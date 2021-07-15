Что написал Путин и как его поняли широкие народные массы, то есть я

Говорят первое впечатление – самое сильное. Поэтому буду пользоваться им и эмоциями, а не фильтрами голоса разума. Заодно переведу текст президента РФ с дипломатического на язык широких народных масс.

Начнем с того, что речь Путина неправильно воспринимать отдельно от другого стратегического документа, опубликованного в самом начале июля: Это «Новая Стратегия национальной безопасности России»

● Концептуальной основой Стратегии 2016 г., несмотря на существенные различия по сравнению с предыдущей версией, утвержденной в 2009 г., оставалась вера в то, что трудности в отношениях России и Запада – временные, а американоцентричная модель глобализации непоколебима. Ее просто нужно подкорректировать и сделать более справедливой. Это, по сути, была Стратегия «надежды на возвращение к нормальности», на восстановление правил игры и партнерских отношений с Западом.

● Нынешняя версия констатирует, хотя и в достаточно мягкой форме, невозможность восстановления прежних правил игры. Это «Стратегия жесткой конкуренции» за место в постглобальном мире, но еще не противоборства. В этом документ отражает подход Кремля к внешней политике как к сфере диалога – читай вопросов к партнерам, понимают ли они, что творят – где возможны ситуативные союзники, желающие избежать скатывания в неконтролируемую эскалацию, помогающие выиграть время для социально-экономической модернизации.

И вот если смотреть на статью про Украину с точки зрения этой концепции, то некоторые слова и фразы начинают играть новыми красками. В статье президент России повторил то, что уже не раз говорил. Фразы подбирал обтекаемые. С точки зрения политеса - не придерешься. Однако мы, наученные еще советской властью читать между строк, бить между глаз, угадывать по балету Чайковского важные политические события в стране, просто не можем воспринимать то, что написано, без собственного толкования.

▪️Стена между Россией и Украиной – большая общая трагедия. Это результат наших ошибок и воздействия внешних сил.

Когда я читал эти слова, перед глазами возник образ дона Карлеоне и его слова: «Я не из тех людей, что разбрасываются своей дружбой и отдают её тем, кто не ценит этого.... общество на каждом шагу наносит тебе оскорбления и надо терпеть, утешаясь сознанием, что, если держаться начеку, всегда наступает время, когда самый маленький человек может отомстить тому, на чьей стороне сила.»

Сначала подумал – показалось. Но потом продолжил чтение и понял – нет, ассоциации были правильные.

▪️ Современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. В значительной степени она создавалась за счёт исторической России.

Так и хочется добавить, обращаясь к укроэлите «Если вам не нравится язык, менталитет и религия населения – не являетесь ли вы оккупантом на этой земле?»

Ну и насчет того, насколько прав Путин, называя современную Украину детищем советской эпохи – вот любопытная цитата столетней давности:

"Украинский национализм в России был совсем иным, чем, скажем, чешский, польский или финский, не более чем просто причудой, кривляньем нескольких десятков мелкобуржуазных интеллигентиков, без каких-либо корней в экономике, политике или духовной сфере страны, без всякой исторической традиции, ибо Украина никогда не была ни нацией, ни государством, без всякой национальной культуры, если не считать реакционно-романтических стихотворений Шевченко. Буквально так, как если бы в одно прекрасное утро жители "Ватерканте" вслед за Фрицем Рейтером захотели бы образовать новую нижненемецкую нацию и основать самостоятельное государство! И такую смехотворную шутку нескольких университетских профессоров и студентов Ленин и его товарищи раздули искусственно в политический фактор своей доктринерской агитацией за "право на самоопределение вплоть" и т.д. Первоначальной шутке они придали значимость, пока эта шутка не превратилась в самую серьезную реальность, впрочем, не в серьезное национальное движение, которое, как и прежде, не имеет корней, но в вывеску и знамя для собирания сил контрреволюции!"

Это не Путин. Это фройляйн Роза Люксембург, "Рукопись о русской революции", 1918. Но насколько актуально звучат эти слова сегодня и насколько хорошо они иллюстрируют слова президента РФ. Товарищи марксисты! Будем опровергать экспертное заключение товарища Люксембург или смиримся и покаемся?

▪️ Российская Федерация признала новые геополитические реалии. Она многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. Только за счёт низких цен на газ Украина сэкономила более $82 млрд.

Огромное количество статей о небратском нахлебничестве наконец-то перешло на уровень государственного осознания этого бесспорного факта, который сразу же влечет другой постулат:

▪️Очевидно одно: Россия фактически была ограблена.

А вот это уже серьезено. Слово «ограблена» не предполагает продолжение «кто старое помянет, тому глаз вон». Тут отчетливо пахнет возможностью предъявить совершенно конкретные материальные претензии, и не только укроэлите. Всем окраинным небратьям, думаю, стало нехорошо. Да-да, «русские всегда приходят за своими деньгами!». Время пошло. Обратный отсчет включен.

▪️ При сохранении экономических связей с Россией положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов. Сейчас же Украина – беднейшая страна Европы.

А это уже президент РФ глумится над укроэлитой. Вы, говоит он, не только оккупанты и нахлебники, вы еще и лохи педальные!

▪️ Именно украинские власти растранжирили достижения многих поколений. Украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание её прошлого, за исключением вопроса границ.

Да-да, лохи, причем из тех, кого разводить не надо. Они сами разводятся. Сами выносят из квартиры мебель, сантехнику, ценные вещи.

▪️Запад задолго до 2014 года начал пытаться превратить Украину в "анти-Россию". Об интересе украинского народа не думают. В проекте "анти-Россия" нет места суверенной Украине.

Ага, и документы на недвижимость вынесли тоже, вручив их отпетому проходимцу, уже окучившему полмира.

▪️Русских в современной Украине пытаются заставить отречься от своих корней. Под ударом оказались язык и духовное единство.

Вот в этом месте послышалось отдаленное «Наших бьют!»

▪️Крым и Донбасс отвергли проект "анти-Россия". "Всё больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен."

Да, и Донбасс - это тоже наши, обломитесь!

▪️Мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России.

«Найдем в сортире – и там замочим!»

▪️ Подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией. "Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы – один народ."

Вот я бы лично содрогнулся, когда бы меня назвали партнером. Зловещая формулировка для всех, знающих анекдот про зайца… Но эта фраза - явно для укроэлит. Для простого населения - финальная:

Сейчас эти слова воспринимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». А какой быть Украине – решать её гражданам.

Да это же просто совет не откладывать в долгий ящик - подавать заявление на смену гражданства. Даже с учетом того, что бьют не по паспорту, а по морде.

А теперь – на десерт две фразы, намертво связавшие статью Путина с Новой Стратегией Национальной безопасности:

1. Мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России.

2. Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения.

Вы понимаете, что это такое ? Давайте еще раз, по слогам – насильственная ассимиляция русских на вашей территории РФ отныне приравнивет применение вами ОМП по территории России. Это даже не красная линия. Это красная лампа над красной кнопкой. И она крайне неприветливо мигает. И касается не только Украины.

Думаю, что эта статья - официальная заявка России, как минимум, на безраздельное влияние по всей территории Украины. По Донбассу - на безальтернативное присоединение к России. По западным областям - отлуп Польше, Венгрии, Словакии и Румынии по их стремлениям к "возвращению" бывших подвластных территорий. По сути - ультиматум Западу, украинским нацикам и шаг к конфронтации... Заодно - намёк всем остальным республикам СССР о принадлежности большей части их нынешних территорий. Кроме того, не сомневаюсь, эта статья подкреплена действенными организационными, политическими, военными и экономическими заготовками...