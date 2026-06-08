После революции 1917 года большевики зарегистрировали несколько церквей, так какую же они подвергли «гонениям»

Почему епископы Православной церкви, которую Сталин создал только в 1943 году, продолжают упрямо говорить о якобы гонениях на Церковь, не упоминая при этом или умышленно скрывая какую конкретно церковь «гоняли» большевики?

Почему они скрывают факт раскола Греко-восточной Российской церкви на несколько церквей в 1918 году?

Да, для церкви это неприятный факт, но зачем скрывать это от народа, выдвигая при этом обвинения чуть ли не в миллионах репрессированных, а кого репрессировали не понятно, если священников, то какой церкви – «обновленческой», «тихоновской», «григорианской», «викторианской», «сергианской», «иосифлянской».

Большевики зарегистрировали несколько церквей и придерживались лояльной позиции сотрудничества. Церковные патриархи Фото из открытого доступа

С чего всё началось

Проходивший в Москве во время революции Поместный собор Греко- восточной Российской церкви 1917-1918 годов, проведению которого большевики не препятствовали избрал патриархом митрополита Московского Тихона (Беллавина), который 20 января провозгласил анафему советской власти, за захват имущества церкви, которое патриарх почему-то назвал народным достоянием. Патриарх Тихон Фото из открытого доступа

До 1917 года церковь владела значительным имуществом и денежными средствами: это около 2,5 млн десятин земли. Церкви принадлежало немалое количество промышленных предприятий и торговых заведений, доходных домов, мельницы, винокурни, рыбный и лесной промысел.

Доходы церкви складывались из средств, получаемых из казны, прибылей от эксплуатации движимого и недвижимого имущества, процентов с капитала, сборов (кружечного, кошелькового) и сборов за требы.

Гигантские капиталы церкви насчитывали миллиарды рублей, в том числе за границей. При этом храмы строило государство и жалование тоже платило оно.

Вот потому и была такая гневная реакция у патриарха Тихона. Он призвал народ сплотиться вокруг церкви, но получилось, наоборот, церковь неожиданно раскололась. Часть митрополитов были не согласны с анафемой, считали Тихона недостойным патриархом, выскочкой, черносотенцем и ушли в раскол.

Так только что образовавшаяся церковь разбилась на несколько осколков.

Советская власть зарегистрировала:

1 Высшее Церковное управление (ВЦУ), другими словами «обновленцы», их возглавил епископ Антонин (Грановский).

2 Временный Высший Церковный Совет (ВВЦС), другими словами «Григориане», возглавил архиепископ Екатеринбургский Григорий

3 Московский патриархат. После смерти патриарха Тихона местоблюстителем патриаршего престола был избран Сергий (Страгородский), который стал сотрудничать с советской властью.

Однако большинство епископов от него отделилось. Во-первых это сторонники патриарха Тихона, другими словами «тихоновцы», а также противники митрополита Сергия - «иосифляне» (возглавил митрополит Ростовский Иосиф (Петровых), «викториане» (возглавил его епископ Глазовский Виктор (Островидов) и «ярославский раскол» (митрополит Агафангел).

Как видите, три церкви были зарегистрированы: Московский патриархат, ВЦУ и ВВЦС, остальные были в расколе и оказывали сопротивление советской власти. Часть епископов выехали за границу с Антонием (Храповицким) и создали там Заграничную церковь, курируя оттуда деятельность «тихоновцев». Уезжали они не с пустыми руками, а с церковными ценностями, которые в 1918-1920 годах уплывали пароходами за рубеж. «Тихоновцы» финансировали белую армию.

Вот только почему-то в изъятии церковных ценностей в 1922 году обвинили советскую власть, к тому времени ценностей уже не было. Что касается «тихоновцев» и других раскольников, для власти они не были священниками, это были преступники.

К тому же раскольники смущали народ, настраивали его против митрополита Сергия, громили храмы «сергиан». Об этом очень подробно написано у митрополита Иоанна (Снычёва) в книге «Церковные расколы в русской церкви 20-30-х годов XX столетия», читаем на стр. 177. Фото автора

Именно «тихоновцы», а их было большинство, выступали с клеветой на советскую власть, поддерживали отношение с Зарубежной церковью, занимались контрреволюционной деятельностью.

Именно их арестовывали, ссылали и приговаривали к высшей мере наказания по статье 58-1 за контрреволюционную деятельность, согласно УК РСФСР.

Поэтому, страдали они не за веру и не за Христа, они тогда были политические преступники, священномучениками их сделали в 1990-е годы.

Что касается храмов, то обновленцы, да и «сергиане», зачастую, не могли содержать храмы самостоятельно, оплачивать коммунальные услуги. Народ не особенно стремился ходить в церковь, появились другие ценности. Постепенно храмы стали сдавать государству, которому они тоже были не особенно нужны, поэтому в них устраивали склады, зернохранилища, или отдавали молодёжи под клубы.

Сейчас интернет переполнен фотографиями взорванных или разрушенных храмов, это фото хрущёвского периода, выдают их за 20-30-е годы, что якобы это делали большевики. Нет, храмы разрушали при Хрущёве.

Я не говорю, что этого не было вовсе, но случаи были единичные.

Церковная жизнь

Церковная жизнь в стране продолжалась. Ленин разрешил отпраздновать Пасху в Кремле.

"К Ленину поступило обращение верующих с просьбой открыть храмы Кремля для пасхальных богослужений.

(Пасха в 1919 году выпала на 20 апреля, поэтому верующие просили открыть храмы с 19 по 23 апреля.)

Ленин написал положительную резолюцию, в которой предложил:

- открыть Кремль на первые три дня Пасхи, то есть с вечера 19 апреля до вечера 23 апреля;

- на третий день Пасхи отслужить панихиду павшим борцам за свободу на Красной площади;

- разрешить совершение пасхального богослужения у Спаса на Бору и у Благовещения на Житном дворе;

- допустить народ в Успенский, Благовещенский, Чудовский соборы, к Спасу - на Бору и Благовещению на Житном Дворе и разрешить в этих соборах и церквях совершение пасхальных молебнов;

- для доступа в Кремль могут быть открыты одни Боровицкие ворота.

11 апреля Президиум ВЦИК рассмотрел заявление и принял решение:

«Принципиально согласиться об открытии Кремля на 3 дня и предложить коменданту Кремля принять на себя всю охрану и порядок. По вопросу о панихиде согласиться с мнением Наркомата юстиции».

Ленину почему-то приписывают то, чего он не говорил

В сетях распространяется документ от 1 мая 1919 года, якобы найденный историком лениноведом Латышевым, автором книги «Рассекреченный Ленин», который оказался фальшивкой. Фото из открытого доступа

По свидетельству директора РГАСПИ К.М. Андерсона, все документы ленинского фонда рассекречены и доступны для исследователей, так как государственных тайн в них не содержится. «Указание Ленина от 1 мая 1919 г.» в РГАСПИ отсутствует…

Среди бумаг Ленина, относящихся к 1 мая 1919 г., нет антирелигиозных – это несколько подписанных им постановлений Малого СНК, и все они касаются мелких хозяйственных вопросов.

Даже в условиях открытой борьбы части церковных иерархов против государства, Ленин по отношению к церкви не обозначает каких-либо открытых методов борьбы.

Выступая на I Всероссийском съезде работниц 20 ноября 1918 года, где он сказал:

«Бороться с религиозными предрассудками надо крайне осторожно: много вреда приносят те, кто вносит в эту борьбу оскорбление религиозного чувства. Нужно бороться путем пропаганды, путем просвещения».

Полный текст речи можно найти в ПСС (5-е изд. Т. 37, С. 186).

Церковная жизнь в стране не прекращалась. Никто и не отрицает, что была церковная агитация, этим в основном занималась молодёжь. Но все церковные праздники народ отмечал, и в календарях они отмечены как выходные. Рождество праздновали дважды: 25 декабря и 7 января, правильнее сказать страна гуляла две недели.

Из пасхальных номеров «Комсомольской правды» за 1928 год с 14 по 18 апреля

«Перед праздничком Маслоцентр, МСПО и Крестьянский молочный союз на московский рынок выбросил 75 тысяч пудов сливочного масла, 64 тысяч пудов творого, 38 миллионов яиц 20 тысяч пудов сметаны. Перед пасхой было продано в Москве 100 000 пудов окорока, и 100 000 пудов колбасы. Организация МСПО заготовили 10 000 пасх и 1000 пудов куличей. Доходило до того, что в некоторых районах Москвы нельзя было купить обычного хлеба, так как везде лежали куличи. Полное религиозное разложение коснулось того места, где этого уж никто не ожидал. В Кремлёвской столовой членов III Сессии ЦИК СССР заведующий столовой тоже додумался включить в меню куличи с пасхой! Госспирт за две предыдущие недели в Москве продал 440 000 вёдер водки на сумму 9 000 000 рублей, для сравнения, за три предыдущих месяца водки было продано 350 000 вёдер. Винторг за пасху распродал вина в Москве на сумму 600 000 рублей. Другие организации виноградного вина продали в Москве на сумму 2-2,1/2 млн. рублей. Московской милицией за три дня (14,15, и 16 апреля) то есть за страстную субботу и первые два дня пасхи было задержано на улицах 1352 перепившихся».

Церковный раскол привёл к тому, что народ перестал ходить в церковь, стали молиться дома, или собираться у кого-либо в доме. В связи с этим произошёл всплеск сектантства. Церковь патриарха Сергия как могла боролась с этим явлением, помогало и государство.

В годы Великой Отечественной войны Русская церковь под началом митрополита Сергия активно участвовала в борьбе с врагом, инициировала сбор средств на нужды обороны, подарки бойцам Красной Армии, больным и раненым. Церкви и монастыри собственными силами организовывали госпитали и перевязочные пункты.

Рождение Русской Православной церкви

4 сентября 1943 года Сталин при встрече с митрополитами дал согласие на проведение Архиерейского собора и избрание патриарха, им стал Сергий (Страгородский). Митрополиты направили Сталину благодарственное письмо. Благодарственное письмо. Фото из открытого доступа

Сталин дал свое согласие не только на это, но и на открытие новых православных храмов и духовных учебных заведений (более того, сам предложил открыть духовные семинарии и академию). Был положительно решён вопрос об издании ежемесячного журнала и открытии свечных заводов. Стали выпускаться календари, молитвенники, богослужебная литература.

Патриархии было выделено помещение в Чистом переулке, ну и самое главное – церковь получила право именоваться Русской Православной церковью.

Таким образом, клевета в адрес Ленина, Сталина и советской власти в 20-30-е годы в гонениях на церковь совершенно не обоснована. Прежде нужно изучить историю, не игнорировать факты и давать объективную оценку. Гонения были при Хрущёве, и взорванные в тот период храмы приписывают Ленину и Сталину.

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