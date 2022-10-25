Пошел на посадку - что привело к аресту экс-чиновника Росавиации

Пилоты начали жаловаться на произвол с отзывом лицензий еще шесть лет назад

За месяц до ареста экс-чиновника Росавиации Максима Павлюка российские пилоты пожаловались в Генпрокуратуру на незаконное аннулирование агентством свидетельств — этим летом регулятор лишил лицензий более чем 30 летчиков, выяснили «Известия». Авторы жалобы указали, что некоторым пилотам, попавшим в такую ситуацию, предлагали «решить» проблему за денежное вознаграждение. Максима Павлюка, помещенного в Бутырский следственный изолятор, подозревают в вымогательстве взяток у пилотов в особо крупном размере, рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. О том, как строилась и на чем основывалась мошенническая схема, — в материале «Известий».

Коллективная жалоба

В сентябре российские пилоты пожаловались генпрокурору РФ Игорю Краснову на чиновников Росавиации. Как сказано в обращении («Известия» ознакомились с документом), начиная с 2022 года агентство снова стало массово выносить решения об аннулировании свидетельств линейных и коммерческих пилотов. По мнению авторов коллективной жалобы, незаконно. Этим летом руководитель Росавиации Александр Нерадько своим приказом аннулировал свыше 50 свидетельств у более чем 30 пилотов, выданных им в 2003–2021 годах (документ есть у «Известий»).

Причина — «за указание недостоверных сведений, содержащихся в копиях документов, подтверждающих прохождение подготовки кандидатов на получение свидетельств». Это единственное законное основание для аннулирования.

Однако в личной беседе с сотрудниками Росавиации в качестве оснований звучали «отсутствие у пилота соответствующей подготовки по программам, утвержденным уполномоченным органом в области гражданской авиации», указали авторы жалобы.

«По мнению должностных лиц Росавиации, все пилоты, в отношении которых вынесен приказ об аннулировании свидетельств, должны вновь проходить учебу для получения нового свидетельства коммерческого/линейного пилота», — посетовали летчики.

В обращении сказано, что такое обучение стоит дороже 1 млн рублей.

«Некоторым пилотам, попавшим в эту ситуацию, звонила неизвестная женщина и предлагала «решить» вопрос за денежное вознаграждение и убрать отметку об аннулировании в реестре авиационного персонала», — написано в жалобе.

Пилоты предупредили генпрокурора о возможной коррупционной составляющей в аннулировании свидетельств. Как полагают авторы обращения, создав такую ситуацию, должностные лица, «возможно, разработали схему, при которой можно «порешать» данный вопрос через посредников». Пилоты выдвинули и еще одну версию, согласно которой, вероятно, «руководство Росавиации по надуманным основаниям лишает нас свидетельств, а учебное заведение «обучает» нас заново за очень крупные суммы денежных средств».

Пилоты попросили Игоря Краснова проверить доводы, указанные в жалобе, применить меры прокурорского реагирования и отменить незаконные приказы об аннулировании свидетельств авиационного персонала, в случае если будут выявлены нарушения.

В Генпрокуратуре авторам жалобы ответили, что их обращение перенаправлено в Росавиацию. Копия письма есть у «Известий». Редакция направила запрос в Росавиацию.

Приняли меры

О том, что начальника одного из отделов Росавиации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), заключили под стражу, «Известиям» сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская. Фамилию арестованного она не назвала.

Источник «Известий» в авиавластях и собеседник в правоохранительных органах рассказали, что речь идет об отвечавшем за выдачу пилотам свидетельств бывшем чиновнике Росавиации Максиме Павлюке — его арестовали 7 октября. По решению Дорогомиловского суда Москвы мужчину заключили под стражу, сейчас он находится в СИЗО-2 («Бутырка»). Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил эту информацию.

По словам Елены Марковской, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста его подельникам, обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Речь идет о Наталье Митиной и Андрее Черникове, уточнил источник «Известий».

Максим Павлюк возглавлял отдел высшей квалификационной комиссии, выдачи свидетельств, сертификации авиационных учебных центров и авиационной медицины. Этот отдел входит в управление летной эксплуатации Росавиации. Там 7 октября сотрудники ФСБ и МВД провели обыски, сообщил один из источников «Известий». По словам собеседника в авиавластях, Максим Павлюк уволился из Росавиации в конце сентября, проработав в агентстве семь лет.

Источник «Известий», близкий к правоохранительным органам, уточнил: экс-чиновника подозревают в вымогательстве взяток у пилотов в составе организованной преступной группы. Когда появлялись основания для лишения летчиков свидетельств, подельники, вероятно, вымогали у жертв деньги, заплатив которые они могли сохранить лицензии и продолжить работать, рассказал собеседник. В противном случае свидетельства летчиков аннулировали, добавил источник.

Пока следствием установлено, что в 2021 году должностное лицо Росавиации незаконно установило в «Реестре выданных свидетельств специалистов авиаперсонала» запрет в отношении пилотов одной из российских компаний на добавление данных об их лицензиях в связи с якобы имеющимися фактами нарушений в летной подготовке, пояснила Елена Марковская. Из-за этого летчики не могли работать в сфере гражданской авиации.

— За снятие указанных ограничений обвиняемый, действуя через посредников, требовал денежное вознаграждение в сумме до 1,5 млн рублей, — сообщили «Известиям» в СК.

Общая сумма взяток, полученных по такой схеме, только за последние три года могла составить 150–170 млн рублей, сказал собеседник «Известий», близкий к правоохранительным органам.

Главой этой ОПГ источник назвал экс-начальника управления летной годности Росавиации Максима Костылева. Его уволили из агентства в конце апреля, а в августе мужчина возглавил управление комплексного развития территорий подведомственного департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы ГБУ «Автомобильные дороги», куда «позднее позвал и Максима Павлюка», сказал источник. По его словам, в отношении Максима Костылева в июле возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его подозреваются в получении взятки в 12 млн рублей за покровительство одной российской авиакомпании, указал источник.

Эффект катастрофы

Массовые аннулирования пилотских свидетельств начались после авиакатастрофы Boeing 737 в Казани в 2013 году. Тогда Следственный комитет установил, что печати и подписи в лицензиях погибших пилотов, на основании которых они были переучены и допущены к управлению Boeing 737, были поддельными. В то же время Росавиация начала лоббировать идею подготовки коммерческих пилотов исключительно в госвузах, чтобы повысить безопасность полетов. В 2017 году в Росавиации сообщили, что за пять лет аннулировали свыше 400 лицензий пилотов, указав в качестве основной причины предоставление фальсифицированных или подложных данных. Там добавляли, что агентство постоянно проводит проверки свидетельств пилотов вместе с Генпрокуратурой и Следственным комитетом.

В 2017 году пилоты пожаловались на «произвол» Росавиации в вопросе необоснованного аннулирования свидетельств тысяч специалистов, писали СМИ. Сотрудники российских перевозчиков обратились в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

Тогда ситуация касалась переобучения пилотов, в том числе военных, на коммерческих. Такое переобучение проводилось в негосударственных авиационных учебных центрах (АУЦ), которые создавали с разрешения самой Росавиации, их программы подготовки одобряли чиновники. Но впоследствии, со слов авторов жалобы, регулятор посчитал, что обучение в таких центрах было незаконным, а первоначальную летную подготовку нужно проходить только в государственных учебных структурах.

Представитель Росавиации тогда сообщал, что частные АУЦ фальсифицировали данные о налете и подделывали медицинские справки, а учебная программа там не осваивалась в полном объеме.

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