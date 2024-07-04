Великолепие пионов и ирисов

Тут, на день своего варенья, решила с подругой сходить в Аптекарский огород на проспекте Мира. Никогда там не была к своему стыду.

Аптекарский огород был основан по указу Петра I в 1706 году для выращивания лекарственных трав. Немного истории.

В 1804 году Московская медико-хирургическая академия переехала в новую столицу — Санкт-Петербург, туда же уехал и директор Аптекарского огорода. Новости СМИ2

Огород оказался заброшен. Именно в это время Московский университет искал в городе место для устройства нового ботанического сада, поскольку прежний Ботанический сад, располагавшийся в центре города, был стеснён в территории.По инициативе попечителя университета М. Н. Муравьёва 1 (13) апреля 1805 года бывший аптекарский огород был куплен Московским университетом за 11 тысяч рублей серебром. Таким образом, некоторое время в начале XIX века в Университете было два Ботанических сада — до уничтожения при пожаре 1812 года сада на Моховой улице. Покупка была оформлена указом Александра I. Вскоре Аптекарский огород стал одним из крупнейших центров российской ботанической науки.

Усилиями проф. Гофмана сад был приведен в цветущее состояние, и в коллекциях его в 1808 г. значилось уже 3 528 видов растений.

В 1812 году сад сильно пострадал в московском пожаре. Большая часть построек и оранжерей были разрушены, уничтожены многие посадки и библиотека. Уцелел жилой дом, где жили все директора Ботанического сада, уцелела часть посадок. Сохранилась и часть гербарных коллекций — сейчас она находится в Гербарии МГУ им. Д. П. Сырейщикова. Ботанический сад был затратен для университетской казны и до пожара, а после пожара материальное положение сада стало совсем тяжёлым. В 1814 году часть территории сада (около 4 га) была продана под застройку частным лицам.

В 1891 году построили большую пальмовую оранжерею. Число пальм увеличилось с 20 до 189, а папоротников — с 40 до 180. Были организованы экспедиции на острова Индийского океана, появилась коллекция южноамериканских растений, в том числе знаменитых гигантских кувшинок — викторий. Для них в 1905 году соорудили бассейн в одной из оранжерей.

На деньги университета и на средства благотворителей (а среди них известные московские купеческие фамилии — Морозовы и Хлудовы) удалось отремонтировать большинство садовых построек и соорудить каменное здание для научной лаборатории — теперь научные занятия можно было проводить в течение всего года.

В 1950 году, когда Университет закладывает сад на своей новой территории на Ленинских горах, «Аптекарский огород» становится филиалом Ботанического сада Московского университета.

31 мая 1973 года решением исполкома Моссовета № 20/8 филиал на проспекте Мира площадью 6,64 га объявляется памятником истории и культуры города Москвы. Но сегодня я не буду выкладывать фото самого сада, а выложу фото выставки пионов и ирисов, которые были организованы для цветоводов на территории Аптекарского огорода. Кстати, все эти сорта представляли сами селекционеры и можно было приобрести понравившиеся сорта. Начнем с пионов, хотя за ними видны и некоторые ирисы.

Они там такие сортовые и колерованные, что просто глаза разбегались.

Совершенно необыкновенные. Кстати, на табличках указаны хозяева этой роскоши, да и телефоны на некоторых есть. А этот цветок просто огромный, размером с голову взрослого человека! А теперь великолепие ирисов

Я от таких расцветок была... скажу так: в шоке А это черный ирис! Ну и несколько фото азалии А фото самого аптекарского огорода покажу как-нибудь в следующий раз. Но от похода я получила массу удовольствия и эстетического наслаждения.