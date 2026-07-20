Стихи о главном, ч.24

Носочки /Случай в волонтерском штабе/

Стук в дверь. Тихий шепот: «Могу я войти?»

Пытается втиснуть ручонки.

На вид, так, порядка, ну лет десяти

Опрятно одетый мальчонка.

-Привет! Чем обязан? Я громко спросил.

Что тут позабыл? Чей ты будешь?

Вот если по правде, малец удивил...

Не так часто ходят к нам люди.

-Я Саша! Принес вот… На, сам посмотри!

И тянет мне в руки коробку.

В коробке лежат шерстяные носки,

А Саша глаза прячет робко…

-Я….это … ну Папка у нас на войне,

Врага там громит…. Мы вот дома...

С Мамулей носки для него…чтоб в тепле…

Туда Вы поедите скоро???

Ему передайте! Я очень прошу…

Чтоб только носил, не снимая,

Еще Вы скажите что я его жду!

И очень люблю! Обнимаю!!

Там, кстати, записка! Ее не читал,

Так Мама моя наказала!

Просила, чтоб Вам я ее показал,

А после совсем замолчала.

Пошарив по дну, среди мягких носков,

Извлек я записку в конверте.

И быстро, открыв, пробежал между строк

В груди защемило вдруг сердце:

«Мой друг! Я хочу у тебя попросить,

Ты выполни просьбу ребенка,

Уж Папке его те носки не носить…

Вчера нам пришла похоронка…

Как Сашке сказать, я не знаю еще,

Он очень его…очень любит….

И эти носки сам вязал для него…

Сказал ждать его дома будет!

Но так получилось - не свидеться им!

Нет жизни солдата важнее!

Пускай, хоть послужат носочки другим...

Отдайте бойцам! Им нужнее…»

По мне пробежала холодная дрожь

От этих прочитанных строчек,

А в штабе у нас прекратился галдеж

И стало в душе больно очень.

Малец, понимая, взял руку мою

И крепко так сжал, прям по-свойски:

-Про Папку? Я понял… Убили в бою…?

Я плакать не буду…….Я взрослый...

Слезинка скатилась по юной щеке,

Смахнув, сразу вышел мальчонка!

Я долго еще так стоял в тишине…

С носками сжимая коробку….

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© Николай Янин

На войну уходят мужики,

Не доделав важные дела,

Уговорам всяким вопреки:

Их на бой Отчизна позвала!

Пусть болтают злые языки -

Мол, поближе к "длинному рублю"!

Я хочу спросить вас, чудаки:

Ты во что оценишь жизнь свою?

Ты отдашь её - за миллион?

А - за два? Иль, может быть, - за пять?..

Что молчишь, диванный пустозвон?

Не готов ты жизнью рисковать

Чтоб Россию от беды спасти,

Уничтожив бесов всех мастей!

Ты готов под пули в бой идти,

Защищая женщин и детей?..

Не причем здесь деньги или месть,

Но, есть то, чего вам не отнять -

В бой ведет - достоинство и честь!

Это вам, беднягам, не понять...

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автор стихотворения Олег Дырокол действующий участник СВО

День изо дня - всё те же лесополосы,

Война зашла уже на пятый год.

Братан, до тонкого пехота подыстёрлась

И в плане духа, и народ не тот.

Врубаемся в укреп с остервенением,

Материй высших вряд ли сыщешь здесь.

От наших лозунгов мы сами, словно тени,

От нас самих - без проблеска лишь месть.

День изо дня - эксперты да статистика,

А на ветру погостов шелк знамён.

Мы от врагов родную землю чистим,

Пока самих нас не зачистил дрон.

Кто в пять стволов в атаку злую хаживал,

Тому не надо про мораль и стыд.

В лампасах кто-то привлечён за кражи,

А здесь и вши, и крысы, и глисты.

День изо дня - геройство не на публику,

На острых скулах ходят желваки.

Про нас в тылу, мол, вы пошли за рубликом,

Пусь убедятся, как рубли легки.

Не видим здесь диванных или кухонных,

Удел пехоты - сквозь огонь и грязь,

Но мы идём в лучах Святого Духа

В Великий Пост по-дедовски крестясь

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©️ Сергей Ефимов

Худ Аликперова Ирина

Мы – это вы!

Мы – чернозём под вашими ногами.

Мы – небо ясное над вашей головой.

Мы – города, не взятые врагами.

Мы – ставшие цветами и травой.

Мы – блиндажи, окопы и траншеи.

Мы – гильзы и снаряды на полях.

Мы – батальоны, роты, батареи.

Мы – холмики могильные в степях.

Мы – хрип атаки с кровью и надрывом.

Мы – заживо сгоревшие в огне.

Мы – танки, искорёженные взрывом.

Мы – корабли, лежащие на дне.

Мы – жертвы Бухенвальда и Дахау.

Мы – самолёты, сбитые в боях.

Мы – надпись: «Не сдаюсь, не отступаю!»

Мы – умиравшие от ран в госпиталях.

Мы – миллионы писем–похоронок.

Мы – реки материнских горьких слёз.

Мы – плоть и кости бомбовых воронок.

Мы – сталь курков, примёрзшая в мороз.

Мы – это вы, живущие в то время...

Вы – это мы, живущие сейчас.

Мы на себя войны взвалили бремя,

Чтобы всегда вы помнили о нас!

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С. Манжелеев

Прислали потрясающее стихотворение из Киева. Автора называть нельзя. Для него публичная огласка этих строк - это смертельный приговор. Не святы мы и, в общем, не такие…

Зато попали в гнусный переплёт.

Но знаешь, брат, есть прежний русский Киев,

Он жив ещё, он молится и ждёт.

Ему кричат, мол, братьям ты не нужен,

И вслед плюёт, оскалясь, укрохам.

А он встаёт, оболган, безоружен,

Лицо умоет и шагает в храм.

И, шапку сняв, там ставит, молча, свечи,

Пока ломает двери стая псов.

Сейчас ворвутся, чтобы гнать, калечить,

Но Киев русский умереть готов.

За что? За эти старые иконки,

За радость ту, что в сердце разлита,

За День Победы, голос в хоре звонкий,

А, в сущности, за Господа Христа.

Святых Печерских о защите просит

Поруганный, но вечный Киев-град:

— Услышьте нас, Антоний, Феодосий!

И ты услышь, российский брат-солдат.

Не верь, солдат, продажным подпевалам,

Что здесь царит эсэсовская гнусь.

Да, мы в плену, но в киевских кварталах

Невидимо живёт Святая Русь.

Приди! Очищен от бесовской мути,

Восстанет город, Господом храним.

Вернутся Чкалов, Пушкин и Ватутин,

Воскреснет Русский Иерусалим.

Наш путь непрост, но места нет для грусти:

Единый Бог, и мы — один народ.

И не был Киев никогда нерусским,

Он верой жив, он молится и ждёт.

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Я из без вести пропавших

На войне в чужом краю.

Не отмечен среди павших

В том отчаянном бою.

На заре, еще живого,

Завалил землей снаряд.

Из состава рядового

Исключил меня комбат.

Надо мной прошла пехота,

Танки грозные прошли.

Пронесли в санбат кого то,

А меня вот не нашли...

Нет меня среди погибших,

Нет меня среди живых.

Так о нас, пропавших пишут

В донесеньях фронтовых...

И когда мы перестанем,

Долго выходить на связь

Не вносите в эти списки,

Мы ушли пополнить войско

Мы-Небесная тут Рать...

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Вечная память! Без автора

Давно я не писал стихов. Ну, вот новое. Посвящается памяти Дмитрия Мулыгина.

То ли новости врут, то ли пахнет концом войны,

То ли мы в иллюзии верить обречены.

Не скули и не плачь - получишь медаль за старание.

Новый год расчертит узором твоё окно.

На нулях серебрится инеем волокно -

Перелетные "птицы" летают по расписанию.

Все дороги в разбитых посёлках ведут не в храм.

А с экрана смартфона смеётся хитрющий Трамп

И, достав свой огромный кольт, говорит о мире.

Над Россией катится огненное колесо.

Хоть ори, хоть умри, но не смей потерять лицо.

Со стволом у виска, дважды два не всегда четыре.

Над посадкой стоит густой и хмельной туман,

Призывая к штурмам, призывая к большим делам.

Над хохлячьим укрепом гулко звучит там-там,

И хохлы исступленно пляшут под эти звуки.

Этим звукам доверься, ступай, как голодный зверь.

Мир наступит однажды, ты верь в это, только верь.

Отправляйся туда, где любовь побеждает смерть,

Где тобою гордятся ещё не рождённые внуки.

И, в конечном итоге, ты всех и за всё простишь,

Потому что так легче жить и идти вперёд.

И наступит весна, и водою польётся с крыш, -

У весны практически нету иных забот.

И заплачет земля, и растает узор на окне.

И в полях сквозь железо пробьётся упрямая рожь.

И пускай ты последним погибнешь на этой войне,

Ты пока ещё дышишь, и веришь, и любишь, и ждёшь!

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© Дмитрий Филиппов, член Союза писателей России, участник СВО

Надëжно укрыты могилы солдат,

Нашедших покой, но не найденных нами.

А солнце, как десятилетья назад,

Всë так же встаëт над глухими лесами.

Лишь первая птаха с утра запоëт,

Как бор молчаливый начнëт просыпаться,

И сосны, встречая далëкий восход,

Приветливо зорьке в ответ золотятся.

Природа не помнит далëких боëв,

Не делит умерших на левых и правых.

Окоп или противотанковый ров

Теперь не всегда отличишь от канавы.

Никто не союзник, никто ей не враг,

И незачем с кем-то ей мериться силой.

Воронка снаряда – обычный овраг,

И холмик обычный – быть может, могила.

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© Егор Перцев, член Союза писателей России, участник СВО

Есть пачка чая и сигареты,

Дрова к буржуйке, сухой лежак,

Есть шоколадка, паштет, галеты,

Три перекрытия блиндажа.

Виднее сверху тем, кто в конторе,

А здесь туманом скрыт горизонт,

Зато условия, как в санатории:

Блиндаж, буржуйка,

даром, что фронт…

За сигареты отдал консервы,

Курить хотелось мне больше, чем есть.

Затяжка влёт отпускает нервы,

А это важно, особенно здесь.

Вот пачка чая, насЫпь щедрее,

Чтоб сразу скулы глотком свело,

Ведь чай не горло, а душу греет,

Когда от снега белым-бело…

Тут быт особый, неприхотливый,

Тут можешь радоваться мелочам,

И если можешь, то ты счастливый,

Но чтоб не сглазить, лучше молчать.

Под Новый год суеты по гланды,

Война войною, но быть добру.

Спаял из лампочек типа гирлянду,

Пустил на скобах по потолку.

И всё в порядке, кроме прилётов,

Но с сигаретами можно жить.

Так коротает свой век пехота,

Уйдя в декабрьские блиндажи.

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©️ Сергей Ефимов, полковник полиции в отставке, ветеран специального отряда быстрого реагирования «РЫСЬ» МВД России, член Союза писателей России

А вы когда-нибудь писали в пустоту,

С надеждой получить благие вести?

Писали каждый день слова: "Я жду.

Не верю никому! Не верю, что ты 200"...

А в фото/видео всматривались Вы,

Опубликованные у хохлов в канале,

боясь увидеть там знакомые черты...

От безызвестности в ночи кричали?

А знаете ли вы как больно ждать

и не иметь возможности вмешаться?

И о звонке в ночи сидеть мечтать...

И в то же время так его бояться....

Всевышнего лишь об одном просить,

так как другое ни чего не важно:

Родному жизнь ты только сохрани!

Убереги, когда идет он в бой отважно!

И сутки круглые надеятся и ждать

и верить в то, что просто на заданьи..

И бесконечно выть, реветь, страдать,

шепча "Ты жив! "как будто заклинатель.

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Лейсан Юлдошева

НЕ ВЕРЮ!

Другу-поэту и воину-добровольцу, пропавшему без вести

Говорят, ты погиб. Только я почему-то не верю

И молюсь о тебе о живом через истовый страх.

А на фронте дожди незаметно сменились метелью…

Если тело не найдено – все мы у Бога в руках.

…Где ты, где… Затерялись следы под безбожным обстрелом

В безымянной деревне, израненной тысячью мин.

Пусть земля укрывается снегом – что саваном белым,

Если тело не найдено – мы остаёмся людьми.

Закрываю глаза – и как будто тебя обнимаю,

Богородица стелет на землю пуховый платок.

…И летит безнадёжная просьба, молитва немая:

Если тело не найдено, пусть не отыщет никто…

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© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

Художник Ильиных Валентина

Прости, мам, встретить не могу…

И на вокзал прийти с цветами…

Я больше, мам, не на бегу,

Лежу, обмотанный бинтами…

Лишь помню вспышку, гаснет свет,

А остальной тот день весь стёртый…

Я помню, мама, твоё «нет!»,

Но ты же знаешь — я упёртый…

Себя с судьбою не кляну,

Не причитаю, не жалею.

Россию, мама, я люблю!

И в стороне стоять не смею!

Сейчас, конечно, не в строю,

Но твёрдо верю — скоро встану.

Страну, как и тебя, люблю

И никогда не перестану!

Прости, мам, встретить не могу…

И на вокзал прийти с цветами…

Я, мам, пока не на бегу,

Лежу, обмотанный бинтами…

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фото автора

(Георгий 03.12.2025) https://t.me/Georgiypoems/7257

СИД

О войне не надо писать много,

О войне надо писать искренне.

Чтобы к сердцу легла дорога

Непрочитанными письмами.

Чтобы тех, кто ушёл, помнили,

В храмах свечку за них ставили.

И, неважно им, поимённо ли,

Или в общем, за слёзы мамины.

Раны сердца почти уж зажили,

Но рубцы навсегда останутся.

Напиши, чтоб за них мы пожили,

Вместо них чтоб смогли состариться.

И, не важно, стихами иль прозою,

Лишь бы сердце обдало искрами!

Пацаны, что лежат под берёзами

Заплатили за это жизнями...

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Автор: танкист позывной «Футер», ноябрь 2024

Сид погиб 10.10.2024 г.

ЗЕМЛЯКИ

У архангела Михаила

Земляков много в части было.

И под «градом» Архистратиг

Суть архангельскую постиг.

В мужиках из села Архангельского

Всё земное было – не ангельское.

Но в бою – такие нужней!..

На холме в земле – средь корней

Всей державы нашей опора.

Сыновья подрастут нескоро.

И рифмуется с СВО

Всё привычней – родное село...

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© Валерий Сухов, член Союза писателей России, кандидат филологических наук, редактор отдела поэзии журнала "Сура"

Принесли мальчонку молодого —

Нет ещё, наверно, двадцати.

Ничего не сделал он дурного,

Просто думал Родину спасти...

Просто он однажды дал присягу,

Целовал он флаг своей страны.

Он медаль имеет «За Отвагу»,

Он знаком с законами войны.

Левая нога выше колена

Превратилась в красный, грязный фарш.

А он стонет тихо: «Нет замены,

Доктор, наши там, когда на марш?

Ты мне, доктор, быстренько повязку

На хромую ногу повяжи.

В бой мне надо, знаешь, там не сказка.

Фронтовых сто грамм дать прикажи...»

Отключился. Миг беру на слабость-

Я, скупую уронив слезу,

Ампутировал. А в сердце гадость,

Но парнишку этого спасу...

Если б мог я всем этим героям

По щелчку здоровье возвратить,

Не было бы крепче в мире строя.

Воины эти вечно будут жить!

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© Сергей Ланшаков, позывной Док, участник СВО

УХОДЯТ БАТАЛЬОНЫ

Ночами где-то матери опять не спят

Свечу надежды зажигают пред иконой

А их мальчишки в бой идут опять

В тумане предрассветном Растворились Батальоны

С высотки грозно грянет пулемëт

Расчертит чью-то жизнь На до и после

И в Вечность к Богу чей-то сын уйдёт

Последний сделав шаг

Свершит он свой в веках Бессмертный Подвиг.

И вновь уходят в Вечность пацаны

Здесь не важны награды и погоны

Уходят в небо Родины сыны

Полков Небесных Пополняя батальоны

Замру я возле Вечного Огня

И в памяти возникнут эти лица

Дождитесь парни в облаках меня

Настанет время прилечу к вам птицей

Подхватит меня стая журавлей

Всё выше выше Крылья распрямляя

Солдаты не пришедшие С полей

Взлетают прямо ввысь

к воротам Рая

Навечно будут в памяти людской

Те кто для нас ковал в боях Победу

Они достойно пополняют строй Вечных Полков

Где ждут давно их прадеды и деды..

И вновь уходят в вечность пацаны

Здесь не важны награды и погоны

Уходят в небо Родины сыны

Полков Небесных пополняя батальоны.

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© Позывной Русский

Художник – Машины рисовашки

Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ В РАЮ...

Я помню наш прощальный вечер,

Цикады пели за окном,

А в кресле кот, свой хвост повесив,

Мурлыкал песню о своём,

Вино шампанское искрилось

В бокалах тонкого стекла,

А память в прошлом ворошилась:

-А помнишь как любовь пришла?..

–Конечно помню! Не забудешь

Тех дней весёлый хоровод...

Как ты сказал мне - Если любишь,

Бросайся в мой водоворот!..

Молчанье...Тикают секунды,

Заснула дочка на ковре..

- Знай, без тебя нам будет трудно:

Три года - много - на войне!..

-Твое запомню - "Возвращайся!"

Но знает Бог судьбу мою!

И, если что, ты не печалься,

Я буду ждать тебя в Раю...

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© Олег Прусаков, позывной "ДЫРОКОЛ", отряд "Штурмовой", действующий участник СВО, Ветеран боевых действий, член Союза писателей России

Художник Валентина Ильиных

ГОСПИТАЛЬ

В Ставрополье было тепло,

Плюс пятнадцать, во всю светило.

Но иначе время текло

В тех палатах , где я ходила.

Прорывалась осень в окно

Рыжей веткой да свежим ветром.

А меня терзало одно:

А нужны ли бойцам поэты?

Что мне им, героям, прочесть?

Мне, нарядной, в красивом платье,

У которой всё в жизни есть,

А у них, лежащих в палате,

Нету ног. Да рука как плеть.

Да глаза наполнены болью.

Да прожито от ста лишь треть.

Да иконки у изголовья.

... Я читала им про любовь.

И про маму. И про Победу.

Точно зная, что скоро вновь

В гости в госпиталь к ним приеду.

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© Ирина Трусова

Художник Валентина Ильиных

МЫ РУССКИЕ!

В сердцах потомков песней давней

Звучит мелодия веков

О красоте земли бескрайней,

Где бродят ветры меж лесов

И в этой песне — эхо славы

Героев доблестных дела,

Шорох трав и звон дубравы,

Где из ключей вода текла

В полях бескрайних, каждой ниве

Минувшей славы виден след,

И в колокольном переливе

Мы слышим Вечности завет

Березы стройные, как девы,

Встречают солнце на заре

И шепчут нам слова напева,

Белея, словно в серебре

В узорах вышивки старинной

Хранятся тайны прошлых лет

О жизни светлой и былинной,

О том, чего дороже нет

Мы – дети Родины великой,

В нас свет отчизны не угас,

И образ предков многоликий

Ведет к победам в трудный час

Мы русские — в том наша доля,

Мы в этом звании сильны,

И честь, и слава, дух и воля

В единый сплав закалены

Оберегая мир нетленный,

Храним заветы старины,

Чтоб край родной, благословенный,

Не знал ни горя, ни войны

Пусть чистота земли и неба

Наполнит сердце добротой,

И каждый колос зрелым хлебом

Подарит радость и покой!

Чтоб наши дети, подрастая,

Встречали мир без зла и бед,

И мудрость древняя, святая

В их душах оставляла след!

➖➖➖➖➖©

диакон Максим Кузнецов

Художник Валентина Ильиных





Вы простите, друзья боевые,

дуру-смерть, что от вас увела.

Мы сдадим вам свои позывные.

Мы свои вам оставим тела.

И от пули уже не прикроем,

и воды не разделим глоток.

И уходим невидимым строем

мы отсюда лицом на восток.

В этот сумрак чужой и промозглый.

По чужой, неживой стороне.

С той земли, за которую мёрзли

и горели на чёрной броне.

Где разбитые судьбы и танки.

Где осеннею птицей звенит

над рекою Прощанье славянки.

И уходит за нами в зенит...

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© Сергей Комлев

Художник Валентина Ильиных

Бабушка вяжет носочки...

Спицы мелькают в ночи.

Руки болят уже очень:

Ноют — хоть криком кричи!

Но не сдаётся старушка,

Пусть и слепая, как крот:

Тёплые вяжет, с опушкой,

Внуку носочки — на фронт.

В том, что он ранен, в больнице,

Внук ей признаться не смог.

Зря трудит бабушка спицы:

Внук после взрыва — без ног.

Не волновать он старушку

Твёрдо до срока решил.

... Внук её — лучший из лучших —

Подвиг в бою совершил!

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© Светлана Зотова

плакат Вадима Окладникова

Люби меня, пока живой.

Не надо слов и жестов лишних.

Я, может, стал чуть-чуть привычным

За много дней рядом с тобой.

Люби меня, пока живой.

Сегодня так, завтра - иначе.

О ком та ивушка не плачет,

Склонившись тихо над водой?

Люби меня, пока живой.

Кому еще скажу об этом? -

Лишь только той на белом свете,

Кого зову своей душой.

Люби меня, пока живой.

Люби и помни: даже если

Забудут люди эту песню,

Я прилечу к тебе в другой.

Люби меня, пока живой...

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© Олег Гегельский, член Союза писателей России, участник СВО

Царствие Небесное р. Б. Олегу. Вечная память. Погиб 3.01.2025года

ЯВЬ

Роща в заре разродилась огнищем,

Черноволосым, обугленным, нищим.

С краю дымится удушливо-зло

Вещей бескрылой кукушки дупло.

Ночью прощальным дуплетом "ку-ку"

С жизни солдатской сорвало чеку.

"Хаймарсы", "грады" и где-то над кронами

Пустошь уже заполняется дронами.

Судьбы-поленья с утра до утра

Рубит война не щадя топора.

Будущность рушится день ото дня.

Больше в нём нет озорного меня.

В роще спалённой ночами живу,

Как наяву...

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© Виталий Шлабович

Художник Валентина Ильиных

КТО В ДВЕРЬ К НАМ СТУЧИТ?

- Кто в дверь к нам стучит от темна до темна?

- Откройте, Славяне! Я ваша война

- Незваная гостья! Мы в доме своём

Тебя, окаянная, вовсе не ждём.

У нас расцветает вишневый садок,

В печи поспевает румяный пирог.

А в чарки разлито хмельное вино…

- Да мне наплевать! Открывай всё равно.

Войду – и у вишен весь цвет опадёт.

А свежий пирог на поминки пойдёт.

А там из печи мы добудем углей

И дом подожжём. Эй, гори веселей!

- Да мы ж братовья! Нас водой не разлить!

Друг дружку должны мы по-братски любить.

- Что было – то было… Теперь не бывать.

Пора эту дурь, наконец, забывать!

Отныне – на Век – от темна до темна

Ваш Дом – это Мой! – Отвечает война.

Весь век будут старые раны болеть.

Весь век поминальные свечи гореть.

Будь проклят, кто эту войну затевал.

Славян, как скотину, на бойню послал!

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© Павел Рыков, поэт и прозаик, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза писателей России, член Союза журналистов России

Художник Валентина Ильиных

Они стоят в огне и дыме,

За нас ведут суровый бой.

Но пишут буквами простыми:

«Помочь прошу, народ родной».

Герой, что смерть встречает смело,

Смущаясь, просит на дела.

Чтоб наше общее созрело,

Чтоб «птица» в небо уплыла.

И вместо сна, в короткий час,

Он пишет пост, прося подмоги:

«Родные, выручите нас,

Нужны колёса для дороги».

Им нужно всё: колёса, брони,

Лекарства, связь и верный дрон.

Нужны прицелы в обороне,

И генератор, и патрон.

Нужны приборы в тьме полночной,

На тёплый быт и на бинты.

Машины нужны службе прочной,

Передвигались чтоб бойцы.

Он защищает наш покой,

Он жизнь свою не ценит в битве.

Но просит он своей рукой,

Как будто в искренней молитве.

Не за себя — за тех ребят,

Что спят в окопе под обстрелом.

Пусть наши души не молчат,

Поможем словом мы и делом.

Ведь та победа, что одна,

Куётся в тыле и на фронте.

Когда сплотится вся страна,

Увидим свет на горизонте.

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Латун Любовь

Художник Валентина Ильиных

УСТАЛ...



Если б ты знала - как я устал!

Целый день в суете пролетел,

Никогда не скулил, не роптал,

Но всему наступает предел...



Третий год - пустота городов,

Где нет - улиц, названий, имён,

Как предвестье больших катастроф,

Страшный образ последних времён!..



В них - по "тройкам" - заходят Штурма,

Мы - в движении ночью и днём,

Гулким эхом встречают дома,

А, порою, - и плотным огнём!



Тут же в дело вступает - арта,

Превращая развалины в пыль,

Но, ведь, было же время - когда

Процветала здесь мирная быль...



Вот на стенке рисунок висит,

Нарисованный детской рукой:

По тропинке котенок бежит

Сразу видно - счастливый такой!



На балконе - коляски скелет

И, пробитый весь, детский матрац,

Где-то, клочьями, - розовый цвет,

Чья-то доченька здесь родилась,



На полу, среди стрелянных гильз,

Синий бархат, прожженный огнем,

Россыпь фото - улыбчивых лиц...

В спешке брошен семейный альбом!



Все! Подъем! Надо дальше идти!

В неизвестность уходят Штурма,

Чтобы мир от фашизма спасти,

Чтоб война не пришла к нам в дома..

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Олег Прусаков, позывной Дырокол

«Солнце в небе позабыто…»

Солнце в небе позабыто,

Чаще видят кровь и боль.

Сколько там в полях убито…

И пропавших теперь сколь?..

Всё без сна врачи порхают,

Крылья за спиной в крови…

Режут, пилят и латают,

Всё, конечно, по любви.

Сон порою валит в койку,

Но до койки не дойти.

Жизнь тогда поставит двойку,

Сдаться, коль на полпути.

Всё везут без перебоя,

С лёгкой раной не найти.

Так же не найти покоя…

Про него здесь прекрати!..

Только слышно: двести, триста,

Обезбол, возьми, зажим.

Привезли без ног танкиста

Вот принять его бежим…

Солнце в небе позабыто,

Чаще видят кровь и боль.

Сколько там в полях убито,

И убито будет сколь?..

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Фото автора

(Георгий 11.01.2026) https://t.me/Georgiypoems/7582

Нет, не страшный запах плоти опалённой

И не утренний вороний шумный пир -

Вспоминаю, как с начмедом батальона

Мы хлестали леденящий душу спирт...

Как минёр сидел, дрожа и матюкаясь,

Провода плетя в очередной подвох...

Как противнику за ЛБС икалось,

Как командовал судьбой батяня - "Мох"...

Мне не снятся обожжённые колонны -

Что-то умерло в душе, а что-то спит...

Но я помню, как с начмедом батальона,

После боя мы хлестали чистый спирт.

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© Альгирдас Микульскис, член Союза писателей России, позывной "Дед", отдельный отряд им. Максима Кривоноса

Художник Валентина Ильиных

«Прилегла тоска на грудь…»

Прилегла тоска на грудь,

Вот лежим с ней, маемся…

Не могу никак уснуть,

До утра валяемся…

Первый луч стучит в окно,

Закрывай, мол, очи.

Сладко я не спал давно,

С ней проводим ночи.

Давит грудь она мою,

Не согнать, не скинуть.

И ведёт игру свою,

От неё не сгинуть…

Вспоминаем с ней ребят,

Что в гостях бывали,

А теперь в землице спят,

Жизнь в бою отдали…

Всех, увы, придёт черёд,

Все мы здесь лишь гости,

И ногами всех вперёд,

Оголит плоть кости…

Прилегла тоска на грудь,

Вот лежим с ней, маемся.

Не могу никак уснуть,

В мыслях ковыряемся…

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(Георгий 14.01.2026) https://t.me/Georgiypoems/7596

«Простите нас за всё мальчишки…»

Так тяжело идти среди палат,

Они битком, и слышно из них стоны,

Без рук и ног полно лежит солдат,

Они собою делали заслоны…

Так тяжело идти средь них без слёз,

И не заметно в горле ком, глотая,

А сколько их осталось средь берёз,

Войны не видно ни конца, ни края…

Так тяжело на сердце, как плита,

Которой очень сильно придавило.

И вроде бы весна, да всё не та,

Нет радости и на душе уныло…

Так тяжело, где силы взять, терпеть,

Ряды живых пустеют в телефонной книжке,

С тоски бы этой вмиг не умереть,

Простите нас за всё, совсем мальчишки…

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Фото автора

(Георгий 27.03.2026) https://t.me/Georgiypoems/8294



ОЧЕРЕДЬ В ПОЛИКЛИНИКЕ

Я постою, какие мои годы.

Конечно, тётя, только не кричи.

Не надо, про морального урода,

Диагноз пусть поставят мне врачи.

Идите, девушка, костюмчик модный.

Мне не удобно улыбаться, нет зубов,

Но, если что, я вечером свободный,

Как юный пионер - «всегда готов!»

Чего ты там ворчишь, «старлей с Афгана»,

Какая дэ-шэ-бэ и «Шиндагар».

Ты без стакана не встаешь с дивана,

Мы все почуяли вчерашний перегар.

Малыш, ты про «значок» спросил у дяди?

«За мужество». Дают, поверь, не всем.

Такой же хочешь? Будь готов не глядя

Махнуть его на ногу, без проблем.

Бабуля, не ругайся, в самом деле.

Да, был. Участник. Знали на что шли.

Протез ноги, осколок ноет в теле.

А часть друзей вернуться не смогли.

Там, на войне, Россию защищая,

Стирались в пыль, въедаясь в чернозём…

Я в очереди место уступаю,

И счастлив тем, что в мире мы живём.

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Андрей ЛЕДАЩЕВ