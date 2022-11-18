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Прошло всего-то 50 лет

В подборке снимков лето в Советском Союзе в 1972 году. Радостные отдыхающие, приехавшие отдыхать в Анапу; грустный Бродский, отправляющийся в вынужденную эмиграцию из родного Ленинграда; игра уральских пионеров в «Зарницу», рабочие стройотряда под Выборгом и тд.01Фотографии Russiainphoto

Без названия. Валентин Хухлаев, 24 июля 1972 года, г. Москва, из архива Валентина Хухлаева:02

Перекур. Виктор Ершов, июль 1972 года, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Светогорск, МАММ/МДФ:03

В Анапе. Неизвестный автор, 1 июля 1972 — 1 сентября 1972 года, Краснодарский край, г. Анапа, из архива Владимира Дружинина:04

Кисловодск. Юрий Крутеев, 1 июня 1972 — 1 июля 1972 года, г. Кисловодск, из архива Юрия Викторовича Крутеева:05

Баландин в Пахре. Виктор Ершов, июнь 1972 года, Московская область, МАММ/МДФ:06

Дворцовый мост в белую ночь. Б. Рабинович, июнь 1972 года, г. Ленинград, Адмиралтейская наб., из архива Александра Николаевича Одинокова:07

Вид на Пятницкую улицу от Чугунного моста. Владимир Сергиенко, 11 июня 1972 года, г. Москва, МАММ/МДФ:08

Станция Бижеляк. Сельский вечер. Михаил Петров, 8 июня 1972 года, Челябинская обл., ст. Бижеляк, Государственный исторический музей Южного Урала:09

Пионерский лагерь ЧТЗ.

Игра «Зарница». Всеобщий сбор. Михаил Петров, 28 июня 1972 года, г. Челябинск, пос. Каштак, Государственный исторический музей Южного Урала:10

Двор. Неизвестный автор, 22 июня 1972 года, г. Свердловск, Встречный пер., из архива Ирины Носковой:11

Деревенские ребята. Алексей Кузнецов, 20 июня 1972 — 20 августа 1972 года, Мордовская АССР, Ковылкинский р-н, из архива Владимира Александровича Карлова:12

Обед. Сергей Кочеров, август 1972 года, из архива Андрея Яночкина:13

Подготовка семян. Сергей Кочеров, август 1972 года, из архива Андрея Яночкина:14

«Модница». Неизвестный автор, 13 августа 1972 года, БССР, г. Минск, из архива пользователя М Алина:15

А вот так выглядели женщины 70-х:
Это были ранние годы брежневского застоя, самые радостные и спокойные советские годы. Женщины находили время и средства, чтобы быть красивыми и даже доставали импортные пальто и платья.Девушка с котенком на рукахДевушка с котенком на руках. Юрий Садовников/МАММ / МДФМодницаМодница. МАММ / МДФ

МанекенщицыМанекенщицы. МАММ / МДФ
ЖенщиныЖенщины. Всеволод Тарасевич, МАММ / МДФ
Женщина в цехеЖенщина в цехе. Юрий Садовников, МАММ / МДФ
Водители троллейбусов, ударники коммунистического труда Водители троллейбусов, ударники коммунистического труда, Михаил Савин, МАММ / МДФ
Туристки в ЗакарпатьеТуристки в Закарпатье. Архив Владимира Карлова
Валентина Терешкова на выставке советской космической техникиВалентина Терешкова на выставке советской космической техники. Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
КонцертКонцерт. Архив Ольги Павловны  Кухарь
ПортретПортрет. МАММ / МДФ
Прошло всего-то 50 лет«Слава женщине-матери, воспитательнице детей, неутомимой труженице на производстве и в быту!» Василий Шумков,  МАММ / МДФ
ПосиделкиПосиделки. Александр Абаза, МАММ / МДФ
На пляжНа пляж. Всеволод Тарасевич, МАММ / МДФ
Выставка-ярмарка Выставка-ярмарка "Мебель-70" в Ростове-на-дону, фото Р.Иванов
ЗастольеЗастолье. Неизвестный автор. Архив Ольги Павловны Кухарь
Конкурс парикмахеровКонкурс парикмахеров. Александр Стешанов,МАММ / МДФ
Прошло всего-то 50 лет«Пополнение». Архив Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой
Актрисы Ия Саввина и Елена Коренева на съемках фильма «Романс о влюбленных»Актрисы Ия Саввина и Елена Коренева на съемках фильма «Романс о влюбленных». Евгений Умнов/МАММ / МДФ
Коллектив бухгалтерии и сотрудников Домодедовского ГорпоКоллектив бухгалтерии и сотрудников Домодедовского Горпо. Фотография из архива Ольги Григорьевны Жокиной
В АнапеВ Анапе. Архив Владимира Дружинина
В Летнем саду ЛенинградаВ Летнем саду Ленинграда. Рафаил Мазелев. Архив Александра Николаевича Одинокова
Встреча участниц клуба «Боевые подруги»Встреча участниц клуба «Боевые подруги». Михаил Петров. Государственный исторический музей Южного Урала

https://loveopium.ru/rossiya/sssr-v-1972-godu-50-let-nazad.h...
https://ru.rbth.com/watch/907-soviet-women-1970

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