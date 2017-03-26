Крым наш: что нашла, а что потеряла Россия

И можно ли было избежать негативных последствий при воссоединении с полуостровом Глава Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий, глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди и глава Республики Крым Сергей Аксенов (слева направо на фото: Алексей Павлишак/ТАСС)

Ровно три года назад 16 марта 2014 года состоялся исторический референдум о статусе Крыма. По его итогам, при явке 83% избирателей за вхождение в состав России проголосовало почти 97%. Сообщения об этом вызвали эйфорию не только в Крыму, но и во всей России.

Граждане России снова поверили в свою страну. Тот заряд был настолько велик, что, несмотря на прогнозы некоторых политологов и последовавшие социально-экономические катаклизмы, россияне по-прежнему считают Крымскую весну одним из главных поводов для гордости в своей истории. О чём уже писала «Свободная пресса». Последний опрос ВЦИОМ только подтверждает итоги референдума трехлетней давности. Абсолютное большинство россиян (97%) считает Крым частью России. Уверенность в том, что присоединение полуострова к России принесло пользу стране в целом, выражают 78% опрошенных. 89% россиян отмечают положительный эффект от присоединения для самих жителей Крыма

И только 13% респондентов заметили негативные последствия воссоединения Крыма с Россией.

Между тем, существует точка зрения, что за воссоединение с Крымом мы заплатили тем, что навсегда или очень надолго испортили отношения с украинским народом. Мало того, постоянно возникают политические спекуляции на тему того, что Россия в той или иной форме может пойти на попятный в отношении Крыма. Вот и 16 марта 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в который уже раз вынужден был заявить, что «Россия не пойдет на какую-либо сделку по Крыму в обмен на отмену западных санкций, проведение второго референдума также исключено».

Эксперты «СП» рассуждают о том, можно ли было минимизировать негативные последствия воссоединения России с Крымом. И сможет ли Крымская весна в том или ином виде продолжиться на пространствах Русского мира.

— Три года назад вместе с Крымской весной в России началась русская патриотическая революция, — говорит философ, богослов, публицист Виктор Аксючиц. — Люди, живущие в Крыму, в подавляющем большинстве относили себя к русским, к русской культуре. Они устали от того, что практически четверть века на полуострове велась дерусификация. После прозападного переворота в Киеве стало ясно, что теперь уже начнётся физическое устранение сотен русских активистов в Крыму. А тысячи могут попасть за решётку.

В первую очередь заслуга воссоединения принадлежит самим крымчанам, которые поднялись против киевской хунты. В результате, как сказал однажды Владимир Путин, Россия не могла остаться в стороне, и российская власть вынуждена была среагировать. После того как стало ясно, что референдум состоялся, и Крым снова стал русским, патриотическая революция охватила уже Россию.

Но власть на это только «вынуждена реагировать». Она не идёт во главе этой революции. Мало того, реагирует зачастую с запозданием, не всегда адекватно, слишком слабо.

При этом именно русское возрождение — гарантия сохранения русского государствообразующего народа, без которого не сохранится и Россия. Мало того, я считаю, что в случае гибели русского народа не смогут сохраниться и все другие этносы, проживающие в России.

То есть воссоединение России с Крымом — это такой стартёр, который позволяет завести огромную многоуровневую машину русской православной цивилизации. Мы, русские патриоты, всё ждём, что власть осознает это и отреагирует адекватно. И отдельные представители русского общества делают всё, чтобы это приблизить.

Ясно, что после четверти века, по сути, пленения Крыма его возвращение в Россию невозможно без проблем. Их довольно много. Я имею в виду в первую очередь социально-экономическую сферу. Ясно, что и бюрократия в Республике Крым осталась во многом прежней, украинской. И не всегда она может соответствовать новым реалиям. Но эти проблемы понемногу решаются. Полуостров всё менее зависим от произвола украинских властей.

Ясно, что если бы Крым остался частью Украины, это были бы не проблемы, а катастрофа для многих людей. Поэтому правильность выбора, сделанного и крымчанами, и Россией, очевидна.

«СП»: — Насколько реальной была угроза превращения Крыма в оплот НАТО на Чёрном море?

— Угроза эта была более чем серьёзна. Известно, что украинское руководство даже при Януковиче не отказывалось прямо от планов присоединения к НАТО. Мало того, на полуостров уже завозились некоторые сегменты будущих военных баз альянса. Они обнаружены были при возвращении Крыма. Здесь готовился плацдарм НАТО в южном «подбрюшье» России. Это была бы смертельная угроза для России, которой мы избежали в последний момент.

«СП»: — Есть точка зрения, что мы ценой возвращения Крыма потеряли Украину, как дружественное государство и украинцев, как братский народ, так ли это?

— Это ложная точка зрения. Мы - не братские народы, а один народ. И абсолютное большинство граждан Украины остаются русскими, пусть даже их сейчас убедили, что они украинцы и ничего общего с «москалями» не имеют. Напротив, я считаю, что Крымская весна — преддверие освобождения всей Украины от оккупационного прозападно-нацистского режима.

«СП»: — Прошло три года, с момента «февральского переворота» в Киеве, а никакого освобождения нет. Уже даже самые рьяные патриоты перестали взывать: «Путин, введи войска…»

— Я считаю, что во внешней политике Россия и её президент действует правильно. Введение войск могло привести к большой крови с неочевидным результатом. Был выбран путь медленный, трудный, но с очевидной победой. Надо понимать, что война, которую Запад ведёт против нас на украинских фронтах, современная, и в ней далеко не всё решают танки и самолёты. Я считаю, что динамика этой войны положительная для России. Украинский режим слабеет, экономика проседает на глазах. Одновременно падает поддержка этой власти даже среди той части националистически настроенного населения, которая считалась его опорой. Уже очевидно, что на тех территориях Донбасса, которые удалось отстоять от нацистского киевского режима, той русофобской Украины, какая есть сейчас, никогда не будет. Что касается остальной территории Украины, то там возможны варианты. В лучшем случае на смену режиму Порошенко придёт более адекватная власть, которая сделает ставку на примирение с Россией. Возможен и распад Украины на несколько частей.

«СП»: — Можно ли представить, что когда-нибудь в России к власти придут люди, которые согласятся обсуждать с Западом «вопрос Крыма»?

— По поводу Крыма в России сложился абсолютный консенсус. Он настолько железобетонен, что никакая власть его не поколеблет. Более того, я не вижу никаких перспектив прихода к власти людей, которые могут поставить вопрос о передаче Крыма русофобской киевской власти.

— Ясно, что весной 2014 года, российская власть сделала единственно правильный выбор — поддержать крымчан, говорит политолог, директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов. — Бесспорно, это главное и лучшее, что сделала российская власть за четверть века после распада Советского Союза. Даже если вспомнить войну «08.08.08.» там был совсем иной масштаб. Почти бескровное воссоединение с Крымом — цивилизационная победа всего русского народа. Не случайно, и сейчас, спустя три года, мы, согласно исследованию ВЦИОМ, считаем это событие одним из главных поводов для гордости в нашей истории. Люди, несмотря на социально-экономические трудности, считают, что сделано было правильно.

Однако недостаточно «предложить девушке руку и сердце». Крымская весна это была такая «помолвка», которой российская власть как бы дала знак, как минимум, всем русским на русофобской Украине, что теперь у них есть верный могучий защитник в лице России. Однако уже в конце весны 2014 года, я считаю, состоялась ситуация национального предательства, когда увидев тот масштаб проблем, который встаёт перед Россией в связи с событиями на Юго-Востоке Украины, российские власти спасовали. Причём, отчасти власть поддержало и население, которое посчитало, что воссоединения с Крымом достаточно, а остальная часть Украины вместе с населением, в том числе пророссийски настроенным, для нас теперь — отрезанный ломоть. С моей точки зрения, это было ошибка. Мы всё равно вынуждены будем и дальше участвовать в украинском кризисе, но теперь многие возможности упущены. Показательная судьба ДНР и ЛНР в этом смысле. Ещё в 2014 году я в числе других экспертов говорил, что необходимо признавать документы, выданные в республиках, вводить рублёвую зону, признавать право наших соотечественников из Донбасса на социальные права в России и так далее. Теперь все эти меры приняты, но только задним числом, после того, как жители Донбасса перенесли множество трудностей.

Я считаю, что данная ситуация всё равно найдёт своё завершение. Вариантов тут только два: или Россия отступает под давлением Запада и соглашается на «сдачу Крыма» в той или иной форме. Это, конечно, будет означать конец Российской Федерации, по крайней мере, в её нынешнем составе и политическом устройстве. Либо Россия — не просто страна, а ядро русской цивилизации. И она отвечает за своих соотечественников, как минимум, на всём постсоветском пространстве. И тогда Крымская весна продолжится дальнейшим собиранием территорий, которые мы просто по-глупому потеряли в процесс распада СССР. Процесс объединения, реинтеграции территорий на первом этапе всегда достаточно затратен, но в последствие он приводит, к увеличению возможностей страны. Например, сейчас России не по плечу какие-то проекты, которые мог позволить себе СССР. И не потому, что россияне такие ленивые, а потому хотя бы, что в России сейчас живёт примерно в два раза меньше населения, чем в СССР на пике его развития.

Источник →