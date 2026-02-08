Территория Героев...(197)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Военнослужащий Ефанов Максим Военнослужащий 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Максим Ефанов успешно прошёл боевой путь от стрелка до врио командира взвода войск БПС.

«Однажды командир собрал нас и сказал, что в составе нашего взвода нужно сделать отделение БПЛА.

Когда во всех воинских частях уже сформировались подразделения БПЛА, его определили на обучение к опытным дроноводам. Они передали ему свой опыт, научили, как правильно вести разведку, корректировать миномётно-артиллерийский огонь, объяснили, как строится работа на квадрокоптере.

В Курской области Максим Ефанов уже на собственном опыте почувствовал, насколько эффективным может быть беспилотник в умелых руках. После боя, в котором уничтожили колонну ВСУ, военнослужащий продолжил помогать своему подразделению.

О боевой работе оператора беспилотника в Курском приграничье читайте в материале «Красной звезды».

Каждый вылет Максима приносит пользу: разведка, точные удары или поддержка СВОих.

Военнослужащий Каримов Алгис В 2022 году Каримов был мобилизован и попал в разведку. Именно тогда в составе небольшой группы бойцов, которых поддерживали три танка, ему довелось остановить наступление противника численностью более 200 человек и свыше 20 единиц техники. За этот бой Алгис был награждён орденом Мужества.

Позднее он получил медаль «За спасение погибавших» за то, что вытащил из-под огня своего командира. За участие в освобождении Авдеевки Каримов был награждён медалью «За отвагу».

В 2023 году, когда применение беспилотников на передовой стало массовым, Алгис Каримов с позывным «Уфа» оказался среди желающих освоить новую специальность. Штатных должностей операторов тогда ещё не существовало, бойцы сами проявляли инициативу.

«Я служил старшим разведчиком-снайпером, но работал с беспилотниками. Скачал на телефон приложение – симулятор FPV-дрона и просто тренировался. Когда пришёл в учебный центр в тыловой зоне, инструктор посадил меня за пульт, посмотрел, как я летаю, и сказал: «Ты уже готов». В первый же день я поднял дрон в воздух», – вспоминает Алгис.

Как Алгис Каримов из снайпера стал инструктором БПЛА читайте в материале «Красной звезды»

Гвардии младший сержант Чамаев Роман Гвардии младший сержант Роман Чамаев в составе группы материально-технического обеспечения выполнял боевую задачу по подвозу боеприпасов и провизии на позиции мотострелкового подразделения, находящиеся вблизи линии боевого соприкосновения.

Во время движения его автомобиль попал под минометный обстрел противника. Чамаев отдал команду водителю свернуть в лес, личному составу покинуть машину и занять укрытие в безопасном удалении от нее.

Наблюдая за обстановкой, Роман заметил передвижение диверсионно-разведывательной группы противника. Из-за сложной складывающейся обстановки Роман Чамаев принял решение вступить с боевиками в стрелковый бой.

Диверсанты не ожидали, что по ним с фланга откроется огонь, и были уничтожены российскими военнослужащими. Чамаев в ходе боя ликвидировал большую часть вражеской диверсионно-разведывательной группы.

После уничтожения боевиков группа продолжила движение. Добравшись до точки выгрузки, группа под командованием Чамаева выгрузила провизию и боекомплект, после чего вернулась в исходный район.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии младшего сержанта Романа Чамаева боевая задача была выполнена. Мотострелковое подразделение в срок получило боеприпасы и провизию для продолжения наступательных действий.

Гвардии младший лейтенант Григорьев Денис Штурмовой взвод под командованием гвардии младшего лейтенанта Дениса Григорьева выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта противника и дальнейшему закреплению на позиции на важном тактическом направлении наступления наших войск.

В ходе наступательных действий, взвод подвергся атаке вражеских дронов, и Денис мгновенно оценив обстановку, отдал приказ на уничтожение угрозы с воздуха, при этом лично уничтожил три вражеских FPV-дрона. После отражения атаки, Григорьев дал команду на начало штурма. Слаженные действия штурмового взвода под командованием Дениса Григорьева обеспечили успешный захват вражеского опорного пункта и последующее закрепление на позициях.

Благодаря смелости и профессионализму гвардии младшего лейтенанта Дениса Григорьева, а также слаженным действиям личного состава поставленная боевая задача была выполнена, что способствовало дальнейшему продвижению наших войск.

Гвардии рядовой Жариков Илья Гвардии рядовой Илья Жариков проходит военную службу в должности оператора – сапера расчёта взвода беспилотных систем.

Находясь в составе расчёта беспилотных систем, Жариков выполнял боевую задачу по выявлению минно-взрывных заграждений противника и их последующему уничтожению в одном из направлений.

В ходе ведения наступательных действий с целью захвата господствующей высоты противника, штурмовая группа была остановлена скрытым минно-взрывным заграждением. Илья, осуществлявший воздушную разведку, мгновенно оценил угрозу. Понимая, что вызов сапёров займёт критическое время и сорвёт наступление, он принял решение уничтожить заграждение самостоятельно. Связавшись с командиром штурмовой группы, Илья сказал ему отвести личный состав группы на безопасное расстояние. Получив информацию о том, что личный состав штурмовой группы находится на безопасном удалении, Жариков уничтожил минно-взрывное заграждение с применением беспилотной системы типа FPV.

В результате успешного подрыва минное поле было частично уничтожено, а оставшиеся мины приведены в небоеспособное состояние, создав безопасный проход.

Ефрейтор Рахно Александр Ефрейтор Александр Рахно выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по овладению позициями противника на одном из важных тактических направлений.

В ходе движения штурмовой группы противник предпринял попытки нанесения ударов, используя дроны. Александр, заметив вражеский беспилотник, занял выгодную позицию и открыл огонь по нему из штатного вооружения. Меткими выстрелами дрон был уничтожен. После этого группа продолжила движение к позициям противника по запасному маршруту. Благодаря профессионализму и боевой выучке ефрейтора Александра Рахно российская штурмовая группа добралась до позиций врага без потерь среди личного состава, уничтожила противника и закрепилась на новых рубежах. https://t.me/rabotaembrat/11002 Гвардии рядовой Ильчибаев Владислав Водитель отделения роты радиоэлектронной борьбы гвардии рядовой Владислав Ильчибаев выполнял боевую задачу по доставке горюче-смазочных материалов, запасных частей и материального имущества на позиции своего подразделения, выполняющего задачи по подавлению и уничтожению беспилотных летательных аппаратов ВСУ на одном из тактических направлении. Продвигаясь по маршруту, находясь под постоянным огневым воздействием противника, Ильчибаев, используя дрон-детектор «Булат», обнаружил приближение вражеского FPV-дрона. Проявив умелые навыки в управлении транспортным средством, Владислав снизил скорость движения и при приближении БПЛА выполнил резкий маневр уклонения, тем самым избежав попадания дрона, затем вывел автомобиль из-под огня противника, не причинив ущерба перевозимому грузу, продолжил выполнение боевой задачи. Профессиональные и смелые действия гвардии рядового Владислава Ильчибаева позволили своевременно доставить материальное имущество и запасные части на позиции, что способствовало поддержанию боеготовности подразделения и эффективному подавлению, и уничтожению БПЛА украинских националистов. https://t.me/rabotaembrat/11016 Старший прапорщик Козлов Евгений Командир взвода обеспечения старший прапорщик Евгений Козлов выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов и продовольствия на позиции российских подразделений вблизи с линией боевого соприкосновения. В ходе очередного выезда для доставки продовольствия и боекомплекта автомобиль Евгения подвергся минометному обстрелу со стороны противника. Евгений Козлов быстро сориентировался в ситуации и направил автомобиль в лесополосу. Выбравшись из транспортного средства, старший прапорщик Козлов обнаружил в небе разведывательный дрон противника, который корректировал огонь вражеского миномета. Заняв удобную позицию Евгений меткими выстрелами из штатного оружия, сбил квадрокоптер, лишив противника возможности вести прицельный огонь, после чего оперативно доставил груз в указанную точку. Благодаря смелым и решительным действиям старшего прапорщика Евгения Козлова удалось своевременно снабдить российских военнослужащих боеприпасами для успешного выполнения задач на передовой. https://t.me/rabotaembrat/11033 Лейтенант Зуев Роман В районе одного из участков местности подразделение Романа Зуева выполняло задачу по нанесению огневого поражения противнику. В ходе выполнения задачи боевики ВСУ применили артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Под плотным огнем неприятеля подразделение под командованием Романа уничтожило два вражеских блиндажа, два минометных расчета и пять военнослужащих ВСУ. Благодаря мужеству и профессионализму лейтенанта Романа Зуева, удалась в последующим развить продвижение на важном тактическом направлении. https://t.me/rabotaembrat/11005 Гвардии младший сержант Храмцов Владислав Гвардии младший сержант Владислав Храмцов принимает участие в специальной военной операции в должности механика-водителя гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона и выполняет боевые задачи по уничтожению противника. Так сводному огневому расчету гаубичной самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» под командованием Храмцова, была поставлена боевая задача по уничтожению складов с боеприпасами, а также подавлению опорного пункта украинских боевиков в одном из районов Донецкой Народной Республики. Во время выполнения огневой задачи позиция САУ подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Несмотря на опасность, Владислав, сохраняя хладнокровие, продолжил точно корректировать огонь расчета по позициям противника, во взаимодействии со старшим офицером на батарее. Под командованием Владислава, сводный огневой расчет слаженно и уверенно выполнял поставленную задачу уничтожив склад с боеприпасами, опорный пункт и более десяти украинских боевиков. Благодаря грамотным и решительным действиям гвардии младшего сержанта Владислава Храмцова, расчет не только успешно выполнил поставленную боевую задачу, что способствовало дальнейшему продвижению штурмовых подразделений, но и без потерь покинул район обстрела. https://t.me/rabotaembrat/11021 Рядовой Порозов Андрей Рядовой Андрей Порозов на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции выполнял боевую задачу на пункте воздушного наблюдения по недопущению пролета БПЛА противника. Во время несения боевого дежурства Порозов обнаружил приближение группы вражеских БПЛА. Оперативно оповестив личный состав подразделения, военнослужащий огнем из стрелкового оружия уничтожил три ударных fpv-дрона противника. Благодаря грамотным действиям, мужеству и профессионализму рядового Андрея Порозова не было допущено потерь среди личного состава. https://t.me/rabotaembrat/11009 Лейтенант Кабанин Альберт Мотострелковое подразделение под командованием лейтенанта Альберта Кабанина выполняло боевую задачу по штурму укреплённых опорных пунктов, уничтожению живой силы и техники ВСУ на важном направлении наступления российских войск. Противник, закрепившись на позициях, оказывал сопротивление и активное огневое воздействие, предпринимая попытки замедлить продвижение российских штурмовых групп. Оценив обстановку, Кабанин грамотно организовал захват опорного пункта противника. Благодаря проведенной разведке, штурмовики скрытно подобрались к обороняющимся боевикам не замеченными. Затем, пользуясь внезапностью, ворвались на позиции противника. В ходе завязавшегося боя, Альберт уничтожил пулеметный расчет ВСУ, чем обеспечил успешные действия подразделения. Затем координировал и прикрывал действия личного состава. Сломив сопротивление противника, штурмовики зачистили позиции ВСУ, перегруппировались и заняли оборону, отражая контратаки националистов. Несмотря на постоянные обстрелы, сбросы взрывчатых устройств с беспилотных ударных летательных аппаратов, группа лейтенанта Альберта Кабанина смогла удержать позиции до подхода основных сил. https://t.me/rabotaembrat/11047 Рядовой Пьянков Владислав Рядовой Владислав Пьянков выполнял боевую задачу по разведке местности на одном из важных тактических направлений. Во время выполнения боевой задачи Пьянков обнаружил замаскированную огневую точку противника. Владислав скрытно подобрался к вражеской позиции, оценил обстановку и принял решение вступить в бой с боевиками. Пьянков закинул ручные гранаты, где находилось порядка десятка украинских боевиков. После взрывов он вступил в стрелковый бой с контуженными боевиками и огнем из личного стрелкового оружия уничтожил их всех. В ходе боя потери врага составили до отделения живой силы. Благодаря мужеству и профессиональным действиям рядового Владислава Пьянкова была уничтожена огневая точка противника, а также составлен безопасный маршрут движения для российской штурмовой группы, которая в последующем овладела важными рубежами. https://t.me/rabotaembrat/11038 Рядовой Терентьев Андрей Оператор расчета беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» рядовой Андрей Терентьев выполнял боевую задачу по обнаружению средств огневого поражения ВСУ, выявлению мест скопления военной техники и личного состава украинских националистов. В ходе ведения воздушной разведки Терентьев обнаружил скопление живой силы и техники противника, прибывших на ротацию. Своевременно доложив на командный пункт данные об обнаруженных целях, Терентьев вступил во взаимодействие с расчетами ударных FPV-дронов и корректировал их удар по ВСУ. В результате слаженной боевой работы расчетов подразделений войск беспилотных систем и рядового Андрея Терентьева были уничтожены две боевые бронированные машины и до десяти украинских националистов. https://t.me/rabotaembrat/11044 Младший сержант Сурганов Александр В ходе специальной военной операции линейный взвода связи младший сержант Александр Сурганов выполнял задачи по организации бесперебойной связи и обмену информацией между батальонной тактической группой российских войск и вышестоящим штабом. После обстрела украинскими боевиками позиций российских подразделений была повреждена линия проводной связи, что привело к потере управления. Сурганов получил задачу по восстановлению связи с подразделениями. В ходе выполнения боевой задачи противник применил ударные дроны по позиции Сурганова. Александр метким огнем из личного оружия лично сбил два вражеских БПЛА и своевременно восстановил связь с подразделением. Самоотверженные действия младшего сержанта Александра Сурганова обеспечили командованию бригады управление подчиненными подразделениями, что позволило отразить атаку противника и не допустить прорыва обороны. https://t.me/rabotaembrat/11034 Гвардии младший сержант Васильев Александр Гвардии младший сержант Александр Васильев в составе расчёта боевой машины реактивной системы залпового огня выполнял боевую задачу по огневому поражению скопления живой силы и техники противника для поддержки наступающих российских подразделений. В ходе выполнения задачи, находясь на огневой позиции, Александр обнаружил приближение FPV-дрона противника и занял выгодную огневую позицию. Используя штатное оружие, короткой очередью сбил беспилотник, который сдетонировал от удара о землю, не причинив ущерба технике и расчёту. Бдительность и профессионализм гвардии младшего сержанта Александра Васильева позволила расчёту боевой машины в полном составе и в срок выполнить огневую задачу, что способствовало успешному закреплению российских штурмовых подразделений на новых позициях. https://t.me/rabotaembrat/11018 Сержант Нижников Евгений Сержант Евгений Нижников вместе со своим минометным расчетом выполнял боевую задачу по прикрытию наступающих российских штурмовых подразделений и уничтожению живой силы противника, находящихся на позициях вблизи линии боевого соприкосновения. После нескольких точных выстрелов из миномета расчет Нижникова поразил укрепленную вражескую огневую точку, откуда велся пулеметный огонь. Подготавливая миномет к следующему выстрелу, Евгений получил информацию по рации, что к месту его расчета летит вражеский беспилотник. Евгений дал команду на передислокацию миномета на заранее подготовленную запасную позицию, а сам принялся наблюдать за воздушной обстановкой. Заметив в воздухе дрон, Нижников точными выстрелами из личного стрелкового оружия его уничтожил. Несмотря на сложный рельеф местности, расчету миномета под командованием Нижникова удалось в кратчайшие сроки сменить позицию и продолжить уничтожение живой силы противника. Самоотверженными и профессиональными действиями сержанта Евгения Нижникова удалось сохранить жизни личного состава, а также благодаря эффективному минометному огню уничтожить огневые точки и живую силу противника, что способствовало продвижению российских штурмовых подразделений на новые рубежи. https://t.me/rabotaembrat/11003 Гвардии младший сержант Бикбулатов Амир Гвардии младший сержант Амир Бикбулатов проходит военную службу в должности старшего стрелка мотострелковой роты. Бикбулатов в составе группы российских военнослужащих выполнял боевую задачу по удержанию позиций в условиях активного огневого воздействия противника в одном из населённых пунктов освобожденного от украинских боевиков. В результате атаки вражеского FPV-дрона один из военнослужащих группы получил осколочное ранение и не мог самостоятельно передвигаться. Амир незамедлительно выдвинулся к раненому, оказал ему первую помощь и, несмотря на постоянную угрозу повторных ударов FPV-дронов противника, организовал его безопасную эвакуацию в тыл. Благодаря своевременным и решительным действиям гвардии младшего сержанта Амира Бикбулатова раненый военнослужащий был эвакуирован в безопасную зону и передан для дальнейшего оказания квалифицированной медицинской помощи, что спасло его жизнь. https://t.me/rabotaembrat/11012 Ефрейтор Галкин Алексей На одном из тактических направлений ефрейтор Алексей Галкин выполнял задачу в составе штурмовой группы. В ходе выполнения боевой задачи, Алексей невзирая на шквальный огонь ворвался на позиции противника и уничтожил двух боевиков ВСУ огнем из стрелкового оружия. После чего удерживал опорный пункт до прибытия основных сил подразделения. Благодаря мужеству и профессионализму Алексея Галкина опорный пункт противника был захвачен, без потерь личного состава. https://t.me/rabotaembrat/11006 Гвардии старший матрос Конончук Николай Гвардии старший матрос Николай Конончук выполнял боевую задачу по обеспечению стабильной связи между штурмовыми группами и вышестоящим командованием в ходе наступательных действий на одном из важных тактических направлений. Во время выполнения боевой задачи штурмовые группы оказались под шквальным огнем противника. Связь с командным пунктом была потеряна, и обстановка стремительно ухудшалась. Конончук, понимая, что без связи штурмовые группы лишены поддержки, и, невзирая на плотный огонь противника, вышел на открытую позицию для установки антенны, что в свою очередь способствовало возобновлению устойчивой и надежной связи. Также Николай выявил вражеские огневые точки и передал их координаты на командный пункт, после чего они были уничтожены артиллерийским огнем, что позволило штурмовым группам продолжить выполнение задачи. Благодаря мужеству и самоотверженности гвардии старшего матроса Николая Конончука штурмовые группы выполнили свою задачу и заняли важные рубежи. https://t.me/rabotaembrat/11019 Рядовой Васильев Алексей На одном из тактических направлений проведения специальной военной операции водитель рядовой Алексей Васильев выполнял боевую задачу по подвозу боеприпасов подразделениям на линии боевого соприкосновения в условиях активного огневого воздействия противника. В ходе выполнения боевой задачи автомобиль Васильева был несколько раз атакован БПЛА противника. Военнослужащий, используя накопленный опыт, своевременно совершил маневр в лесополосу, после чего огнем из стрелкового оружия уничтожил три ударных дрона противника. Благодаря мужеству и самоотверженным действиям рядового Алексея Васильева, поставленная боевая задача по доставке боекомплекта подразделениям была выполнена без потерь личного состава. https://t.me/rabotaembrat/11010 Доброволец Оганесян Эдгар Эдгар Оганесян, позывной "Огонёк". Настоящий русский патриот, сочетающий в себе таланты созидателя в мирной жизни и бесстрашие воина на передовой. Боевой путь Эдгара начался не по приказу, а по зову сердца. В первые месяцы СВО он помогал фронту как волонтёр: сам возил всё необходимое бойцам 25-го полка спецназа. Но в 2023 году отложил успешный бизнес и встал в строй добровольцем. Военная карьера "Огонька" – пример стремительного роста, основанного на личном мужестве и профессионализме. Начинал рядовым во взводе охраны, затем стал заместителем командира бригады по тылу. Сегодня – первый заместитель командира – начальник штаба Бригады Союза добровольцев Донбасса "Святой Георгий". За плечами уже пятый контракт. Доблесть бойца отмечена множеством наград, среди которых медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени,

медаль ЛНР "За отвагу",

медаль ордена "За заслуги перед ДНР" III степени,

а также наши Цареградские кресты – стальной, бронзовый и серебряный. Эдгар не оставляет служение людям и в тылу. Успешный предприниматель, с 2022 года – депутат Изобильненского городского округа, а с 2025-го – депутат города Ставрополя, он на деле доказывает, что новая элита России куётся именно там, в окопах и штабах на передовой. При этом сам герой говорит очень просто, но в точку: "Нам нужно добиться всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим, и возвращаться домой только с Победой". https://t.me/kvmalofeev/4044 Гвардии младший лейтенант Зехмиллер Александр Гранатометный взвод под командованием гвардии младшего лейтенанта Александра Зехмиллера выполнял боевую задачу по огневой поддержке штурмовых групп мотострелкового подразделения. В ходе наступательных действий одна из российских штурмовых групп замедлила свое продвижение, столкнувшись с хорошо укрепленным опорным пунктом ВСУ и попав под интенсивный огонь, который противник вел с трёх долговременных огневых точек и двух пулемётных гнёзд, расположенных на господствующих высотах. Получив приказ на обеспечение огневого прикрытия российских штурмовиков, Зехмиллер с подразделением выдвинулся в назначенный район, организовал разведку местности и определил наиболее выгодные позиции для развёртывания и ведения огня расчётами АГС-17. В ходе боевой работы, находясь под миномётным обстрелом ВСУ, гвардии младший лейтенант Александр Зехмиллер корректировал огонь гранатометных расчётов. В результате целенаправленного и согласованного огневого воздействия были уничтожены ранее выявленные огневые точки и пулемётные гнезда противника, что позволило российской штурмовой группе возобновить продвижение и занять господствующую высоту. https://t.me/rabotaembrat/11015 Рядовой Макаров Никита Сапер рядовой Никита Макаров выполнял боевую задачу в составе подразделения по обороне позиций. Противник перешел в атаку на позиции российских войск. Макаров обнаружил штурмовую группу противника и определил маршрут её движения. Смело выдвинувшись на маршрут штурмовой группы врага, понимая, что может быть в любой момент обнаружен, Никита Макаров установил минное заграждение и переместился на более безопасную огневую позицию. Когда вражеские штурмовики пересекали заминированный участок рядовой Макаров активировал мины и взрывом уничтожил группу противника. Находясь в непосредственной близости от места постановки минного заграждения, он забросал гранатами остатки штурмовой группы противника полностью уничтожив их. Благодаря мужеству и профессионализму рядового Никиты Макарова противник понес значительные потери и не сумел продвинуться в глубину обороны российского подразделения. https://t.me/rabotaembrat/11026 Ефрейтор Ендальцев Юрий Группа, в составе которой выполнял задачу стрелок ефрейтор Юрий Ендальцев, выполняла боевую задачу по обороне опорного пункта, ранее отбитого у украинских боевиков. В ходе выполнения задачи группа неоднократно отбивала атаки противника, не допустив утраты захваченного рубежа. Подразделение получило задачу обеспечить прибытие группы закрепления, а затем вернуться в тыл для восстановления боеспособности. При ротации группа подверглась атаке ударными FPV-дронами противника. Один из военнослужащих получил ранение от близкого разрыва ударного дрона противника. Ендальцев, продолжая вести огонь по дронам, добрался до раненного. Затем, несмотря на угрозу атаки, оказал первую помощь раненному и эвакуировал товарища в безопасное место. Проверив состояние раненного и используя опыт, полученный на занятиях по тактической медицине, Ендальцев стабилизировал состояние товарища и эвакуировал его до пункта оказания медицинской помощи. https://t.me/rabotaembrat/11027 Военнослужащий Селезнёв Максим Многие войны и вооружённые конфликты доказали, что боевые успехи напрямую зависят от морально-психологического состояния войск. В боях у воинов, вдохновлённых высокими идеями и целями, физические и умственные способности удваиваются или даже утраиваются. Это подтверждает и опыт штурмовиков 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты. Закалку огнём рядовой Максим Селезнёв прошёл в Курской области. Как он вспоминает, первый бой не только не показался ему страшным, а наоборот, вселил веру в собственные силы. «Чувствовал себя уверенно, потому что находился рядом с бое­выми товарищами, у которых опыта было больше, чем у меня. Они многое прошли. С ними я уже заряжен был непременно выполнить боевую задачу. И мы выполнили её отлично», – рассказывает Максим. Подробнее о поддержке со стороны сослуживцев и атмосфере боевого братства – в материале «Красной звезды». https://t.me/mod_russia/60722 Наводчик-оператор танка Т-72Б3М Вячеслав Кенн награжден медалью «За отвагу». Его боевая машина — не только мощное орудие, которое разбирает в пыль вражеские укрепы, но и надежный щит для пехоты. Под прикрытием танка наши бойцы заходят на позиции. Во время боевой задачи, за которую Вячеслав удостоен медали, экипажу пришлось защищаться от атак врага. В этом небольшом сюжете Вячеслав рассказывает о своей работе и о том, почему пошел на СВО. См. видео по ссылке https://t.me/heroesofZ/1921 Водитель-заряжающий РСЗО «Град» Юрий Лоскутов прибыл на фронт из Екатеринбурга. Дома его ждут жена и трое детей. Их папа уже награжден за выполнение боевых задач медалью Суворова и медалью «За боевые отличия». Сейчас Юрий в составе своего расчета поддерживает продвижение наступающих штурмовых подразделений на Красноармейском направлении специальной военной операции. См. видео по ссылке https://t.me/heroesofZ/1926 Генерал-лейтенант Алексеев Владимир 6 февраля 2026 года в Москве убийца выстрелил в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — первого замначальника ГУ ГШ ВС РФ (бывшее ГРУ).

Утром 6 февраля в подъезде дома на Волоколамском шоссе (по одной версии — под видом доставщика) в него попали несколько раз: грудь, рука, нога (одна пуля задела жизненно важные органы). Генерал 64 лет оказал сопротивление, пытался отобрать оружие — это спасло ему жизнь. СК возбудил дело по покушению на убийство + незаконный оборот оружия.

Алексеев — Герой России, ключевой фигурант военной разведки, зам Костюкова (главы ГУ). Позывной в СВО — «Омега», руководит опергруппой ГРУ на фронте. Его непосредственный руководитель — адмирал Игорь Костюков (начальник Главного управления Генштаба ВС РФ, бывшее ГРУ) — возглавлял российскую делегацию на трёхсторонних переговорах Россия — Украина — США, которые прошли 4–5 февраля 2026 года в Абу-Даби.

Сообщают, что генерал-лейтенант ГРУ ГШ ВС РФ Владимир Алексеев пришел в себя после операции (получил 3 пулевых ранения). Также сообщают, что задержан убийца, стрелявший в генерала.

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Из сообщения глава Дагестана:

"С передовой пришла очень тяжёлая новость – не стало Муслима Муслимова. Он погиб, как и жил, – исполняя свой воинский долг до конца. Это огромная утрата не только для его семьи, а для всего Дагестана, всей России. Он был удивительно скромным, искренним и достойным парнем. Служил в 74-й мотострелковой бригаде. С первых месяцев СВО он находился на передовой, прошёл путь от солдата до офицера. Брал на себя ответственность за тех, кто рядом, думал прежде всего о людях и никогда не отступал от поставленных задач. Его уважали сослуживцы, ему доверяли боевые братья, все, кто знал его, говорят о нём только добрые слова. В 2024 году за один из своих подвигов Муслим был удостоен высшего звания, а Золотую Звезду нашему земляку вручал лично министр обороны России. За время службы дагестанец установил и настоящий боевой рекорд – его мотострелковая рота за месяц уничтожила восемь опорных пунктов противника! При всех этих заслугах для самого Муслима награды никогда не были целью – для него главным было выполнить задачу и сохранить жизни своих ребят. Муслим навсегда останется в сердцах людей, которые знали о нём, служили рядом, гордились им как земляком. Мы будем помнить его как пример мужества, чести и настоящего офицера. Вечная память Герою! И вечная слава!".

Мы о нём писали в 128 и 144 выпусках, тогда он был ещё живой...

https://t.me/geroirossii/8536 Павел Евгеньевич Балаболин родился 17 марта 1971 года.

Служил по контракту рядовыми в подразделении «Шторм-Z», которое сражается на самых сложных участках СВО.

Погиб 31 августа 2023 года при выполнении боевого задания на острове Переяславский Херсонской области.

Родственников не нашлось. Захоронен на кладбище в селе Орда.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581#1 Иван Александрович Первов родился 1 января 1982 года в селе Орда.

Детство и юность провёл в родном селе. Учился в Ординской школе.

Проходил службу в зоне специальной военной операции в Донецкой народной республике по контракту. На СВО служил в должности рядового.

Погиб 4 сентября 2023 года.

Указом Президента РФ награждён орденом Мужества посмертно.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581#1 Эдуард Игоревич Беринцев родился 9 сентября 1977 года в городе Пермь.

Служил по контракту рядовым в подразделении «Шторм-Z», которое сражается на самых сложных участках СВО.

Эдуард Беринцев 17 сентября 2023 года был направлен на выполнение специального задания в зону боевых действий под Артёмовск, из которого не вернулся.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581#1 Владимир Власов родился в многодетной семье (6 детей).

В 2014 году окончил 9 классов Медянской школы. В школе зарекомендовал себя как активный, ответственный, исполнительный, трудолюбивый ученик.

После окончания школы Владимир поступил в Уинский филиал краевого политехнического колледжа, получил специальность механика-водителя.

После службы в армии окончил все специальности Уинского филиала.

На СВО ушёл добровольцем. Служил водителем-стрелком.

В ночь с 9 на 10 декабря 2023 г. у Владимира скончался отец, и боец рассчитывал приехать на похороны. После одного из боёв Владимир Власов помогал волонтёрам вывозить раненных с поля боя. В третьем заезде автомобиль под управлением Владимира наехал на мину…

Известно, что прадед Владимира Власова погиб в годы Великой Отечественной на территории Украины в первом же бою.

Похоронен 25 декабря в селе Медянка Ординского округа.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581#1 Сержант Виталий Юрьевич Танчинец родился 14 июня 1988 года в селе Орда Пермского края.

Окончил 9 классов Ординской средней школы.

После окончания школы Виталий поступил на службу в армию. Служил по контракту моряком на большом десантном корабле "Новочеркасск"

26 декабря 2023 г. БДК "Новочеркасск" подвергся атаке авиационными управляемыми ракетами западного производства в пункте базирования - в Феодосии, после чего на борту произошёл взрыв и крупный пожар. Через некоторое время корабль затонул у пирса....

У Виталия осталась жена, две дочери и сын.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581#1 Алексей Шутёмов родился 23 апреля 1984 года в селе Орда.

Детство и юность провёл в родном селе. Учился в Ординской школе.

По окончании школы в 2004 году был призван в ряды Вооружённых сил. После армии проходил службу по контракту в ЗАТО Звёздный.

В 2023 году Шутёмов Алексей Иванович подписал контракт с Министерством обороны РФ, в должности командира отделения мотострелковой роты в составе мотострелкового батальона войсковой части 90600 направлен для прохождения службы в зону СВО.

Погиб 5 января 2024 года.

Награждён орденом Мужества посмертно.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581#1 Сержант Михаил Викторович Антонов родился 6 августа 1992 года в селе Сосновка Пермского края.

Он посвятил 10 лет своей жизни службе в армии России. За свои заслуги был удостоен ряда медалей, среди которых:

медаль «За участие в военном параде в День Победы»,

медаль «75 лет 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознамённой военной базы»,

медаль «За воинскую доблесть» от Министерства обороны Российской Федерации и

медаль «За боевые отличия».

Михаил служил по контракту и принимал участие в специальной военной операции на территории Украины.

В возрасте 31 года он погиб в зоне СВО 12 января 2024 года.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581#1 Андрей Бердников родился 1 ноября 2000 года в селе Орда.

Проходил службу в зоне специальной военной операции в Донецкой народной республике по контракту.

В январе 2024 года участвовал в активных боевых действиях, выполняя специальные задания по освобождению Авдеевки.

Погиб 23 января при исполнении обязанностей военной службы.

Указом Президента РФ награждён орденом Мужества посмертно.

Младший сержант Тобосов Алексей Тобосов Алексей Геннадьевич навсегда останется в памяти как преданный своему делу воин и настоящий патриот. Его жизнь трагически оборвалась 5 сентября 2025 года во время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции.

Алексей родился 19 сентября 1991 года в селе Беляши Кош-Агачского района Республики Алтай. После окончания школы поступил в профессиональное училище № 28. В 2010 году был призван в Вооружённые Силы Российской Федерации, службу проходил в составе 107-й гвардейской ракетной бригады.

В 2015 году он заключил контракт и продолжил службу в мотострелковой бригаде. После увольнения в запас Алексей оставался верен своему военному долгу и 7 марта 2024 года вновь подписал контракт с Министерством обороны РФ, отправившись в зону специальной военной операции.

За проявленные мужество и отвагу Указом Президента Российской Федерации он был награждён двумя медалями «За отвагу» и медалью «За храбрость».

Алексей Геннадьевич был любящим мужем, заботливым отцом, верным братом и преданным другом.

Рядовой Крюков Марк Крюков Марк Александрович

Разведчик-оператор дронов

28.09.2004 - 12.09.2024

В 2022 году поступил в РАНХиГС. После окончания первого курса в начале осени 2023 подписал контракт с Министерством Обороны и отправился на СВО.

Настоящий Патриот России, награждён Орденом мужества.

Счастье в его понимании — «Это служить своей Родине!».

Служил в 7-ом отдельном гвардейском мотострелковым Пролетарской Московско-Минской ордена Ленина, дважды Краснознамённой, ордена Суворова и Кутузова полку.

Погиб: Харьковская область, село Пыльное, Харьковский р-н

Младший сержант Тарасюк Евгений село Подстёпки, Самарская область

Евгений Васильевич Тарасюк родился 14 сентября 1984 года. Он был отцом троих детей и верным другом. Жизнь Евгения была посвящена заботе о своей семье, участию в общественной жизни и поддержке односельчан.

Евгений был известен как мудрый и заботливый отец, справедливый и отзывчивый друг. Он активно участвовал в благотворительных акциях, проводимых в селе и городе. Его доброта и готовность помочь были примером для многих.

22 мая 2024 года Евгений Васильевич героически погиб в ходе выполнения боевого задания в специальной военной операции.

Доброволец Круглов Константин 3 января 2025 года погиб Круглов Константин Юрьевич.

Родившийся 12 сентября 1972 года, он добровольцем отправился на специальную военную операцию в сентябре 2023 года.

Константин Юрьевич принимал участие в боевых действиях под Работино и в Херсоне, а свою последнюю битву он принял при освобождении территории Курской области от захватчиков.

Круглов Константин был известен в городе Нижневартовск как активный и неравнодушный человек. Он участвовал в общественной и политической жизни города, являлся членом партии «За Справедливость» и помощником депутата. За свою активную гражданскую позицию он получил позывной «Депутат». Коллеги и друзья запомнили его как надёжного товарища и преданного друга, готового всегда прийти на помощь.

Рядовой Мусин Артур Мусин Артур Талгатович

Штурмовик

село Александровская Слобода, Республика Татарстан (Татарстан)

15.02.1997 - 13.09.2024

Погиб: Угледарское направление, Павловка

Доблестно выполнял задачу, погиб достойно!

Орден мужества.

Доброволец Ермаков Иван Ермаков Иван, житель Омской области, стал участником специальной военной операции как доброволец. Его жизнь трагически оборвалась 13 мая 2025 года, всего за месяц до 45-летия.

Иван родился и вырос в посёлке Пролетарский Москаленского района. После окончания школы трудился в животноводстве в селе Звездино. Позднее перебрался в Омск, где работал на строительных объектах.

В марте 2025 года он добровольно отправился на фронт, где проходил службу в должности старшего стрелка мотострелкового подразделения. На боевом задании проявил решимость и мужество.

13 мая 2025 года его жизнь оборвалась.

Рядовой Суворов Максим Суворов Максим, уроженец посёлка Каменск Кабанского района Республики Бурятия, стал одним из самых молодых участников специальной военной операции. Ему было всего 18 лет.

Максим родился в 2007 году. Когда в феврале 2022 года началась специальная военная операция, он был ещё подростком, которому исполнилось лишь 14 лет. После достижения совершеннолетия, в июне 2025 года, юношу призвали в армию. Спустя всего два дня после призыва он подписал контракт о прохождении военной службы.

Через месяц после заключения контракта Максим погиб в зоне боевых действий.

Гвардии рядовой Елхаков Иван При выполнении задач специальной военной операции погиб Иван Викторович Елхаков.

Иван родился в селе Каргалы Тюменской области. В 2004 году окончил 11 классов в школе №1 в городском поселении Излучинск, Ханты-Мансийский автономный округ. Жил в Излучинске, работал в АО «Самотлорнефтепромхим».

В зоне специальной военной операции гвардии рядовой Иван Елхаков проходил военную службу по контракту. Выполнял боевые задачи в должности наводчика парашютно-десантной роты.

Погиб 13.09.2023

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга Иван Викторович Елхаков посмертно награжден орденом Мужества.

Рядовой Стародубцев Александр Разведчик-пулеметчик

Стародубцев Александр Юрьевич родился 12 апреля 1989 года в городе Уфа.Его судьба и жизнь были связаны с родным городом, где он вырос и сформировался как личность. Активно участвовал в жизни города, состоял в «Опора России».

Когда началась специальная военная операция, Александр Юрьевич принял решение встать на защиту Родины. Пошел добровольцем и подписал контракт. Он с честью выполнял поставленные задачи и до конца оставался верным воинскому долгу. Попав с товарищем под вражеский огонь, он не бросил товарища и предпринял все возможное для спасения.

Во время боевых действий он погиб 30.12.2024 (Донецкая Народная Республика), отдав свою жизнь за Отечество.

Орден мужества

Рядовой Лесников Вячеслав Снайпер 1-го Мотострелкового взвода

г. Новосибирск

06.12.1986 - 14.09.2023

Был мобилизован в октябре 2022 года и с декабря 2022 г находился в зоне боевых действий, последние 2 месяца своей жизни работал в эвакуационной группе, выполняя свою работу на совесть, насколько позволяли обстоятельства.

Ребята помнят о нём как о герое, который вытащил с поля боя и спас не одну жизнь, был добрым, веселым и неравнодушным к людям.

Награждён Орденом мужества (посмертно).

Младший лейтенант Исаев Ростислав Исаев Ростислав Владимирович, командир взвода, отдал жизнь, исполняя воинский долг в зоне специальной военной операции. Его гибель произошла 27 марта 2025 года, когда он находился при исполнении служебных обязанностей.

Будущий офицер родился 15 октября 1973 года в городе Фергана. После службы и работы в гражданской сфере он посвятил несколько лет своей жизни охране природы. С 1 ноября 2018 года Исаев трудился в ФГБУ «Росзаповедцентр» Минприроды России, где проявил себя как ответственный и профессиональный сотрудник, внося весомый вклад в развитие системы заповедных территорий страны и сохранение уникальных природных комплексов.

28 сентября 2022 года он был призван на военную службу. В составе войсковой части Ростислав Владимирович занимал должность командира взвода и имел офицерское звание старшего лейтенанта. В марте 2025 года, проявив мужество и стойкость, он героически погиб при выполнении боевого задания.

За проявленный героизм и преданность Родине старший лейтенант Исаев посмертно награждён орденом Мужества.

У погибшего осталась семья — супруга и двое сыновей.

Старшина Танхаев Николай Николай Сергеевич Танхаев, бывший полицейский из Бурятии, героически погиб 14 сентября 2024 года при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции.

Николай родился 11 декабря 1979 года в многодетной семье в селе Туран, Тункинского района Бурятии.

Он окончил Туранскую среднюю школу, а затем с 1997 по 1999 годы проходил срочную службу на Тихоокеанском флоте.

В 2000 году Николай начал службу в органах внутренних дел. За 18 лет работы в Тункинском районном отделе полиции он зарекомендовал себя как высокопрофессиональный и ответственный сотрудник.

За службу был награждён медалями:

За отличие в военной службе 1 степени

За отличие в военной службе 2 степени

За отличие в военной службе 3 степени,

нагрудным знаком «Отличник полиции» и

благодарственными письмами за выполнение сложных и особо важных задач.

В 2019 году Николай вышел на пенсию в звании старшины, после чего работал в частной охранной организации в Якутии.

С началом специальной военной операции Николай не мог оставаться в стороне. Не дождавшись призыва по мобилизации, он сам отправился в военкомат, где ему отказали, объяснив, что он находится в резерве. Не желая ждать, 16 декабря 2022 года Николай добровольцем подписал контракт и отправился в зону боевых действий.

14 сентября 2024 года, выполняя поставленную задачу, Николай Танхаев отдал свою жизнь за Родину. Он оставил после себя жену, сына, трёх дочерей, отца, сестёр и племянников.

Военнослужащий Непша Михаил Непша Михаил, житель города Новозыбкова Брянской области, погиб 27.02.2025 в зоне проведения специальной военной операции. Ему было 33 года.

21 октября 2022 года Михаил был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. С самого начала он проявлял ответственность и готовность выполнить свой долг перед Родиной.

27 февраля 2025 года во время выполнения боевой задачи Михаил получил смертельное ранение.

Генерал-майор Саидов Ильдар Набережные Челны, Республика Татарстан

Бывший начальник таможни Саидов погиб на Украине.

14 сентября 2024 года семья Саидовых получила тяжёлую весть о гибели Ильдара Саидова, бывшего начальника волгоградской, астраханской и калмыцкой таможни, во время службы в зоне специальной военной операции на Украине.

Ильдар Саидов, осуждённый ранее за коррупционные преступления и отбывающий семилетний срок в колонии строгого режима, добровольно принял решение подписать контракт с Министерством обороны России и отправиться на фронт. Его супруга рассказала журналистам V1.RU, что Ильдар всегда поддерживал семью, уверяя, что всё будет хорошо, несмотря на сложные обстоятельства.

Служебная карьера Саидова началась в 1995 году после окончания Одесского высшего артиллерийского командного училища имени Фрунзе и Российской таможенной академии. На протяжении двух десятилетий он занимал различные должности в таможенных органах, вплоть до назначения начальником Астраханской таможни летом 2017 года. За время службы Саидов неоднократно был награждён нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», медалями «За службу в таможенных органах» I, II и III степеней, а также медалью «За усердие».

Однако в 2022 году Саидов был признан виновным в покровительстве контрабанде. Следствие установило, что он незаконно разрешил отправку арестованного теплохода за границу и получил взятку в размере 2,1 млн рублей. За эти преступления ему был назначен семилетний срок в колонии строгого режима и штраф свыше 10 миллионов рублей.

По словам его супруги, семья никогда не верила в его вину и считает, что он стал жертвой подставы. Несмотря на нахождение в местах лишения свободы, Ильдар продолжал служить своей стране, приняв участие в военных действиях. Его погибновение стало большой утратой для семьи и знаком того, что даже бывшие осуждённые могут проявить героизм.

Военнослужащий Антоненко Дмитрий Антоненко Дмитрий Сергеевич, житель Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, отдал жизнь, исполняя воинский долг в зоне специальной военной операции. Его жизнь трагически оборвалась 23 августа 2025 года.

Ему был 21 год.

Дмитрий родился 14 ноября 2003 года. С ранних лет отличался ответственностью и целеустремлённостью, пользовался уважением среди друзей и близких. На фронте он проявил стойкость и мужество, до конца оставшись верным своей присяге.

Военнослужащий Горюнов Антон Антон Горюнов – участник боёв за Киевскую область

Антон родился и вырос в г.Туринске, окончил школу N.2.

После окончания школы был призван в ряды ВСРФ. Срочную службу проходил на Дальнем Востоке, в Амурской области. Проходил службу на должности механика-водителя БМП.

В 2019 году, после окончания срочной службы, Антон твёрдо решил служить дальше по контракту.

Принимал участие в учениях в Беларуси с 14-24 февраля.

24 февраля 2022 года Антон заходил в Киевскую область со своим подразделением.

Воин погиб 13 марта при артиллерийском обстреле, при этом выводя и прикрывая мирных граждан.

Рядовой Снегирёв Сергей Снегирёв Сергей Геннадьевич

Сергей родился 13.09.1981 года в г.Таганроге

С 1988 по 1996 год обучался в МОБУ СОШ №32.

С 1996-1998 обучался в школе №17 — готовился поступать в Школу милиции.

С 1998 по 2000 получал среднее специальное образование в таганрогском Механическом колледже.

В 2000 году был призван на срочную службу

В 2001 году служил в Чеченской республике. Принимал участие в боевых действиях во Второй Чеченской войны. Получил звание «Ветеран боевых действий».

В 2011 году окончил Южнороссийский государственный университет в г.Новочеркасске.

С 2022 года работал в порту Таганрога.

В 2024 подписал контракт с вооруженными силами РФ.

Погиб 01.05.2024 года.

Старший лейтенант Махусаев Баир Махусаев Баир Анатольевич, командир штурмового взвода, пал смертью храбрых, выполняя боевое задание в зоне специальной военной операции.

Его жизнь оборвалась 19 марта 2025 года вблизи населённого пункта Новосёлка Донецкой Народной Республики.

Будущий офицер родился 24 апреля 1986 года в городе Улан-Удэ Республики Бурятия.

Детство и школьные годы провёл в Еврейской автономной области, где окончил среднюю школу в селе Ленинское в 2003 году. В дальнейшем поступил в Иркутский государственный университет, где изучал юриспруденцию.

В 2009 году Баир был призван на срочную военную службу, которую проходил в войсковой части № 21408 города Ярославля. После службы трудился в крестьянско-фермерском хозяйстве «Махусаев А.А.» бригадиром, сочетая руководство коллективом с непосредственным участием в работе.

Продолжая образование, в 2014 году окончил Современную гуманитарную академию по направлению «Юриспруденция».

В 2015 году создал семью, стал отцом.

В 2017 году заключил первый контракт с вооружёнными силами, служил разведчиком-пулемётчиком. Постепенно продвигаясь по службе, в 2021 году, в звании старшего сержанта, участвовал в командировке в Сирии, а в 2022 году, уже офицером, был направлен в зону проведения специальной военной операции.

Судьбоносный бой 19 марта 2025 года стал последним в жизни офицера. В качестве командира штурмового взвода, проявив стойкость и верность присяге, он до конца выполнил свой долг перед Родиной.

За отвагу и мужество Баир Анатольевич был награждён медалями «Участнику военной операции в Сирии»,

«Участнику маневров войск Восток-2018»,

медалью Жукова,

медалью «За боевые отличия»,

медалью «Участнику специальной военной операции», а также

Её жизнь, подобно яркой и короткой вспышке на фронтовом небосводе, угасла 25 января 2026 года на израненной купянской земле. Она не пала от пули или осколка. Она стояла. До конца. Пока её сердце, выносившее нечеловеческое напряжение, долгие дни и ночи на позиции без смены и отдыха, просто не разорвалось от непосильной ноши — ноши солдатского долга.

«Сабля» — позывной, ставший сутью. В нём — стальная воля, острота ума, прямота и решительность, скрывавшие добрую и отзывчивую душу. Товарищи знали: если «Сабля» рядом — тыл прикрыт. Командиры знали: задание, порученное Антиповой, будет выполнено. Любой ценой.

Она была из тех, на ком держится фронт. Не на громких атаках, а на этой титанической, невидимой работе духа — терпеть, выдерживать, не отступать, когда тело уже молит о пощаде. Её подвиг — в этом несгибаемом стоянии. В последнем пределе, который она, как верный часовой, перешагнула, оставшись верной.

Её нет с нами. Но остался её след — в спасённых жизнях товарищей, в укреплённых позициях, в честно отслуженном каждом дне. Осталась память о весёлом смехе, который умел разгонять тоску в пасмурный день. О крепком плече, на которое можно было опереться.

Доброволец Ткаченко Николай Российский актер из сериала "Универ" погиб в зоне СВО

Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах "Универ" и "Саша Таня", ушел на СВО добровольцем в прошлом году.

Он погиб при возвращении с боевого задания в Красноармейске (Покровске) в январе.

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !