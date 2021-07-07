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Рускеальский экспресс — ретропоезд в Карелии

Рускеальский экспресс — ретропоезд в КарелииРускеальский экспресс — ежедневный туристический ретропоезд, курсирующий между небольшим городком Сортавала и горным парком «Рускеала». Это единственный в России регулярный поезд на паровозной тяге и одна из самых известных достопримечательностей Карелии.

1. Город Сортавала находится в Карелии, на берегу Ладожского озера, в 270 км к западу от Санкт-Петербурга.

История города началась в 1632 году, когда король Швеции Густава II Адольфа издал эдикт, предписывающий основать два города в Карелии. В 1646 году появилась Sordavalla — так город называли тогда шведы. К России он отошел в 1721 году и получил название Сердоболь. В 1811 году город вошел в состав Великого Княжества Финляндского. После стал частью СССР и как следствие, России. Рускеальский экспресс — ретропоезд в Карелии2. Сортавала включен в список исторических городов России. Центр города, в котором собраны основные памятники архитектуры, застраивался в основном с конца XIX века по 1939 год. В нем можно увидеть образцы разных стилей — классицизма и неоклассицизма, западноевропейского модерна, неоготики и других. В основном это творения финских архитекторов.Рускеальский экспресс — ретропоезд в Карелии3. Рускеальский экспресс отправился в первый рейс 1 июня 2019 года. Сотрудники РЖД встречали первых пассажиров ретропоезда на станции Сортавала в аутентичных костюмах конца XIX-начале XX века.

Рускеальский экспресс — ретропоезд в Карелии4. Рускеала — это горный парк в 25 км к северу от города Сортавала. Основная достопримечательность парка — мраморный карьер. который оказался затоплен после Великой отечественной войны. Из этого мрамора сделаны, например, полы Казанского собора и подоконники Эрмитажа, а в Исаакиевском соборе и Михайловском замке его использовали как облицовочный материал. Рускеальский экспресс — ретропоезд в Карелии5. Парк Рускеала находится на берегу реки Тохмайоки.Рускеальский экспресс — ретропоезд в Карелии6. Рускеальский экспресс — ретропоезд в Карелии7. Рускеальский экспресс — единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге. Последний такой паровоз курсировал в начале 80-х годов прошлого века.Рускеальский экспресс — ретропоезд в Карелии8. Средняя скорость поезда составляет 40—60 км/ч.Рускеальский экспресс — ретропоезд в Карелии9. Паровоз «Л-2055» изготовлен в 1954 году на Коломенском паровозостроительном заводе, ретропоезд выполнен в стиле «Николаевского экспресса», который в конце XIX века курсировал между Москвой и Петербургом.Рускеальский экспресс — ретропоезд в Карелии10. Поворотный круг для паровозов. Рускеальский экспресс — ретропоезд в Карелии11. За первый месяц курсирования экспресс перевез 3600 пассажиров. А за первый год — более 50 000.Рускеальский экспресс — ретропоезд в Карелии12. Рускеальский экспресс — ретропоезд в Карелии13. Современная железная дорога от Сортавала до парка Рускеала совпадает с маршрутом, по которому доставляли мрамор из рускеальского карьера.Рускеальский экспресс — ретропоезд в Карелии14. Расписание “Рускеальского экспресса” состыковано с расписанием поезда “Ласточка”, который идет от Петербурга до Сортавалы. Благодаря этому пересадка в Сортавале занимает минимум времени.Рускеальский экспресс — ретропоезд в Карелии15. Пассажиры могут посмотреть, как обслуживают поезд и как работает механизм поворотного круга. Для этого построена специальная площадка.Рускеальский экспресс — ретропоезд в Карелии16. Подземное озеро, или Рускеальский провал — это один из затопленных мраморных карьеров. Сюда часто спускаются туристы: летом они плавают на надувных лодках, зимой — любуются причудливо застывшим льдом (замерзшим конденсатом) и даже катаются на коньках. Рускеальский экспресс — ретропоезд в Карелии17. Сортавала — второй по популярности туристический город в Карелии (после Петрозаводска). Здесь сохранилось более 200 объектов культурного наследия. От пристани города курсируют теплоходы "Метеор" до острова Валаам.Рускеальский экспресс — ретропоезд в Карелии18. Средняя общеобразовательная школа № 1 в Сортавале.Рускеальский экспресс — ретропоезд в Карелии
https://gelio.livejournal.com/260110.html

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