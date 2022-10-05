В верхнеавстрийском посёлке Франкенбург-ам-Хаусрук каждые 2 года проходит интересное театральное представление под открытым небом – "Франкенбургская игра в кости". В спектакле, первая постановка которого состоялась в 1925 году, принимает участие около 500 актёров-любителей. Недавно мне, наконец, удалось побывать на этом представлении, и, признаюсь, оно произвело на меня мощное впечатление: великолепная постановка, блестящая игра актёров (даже не верилось, что они непрофессионалы!), фантастическая природная сцена, а самое главное – сюжет: ужасный и удивительный! В его основе лежит не произведение художественной литературы, а реальные исторические события 1625 года, развернувшиеся в этом регионе Австрии – а там творились такие страсти, что мама дорогая!

Правда, говорить про "регион Австрии" не совсем корректно, ведь большая часть современной Верхней Австрии в то время к Австрии не относилась. Дело в том, что регион находился в плачевной финансовой обстановке: из-за отсутствия собственных средств для военной казны эта территория была заложена императором Фердинандом II из династии Габсбургов в пользу своего двоюродного брата, курфюрста Баварии Максимилиана I. Тот, в свою очередь, поддерживал Фердинанда II в намерениях провернуть на этой территории Контрреформацию и принудительно заменить протестантство, которое к тому времени уже много лет являлось основной религией местного населения, на католичество. К осуществлению этого плана был привлечён штатгальтер (другими словами, наместник) – граф Адам фон Герберсторф. Тот отправил в графство Франкенбург многочисленных налоговых чиновников, которые стали драть с бедных крестьян непосильные налоги, а для контроля исполнения во Франкенбург был отправлен окружной смотритель, Абрахам Гринпахер.

Из-за немыслимых пошлин возмущение жителей графства Франкенбург росло с каждым днём. Однако последней каплей терпения стала новость о "рекатолизации" протестантского общества – и они решились на бунт! В день, когда планировалась торжественная передача прихода в руки римско-католического священника, крепостные, вооружившись ружьями, палками и мотыгами, пришли к церкви, избили и прогнали новоиспечённого патера, а окружного смотрителя осадили во Франкенбургском замке. Понимая необходимость укрепления своих сил, мятежники настоятельно (под угрозой сожжения домов!) требовали помощь от крестьян из соседних деревень, что позволило им в итоге продержать осаду 3 дня. Новости о бунте населения быстро донеслись до ушей графа Адама фон Герберсторфа и очень не понравились ему. Он решил поступить так: жителям повстанческого графства было велено сложить оружие в обмен на обещание полной безнаказанности и помилования бунтовщиков. В дополнение к этому, осаждённый окружной смотритель заверил, что жителей-протестантов больше не будут принуждать к католичеству. Так жители – то ли наивно поверив обещаниям, то ли понимая, что другого выхода у них не было – сняли осаду.

Спустя два дня граф Адам фон Герберсторф лично прибыл во Франкенбург, и не один, а в сопровождении многосотенного военного отряда. Он приказал всем жителям мужского пола на следующий день явиться без оружия на поле Хаусхамерфельд (расположенное в общине Пфаффинг, которая в то время относилась к графству Франкенбург). Глядя на вооружённое сопровождение графа, жители, конечно же, заподозрили неладное, однако они помнили также об обещании помилования, поэтому всё же пришли на назначенную "стрелку" и… оказались в ловушке. Из 6000 собравшихся мужчин были отозваны 36 человек – члены совета общины: так как они по долгу службы были ответственными за порядок среди населения, им же и предстояло отвечать за бунт. Взятым в оцепление мятежникам было объявлено, что, во-первых, "окатоличивание" прихода – дело решённое и неизбежное, а, во-вторых, что за государственную измену их ждёт незамедлительное наказание – казнь.

Толпа стала возмущаться и в отчаянии напомнила графу о его обещании помилования. Граф, как истинный дворянин, решил сдержать слово, однако у него оказалось своё представление о "милости". Он посчитал, что за мятеж виновников, по-хорошему, нужно было бы колесовать (что являлось одной из самых мучительных и позорных видов казни) – однако "из милости" он пообещал расправиться с ними более гуманным способом – через повешение. На этом "великодушие" графа не закончилось: он решил применить смертный приговор не ко всем зачинщикам, а лишь к половине из них. Так, 36 мужчинам, изначально приговорённым к казни, было велено поделиться на пары и… бросать игральные кости! Правила "игры" предельно просты: кто выбросит большее число, тот останется жить, неудачник же будет повешен. Так, "игровым способом" определилось 18 жертв. Однако окружной смотритель Гринпахер замолвил за двоих из них словечко (ибо они во время бунта проявляли послушание), и те получили помилование. Чуть позже к повешению был приговорён также протестантский священник Зигмунд, который для маскировки от контрреформаторов выдавал себя за помощника красильного мастера. Итого, общее количество казнённых составило 17 человек. Их повесили, а после их тела были посажены на кол и выставлены на всеобщее обозрение – для устрашения населения и демонстрации того, какая судьба ждёт непослушных. Но граф просчитался: его жестокий, бесчеловечный и в высшей степени циничный приговор не усмирил "бунтарских холопов", а наоборот, спровоцировал ещё большую волну мятежа, положив начало глобальному крестьянскому восстанию, вспыхнувшему в Верхней Австрии спустя год после приведения в исполнение приговора на игральных костях.

Ну и под конец – ещё немного интересных фактов:

⚀ В память об этом трагическом событии на гербе посёлка Пфаффинг изображены игральные кости. А вот герб Франкенбурга таит в себе исторический парадокс: на нём изображена буква "F", под которой подразумевается не Франкенбург, как можно было бы подумать, а император Фердинанд II, который, напомню, решил провести во Франкенбурге Контрреформацию, что в итоге привело к "игровой казни".

⚁ Поле, на котором в настоящее время ставится спектакль, является самой большой природной сценой в Европе: она рассчитана примерно на 3000 зрителей. При этом поле находится всего в 5км от места исторических событий.

⚂ Многие актёры спектакля являются прямыми потомками жертв "казни на костях".

⚃ Не смотря на довольно поздний час представления (с 20:30 до 22:30) пушка, находящаяся на сцене, используется не только для визуального колорита – она, по принципу "чеховского ружья", выстреливает (3 раза).

⚄ У женщин, принимающих участие в спектакле, появилась разговорная партия только в 2019 году: до этого они участвовали лишь в качестве статистов.

⚅ В 2022 году стоимость билета составила 20 евро.

Статья из книги "Brauchtum in Österreich" ("Обычаи в Австрии"):

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