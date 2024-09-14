Начинается все со школы

Историк Александр Дюков продолжает разбирать школьные учебники истории постсоветских стран. Речь пойдёт про учебник истории Узбекистана для пятого класса.

Подробнее на видео, но самое забористое: Напомним, что Узбекистан, хоть и не входит в ЕАЭС, но всё равно критически зависит от России, миллионы иностранных специалистов из этой страны ежегодно едут к нам на заработки.

Стоит ли удивляться, что после такой идеологической обработки многие из них становятся оголтелыми русофобами с готовым моральным оправданием любых преступлений в России?

«Оккупация, колонизация, обвинение СССР в развязывании Второй Мировой Войны»- все это в узбекистанских учебникахв. Оказывается никакой Великой Отечественной войны не было, а была только Вторая мировая, в которую Узбекистан был втянут в следствии нахождения в составе СССР (колониального, как мы помним). В узбекистанских учебниках школьникам внушается, что:

СССР был государством-агрессором, подписавшим пакт с Гитлером (нашлось место и "параду в Бресте", и указанию на "оккупацию" СССР Западной Украине и Западной Белоруссии);

что единственным этносом СССР, внесшим вклад в победу над фашизмом, были милосердные, безмерно щедрые, героические, великодушные узбеки (всей войне 1941-1945 гг. в учебнике для 5-го класса посвящено три абзаца, а вкладу Узбекистана - 11 страниц; ни одного другого этноса, участвовавшего в войне не названо);

что члены сформированного нацистами "Туркестанского легиона" пострадали от советской власти, направившей их в лагеря.

https://t.me/c/2050257270/1575

Зачисленные на первый курс в Астраханский Государственный Университет.

НИЧЕГО НЕ ХОЧУ СКАЗАТЬ ПЛОХОГО, НО- игра: найди Михаила.

Зато из госбюджета продолжают уьтекать денежки и тратятся миллиарды рублей на продвижение многонациональной дружбы. На фото Волоколамск Московской области.

Машина многонациональной шизофрении и перверсивной таджикофилии только разгоняется. На этом пилятся бюджеты, делаются карьеры и получаются награды. Потом поняли, что накосячили и пост удалили, забыв, что это интернет, который помнит все.

https://t.me/russkiegramoty/48426 Интересно, а многонациональные пропагандисты уже успели вытащить свой главный козырь и напомнить нам про неоценимый вклад таджикского народа в победу над фашизмом? Это ведь их любимая тема – мол, поскольку таджикские деды воевали, то мы должны терпеть в России их внуков, которые нас иногда (по чистой случайности) убивают.

Ну так вот, есть такой сайт, «Я помню (https://iremember.ru/)», где собраны реальные неприглаженные воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Введите там в поисковой строке «узбеки», «таджики», «елдаши» (так на фронте называли среднеазиатов). Узнаете много интересного про их боевые качества – и про самострелы, и про массовую сдачу в плен немцам.

Кстати, есть подозрение, что со времен ВОВ мало что изменилось - много ли таджиков воюет в рядах участников СВО? Какой процент из тех, что приехал в Россию и успел получить российское гражданство? Подозреваю, что в пределах статистической погрешности.

https://t.me/khramov_alexander/311

И вот, что на это пишет одна подписчица:

Автор совершенно прав насчёт "таджики и узбеки воевали". Во время войны мои дедушка и бабушка жили в Каракалпакии под г. Нукусом. Дед, хотя и имел бронь как механизатор-дизелист (редчайшая в тех местах профессия), пошёл воевать и закончил войну под Кёнигсбергом. На фронт выгребли всех русских, а местных жителей выборочно и очень мало. Дело в том, что местные массово дезертировали. В самом начале при посадке в поезда солдатам раздавали оружие. Местные получали оружие, убивали офицеров и бежали в тугаи, в камыши. Там образовались целые посёлки.

А уже где-то с 43 г. их вообще больше не призывали. Бабушка рассказывала, как женщины с детьми бежали прятаться, когда дезертиры целыми отрядами нападали на посёлки, чтобы найти провиант и керосин. Выловить, а частично уничтожить их смогли только после войны. Проводилось несколько войсковых операций, даже бомбили их с самолётов. После бомбёжек они и побежали сдаваться. А уж какие они были "воины", когда попадали на фронт, дед тоже рассказывал. Это отдельная песня.

Есть ещё одно заклинание, которое повторяют везде: Узбекистан спас всех сирот и ни один ребёнок не остался без внимания. Мне есть что сказать и на эту тему. Так вот: моя семья столкнулась с этой стороной жизни. Моя мама - приёмная дочь войны, сирота из Донецка. Был такой призыв партии - усыновлять эвакуированных сирот. Среди партработников это стало в те годы нормой. Но усыновляли их в большинстве случаев только русские и (здесь я имею в виду и все некоренные национальности Узбекской ССР: евреи, украинцы, татары и т. д.), партийные активисты из узбеков и отдельные простые люди, в основном те, которые работали вместе с русскими и хоть чуть-чуть знали язык.

Как вы понимаете, таких было совсем немного. И своих сирот местных было полно, и более 200 детских домов было построено оветской властью за годы войны. Так что погоды в этом вопросе никакие узбеки совершенно не делали. Мама знала несколько таких усыновлённых детей. Но ни одного не усыновили узбеки".

https://t.me/russkiegramoty/38161

Другая добавляет:

Это часть огромного списка захоронений в братских могилах Ораниенбаумского плацдарма. Я их пересмотрела очень много, пока искала деда. На этой странице я его и нашла. Но я о другом. Покажите мне фамилию таджика. Ну их же вроде много было среди защитников Ленинграда. Или они все с Власовым ушли? И, поверьте, на других страницах среди тысяч погибших я их не помню. Выбесили, бл*дь. Номер деда 1543. Мобилизован не был по здоровью. Добровольцем пошел".

https://t.me/russkiegramoty/36863

Ну и добавить надо вот что.

Из истории таджикских культурных центров русского Урала:

"В самом центре Екатеринбурга размещалось представительство ассоциации таджиков "Пайванд". Таджики были вхожи в некоторые властные структуры Свердловской области, приглашались на разные конференции и круглые столы.

Возглавлял организацию положительный таджик Раджабов Халифмурод. Любил рассказывать о дружбе между народами. Потом в Новосибирске треснули его друга Юсупова Абдували с 1.5 килограммами героина. Потом приделали с 4.5 килограммами его родного племянника Шарипова Забайдулло. Потом за торговлю наркотиками в особо крупных размерах объявили в розыск ещё одного руководителя "Пайванда" - Балаева. Потом мы выяснили, что через эту организацию проходят сотни килограммов героина, и заместитель Раджабова, Шомахмадов ежедневно переводит за рубеж по 30-40 тысяч долларов США.

В Свердловской области осталась другая организация - Общество таджикской культуры "Сомон". Возглавляет его редкостный подонок Фарух Мирзоев, который, по моему мнению, является одним из основных координаторов таджикских торговцев-оптовиков. В конце 90-х он в качестве переводчика представлял в судах интересы всех таджикских наркоторговцев. Фарух Мирзоев являлся одним из организаторов визита губернатора в Таджикистан. После чего ему открылись все двери. Он стал вхож в Администрацию и участвует до сих пор во всех консультационных советах и круглых столах, куда, в силу этого обстоятельства, перестали ходить приличные люди. Правильно, кому охота с наркоторговцем сидеть. Очень яростно выступает по теме межнациональных отношений и получил даже эфир на областном телевидении.

У подонка Фаруха Мирзоева было два зама. Первый зам по фамилии Одинаев сидит за убийство. Убил он конкурента Фаруха Мирзоева - Алишера, которого таджики хотели поставить на место Фаруха. А второй зам Фаруха Мирзоева - Иронов Маруф (отвечал за патриотическое воспитание молодёжи!) получил 19 лет лишения свободы за то, что завёз в Россию 187 килограммов героина.

Героин он возил много лет, будучи замом Фаруха Мирзоева. Но на самом деле, в тот раз он привёз порядка 350 килограммов. Более 160 килограммов оставалось спрятано в Челябинске. Иронов Маруф со своим братом, пытаясь достать эти 160 килограммов, убили двух человек и успели продать этот героин.

В Челябинске было общество таджикской культуры "Сомониен". Имели контакты с общественными организациями и даже руководством ГУВД Челябинской области. Возглавлял его

Махмадназаров Бадавлад. Общество таджикской культуры "Сомониен" занималось тем, что затаскивало в Челябинск огромные партии героина, продавали. На эти деньги покупали металл, лес и машины. Выгоняли в Таджикистан, продавали. На эти деньги покупали героин, затаскивали в Челябинск, продавали...

Их хлопнули челябинские ФСБшники весной 2004 года. Всех четверых руководителей с 4,5 килограммами героина. Пятого поймали позднее. Он получил всего пять лет и освободился по УДО. Сдриснул в Таджикистан, поменял документы, вернулся под другим именем, и в 2011 его приделали с 60 килограммами героина.

Руководители "Сомониена", находящиеся на свободе, считаются официальными представителями таджикской диаспоры, вхожи в Администрацию губернатора Челябинской области и всегда бывают приглашены на все официальные мероприятия. Исходя из многолетнего опыта работы и огромного количества информации, я полагаю, что все эти таджикские общества создавались именно для прикрытия оптовой торговли наркотиками". https://roizman.livejournal.com/1255494.html

А вот свеженький пример как они тихой сапой влияют на общество.

Шура ваххабитов Ярославля собралась под украинским флагом. Объединение ОПГ «Содружество народов Ярославии» пожаловалось на «обострение мигрантофобии». Вахабитские бородки или мода?

Виновными объявлены «СМИ, недобросовестные политики, общественные деятели, влияющие на формирование общественного мнения».

Обладатели крокусских бородок с грустью констатируют: «Для решения проблемы мигрантофобии необходимы понимание населения и поддержка органов власти, но в сегодняшних реалиях их весьма сложно получить».

Самовоспроизводящаяся иллюзия РФ это дикая эклектика, которая может на третий год войны в былинном русском городе собрать канонических исламистов со всеми недвусмысленными атрибутами, под буквально украинским флагом, чтобы координировать действия относительно деструктивный работы в центре России. Это уважаемые люди. Они ценники в «Пятерочке» не меняют — просто на голубом глазу вывешивают флаг тех, кто эту «Пятерочку» штурмует.

"Между тем Содружество народов Ярославии и национально-культурные объединения проводят "огромную работу" по нормализации ситуации и гармонизации межнациональных отношений. Лидеры и активисты таджикской, армянской, узбекской, езидской и других диаспор, дагестанской, чеченской, татарской, ингушской, осетинской общин проводят встречи с представителями правоохранительных органов, мэрии города Ярославля по вопросам профилактики правонарушений и конфликтов в этнической среде. "- пишет на своей страничке в ВК один из организаторов Нур-Эл Хасиев

Эта работа не освещается в СМИ, она делается тихо, молча, без рекламы, по зову сердца.

https://m.vk.com/wall711561158_395

Это даже не «Совет рабочих и солдатских депутатов». Это просто кромешный позор.

https://t.me/polpotkids/1266

И это очень маленькая часть происходящего

И, кстати, о бородках. В Узбекистане начали штрафовать ваххабитов и харыпов за густые бороды, которые мешают идентификации личности.

Основание — поправка в АК «Нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность». Штраф — от 3,4 миллиона до 5,1 миллиона сумов. (40 тыс.руб)

Таких случаев по стране уже минимум 789. Больше всего бородатых в Джизаке, Самарканде, Ферганской долине.

В очередной раз отмечаем, что правительства среднеазиатских стран последовательно выдавливают потенциально радикальный элемент из страны. Естественно они все поедут в Россию, где можно двигаться как по кайфу и даже никаб не запрещён.

https://t.me/mnogonazi/18651