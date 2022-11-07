Молодой артиллерист большой войны

Основные награды Петра Даниловича

Пётр Данилович Вернидуб (1924 - 1944) - офицер-артиллерист, командир взвода 270-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона в составе 3-го Белорусского фронта. Этот человек принимал участие в операции "Багратион", в освобождении Прибалтики и в боях за Восточную Пруссию.

Петро Вернидуб родился в селе Усатово Одесской области в семье крестьянина-украинца. Точная дата его рождения неизвестна - интернет источники указывают только год: 1924-й. Украина к этому времени два года, как входила в состав СССР. Судя по тому, что в годы Великой Отечественной войны Петро Данилович добросовестно и отважно сражался за единое союзное государство, освобождая от врагов территории соседних с Украиной республик, его семья данный факт горячо одобряла, воспитав сына в духе не только украинского, но русского патриотизма. Петро окончил десять классов средней школы, когда в стране уже вовсю бушевала Великая Отечественная война. Параллельно с учёбой в старших классах он обучался в Одессе артиллерийскому делу в артиллерийской спецшколе (с началом войны Одесская артиллерийская спецшкола была эвакуирована в Таджикистан, вместе с ней туда же выехал и наш герой). Это спасло Вернидуба от нахождения на оккупированной врагом территории.

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Учетная карточка Вернидуба Петра В 1943 году получил погоны младшего лейтенанта и уже бил немца на фронте. В качестве командира взвода Вернидуб принял участие в оборонительных боях восточнее Ельни и в Смоленской операции. Под Ельней Вернидуб в первый раз был ранен. В январе 1944 года получил второе ранение, однако остался в строю. В феврале - марте Вернидуб во главе своего взвода принимает участие в боях за сёла Жуки и Перевоз в районе Витебска, а затем - в форсировании реки Лучоса. В ходе этих боёв взвод Вернидуба уничтожил 11 огневых точек противника, миномётную батарею и до двух отделений пехоты. За столь успешные действия Петро Данилович был удостоен Ордена Красной Звезды.Учетная карточка Вернидуба Петра

В июне 1942 года молодого украинца призывают в Красную Армию и направляют в Подольское артиллерийское училище, которое он заканчивает в следующем, 1943 году, после чего получает направление в 270-й истребительно-противотанковый артдивизион.

Дальнейший его послужной список буквально пестрит остросюжетными историями, за каждую из которых в отдельности Петро Данилович заслуживал бы нашей благодарной памяти - но увы, помнят о нём лишь в Одессе, да и то, полагаю, не все. Судите сами.

В ходе разведывательных действий было установлено, что на улице Базельской гитлеровцами были согнаны в костёл местные жители. Фашисты планировали в дальнейшем их уничтожить. Наши красноармейцы начали организовывать операцию по спасению людей. Дорога к костёлу была под мощным обстрелом с крыш окружающих зданий. Поэтому самостоятельно стрелковой роте было не пробиться. Ценою героических усилий артиллеристы Вернидуба освободили путь пехоте. В результате слаженных действий бойцов было освобождено почти три тысячи человек.

11 июля 1944 года, в ходе боёв за Вильнюс, взвод Вернидуба менял огневые позиции и был окружён фашистами. Петро Данилович повёл артиллерийский расчёт в рукопашную схватку, отбил немцев от пушек (лично уничтожив при этом трёх солдат противника) после чего огнём артиллерии продолжил поддерживать действия советской пехоты. На следующий день, 12 июля, Вернидуб производил разведку новых огневых позиций и напоролся на немецких солдат. Автоматным огнём Вернидуб заставил их отступить, после чего занял со своим взводом выбранные позиции и артиллерийским огнём обеспечил продвижение советской пехоты к центру города. 13 июля Вернидуб уже препятствует организованному отступлению немецко-фашистских войск. Совершив головокружительный по своей быстроте бросок вперёд, Вернидуб с артиллерией преградил дорогу отступающим немцам, подбил огнём с короткой дистанции двигавшиеся впереди колонны танки и взял в плен свыше трёхсот солдат и офицеров.

Советская противотанковая пушка с расчётом на городской улице. 1944 год.

Бои в Вильнюсе продолжались. Немцы попытались вырваться из окруженного города на запад. Путь им преградил взвод Петра Даниловича — бойцы выкатили орудия на прямую наводку и беглым огнем уничтожили впереди идущую немецкую технику. Около 300 гитлеровцев, лишившись танков и бронетранспортеров, сдались в плен.

Но наиболее примечательным подвигом Петра Даниловича по праву можно считать то, что произошло на улице Базельской. Там советские разведчики обнаружили в костёле захваченных гитлеровцами заложников из числа мирных жителей. Пробиться на выручку этим людям, которым грозило уничтожение, русская пехота не могла из-за мощного обстрела с крыш соседних домов, где засели немецкие пулемётчики и снайперы. И тогда на помощь пришли артиллеристы Вернидуба. Залпы артиллерии буквально смели врага с крыш, после чего советским воинам удалось освободить костёл и вызволить из неволи более трёх тысяч человек. Представьте себе, в каком положении они должны были находиться в храме, превращённом в тюрьму, при такой скученности, да особенно если учесть, что большинство этих людей были практикующими католиками (!!!), а фашисты имели обыкновение пленных "до ветра" не выпускать. Наградой герою стали Ордена Отечественной Войны - сперва 2-й, а затем и 1-й степени. Фото 1944 года

В этих боях за Вильнюс в течение 6 дней взводом Вернидуба было уничтожено 8 танков и САУ, 4 полевых орудия, 8 машин; подавлено 23 огневых точек гитлеровцев. Помимо этого более 300 немцев было взято в плен.

В дальнейшем Вернидуб принимал участие в освобождении Каунаса и форсировании Немана, а в октябре 1944-го года - в Гумбиннен-Гольдапской наступательной операции. Близ города Шталлупёнен в тыл взвода, которым командовал Вернидуб, проникла вражеская пехота. Немцам теперь было действовать отчасти легче - в Восточной Пруссии они были на своей земле, которую знали, как свои пять пальцев. Русским артиллеристам грозило окружение. И тогда Вернидуб, как и под Вильнюсом, повёл своих артиллеристов в рукопашную. Увы, на этот раз военное счастье ему изменило. Под городом Шталлупёненом, под которым русские войска дрались с немцами ещё в Первую Мировую, а теперь, спустя тридцать лет, сошлись в рукопашной схватке вновь, лейтенант Вернидуб был убит. Указом от 24 марта 1945 года отважному одесситу-украинцу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронили Петра Даниловича там же, в Восточной Пруссии, в ближайшем к месту гибели героя населённом пункте. Теперь это посёлок Первомайский Нестеровского района Калининградской области. Получилось так, что доблестный сын украинского народа, отдавший свою жизнь в буквальном смысле "за нашу и вашу свободу", нашёл своё последнее пристанище в российской земле. Вечная ему и добрая память! Братская могила, в которой похоронен и наш герой А в Одессе его имя начертано на стелле, посвященной героям

https://zen.yandex.ru/media/id/6220d8da1ac5a56f2078d562/molo...

https://mikhael-mark.livejournal.com/855751.html

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?id=18551