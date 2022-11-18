Прошло всего-то 50 лет

В подборке снимков лето в Советском Союзе в 1972 году. Радостные отдыхающие, приехавшие отдыхать в Анапу; грустный Бродский, отправляющийся в вынужденную эмиграцию из родного Ленинграда; игра уральских пионеров в «Зарницу», рабочие стройотряда под Выборгом и тд.Фотографии Russiainphoto
Без названия. Валентин Хухлаев, 24 июля 1972 года, г. Москва, из архива Валентина Хухлаева:
Перекур. Виктор Ершов, июль 1972 года, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Светогорск, МАММ/МДФ:
В Анапе. Неизвестный автор, 1 июля 1972 — 1 сентября 1972 года, Краснодарский край, г. Анапа, из архива Владимира Дружинина:
Кисловодск. Юрий Крутеев, 1 июня 1972 — 1 июля 1972 года, г. Кисловодск, из архива Юрия Викторовича Крутеева:
Баландин в Пахре. Виктор Ершов, июнь 1972 года, Московская область, МАММ/МДФ:
Дворцовый мост в белую ночь. Б. Рабинович, июнь 1972 года, г. Ленинград, Адмиралтейская наб., из архива Александра Николаевича Одинокова:
Вид на Пятницкую улицу от Чугунного моста. Владимир Сергиенко, 11 июня 1972 года, г. Москва, МАММ/МДФ:
Станция Бижеляк. Сельский вечер. Михаил Петров, 8 июня 1972 года, Челябинская обл., ст. Бижеляк, Государственный исторический музей Южного Урала:
Пионерский лагерь ЧТЗ.
Игра «Зарница». Всеобщий сбор. Михаил Петров, 28 июня 1972 года, г. Челябинск, пос. Каштак, Государственный исторический музей Южного Урала:
Двор. Неизвестный автор, 22 июня 1972 года, г. Свердловск, Встречный пер., из архива Ирины Носковой:
Деревенские ребята. Алексей Кузнецов, 20 июня 1972 — 20 августа 1972 года, Мордовская АССР, Ковылкинский р-н, из архива Владимира Александровича Карлова:
Обед. Сергей Кочеров, август 1972 года, из архива Андрея Яночкина:
Подготовка семян. Сергей Кочеров, август 1972 года, из архива Андрея Яночкина:
«Модница». Неизвестный автор, 13 августа 1972 года, БССР, г. Минск, из архива пользователя М Алина:
А вот так выглядели женщины 70-х:
Это были ранние годы брежневского застоя, самые радостные и спокойные советские годы. Женщины находили время и средства, чтобы быть красивыми и даже доставали импортные пальто и платья.Девушка с котенком на руках. Юрий Садовников/МАММ / МДФМодница. МАММ / МДФ
https://loveopium.ru/rossiya/sssr-v-1972-godu-50-let-nazad.h...
https://ru.rbth.com/watch/907-soviet-women-1970
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