и пьяницы!

Метод исторического поиска, конечно, потрясающий.

Опираются граждане историки на «Книгу памяти жертв политических репрессий». И вот беда, по Лажскому сельсовету упомянуто всего пять семей раскулаченных. Впрочем, историков это не огорчает:

«Разумеется, на деле раскулаченных было гораздо больше, просто документов не сохранилось».

Откуда они это берут? Как узнали, что раскулаченных было больше? Но главное верить – всех сослал товарищ Сталин в сибирский ГУЛАГ!

Историк приводит статистику, что на 1929 год в том районе было всего семь колхозов. В основном в артели переписывались уже действовавшие там коммуны, один из первых колхозов – бывшая коммуна «Вперёд».

Но уже через год в районе 58 колхозов на 708 дворов! Понятно, по версии либерального историка в колхоз шли по принуждению. Оцените чудесный пассаж:

«Рассказывали, партийный работник давал лист бумаги для заявления и со стуком ложил на стол пистолет. Против такого веского аргумента нечего было возразить».

Там в рассказе много чудесного. И как, якобы, ОГПУ в 1929 году собрало на пристань Лебяжье сотню семей кулаков… откуда столько кулаков в районе?! Погрузила на баржу, ну дальше Вы знаете. Всех утопили.

Естественно, никаких документов на эту тему нет. Но информация сто процентов, не извольте сомневаться.

Как чекисты отчитывались о пропаже казённой баржи тоже не сказано.

Ладно, нас интересуют не эти байки, а судьба реального кулака из деревни Гаврюшата Михаила Васильевича В. Пишут, что раскулачили его в 1930 году:

«За эксплуатацию чужого труда и частную торговлю скотом, чем занимался еще до революции».

Но кажется, это не совсем так. В смысле, труд-то он эксплуатировал, но далеко не факт, что был раскулачен. Очень похоже, что нет.

Опять же, дела 1930 года полностью не сохранилось, потому приходится восстанавливать историю по материалам более позднего дела – из 1937 года.

Тогда на допросе кулак показывал следующее. Что родился в 1887 году. Семья торговала мясом и скотом с хорошим наваром.

Ещё до Революции выкупила большой участок земли. Работали на ней наёмные батраки. Крепкий, как сегодня сказали бы, бизнесмен.

Либеральные историки продолжают давить слезу:

«Вина раскулачиваемого состояла в одном – в том, что он по-прежнему живет хорошо и лучше нас, а мы как были нищими и батраками, так ими и остались! В придачу многие зарились на чужое добро, которое своим умом нажить его не хватало».

Извечная мантра. Кулак – умный, потому сам не работает, а собирает барыши. А батраки глупые и ленивые. Потому с зорьки до захода солнца гнут спину на кулака за копейки. Ну своего ума-то не хватает.

Про нашего кулака пишут, что после раскулачивания был обложен индивидуальным налогом, платить, который отказался. За что был осуждён по 61 статье УК на 4 года ссылки.

Тут какая-то чепуха, такого просто не могло быть. Впрочем, историки честно признают, что всё выдумали:

«Дела Вараксина за 1930 г. не сохранилось, как и тысячи ему подобных».

Давайте по пунктам. Если гражданина раскулачили какой индивидуальный налог на него могли навесить? У него же ничего нет? Самому бы прокормиться.

И причём тут 61-я статья? Это невыполнение государственной повинности о твёрдых поставках, а вовсе не уклонение от уплаты налогов. Да и срок странный, в 1930 году за такое могли дать максимум два года, а в основном, ограничивались административным штрафом.

Скорее всего, было не так. Году в 1929 году сельсовет признал хозяйство кулацким. Не раскулачил, только признал.

Влекло это установление индивидуального налога и скорее всего, лишение избирательных прав. Плюс, раз уж Вы такой эффективный бизнес, получите твёрдое задание на поставку хлеба, как любое коллективное хозяйство.

Поставлять хлеб государству по низкой государственной цене кулак отказался. За что и предстал перед судом. Не за налог, а за срыв хлебопоставок.

Скорее всего, получил крупный штраф. Конфискации по этой статье до февраля 1931 года ещё не было. И поехал в ссылку. По суду, а не по решению о раскулачивании.

Дальше нам сообщают, что из ссылки наш кулак бежал в том же 1930 году. И местные органы даже не попытались вернуть его обратно.

Либеральные историки тут путаются. Мол, чекистам было приятно видеть как мыкаются, лишённые всего бывшие кулачки в родной деревне. Потому и не высылали их снова. Но тут же противоречат себе:

«Правда, В., как будет указано позднее, видимо, сохранил свое имущество и продолжал оставаться зажиточным хозяином до рокового 1937 года».

Ну вот, что мы и предположили. Никакого раскулачивания этой семьи не было. Заплатили штраф, ужались в имуществе, отказались от батраков по новому закону – это да. Но ничего у них в колхоз не конфисковывали.

Кстати, кулачки новой власти мстили. Историки упоминают, что дом председателя Лажского сельсовета Лапина ночью подожгли. Спасся с семейством чудом.

Ещё один аргумент в пользу того, что раскулачивания не было. В 1934 году наш кулак В. со всей семьёй вступает в колхоз. А ведь по Уставу бывших кулаков в колхозы не брали.

Впрочем, в колхозе он продержался всего несколько месяцев. Сами же колхозники очередным собранием из артели его исключили:

«Начал проводить контрреволюционную деятельность, разлагал трудовую дисциплину, не выходил на работу, когда его оповещали бригадиры».

В сентябре 1937 года наш кулак-единоличник снова арестован. На сей раз «просто за слова». И слова эти в показаниях свидетелей содержатся неоднократно. Давайте причастимся.

«После исключения из колхоза он В. Михаил Васильевич систематически проводил контрреволюционные высказывания. В 1934 г. зимой не помню которого месяца он клеветнически высказывал на руководителей партии, говоря, что советской властью управляют все пастухи, которым ранее при царской власти не доверяли даже пасти скот».

А вот показания, что заявлял кулак в голодноватый 1936 год:

«В Советском союзе колхозники помирают с голоду, а хлеб государство отобрало последний, а колхозников заставляют работать голодными, а также и кони подыхают с голода.

В то же время восхвалял царский строй, говоря, что при царской власти жилось много лучше, хлеба было вдоволь, работали исключительно на себя, и никто крестьянами не распоряжался, имели своих коней.

Когда нужно и катались, а при советской власти не имеем возможности куда либо съездить на лошади. Во-первых, все лошади в колхозе, а во вторых, они падают с голоду, тогда как при царской власти, когда люди жили единолично, свободно, то кони были сытые и рвались из рук».

Спору нет, «работал» кулак при царе «на себя». На кого же горбатились в поле его батраки? Тоже на себя? У них тоже сытые кони из рук рвались?

Оно же гораздо приятнее на дрожках прохватить с румяной девицей. А землицу и на своём горбу батраки вспашут. Зачем им лошадь, как теперь в колхозе?

А дальше в деле показания, как кулак всё ждал скорой войны и свержения советской власти. Кстати, очень радовался убийству товарища Кирова:

«Наше достижение есть, один из вождей убит… советская власть и колхозы существовать не будут, скоро будем жить по старому».

Есть в деле и гораздо более приземлённые показания. Свидетель рассказывал как кулак В. подбивал его на хищение с колхозного склада. Мол, ты кладовщик, тебе и карты в руки, давай-ка запустим лопату в колхозный хлебушек!

В деле 1937 года сохранился протокол допроса:

«Следствию известно, что в 1930 г. вы не отбывали срока наказания, сбежав из ссылки, вернувшись на родину в деревню Гаврюшата Лебяжского района, подтверждаете вы это?

- Да, подтверждаю.

- За что вы в 1934 г. были исключены из членов колхоза «Пробуждение»...

- Действительно, в 1934 г. я и мой сын Александр Михайлович были исключены из членов колхоза за разложение колхоза и колхозной дисциплины».

Любопытно, что любую антисоветскую агитацию кулак отрицал. Понимал, что за это светит. Тем не менее, получил гражданин десять лет лагерей.

В 1989 году реабилитирован Кировским облсудом. Логика решения о реабилитации довольно чудная.

Суд пишет, что осудили кулака не за то, что он кулак. Нет, по двум статьям 82-1 и 58-10. То есть за побег из мест ссылки и за антисоветскую пропаганду.

Про агитацию суд выражается мутно. Мол, ругал власть и ругал, что в этом такого. Состава, мол, преступления в этом нет. Свергать же большевиков не призывал.

А вот с побегом интересно. Материалов-то первого дела не сохранилось, даже приговора нет. Поэтому суд делает логический финт.

Мол, в колхоз его потом взяли? Взяли. Рабоче-крестьянская милиция его в ссылку обратно уволокла? Нет. А значит и ссылки не было, и побега тоже. Оправдать по всем пунктам. Красиво?

«Согласно справки Гаврюшатского с/с от 6 сентября 1937 г., в 1934 г. восстановленный в правах, вступил в колхоз «Пробуждение» и постоянно проживал в деревне Гаврюшата. При таких обстоятельствах основания для привлечения Вараксина к уголовной ответственности за побег с места высылки не имелось».

Ну и правда, сбежал и сбежал, что такого. Замяли же как-то. Обожаю юристов 1989 года!

Что ж, перед нами история кулака и довольно типичная. Крупное хозяйство на труде батраков. Нежелание продавать городу хлеб по государственной цене.

Первая просьба одуматься от односельчан – твёрдое задание, потом ссылка из которой он тут же сбежал. Подался в колхоз, но там работать своим трудом надо, выгнали.

В итоге злобствования на советскую власть, призывы кончать поскорее с большевиками. И предложения кладовщику малость пограбить колхозное добро. Золотой человек!

Какой вывод из этой истории делают либеральные исследователи? Простите, не могу удержаться, написано так, что аж за душу берёт. Прямо слезу выжимает:

«И только таинственные северные таежные леса до сих пор хранят память о пребывавших среди них трудолюбивых вятских крестьянах, исполнявших рабский труд и погибавших без вины виноватыми. Многие из тех, кто когда-то кормил своим хлебом всю Россию, нашли себе здесь свой последний приют.

К концу 1930-х годов правящей властью были уничтожены самые трудолюбивые и предприимчивые представители крестьянства – кулаки и середняки, вся вина которых заключалась в том, что благодаря этим качествам они жили лучше других и не желали жить иначе… А раз так, то судьба их была решена, подписан неумолимый приговор».

Мне кажется, прекрасный эпилог к архивно-следственному делу кулака В. «Он просто хотел жить лучше других». И даже знал как этого добиться за счет односельчан. Собственно, в этом вся суть кулака и есть.

Ярослав Бушмицкий

https://memuarist.ru/articles/dva-prigovora-kulaka-iz-kirovskoy-oblasti-v-1930-i-1937.html

.

.

.

.

.