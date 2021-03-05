Мы из Советского Союза

Стихи Ларисы Сперанской

Когда ЛЮБОВЬ сменилась словом «секс»

И «бизнесом» — любимая работа,

Когда в карман дешёвый «шопинг» влез,

Нам за покупками ходить уж неохота.

Когда «ресепшном» вдруг стали называть

Стол у дверей вахтёрши тёти Мани,

Когда зарплату перестали получать,

А только лишь — «бабло» и «мани»,

Когда понятие — ДОСТОИНСТВО и ЧЕСТЬ

На толстый кошелёк и джип сменилось,

А МУЖЕСТВЕННОСТЬ вдруг и там, и здесь

Тихонько в «голубятню» превратилась.

Когда природная девичья красота

Сменилась профилем «губастой утки»,

Когда не смотрят в окна и в глаза,

А только в телефоны всей «маршруткой».

Мы не заметили, как всё произошло…

Мы не увидели, как всё вдруг изменилось.

Фальшивкой грязною наполнилось кино,

Меж «фейков» наша правда заблудилась.

Богатство творчества на тощий «креатив»

Вдруг почему-то разом поменялось.

И тяжкого «хендмэйда» кол забив,

Искусства рукоделия не осталось.

День выходной на «уикенд» сменив,

Мы не сидим за книгами любимыми,

И свой родной Дар Коляды забыв,

Живём меж «хэллоуинов» с «валентинами».

Мы терпим «толерантно» подлецов

Меняем музыку на ритмы «клубных» танцев,

Теряем речь…, культуру… и лицо…,

Сгребая грязь и хлам у иностранцев.

Мы не заметили, как всё произошло…

На что мы самоцветы променяли? !

Родных традиций чистое лицо —

Испачкали… забыли… и предали...