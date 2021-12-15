Экоповестка vs майнинг

Знаете, как доказать, что все так называемые «зелёные» – это лицемеры, отрабатывающие гранты и/или являющиеся инструментами грязных корпоративных разборок? Предельно просто.

Есть некий процесс, который потребляет огромное количество электроэнергии. Электроэнергии, которая производится на АЭС или сжиганием угля и газа. Меня в советской традиции учили, что бережное отношение к природе – это, помимо прочего, экономное потребление электричества, воды и других ресурсов.

А тут деятельность, которая пожирает огромное количество энергии. Более того, в процессе безжалостно убивается ценная техника и необратимо расходуются редкоземельные элементы. Запасы которых на планете конечны (и при добыче которых в странах Африки зачастую используется тяжёлый детский и/или рабский труд).

И, что немаловажно, данная деятельность не создаёт никакого материального продукта. Который можно было бы съесть, надеть или использовать. Это абсолютно бесполезная и бессмысленная деятельность.

Как многие уже, наверное, догадались, я про так называемый «майнинг» криптовалют.

Убивает сложные дорогостоящие видеокарты, сжигает огромное количество электроэнергии (это посреди энергетического кризиса, охватывающего значительную часть планеты!

) – и всё это ради спекуляций виртуальными циферками.

Я когда-то немного работал с распределёнными вычислениями. Но они были полезны (или хотя бы пытались): производили вычисления в физике, астрономии, биохимии, просчитывали возможные орбиты ракет и различных небесных тел или пытались искать лекарства от рака и других болезней.

Вычисления же «хэша» для криптовалют – это ненужная ерунда. Она никогда никому не пригодится. Ей нельзя намазать прыщик, ей нельзя заправить бак автомобиля, ей нельзя накормить голодных. У неё нет никакого практического применения, только спекулятивное.

То есть майнинг криптовалют – это одна из самых антиэкологичных вещей, которые только себе можно представить.

Фабрики производят продукцию, транспорт перевозит товары и людей, теплоэлектростанции обогревают и освещают наши жилища. Против них «зелёные» протестуют. А майнинг сжигает ресурсы впустую – и молчок. Тишина. Ни одна Грета не тумбнет, ни один Тумберг не гретнет.

Где все экоактивисты, когда они действительно нужны? Нет никого! А потому что не уплочено, в методичках не прописано, энергосбережение и рациональное использование ресурсов современных «экологов» не интересует, актуальная зелёная повестка – это совершенно о другом.

На борьбе с майнингом не заработаешь, интересы корпораций не обслужишь, грантов не получишь и в ООН тебя выступать не позовут. Сколько ты «Хау дер ю» не говори.

Вот и получается, что настоящих защитников природы всего двое – я, и тот парень из Харькова, с которым мы против фрекинга в Донецкой области выступали (шутка, если что).

А вся «зелёная» тема – это попытка развести кого-то на деньги.

Александр Роджерс

https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-ekopovestka-vs-majning/