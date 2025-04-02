Что наша жизнь? Это игра, в которую мы играем всю жизнь: детство, юность, отрочество, молодость, зрелость, старость... И у каждой границы есть свой предел, свои правила, задачи, черные и белые полосы, преодоления препятствий. Так и проходит жизнь в бешеном ритме. Жизнь, в которой ты и главный герой, и подозреваемый, и обвинитель.

Не припомню, для какой цели мне нужен был материал, и я отправилась в интернет путешествие по страничке «Статусы на все случаи жизни» и набрела на очень интересное изречение: «На сегодняшний день у меня сумасшедший роман с собственной жизнью. С каждым днём убеждаюсь в том, как же всё-таки интересно жить». Эти слова мне запали в душу. Искала автора, но так и не нашла.

Если задуматься, у нас действительно роман с собственной жизнью. И все в романе присутствует и любовь, и разлука, и слезы, и радость, и горе…. А куда же без этого? Не всегда госпожа фортуна благоволит к нам. Бывает и так, что поворачивается спиной и наблюдает за тобой со стороны, как ты барахтаешься в трясине болотной и сможешь ли ты выбраться или утонешь.

Многие не могут выбраться, отчаиваются и тонут. Но большинство людей ведут отчаянную борьбу, сохраняют надежду и веру, выкарабкиваются на твердую почву и продолжают жить, радоваться жизни.

В ожидании сеанса, гуляла по городу, села на скамеечку рядом с двумя женщинами. Такие милые, уютные, они сидели рядышком, держали друг дружку за руки и мило беседовали. Разговор был по всей видимости в самом разгаре, и я услышала, как одна другой говорит:

– Как мы живем? Ничего не видим, не слышим, сидим у ящика, сериалы смотрим. Скучно так жить, пенсия маленькая, детям надо помочь, внукам уделить внимание. А денег – кот наплакал. Получишь пенсию, по кучечкам разложишь, коммуналку уплатишь и плакать хочется. Жалкие крохи остаются. То ли дело у Таньки, соседки моей. Деньги водятся, по морям да санаториям разъезжает. А такая же пенсионерка…. Видно, её хахиль хорошо помогает. Часто приезжает, сумки со жратвой прет. А она королевной по двору ходит… Глаза её бесстыжие. А дома-то у него, хахиля ейного, жинка есть, детки… Не стыдно ей в глаза людям смотреть?

– Настя, ты всю жизнь всем завидовала и продолжаешь завидовать!!! Вот я, например, пенсия – тоже маленькая, работу нашла, работаю. Грех жаловаться. И на море с внуками езжу, а в прошлом годе в санатории здоровье поправляла. Ты ж на пенсии ни дня не работала? Найди работу, если по специальности не хочешь, найди по душе.

– Ты че, дура, что ли! Я на работе 20 лет отпахала. Отдыхать должна!! Тьфу ты, Зойка, все настроение сбила!!!

И пошла между приятельницами такая перепалка, такую чушь несли друг на друга: кто с кем, когда, кто к кому в постель забрался. Тут уж и соседей припомнили, кости помыли. Не знаю, как долго они еще сидели и посылали себя, кто по Волге, а кто по матушке…. Я ушла. И в кино ходить не надо. До какой степени бываем мы смешными. Забываем о приличии и тактичности.

Я шла и думала, что завтра эти две подруги встретятся и найдут новый объект посудачить. Они тоже завели роман с собственной жизнью.

Как хорошо, что в свое время я ликвидировала всех своих подруг, которые любили горяченькие новости и судачили, судачили…

Я знаю одно, если очень хочется поделиться, язык чешется, так хочется поговорить, заведите себе собачку, кота. Им можно все рассказать, они выслушают, но будут молчать. Ваши скелеты в шкафу так и останутся скелетами со своими тайнами, планами, мечтами.

Шла домой и думала о своей жизни, планах, детях, внуках. И убеждалась, что какая интересная штука эта жизнь, как счастлива я, что живу, Как интересно жить!!!!