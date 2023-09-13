Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60

Начнем с серии плакатов. Под каждым плакатом будет стоять ссылка на тему или темы, в которых были другие работы. Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Наши защитники. Петров Евгений

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.6

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.8

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.14

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.16

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.18

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.22

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.23

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.30

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.37

Наши защитники. Александр Попов

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.45

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.58 Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.21

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.26

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.27

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55 Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.5

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.47

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.57

Вот тут темы, в которых были более ранние работы:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.10

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.15

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.45

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55

Далее идут выполненные портреты. По большей части по просьбе родных Администрация Дзержинского района г.Новосибирска

30 мая в 12:38

Сегодня, 30 мая 2023 года, в Дзержинском районе открыли мемориальную доску памяти майора - Гонемана Ивана Яковлевича, погибшего при исполнении воинского долга 6 мая 2022 года.

Иван Яковлевич родился 7 февраля 1988 года в городе Славгороде Алтайского края. В 2010 году окончил Новосибирское Высшее военное командное училище . В 2017 году награжден медалью «Суворова».

В 2022 году Иван Яковлевич был назначен на должность заместителя командира батальона по военно-политической работе. Трагически погиб, награжден посмертно «Орденом Мужества».

30 мая 2022 года бригаде, в которой служил Гонеман Иван Яковлевич, указом президента РФ присвоено почетное наименование «Гвардейская».

Не хочется писать избитые фразы и штампы. Ушел молодой человек, офицер, отличный муж и отец двух дочерей. Память о нем сохранится в семье, для которой он был всем: и любовью, и надеждой, и опорой.

Указом Президента Российской Федерации командир групп специального назначения, майор ВС РФ Иван Гонеман награжден орденом Мужества посмертно. 30 мая, В Новосибирске по улице Бориса Богаткова, 270 состоится открытие мемориальной доски командиру группы специального назначения, майору ВС РФ Ивану Яковлевичу Гонеману, погибшему при исполнении воинского долга 6 мая 2022 года.

Иван Яковлевич Гонеман родился 07.02.1988 года в городе Славгороде Алтайского края. В 2005 году поступил в Новосибирское высшее военное командное училище и успешно окончил его в 2010 году. В том же году приказом командира части был назначен командиром группы специального назначения 24 ОбрСпН города Иркутска. Принимал участие в проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. За заслуги в укреплении боевого содружества и военного содружества награжден медалью «За воинскую доблесть» III степени.

Принимал участие в проведении специальной операции на территории Сирийской Арабской Республики. Награжден медалью «За отличие в военной службе» III степени. В 2017 году за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден медалью Суворова.

В 2022 году был назначен на должность заместителя командира батальона по военно-политической работе. 30 мая 2022 года Указом Президента Российской Федерации за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, 24 ОбрСпН присвоено почетное наименование «Гвардейская».

Был участником специальной военной операции на территориях Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украине, где погиб 6 мая 2022 года. Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно.

«Это человек, который выполнил свой воинский долг до конца. Памятная доска установлена на доме, где он жил, где продолжает жить его семья. Вообще, когда человек идёт в военное училище, он подразумевает под этим служение Родине. И вот это и есть самопожертвование. Будем помогать семье, и не только этой семье, а всем тем, кто отдал жизнь за Родину», — сказал после церемонии глава администрации Дзержинского района Новосибирска Александр Рудских. Короткое видео открытия Мемориальной доски:

https://nsknews.info/materials/pamyatnuyu-dosku-komandiru-sp...

https://4s-info.ru/2023/05/29/memorialnuyu-dosku-pogibshemu-...

Этот боец у нас недавно был. Вся информация о нем:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.58

«Стало ясно, что что-то случилось»: мать бойца СВО сразу узнала о гибели сына на передовой.

Компьютерный гений решил стать военным и погиб под украинскими минами.

5 сентября 2023 06:30 Фото: [из личного архива Елены Долотовой]

Пожалуй, в каждом городе, в каждой деревне России есть свои герои. В небольшом селе Ичалки Нижегородской области тоже есть человек, которым гордятся земляки — это Алексей Войкин. Этот парень в свои 26 лет проявил отвагу на передовой и получил орден Мужества.

Алексей родился в Арзамасе, но еще в раннем возрасте вместе с мамой Еленой перебрался в Перевозский район. Елена рассказала нашему корреспонденту, каким был ее сын и как оказался на фронте.

Компьютерный гений

Елена развелась с первым мужем и вышла замуж за другого мужчину, когда Леше было полтора года. Мальчик рос в новой семье и называл папой своего отчима. Тот, по словам мамы Войкина, всегда был для мальчика примером.

«Отчим был Леше настоящим отцом, он ветеран боевых действий в Чечне, награжден орденом Суворова. Это тоже сыграло важную роль в выборе профессии у сына», — отмечает Елена.

У Леши остались две младших сестры. Разница в возрасте была небольшая. Когда мальчику исполнилось два года, родилась первая сестра, а еще через год — вторая. Все дети жили дружно, учились в одной школе, и даже компания была общая.

«Леша был компьютерным гением, он полностью погружался в эту тему, и его в школе называли Трояном по названию компьютерного вируса. Лишний раз ребятишки на футбол не могли его из дома вытащить, хотя футболом он увлекался и даже участвовал в районных соревнованиях», — говорит мама бойца.

Войкин выигрывал в международных олимпиадах по информатике, парню дали особую стипендию от президента Татарстана. Но было у Леши и желание связать свою жизнь с военной службой. Фото: [из личного архива Елены Долотовой] Временные ограничения

У Войкина был друг на год старше его, который поступил в кадетский корпус в средней школе. Леша тоже загорелся желанием пойти туда: принес маме бумаги для перевода, но не смог пройти в кадеты по состоянию здоровья. Комиссия обнаружила проблемы с сердцем.

«Сын расстроился, но потом подзабыл о своей мечте. А в старших классах, когда мальчишек ставили на воинский учет, выяснилось, что отклонения по здоровью были временными. И опять глаза горят: «Давай попробуем в военное училище!» — замечает Елена.

В Ичалках Алексей закончил школу и после 11-го класса поступил в Казань, в высшее танковое командное училище. С экзаменами по информатике его почти нигде не принимали, а с Татарстаном сложилось отлично. Это было в 2013 году.

«Сын не пожалел, хотя поначалу было тяжеловато. Многие поступали уже после срочной службы или кадетских корпусов закаленными и сильными, а Леша был просто вчерашний школьник», — обращает внимание мама Алексея в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В 2018 году Войкин с отличием закончил училище. По распределению Алексей уехал в Наро-Фоминск Московской области. Там он прослужил три года, пока не началась военная операция. Фото: [из личного архива Елены Долотовой] Погиб на месте

Перед началом СВО Алексей уже был наготове: ребят перебросили под Белгород. Когда объявили спецоперацию, парни в первый же день отправились на задание. С родными молодой офицер созвонился лишь шестого марта.

«Про обстановку говорить было нельзя, но сказал, что жив-здоров, и все хорошо. Мы даже не знали, чем он там занимается, чем питается, где спит. Но с тех пор мы созванивались каждый день до самой Лешиной гибели 22 марта. Когда в тот день он не набрал, стало ясно, что что-то случилось», — признается мать бойца.

Оказалось, что солдаты стояли на позиции, и в них попали. Был серьезный обстрел минами, и так получилось, что несколько человек погибли. Среди них был и Алексей Войкин: он скончался от осколков на месте.

«Леша погиб на пару с его лучшим другом, с которым они вместе служили в Наро-Фоминске», — добавляет Елена.

Уже на днях, 12 сентября, откроют кабинет героя в школе, где учился Войкин.

Автор: Светлана Кузнецова

https://mosregtoday.ru/articles/soc/stalo-jasno-chto-chto-to...

«Предлагали капитанскую должность при штабе»: молодой офицер выбрал сражения на передовой и погиб

Старлей захотел стать настоящим военным и отказался сидеть в штабе

05 сентября 2023 07:05 Мемориальная доска установлена на школе, в которой учился Алексей.

В небольшом селе Ичалки Нижегородской области на школе висит доска памяти. На ней — имя выпускника Алексея Войкина, который погиб на СВО, сражаясь с нацизмом. Мемориальную доску повесили на День России в прошлом году, спустя несколько месяцев после смерти бойца.

Имя Войкина навсегда запечатлено и на территории воинской части, где он служил. Там открыли мемориал в честь погибших солдат. Алексей был старшим лейтенантом, но ему доверили командовать целой ротой солдат, чем он гордился.

Мама бойца Елена отмечает, что ее сын был очень умным парнем, всегда отлично учился, а в информатике его и вовсе называли гением — он побеждал на различных олимпиадах и снискал именную стипендию от президента Татарстана.

«В январе 2021 года сын был на стажировке в Москве, в штабе армии. Он замечательно себя проявил, и его пригласили там остаться. Леше предлагали капитанскую должность при штабе, но он отказался. Сын сказал: «Хочу пройти все, как положено». Он хотел учиться дальше, ему нравилась полевая работа военного», — подчеркивает женщина.

Но на фронте старлей Войкин прослужил недолго — спустя месяц после начала СВО он погиб от украинской мины. Не дождалась Лешу не только мать, но и невеста Марина.

«Они познакомились на море, курортный роман перерос в гражданский брак. Все закрутилось так быстро. Леша хотел большую, грандиозную свадьбу, только все некогда было — как всегда у военных. Собирались пожениться после командировки, но не сложилось», — сокрушается Елена, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

https://mosregtoday.ru/news/power/frantsuzskaja-pressa-zajav...

В Бурятии стало известно о гибели еще одного нашего земляка

Андрей Дандаров погиб в ходе военной спецоперации на территории Украины Андрей Дандаров родился 31 июля 2002 года в с. Селендума (Селенгинский район). Он с братом Александром рано остались сиротами. Воспитывались бабушкой.

С 2009 по 2018 год обучался в Селендумской средней школе. Участник детского клуба «Казачок» - «Селендумская станица», где участвовал во всех мероприятиях, посвященных возрождению казачества. После окончания поступил в Бурятский агропромышленный колледж им. Ербанова.

Участвовал в волонтерском движении при молодежной организации «Юность» г. Улан-Удэ.

В 2021 году призван в ряды Российской армии. Срочную службу, а затем службу по контракту проходил в составе 11 отдельной гвардейской десантной штурмовой бригады.

- Искренние соболезнования родным и близким Андрея. Селенгинцы скорбят вместе с вами, - сообщается в чате Селенга-инфо.24/7

https://gazeta-n1.ru/news/incidents/109525/

«Мама у Андрея была русская, папа — бурят. Смотришь на него — вроде русское лицо, а вроде и нет», — говорит глава сельской администрации Цыдендоржи Буянтуев.

Мать Дандарова умерла, когда мальчику было три года. Отец с семьей не жил. Андрея и старшего брата Александра воспитывала бабушка. Когда Андрею исполнилось 16 лет, бабушка умерла. Чтобы парня не забрали в детский дом, его взяла под опекунство соседка Мария Ткачева.

Все селендумцы называют Андрея Дандарова добрым, замечательным парнем. На всех фотографиях он улыбается.

«Андрей всегда помогал кому-то, — рассказывает его учитель физкультуры Дандар Николаев.

— Учил ребят, кто плохо подтягивался, как это лучше достичь». По словам Николаева, Андрей был в отличной физической форме, хорошо бегал на длинные дистанции.

В средних классах Дандаров ходил в детский клуб «Казачок». Его участники пели казацкие песни, танцевали, занимались спортом.

«Казачество проявило в нас хороший стержень, волю к победе, чтобы мы такие были — ух! — рассказывает подруга Андрея Алена Голых.

— И Андрею все это нравилось. У нас все было в военном, патриотическом стиле, поэтому, мне кажется, он решил связать свою жизнь с армией России».

Алена вспоминает, что Андрей особенно любил петь песню: «Эх, казаченьки, эх, ребятушки, разве нам горевать да тужить? Любо-дорого злого ворога острой сабелькой покрошить».

После девятого класса Дандаров поступил в агропромышленный колледж, но вскоре бросил учебу. Его призвали в армию. В селендумских соцсетях висит ролик, где семья поздравляет его с днем рождения и дарит ему торт. «Иди сюда, — зовет Андрея опекун Мария Ткачева.

— Ты моя-то… С днем рождения! С призывом!» Коротко стриженный Дандаров улыбается и задувает все свечки. На другом видео Андрей — уже в форме и с автоматом — читает на плацу воинскую присягу. Его почти не слышно на фоне других солдат, те кричат: «Служу России!»

Тот день рождения с тортом Андрей отметит 31 июля, осенью его призовут в 11-ю десантно-штурмовую бригаду в Улан-Удэ, в декабре он подпишет контракт. В январе Дандарова отправят на учения в Новороссийск, в феврале — на «спецоперацию». 12 марта он погибнет. У Светланы Цыдыповой, которая была классным руководителем Дандарова, сейчас на «спецоперации» на Украине находится сын

«Он же в жизни ничего не успел» Хоронили Андрея Дандарова всем селом. Гроб с телом Андрея несли на руках от дома культуры, где проходила панихида, до кладбища. Это около километра. По пути сделали остановку у дома, где жил Дандаров в детстве. Родные Андрея сделали памятный уголок в доме, где он жил. Сейчас в доме живет дядя Андрея — Сергей. Женщина (жена дяди) смотрит на портрет Дандарова. «То, что сильные молодые ребята гибнут, это до боли в сердце жалко, — добавляет она. — Это не нормально, что гибнут такие молодые ребята. Он же в жизни ничего не успел. Ни семьи, ни детей. Просто так вышло».

Надежда поддерживает «спецоперацию». Она считает, что в такое время «надо быть на стороне Родины, потому что это патриотично».

«Ну какой из Андрея военный»

«Да мы тут все патриоты, — говорит уборщица Селендумской школы Лариса Казачихина. На ней синяя куртка с летящими белыми птицами, похожими на голубей. — Призвали бы — пошла бы воевать безо всякого».

Лариса стоит в очереди в полутемном коридоре администрации Селендумского поселения. Она пришла на прием в МФЦ. На стене по левой стороне висят портреты селендумцев, погибших в военных операциях. В том числе Андрея Дандарова.

Оба сына Казачихиной — контрактники, сейчас они на Украине. Одному 22 года, другому — 24. Старший звонит домой часто, при любой возможности. А младший — редко.

Казачихина пожимает плечами, когда говорит о своих переживаниях по поводу сыновей. «Да нормально, — размышляет она.

— Просто мы не зацикливаемся, что что-то там идет. Служат и служат». Ларисе не нравится, что некоторые сельчане осуждают ее за то, что сыновья стали контрактниками: «Типа, если бы я их учила хорошо, то они были бы не военными, а кем-то другим. Это обидно слышать. А кем еще тут можно стать?»

«В школе он был маленько хиленький, в очках ходил, — говорит Казачихина, глядя на портрет Дандарова. — Ну какой из Андрея военный. Пока не погиб, я даже не знала, что он контрактник».

Классная руководительница Андрея Светлана Цыдыпова тоже не понимает, почему он стал военным.

«У него был совершенно другой интерес, — говорит она.

— В гуманитарный профиль была склонность. Я не ожидала, что Андрей свяжет судьбу с армией».

С Цыдыповой журналисты встречаются в школе. Она ведет историю в кабинете боевой славы. За ее спиной — портреты селендумцев, погибших на войнах и «спецоперациях». Недавно повесили портрет Андрея. Светлана опирается о парту побелевшими пальцами. Ее сын служит, и тоже сейчас на фронте.

«У сына седые волосы появились, а ему 24 года, — тихо рассказывает Светлана.

— Я, говорит, и под танком лежал, и под стрельбу попадал. А оружием не воспользовался. Я спрашиваю, почему. А он мне: а в кого стрелять-то, мама, когда без конца снаряды летят или снайпера работают».

На похоронах Андрея Дандарова Светлану приглашали выступить с речью — как классного руководителя. Но она отказалась.

«Я бы не сдержалась бы из-за сына, — говорит она все тише.

— Потому что я как мать сама понимаю, что там происходит».

Светлана Цыдыпова поддерживает «спецоперацию». Она считает, что «восемь лет на вот это все страшное со стороны нацистов, бандеровцев никто не обращал внимание».

«У них есть понятие «Родина»

В Великую Отечественную войну на фронт ушло 386 селендумцев. Погибла почти половина — 180 человек. В их честь в селе поставили памятник Победы и выбили имена всех погибших на мемориальных досках. Но ремонта тут не было давно.

Теперь главное место для гордости селендумцев — сквер памяти земляков-военных, погибших в Чечне и Афганистане. Его построили в 2018 году. Это единственное место в селе, которое вымощено тротуарной плиткой. В глубине сквера — черные мраморные блоки с портретами и фамилиями погибших. Справа от него — закрытое здание сельской библиотеки. Слева — православный храм, он тоже закрыт. За забором стоит гаубица времен Второй мировой, ее подарила селу республиканская организация «Боевое братство».

Когда Россия закончит «спецоперацию», в селендумском сквере добавят еще один памятник — в честь Дандарова.

«Надеюсь, больше у нас погибших не будет, — говорит Цыдендоржи Буянтуев.

— Хотя так-то это подвиг — отдать жизнь за свободу, за светлое будущее. Наверное, не зря все-таки солдаты погибают».

Он считает, что патриотические акции и флешмобы тоже нужны, потому что «показывают какую-то внутреннюю позицию народа».

Глава села Буянтуев долго молчит, когда его спрашивают, почему молодые селендумцы идут на контрактную службу. «Надо подумать, как правильно сказать, — наконец говорит он. — Если скажу, что тяжело куда-то [в вузы] поступать, это тоже маленько неправильно будет. Наверное, по примеру старших товарищей. Зарплаты нормальные, без задержек. Поэтому и служат. А еще наши парни отличаются от других, у них есть понятие «Родина»». Глава сельской администрации Цыдендоржи Буянтуев

Цыден Буянтуев поддерживает «спецоперацию». Он считает, что так «правильно».

Патриотический автопробег в Селендуме провели через неделю после похорон Дандарова. В сельские магазины за несколько дней до этого завезли российские и бурятские флаги — чтобы украшать автомобили. Сельчане раскупили все.

Пробег начался у школьного стадиона, где одновременно открыли детский футбольный турнир. До этого здесь же прошел митинг, который вела завклубом Инга Шорникова. «Говорит и показывает Селендума! — объявила Инга в микрофон. — Сегодня мы проводим автопробег и турнир в поддержку спецоперации на Украине!» Инга подняла свободную руку вверх. Зрители замахали бело-сине-красными воздушными шариками и закричали «ура». Футболисты пронесли мимо зрителей огромный российский флаг. Потом все разделились: дети остались играть в футбол, а остальные расселись по машинам.

Участвовали в пробеге 54 машины. Автопробег прошел по главным селендумским улицам: Школьной, Ленина, Трактовой, Молодежной. Почти все улицы села не асфальтированы, поэтому машины ехали в клубах пыли. На площади около памятника Победы все остановились. Водители выстроили свои машины в букву Z. В

«Мальчишечки хорошие были»

Посылки для солдат в Селендуме собирает ведущий специалист сельской администрации Ольга Дунаева. Ольга заводит журналистов в кабинет, в котором десятки картонных коробок стоят на столах, стульях и полу. Все они заклеены листами с буквой Z. «Смотрите, что люди влаживают», — Ольга вынимает из одной коробки листок из школьной прописи, на котором — детские рваные буквы. Автор — восьмилетний мальчик Сережа. «Привет солдат я желаю чтобы вы победили, — пишет Сережа. — Еще я желаю, чтобы вы не погибли. Мы ждем вас спасибо мой дядя там». На листке нарисован солдат, который держит черный флаг и что-то похожее на пистолет.

Ольга качает головой: «В Селендуме хватает патриотизма!» Она рассказывает, что селендумцы настолько сопереживают военным, что собрали за несколько дней 150 килограммов продуктов и бытовой химии.

«Еще и политически люди меняются, — подчеркивает чиновница. — Говорят: теперь мы поддерживаем Путина. Даже если раньше не поддерживали. Вот такие мы, селендумцы».

В 1980-е и 1990-е годы Дунаева вручала повестки в армию селендумским парням. Она же встречала гробы с местными военными, которых привозили из Афганистана и Чечни. Ольга вспоминает, что тогда все село плакало, потому что «мальчишечки хорошие были». Она считает, что жители переживали, потому что «мы в Селендуме все родственники: либо близкие, либо дальние».

Ссылку не даю, поскольку это частичная статья из "Медузы", которая основательно мной подчищена. Просто другой информации более подробной в инете нет. Очень хорошая статья на страницах иркутскуого отделения КП:

Снайпер погиб, возвращаясь с задания в день рождения жены

Десантник из Усолья Дмитрий Дружинин представлен к ордену Мужества посмертно Дмитрий Дружинин уехал из дома после новогодних праздников и больше не вернулся. Фото: проект "Жена Героя Иркутск"

- В нем было все, что должно быть в настоящем мужчине, - рассказывает о супруге Дмитрии Алена Дружинина. - С ним я всегда была как за каменной стеной. Единственные проблемы, которые мне приходилось решать, что приготовить на ужин и какого цвета платье купить.

Но жизнь мамы двоих детей перевернулась. Вся ответственность и хлопоты легли на хрупкие плечи 27-летней женщины после того, как ей сообщили:

«Вашего мужа больше нет».

Опытный десантник погиб в день рождения любимой, выполняя воинский долг. В зону спецоперации он прибыл одним из первых и до последней минуты делал все, чтобы уберечь сослуживцев.

Всегда мечтал о сыне

- С Димой мы были знакомы с детства, - делится с корреспондентом «КП»-Иркутск» Алена.

– Я жила в деревне Ревякино Иркутского района, а он приезжал из Усолья, чтобы навестить бабушку и дедушку. Впервые я написала ему в соцсетях после окончания университета, из девичьего любопытства. После этого он сам стал отправлять сообщения каждый день.

Так, спустя несколько месяцев оба поняли, что звонки и переписки перестали быть дружескими. На первую оффлайн-встречу пара осмелилась лишь через год. При виде друг друга чувства только усилились, но 25-летнему Дмитрию необходимо было уехать в Бурятию. Там десантник служил по контракту, но каждую пятницу после работы он около 7 часов ехал на маршрутке из Улан-Удэ в Иркутск ради встречи с любимой.

- Через два месяца мы решили жить вместе, а еще через два – в день рождения Димы, узнали, что скоро станем родителями. Он так сильно мечтал о сыне. Хотел заниматься с ним спортом, путешествовать. В сентябре 2017 года мы сыграли пышную свадьбу. Дмитрий всегда мечтал о сыне. С Аленой они растили двух мальчишек. Фото: личный архив героини публикации Дважды был в горячих точках

Служить в спецназе Дмитрий Дружинин начал сразу же после окончания «срочки» в 2011 году. Пройдя подготовку в Новосибирске, он стал старшим разведчиком-снайпером. Дважды выезжал в горячие точки. В 2015 году сибиряк был уволен из рядов Вооруженных сил России из-за закончившегося контракта, но жить на гражданке больше двух лет не смог. Так усольчанин попал в ряды 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ Бурятии.

- Работа у мужа была сложная, но Дима никогда не оставлял меня надолго одну, - вспоминает Алена.

– Во время второй беременности он старался не уезжать в командировки. Был даже случай, когда я разбила машину. Звоню мужу, а он в этот момент совершал прыжки с парашютом. Даже в самолете он взял трубку и пообещал через 15 минут, как только окажется на земле, все разрешить. Слово свое он, конечно же, сдержал. 30-летие отпраздновал на службе

Впервые надолго с женой Дмитрий расстался в январе 2022 года. Военные уехали на учения, позже объявили о начале спецоперации на территории Украины. На время исполнения служебных задач был назначен командиром взвода. Даже получив осколочное ранение в ногу, он отказывался уезжать в госпиталь. Почти два месяца мужчина не мог выйти на связь с близкими. Услышав впервые за все время голос жены хладнокровный десантник едва мог сдерживать слезы. Он хотел хотя бы на неделю вырваться домой к жене и сыновьям, но не вышло. 13 июня на службе сибиряк отпраздновал свое 30-летие. «Приехали на свидание, а нам сказали, что он погиб»

- В июле жены Диминых сослуживцев начали обсуждать, что парней скоро отпустят на пару дней. Я так обрадовалась! Мы созвонились с мужем и договорились о встрече. С младшим ребенком улетели в Москву, откуда на поезде добрались до Симферополя. 21 июля в полночь по иркутскому времени любимый поздравил меня по телефону с днем рождения, обещал, что скоро увидимся. Я ждала этого с нетерпением. Странным было то, что с самого утра сынишка постоянно плакал и капризничал, что для него совсем несвойственно. Теперь думаю, что неспроста…

24 июля, в день, когда было запланировано свидание, Алене позвонили из воинской части. Женщина сразу же поняла – что-то произошло с Димой, но до последнего момента старалась отгонять от себя страшные мысли.

- К нам подъехала машина, - вспоминает тот день иркутянка.

– Я закрыла лицо руками и изо всех сил молила, чтобы из нее вышел муж – живой и здоровый. Но чуда не случилось.

Так, женщина узнала, что в ее день рождения любимый погиб, возвращаясь с боевого задания. Подчиненные уговаривали его отказаться, выспаться перед встречей с женой, но тот был непреклонен.

- Как командир взвода он всегда шел впереди – боялся за парней, говорил, что несет за них ответственность, - делится Алена.

– Снайперы работают парами, поэтому и с задания Дима возвращался с сослуживцем. Они решили сократить путь, но дорога оказалась заминированной. Из-за серьезных ранений Дима погиб, а второго военного успели госпитализировать. Приглядывать за малышами Алене помогают родители. Фото: личный архив героини публикации Награжден орденом Мужества

Посмертно за отвагу Дмитрия Дружинина представили к ордену Мужества. Увековечить память о героизме своего земляка хотят в Иркутске. Мемориальную доску установят на фасаде школы №50 выпускником, который был будущий военный.

- 21 июля – дата, которая подарила мне жизнь, и она же забрала счастливую, наполненную любовью и заботой жизнь под твоим крылом, - посвятила Алена любимому строки в соцсетях.

- Теперь ты вечно молодой, самый красивый, самый смелый, самый лучший…

Анастасия КУРЕНОВА

https://www.irk.kp.ru/daily/27466/4722106/



Информация:

в 2014 году он участвовал в присоединении Крыма к составу России, в 2016-ом освобождал Пальмиру в Сирийской Арабской республике. До начала спецоперации периодически выполнял задачи в странах Ближнего Востока.

В 2017 году военнослужащий представлял спецназ России на соревнованиях среди стран СНГ в Белоруссии. Во время службы в Вооруженных Силах получил специальность инструктора горной подготовки, дважды покорил обе вершины Эльбруса, а также участвовал в соревнованиях «Кольцо Эльбруса».

Кроме того, во время службы Ильяс Равилевич отучился на подводного минера и получил удостоверение дайвера международного класса. Он имел допуск к десантированию со всех видов парашютных систем, всего он совершил около 300 прыжков.

Ильяс Калимуллин был награжден двумя орденами Мужества, Суворова, медалями «За отвагу». Помимо этого, у него имеются награды и за участие в СВО. Посмертно награжден медалью Шаймуратова.

Погиб на войне против Украины.

Похоронен 30.06.2023 г. Калимуллин Ильяс Равильеви Калимуллин Ильяс Равильевич.

Запись на мемориальной странице https://bash.memorial/kalimullin-ilyas-ravilevich

Заметка

Портал "Янаульские зори" пишет:

В Янауле сегодня состоялась церемония прощания с Ильясом Калимуллиным. Гвардии сержант, разведчик группы спецназначения погиб в зоне СВО, выполняя воинский долг.

Участие в церемонии прощания приняли руководство района и города, родные, близкие и те, кому не выпало чести быть знакомым с воином.

Близким воина была передана медаль Шаймуратова.

В последнем своем интервью нашей газете, которое вышло 11 апреля т.г., Ильяс, выпускник гимназии-2010, рассказывал:

«Это уже мой пятый контракт. В 2014 году участвовал в возвращении Крыма в состав России; в 2016 году, освобождая Пальмиру в САР, получил первую госнаграду. До СВО периодически выполнял специальные задачи в странах Ближнего Востока. Неоднократно участвовал в соревнованиях среди спецназа России. В 2017 году представлял спецназ РФ на соревнованиях среди стран СНГ в Белоруссии. Во время службы отучился на инструктора горной подготовки, дважды покорил обе вершины Эльбруса, участвовал в соревнованиях "Кольцо Эльбруса".

Во время службы отучился на подводного минера и имею удостоверение дайвера международного класса. Имею допуск к десантированию со всех видов парашютных систем, всего у меня 297 прыжков».

Помимо этого у Ильяса Калимуллина имеются награды за СВО (ранее он получил тяжелое ранение, но излечился и вернулся на фронт). Подрастает сынишка.

Нашего героя-земляка похоронят в Янауле.

https://yanzori.com/news/novosti/2023-06-30/v-yanaule-v-eti-...

На спецоперации погиб рязанец, служивший в рядах ЧВК «Вагнер» Фото: YA62

В ходе боев за Бахмут погиб рязанец Владимир Кондрашкин. Он служил добровольцем в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает портал YA62 со ссылкой на супругу погибшего.

Кондрашкин получил смертельную рану на поле боя 19 марта, сообщает издание.

https://ya62.ru/news/society/pod_bakhmutom_pogib_ryazanskiy_...

Такое же короткое сообщение промелькнуло в СМИ "Рязанские новости"

https://dzen.ru/b/ZEKWJwVoDBX78GFV

Никаких дополнительных сведений не нашла.

Объемная статья вышла на Царьграде:

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА СЕРЖАНТА ЛЕОНТЬЕВА: ДЕСАНТНИК ПОГИБ В ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ

В операции по освобождению Украины от нацистов сержант 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Алексей Леонтьев участвовал с первого дня. Он спас от смерти командира, был ранен, но отказался от госпиталя и продолжил воевать…

Невеста героя Алёна Уварова рассказала Царьграду, каким был Алексей Леонтьев: о его детстве, любви к Родине и о подвиге. Вместе они прожили пять лет в Улан-Удэ, где служил Алексей.

Военные фильмы с любимым дедом

С отрочества Алексей был очень самостоятельным. Летом приезжал в родное село Котырколь в Казахстане. Каникулы у бабушки, дружба с двоюродными братьями – это было опорой для мальчишки и во взрослой жизни. Мама с папой развелись, когда Алёша был маленьким, и отца заменил мальчику дед. Лучший отдых – посмотреть с ним военный фильм. В 18 лет он взял фамилию дедушки – Леонтьев. АЛЕКСЕЙ (КРАЙНИЙ СЛЕВА) С БАБУШКОЙ НИНОЙ И ДЕДУШКОЙ ВИКТОРОМ. ФОТО: АРХИВ АЛЁНЫ УВАРОВОЙ/ПРЕДОСТАВЛЕНО САЙТУ ЦАРЬГРАД

Жил Лёша в Омске. Мама много работала, выплачивала ипотеку, потому на мальчике были все заботы по дому. С 16 лет он уже сам зарабатывал на свои расходы. С восьмого класса начал готовиться к поступлению в кадетское училище. Но накануне экзаменов травмировался.

- Лёша со смехом говорил, как они с друзьями смастерили высоченные ходули, он с них упал, сломав обе пятки. Рассказывал, как проходил лечение: для него это всё был весёлый опыт, – вспоминает Алёна.

Перед 10-м классом парень проходил аттестацию: по результатам экзаменов его зачислили в профильный физико-математический класс.

- Он любил математику, биологию, географию, обожал физику, химию и историю, с удовольствием смотрел в интернете научно-популярные фильмы, обучающие программы. Знал ход Великой Отечественной войны: в какой день, в каком направлении шли наступления и сколько длились операции.

В 7 лет задержал преступника

Будущему военному с детства было не занимать отваги. Мама рассказывала, как в семилетнем возрасте он говорил с ней на улице по мобильному, как вдруг телефон из рук выхватил парень и помчался прочь. Лёша ринулся вдогонку. Прохожий помог задержать хулигана. Вызвали полицию. Выяснилось потом, что в городе орудовала банда налётчиков.

Алексей был увлечён спортом. Занимался хоккеем, защищая на турнирах честь школы. И после спорт не бросил. ФОТО: АРХИВ АЛЁНЫ УВАРОВОЙ/ПРЕДОСТАВЛЕНО САЙТУ ЦАРЬГРАД

- Он трижды в неделю ходил в спортзал. Самостоятельно разобрался по книгам, как правильно тренироваться. Позже сменил зал на бассейн и велосипед. На работу в часть уезжал на велосипеде – 40 км туда и 40 обратно после трудного дня в воинской части.

Невесту Алексей учил кататься на коньках, плавать и нырять, мечтал вместе с ней прыгнуть с парашютом. В прошлом году купил для Алёны велосипед.

Вместо конспектов – служба в ВДВ

После школы Алексей поступил в Омский гуманитарный университет на специальность "Государственное управление и пожарная безопасность". Но через полтора года разочаровался и выбрал службу в армии. Алёна говорит, что все эти лекции, конспекты были не его:

- Он не советовался ни с кем и подал документы в армию. Срочную почти не служил, через месяц подписал контракт. После учебного центра в Елани ему предложили службу в ВДВ и лететь в Крым. Он, не раздумывая, согласился. У него горели глаза...

Зацепила скромность

Алексей и Алёна познакомились в Улан-Удэ, после его распределения в легендарную 11-ю десантно-штурмовую бригаду, которая базируется в Бурятии. Роман начинался в соцсетях. Переписывались долго до первой встречи.

- Когда мы встретились пару раз, его удивило, что я не прошу походов в ресторан, в кино. Мне было интересно просто общаться, гулять в парке.

Как-то Алёна пожаловалась, что сильно устаёт: пишет диплом, на двух работах работает. Лёша пригласил девушку на ужин к себе.

- Мне было совсем не страшно, я не сомневалась в нём. В этот день он впервые приготовил невкусно – недоварил макароны. А Лёша любил готовить, все эти годы чаще у плиты был он. "ЛЁША ЛЮБИЛ УЛЫБАТЬСЯ И НА ЭТОМ ФОТО ОН - НАСТОЯЩИЙ" ФОТО: АРХИВ АЛЕНЫ УВАРОВОЙ/ПРЕДОСТАВЛЕНО САЙТУ ЦАРЬГРАД

В тот раз он накормил Алёну и уложил спать, а сам сел за её диплом. Тема сложная: распределение бюджетных средств на примере конкретного учебного заведения. До самого утра он пил кофе и составлял таблицы.

Всё началось с… пожара

Совместную жизнь молодых людей ознаменовало ЧП. Сгорела квартира у соседей, и съёмное жилище Алексея было в саже. Всю ночь они отмывали грязные стены. Лёша был в копоти и сказал, что это символично – словно новый этап жизни начинается. ФОТО: АРХИВ АЛЁНЫ УВАРОВОЙ/ПРЕДОСТАВЛЕНО САЙТУ ЦАРЬГРАД

Это было 10 июня, день, с которого Алёна и Алексей стали вместе жить, стали семьёй. Алексей говорил, что это был главный день для него, но в шутку предлагал его перенести на 12-е число, день своей зарплаты.

- Мой Алексей всегда был очень внимательным. Однажды он готовил меня к операции на колене, заранее учил ходить на костылях – равномерно распределять нагрузку, контролировал каждое движение, переживал больше, чем я. С ним я не боялась ничего на этой планете, – говорит Алёна.

"Я должен быть со своими…"

21 января этого года сержант Леонтьев решил оставить штабную работу и отправиться в воинскую часть в Крым. Он сказал Алёне, что к бумажной работе вернётся после командировки. Что соскучился по оружию, что должен быть "со своими мужиками"...

Полетел в Крым в составе роты, а не с командованием. Про спецоперацию речи тогда не было. Летели на учения. Говорил Алёне, что вернётся к её дню рождения 25 марта или в крайнем случае к годовщине их знакомства – 10 июня…

Спас жизнь командира

С начала спецоперации 23 дня с Алексеем не было связи. И после общение было очень редким.

- Я верила, что он жив и скоро выйдет на связь. 8 марта мне кто-то позвонил и зачитал записку. Позже выяснилось, что Лёша передал шесть записок с моим номером и текстом "Я жив, здоров, скоро вернусь".

Алёна слала посылки, её письма он хранил в нагрудном кармане. 10 июня Алексей позвонил любимой, поздравил её с годовщиной – их семье исполнилось пять лет.

- Он позвонил такой счастливый: сказал, что получил очередную посылку. Спросил, всё ли хорошо у меня. Сказал, что поспит и перезвонит, – рассказывает Алёна.

Алексей погиб в тот же день, выполняя боевую задачу во время секретной операции. ФОТО: АРХИВ АЛЁНЫ УВАРОВОЙ/ПРЕДОСТАВЛЕНО САЙТУ ЦАРЬГРАД

Позже Алёна узнала, что он как минимум четыре раза был в шаге от смерти. На передовой спас своего командира.

- Командир роты писал мне. Сказал, что таких отважных и умных людей, как Алексей, ещё не встречал. Под шквальным огнём он вывел его из опасного места. Командир радовался, что успел сказать слова благодарности Алексею.

Гвардейские части, участвующие в специальной военной операции, строго засекречены. Бойцов не отпускают на отдых, в тыл отправляют только раненых. Алексей Леонтьев был тяжело ранен, но и от госпиталя отказался. В двадцать метрах от него что-то взорвалось. Он прыгнул в окоп и порвал вену на руке, потерял сознание. Руку перетянули. Отлежался пару дней и встал в строй. Шутил, что мужики с царапинами с поля боя не уходят.

Чтобы помнили

Алексей Леонтьев посмертно награжден орденом Мужества. Он никогда не гнался за наградами – полученные знаки отличия отдавал маме. Но для семьи, для друзей, для однополчан, для страны – он герой, отважный и верный.

- Его военная командировка – самое долгое наше расставание. Для меня война окончена. Я не слежу теперь за новостями – они рвут сердце...

В январе Алексей улетел на учения, а 23 февраля Алёна получила СМС:

"Спасибо, родная, я тебя не подведу! Я буду стараться, люблю тебя! Я вернусь!"

- О войне он мне не рассказывал, оберегал от всего плохого. Я хочу одного – чтоб победа была за нами, чтобы смерть моего любимого была не напрасна... Чтобы обо всех наших героях помнили!

https://tsargrad.tv/articles/poslednie-slova-serzhanta-leont...



Теперь хочу поставить несколько работ, которые Вадим Окладников выполнил по просьбе командира одной из летных частей джля организации мемориала памяти погибших Героев. Все одном оментно ставит не буду по понятным причинам. Гвардии подполковник, лётчик 1 класса Гундоров Сергей Валентинович. Погиб в небе в районе Волновахи 16.06.2022. Светлая вечная память Герою, ушедшему в свой последний полёт. Лётчики не умирают, они уходят в небо…

https://zpobeda.ru/sergej-gundorov/



Гундоров Сергей Валентинович

21.08.1970 - 16.06.2022

Выпускник 41 школы г. Куйбышева. Гвардии подполковник, лётчик 1 класса. Выпускник 41 школы г. Куйбышева. Кавалер 3 орденов мужества, ордена "За военные заслуги". Награжден Медалями ордена "За заслуги перед отечеством" I и II степени, медалью "За отвагу", "За ратную доблесть", "Медаль Нестерова" и другими знаками отличия.

Родился 21 августа 1970 г. в Куйбышеве.

Окончил в 1991 г. Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков имени 60-летия СССР. Прошел все степени воинской службы: от курсанта до командира вертолетной эскадрильи.

Начал службу после окончания училища в 1991 г. летчиком-оператором отдельной вертолетной эскадрильи авиации в Забайкальском военном округе. В 1993 г. был назначен командиром вертолета отдельного вертолетного полка армейского корпуса в Забайкальском военном округе. В 1995 г. переведен в Северо-Кавказский военный округ командиром вертолета отдельного вертолетного полка (боевого и управления). В 2003 г. назначен командиром вертолетного звена (на Ми-24) вертолетной эскадрильи отдельного вертолетного полка (боевого и управления).

В 2009 г. переведен командиром вертолетного звена вертолетной эскадрильи авиационной базы (1 разряда) командования Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны в Южный военный округ. В 2013 г. стал заместителем командира вертолетной эскадрильи авиационной базы армейской авиации (2 разряда) командования Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа. В 2014 г. - командир вертолетной эскадрильи (на Ми-28н, Ми-24) отдельного вертолетного полка командования Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа. С 2016 г. до гибели служил командиром вертолетной эскадрильи (на Ми-28н, Ми-35м) 487 отдельного вертолетного полка 4 командования Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа.

Погиб 16 июня 2022 года при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации неонацистских формирований на территории Украины. Представлен к награждению государственной наградой (посмертно). Кавалер 3 орденов Мужества.

Похоронен 20 июня 2022 г. в г. Кореновске.

https://muzei.school41samara.ru/lichnosti/gundorov-sergei-va...

Эти же данные приведены в СМИ "Куреновские вести"

https://korvesti.ru/novosti/obshchestvo/15404-korenovtsy-pog...

Данные по Евдокимову Дмитрию нашлись только по открытии памятника и парты Героя.

Чувашия чтит имена наших доблестных земляков. В Цивильском округе установили памятник кавалеру Ордена мужества Дмитрию Евдокимову, погибшему при выполнении боевых задач в зоне СВО.

https://w ww.youtube.com/watch?v=bQIfYzumY2U&t=6s

А в столичной 27-й школе, где учился офицер, в его честь открыта «Парта Героя».

Педагоги хорошо помнят, каким отважным и целеустремленным человеком был Дмитрий Евдокимов и с гордостью рассказывают историю героя сегодняшним ученикам. Еще в школе он твердо решил, что хочет связать свою жизнь с военной профессией.

В 2015 году Дмитрий Евдокимов поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, получил офицерское звание. После окончания учебы служил в Буденновске.

С мая 2022-го Дмитрий участвовал в специальной военной операции на Украине, неоднократно вылетал на боевые задания. В июне прошлого года после нанесения воздушного удара по позициям воинских формирований националистов его вертолет был подбит и потерпел крушение. Весь экипаж погиб. За отвагу и героизм Дмитрий Евдокимов был посмертно награжден Орденом Мужества.

- Военную профессию он сам с любовью выбирал. Я ему всегда говорила «Дима, ты успеешь военным стать, ты спортивный, высокий, красивый, тебя все равно в армию заберут. Поступи, здесь, где-нибудь. Ты у нас один — единственный». Но он сказал, что пойдет. Как военный человек, естественно, куда отправляют, туда и едут они. Родину защищать. У них такая профессия, - рассказала мать Дмитрия Евдокимова Мира Евдокимова.

https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/v-civilskom-okruge-ust...

Наша республика чтит имена земляков, совершивших доблестные поступки, и продолжает участие в этом проекте. Более 10 тысяч таких ученических парт уже установлены в учебных заведениях России. Теперь "Парта Героя" есть и в чебоксарской 27-ой школе. Ее установили в честь выпускника - лейтенанта Дмитрия Евдокимова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Если сегодняшние ученики 27-й школы только знакомятся с именем и историей героя, то преподаватели хорошо знают, каким человеком был Дмитрий Евдокимов.

С самого детства, вспоминают педагоги, Дмитрий отличался целеустремленностью. Еще в школе он твердо решил, что хочет связать свою жизнь с военной профессией.

В 2015 году поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Упорство и сила духа помогли Дмитрию Евдокимову стать грамотным офицером.

- С училища нам неоднократно командиры присылали благодарственные письма. Ездили мы туда часто. Когда они окончили училище, у нас была гордость не только за Диму, но и за всех ребят. Вот они выпускаются , шагают строем все 150 человек. На них смотришь и думаешь: вот наша Россия, наша гордость, - поделилась мать Дмитрия Евдокимова, Мира Евдокимова.

https://w ww.youtube.com/watch?v=c_2z2_3lJkA&t=5s

С мая этого года Дмитрий участвовал в специальной военной операции на Украине, неоднократно вылетал на боевые задания. 16 июня после нанесения воздушного удара по позициям воинских формирований националистов его вертолет был подбит и потерпел крушение. Весь экипаж погиб. За отвагу и героизм Дмитрий Евдокимов был посмертно награжден Орденом Мужества. - Каждый из нас делает свой вклад в будущее. Кто-то в рамках профессии, кто-то в рамках волонтерства, кто-то в рамках добрых дел, а кто-то ценой своей жизни. Вот и как Дмитрий Евдокимов ценой своей жизни сделал вклад в будущее России, - сказала депутат Государственной Думы РФ, Алена Аршинова. Алена Аршинова отметила - важно, чтобы исторические факты не переписывали, и наши дети знали реальную историю России. Парта Героя, посвященная Дмитрию Евдокимову, будет хранить память об отважном бойце для будущих поколений.

https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/v-cheboksarskoy-shkole...

При исполнении воинского долга на украине 16 июня сего года погиб Дмитрий Евдокимов, мой выпускник 2015 года. Дмитрий был успешным учеником, незаменимым помощником классного руководителя, надежным товарищем и другом. Занимался баскетболом, отстаивал честь школы на соревнованиях по гиревому спорту. После окончания школы проучился в Сызранском высшем военном авиационном училище. Офицером был направлен в войсковую часть в Буденовске.

Выражаем всем классом глубокое соболезнование маме, Мире Вениаминовне, родным и близким. Светлая память тебе, Дмитрий Андреевич

Выразила свое соболезнование на своей страничаке в ВК учительница воина. Приводить ее страничку не буду.

Как же сложно иногда найти хоть какие-то данные. По этому Герою нашлись данные только на портале школы Каланчевского района Волгоградской обл.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

2 сентября 2022 года в МКОУ "Советская СШ" состоялось открытие мемориальной доски Игорю Игоревичу Рыльскому, участнику специальной военной операции на Украине, погибшему при исполнении обязанностей военной службы в результате крушения воздушного судна АН-26.

Рыльский Игорь награжден Орденом Мужества посмертно.

На мемориальной доске лаконичные строки короткой биографии, молодое лицо на фотографии. Ему было 34. Как это много в историческом измерении! И как ничтожно мало, если столько отведено судьбой. Он не думал умирать, был жизнерадостным, добрым, веселым, честным, справедливым человеком. Потеря тяжела, но как ни горько это осознавать, именно такой ценой пишутся лучшие страницы в истории России. И среди лучших её сынов навечно останется имя выпускника нашей школы Рыльского Игоря.

Цените мир, спокойствие, с благодарностью относитесь к тем, кто буднично, но честно и самоотверженно выполняет свой долг по защите Отечества и вечная память погибшим воинам!