Прошло всего-то 50 лет

Мы из Советского Союза

В подборке снимков лето в Советском Союзе в 1972 году. Радостные отдыхающие, приехавшие отдыхать в Анапу; грустный Бродский, отправляющийся в вынужденную эмиграцию из родного Ленинграда; игра уральских пионеров в «Зарницу», рабочие стройотряда под Выборгом и тд. Фотографии Russiainphoto

Без названия. Валентин Хухлаев, 24 июля 1972 года, г. Москва, из архива Валентина Хухлаева:

Перекур. Виктор Ершов, июль 1972 года, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Светогорск, МАММ/МДФ:

В Анапе. Неизвестный автор, 1 июля 1972 — 1 сентября 1972 года, Краснодарский край, г. Анапа, из архива Владимира Дружинина:

Кисловодск. Юрий Крутеев, 1 июня 1972 — 1 июля 1972 года, г. Кисловодск, из архива Юрия Викторовича Крутеева:

Баландин в Пахре. Виктор Ершов, июнь 1972 года, Московская область, МАММ/МДФ:

Дворцовый мост в белую ночь. Б. Рабинович, июнь 1972 года, г. Ленинград, Адмиралтейская наб., из архива Александра Николаевича Одинокова:

Вид на Пятницкую улицу от Чугунного моста. Владимир Сергиенко, 11 июня 1972 года, г. Москва, МАММ/МДФ:

Станция Бижеляк. Сельский вечер. Михаил Петров, 8 июня 1972 года, Челябинская обл., ст. Бижеляк, Государственный исторический музей Южного Урала:

Пионерский лагерь ЧТЗ.

Игра «Зарница». Всеобщий сбор. Михаил Петров, 28 июня 1972 года, г. Челябинск, пос. Каштак, Государственный исторический музей Южного Урала:

Двор. Неизвестный автор, 22 июня 1972 года, г. Свердловск, Встречный пер., из архива Ирины Носковой:

Деревенские ребята. Алексей Кузнецов, 20 июня 1972 — 20 августа 1972 года, Мордовская АССР, Ковылкинский р-н, из архива Владимира Александровича Карлова:

Обед. Сергей Кочеров, август 1972 года, из архива Андрея Яночкина:

Подготовка семян. Сергей Кочеров, август 1972 года, из архива Андрея Яночкина:

«Модница». Неизвестный автор, 13 августа 1972 года, БССР, г. Минск, из архива пользователя М Алина:

А вот так выглядели женщины 70-х:

Это были ранние годы брежневского застоя, самые радостные и спокойные советские годы. Женщины находили время и средства, чтобы быть красивыми и даже доставали импортные пальто и платья. Девушка с котенком на руках. Юрий Садовников/МАММ / МДФ Модница. МАММ / МДФ

Манекенщицы. МАММ / МДФ Манекенщицы. МАММ / МДФ Женщины. Всеволод Тарасевич, МАММ / МДФ Женщины. Всеволод Тарасевич, МАММ / МДФ Женщина в цехе. Юрий Садовников, МАММ / МДФ Женщина в цехе. Юрий Садовников, МАММ / МДФ Водители троллейбусов, ударники коммунистического труда, Михаил Савин, МАММ / МДФ Водители троллейбусов, ударники коммунистического труда, Михаил Савин, МАММ / МДФ Туристки в Закарпатье. Архив Владимира Карлова Туристки в Закарпатье. Архив Владимира Карлова Валентина Терешкова на выставке советской космической техники. Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Валентина Терешкова на выставке советской космической техники. Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Концерт. Архив Ольги Павловны Кухарь Концерт. Архив Ольги Павловны Кухарь Портрет. МАММ / МДФ Портрет. МАММ / МДФ «Слава женщине-матери, воспитательнице детей, неутомимой труженице на производстве и в быту!» Василий Шумков, МАММ / МДФ «Слава женщине-матери, воспитательнице детей, неутомимой труженице на производстве и в быту!» Василий Шумков, МАММ / МДФ Посиделки. Александр Абаза, МАММ / МДФ Посиделки. Александр Абаза, МАММ / МДФ На пляж. Всеволод Тарасевич, МАММ / МДФ На пляж. Всеволод Тарасевич, МАММ / МДФ Выставка-ярмарка "Мебель-70" в Ростове-на-дону, фото Р.Иванов Выставка-ярмарка "Мебель-70" в Ростове-на-дону, фото Р.Иванов Застолье. Неизвестный автор. Архив Ольги Павловны Кухарь Застолье. Неизвестный автор. Архив Ольги Павловны Кухарь Конкурс парикмахеров. Александр Стешанов,МАММ / МДФ Конкурс парикмахеров. Александр Стешанов,МАММ / МДФ «Пополнение». Архив Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой «Пополнение». Архив Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой Актрисы Ия Саввина и Елена Коренева на съемках фильма «Романс о влюбленных». Евгений Умнов/МАММ / МДФ Актрисы Ия Саввина и Елена Коренева на съемках фильма «Романс о влюбленных». Евгений Умнов/МАММ / МДФ Коллектив бухгалтерии и сотрудников Домодедовского Горпо. Фотография из архива Ольги Григорьевны Жокиной Коллектив бухгалтерии и сотрудников Домодедовского Горпо. Фотография из архива Ольги Григорьевны Жокиной В Анапе. Архив Владимира Дружинина В Анапе. Архив Владимира Дружинина В Летнем саду Ленинграда. Рафаил Мазелев. Архив Александра Николаевича Одинокова В Летнем саду Ленинграда. Рафаил Мазелев. Архив Александра Николаевича Одинокова Встреча участниц клуба «Боевые подруги». Михаил Петров. Государственный исторический музей Южного Урала Встреча участниц клуба «Боевые подруги». Михаил Петров. Государственный исторический музей Южного Урала

https://loveopium.ru/rossiya/sssr-v-1972-godu-50-let-nazad.h...

https://ru.rbth.com/watch/907-soviet-women-1970

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