Курскую битву выиграл Обама

От Великой Победы советского народа над фашистскими захватчиками наших "западных партнеров" колбасит с 9 мая 1945 года. Где-то в тот же период и начались попытки дискредитировать роль СССР во Второй Мировой Войне, а также стали вынашиваться разные планы по нападению на большую страну, которая перемолола весь цвет исключительной нации.

В 90-х, когда распался Союз - теорий о том, что Жуков и Сталин закидали гитлеровцев трупами стало больше даже не в разы, а на порядки. Так только один предатель Резун с псевдонимом "Виктор Суворов" настрочил много довольно убедительных книг (если вы, конечно, думали, что познаете "правду"!). И вот новая сенсация - Курской битвы-то оказывается не было!

Ещё в середине 90-х к юго-западу от деревни Прохоровка возвели памятник в честь триумфа Красной армии в якобы крупнейшем танковом сражении Второй мировой войны, пишет Die Welt. По идее, его стоило бы немедленно снести, поскольку никакой победы советских войск и вообще никакой ожесточённой танковый битвы там и в помине не было, утверждает немецкое издание, ссылаясь на документы недавнего исследования британских учёных.

Немецкое русофобское СМИ ссылается на британских ученых. Это хороший стеб для плохого кино, но, когда дело заходит про Россию - все средства хороши. Ведь все мы уже не один раз видели, как изменилось под нажимом западной пропаганды мнение жителей, что Европы, что США о том, кто внес наибольший вклад в победу над гитлеровцами. Разумеется, это оказались Штаты.

И в целом, ничего нового нет, товарищи работают по методичке дяди Геббельса, а тот, если помните, так и говорил - чем чудовищнее ложь, тем проще в нее проверить. А другой его хороший, хотя несколько бестолковый ученик, а именно Алексей Навальный еще обычно добавляет - распространяйте и не рефлексируйте, пускай отбиваются.

Ведь понятно же, что не будь Курской битвы и победы в ней войск СССР - наши деды, получается, не должны были погнать дальше гитлеровскую гадину. Но, мы же "везучие" - нам и мороз помогал, и что-то другое. Правда современные адепты арийской расы не могут объяснить - почему тогда стремительное продвижение гитлеровцев по Европе резко затормозило в СССР, когда один дом в Сталинграде бойцы Красной Армии удерживали дольше, чем вся Франция - Париж.

Что тут добавить? Современная Англия - это рассадник пещерной русофобии. В Германии, несмотря на то, что там и правда живет вина за содеянное, все чаще и чаще поднимают голову силы, которые очень бы хотели пересмотреть кое-какие эпизоды в истории этой страны. И это не мое мнение, это к эпизоду про Колю из Уренгоя.

Из хороших новостей, несмотря на тотальную пропаганду исключительности, что в Европе нет сегодня современной армии, что в США деградация зашла так далеко, что теряются компетенции по изготовлению даже танков. С трансформерами, про которых говорил Путин, а не те, что в фильмах Голливуда, все хорошо, а вот, даже при лютых бюджетах, с армией - все печально.

И также, из хороших новостей - Россия сумела и собственные вооруженные силы восстановить, и сама возродилась, и вспомнили мы - про подвиг наших бабушек и дедушек, про цену, которую заплатил СССР за то, чтобы в Европе сегодня каждый мог получить под хвост.

Так что пускай лают. На Украине ведь обнаружили, что от них произошли Адам и Ева, в США свято веруют, что летали на Луну, ну, а в Европе - что Курской битвы не было, а если и была - то победу в ней одержал Обама.

Такие перекосы сознания уже привели к тому, что Хиллари пролетела на выборах, что Европа была уверенна, что пять лет назад сможет победить Россию, а Явлинский постоянно рассказывает, что у нас половина страны без теплых сортиров живет и ведомоство Сергея Шойгу разваленно и продолжает разворовываться.

Все равно все это всегда, пока будет Россия - закончится поражением фашистких прихвостней. И они это знают.

А это - самое главное.

Счастья вам.

uspehrussia